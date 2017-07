Kur eksportonim diversantë

Nuk është sekret se mjaft personazhe ndërkombëtarë kanë patur të bëjnë me Shqipërinë komuniste në ndonjë moment të jetës së tyre. Momente që edhe mund të kenë patur pika kontakti. Kështu, Çe Gevara ka dhënë dikur mendim për Loran Kabilën i cili “nuk ishte njeriu i duhur për situatën e krijuar në Zaire (sot Kongo)”, duke lënë të kuptohet se ai ishte më shumë i interesuar tek alkooli dhe gratë. Eshtë shumë interesante kjo vërejtje e revolucionarit të përjetshëm, i cili tentoi të eksportonte revolucionin edhe në Kongo për pak kohë, por pa sukses; po të kihet parasysh se pak a shumë në të njëjtën periudhë, vitet 1960-të, të njëjtën përshtypje kishte krijuar udhëheqja komuniste shqiptare për grupin e kongolezëve që po studionte dhe stërvitej nga regjimi: “Ata, çështjen e revolucionit nuk e vënë në plan të parë; ata duan të krijojnë miqësira, sidomos me elementin temër për qëllime që kuptohen lehtë. Ata e konsiderojnë ardhjen e tyre më tepër si turistë sesa për të mësuar…“.

E nëse është e vërtetë se lideri i Zairesë, i vrarë nga vitin 2001 nga rojet e veta, kishte kaluar nga shkollat shqiptare të “përgatitjes për udhëheqës”, nuk është çudi që vërejtjet e raporteve sekrete të ishin edhe për të. Megjithatë, në rastin e Loran Kabilës misioni i regjimit komunist të Tiranës mund të quhej i realizuar: Paçka se vetëm mbi 30 vjet më vonë, Kabila do ta merrte pushtetin në Zaire duke rrëzuar diktatorin Mobutu, por pa dëshirën më të vogël për të instaluar komunizmin.

Dhe është fjala për atë mision sekret, me anë të programeve të të cilit Shqipëria stërviste grupe të ashtuquajtura “marksiste-leniniste”, të ardhura nga të gjitha cepat e globit. Me shpresën për të mbjellë farën revolucionare, erdhën në Shqipëri palestinezë nga Al Fatahu, kongolezë, haitianë, sudanezë, indonezianë etj, etj, u shpenzuan për ta miliona dollarë të arkës sekrete “Fondi i Solidaritetit” për të cilat nuk u mbajt asnjë llogari. Llogaria e vetme që rezulton sot, është se në fakt, Shqipëria komuniste tentoi të kultivojë dhe përhapë dhunën dhe terrorin. Dhe ana tjetër e po asaj medaljeje: U financuan me dhjetëra të vetëquajtura parti marksiste-leniniste me anëtarësi fantazëm, ndërsa fondet shkonin në llogaritë personale të kryetarëve, që nuk ngurronin të pozonin në foto “të paharrueshme” me liderët e Tiranës.

Pavarësisht termave “grupe terroriste” apo “grupe revolucionare”, qëllimi final i tyre ishte marrja e pushtetit me dhunë. Pasi ja doli mbanë pa shumë probleme serioze ruajtjes së pushtetit të vet nga kërcënimi i bandave diversioniste shqiptare të përgatitura në Perëndim, Enver Hoxha mendoi t’ja kthejë kusurin kundërshtarëve me të njëjtën monedhë: Me anë të stërvitjes teorike e praktike të kujtdo të interesuari që pretendonte apo shpallte se ishte marksist. Sidomos pas prishjes me Bashkimin Sovjetik, Shqipëria u kthye në një kamp stërvitor të padukshëm për sytë e popullit të thjeshtë. Një numër i madh vendimesh sekrete të firmosura nga Enver Hoxha, Ramiz Alia apo drejtues të tjerë, hedhin dritë mbi termat mbi të cilat rregullohej veprimtaria e miqve. Programi i dukshëm ishte ai që mund të vihet re nga kushdo: Një deri në tre vjet përgatitje në institucione të njohura si Akademia Ushtarake, Shkolla e Bashkuar e Oficerëve apo Instituti V.I.Lenin; pedagogë të njëjtë si studentët tanë, me grupe mesatarisht prej 10 vetësh. Por më i rëndësishmi ishte programi special që në fakt, ishte dhe ajo për çka “revolucionarët” kishin ardhur: Stërvitja ushtarake sekrete në terren.Të dhënat arshivore flasin për detaje të ndryshme të këtyre çështjeve.

Le të fillojmë me vendimin e Sekretariatit të KQ të PPSH me firmë të Enver Hoxhës, nr.4 i datës 20.11.1967, që përmban ftesat për të ardhur në Shqipëri për bisedime jozyrtare dhe pushime, 210 vetë. Këtu përfshihen kurset ushtarake të anëtarëve “të grupeve M-L“ nga Kolumbia, Brazili, Kili, Bolivia, Ekuadori, Haiti e deri te Sudani, Belgjika, Spanja etj.

Përballimi i tyre fillestar bëhej nga “Fondi i solidaritetit“ me shumën 100.000 dollarë. Fokusimi kryesor i këtyre të ardhurve dhe shumë të tjerëve, sigurisht ishte përgatitja ushtarake guerrilase, qoftë për luftë urbane në qendrat e banuara, atentatet etj, qoftë për taktikat e luftës partizane. Pikërisht për këtë arsye, struktura të tëra në ministrinë e Mbrojtjes merreshin me planizimin e stërvitjeve dhe me realizimin në praktikë të tyre. Kështu, me çështjen e programeve në vendimin Nr. 26 dt. 23.11.1967, Sekretariati i KQ

të PPSH ngarkon Ministrinë e Mbrojtjes Popullore MMP, të marrë përsipër përgatitjen dhe zbatimin e programeve të përgatitjes ushtarake. Ekzistojnë mjaft dokumente arshivore, të cilat me përmbajtjen e tyre flasin vetë për objektin e përgatitjes së këtyre grupeve të huaja. Për realizimin e këtyre programeve u angazhuan forcat më të kualifikuara të tre drejtorive kryesore në ish-MMP, Drejtoria e Përgatitjes politiko-luftarake, Drejtoria e Dytë e Zbulimit dhe Drejtoria e Shkollave. Stërvitjet bëheshin në pika si Korpusi 3K i Korçës, Korpusi 7K i Burrelit, Korpusi 9K i Shkodrës, Baza Ushtarake Detare e Vlorës, Shkolla e Bashkuar “E.Hoxha” dhe Akademia Ushtarake me 13 grupe, në total 75 vetë.

Për ilustrim, psh, figuron që më 13 shtator 1966 në Vlorë stërviteshin 8 kongolezë, më 8 dhjetor të po atij viti, në Shkollën e Bashkuar ndodheshin 8 brazilianë, më 3 shkurt 1968, ishin instaluar 10 indonezianë në Shkodër…Vijojnë kolumbianë, kilianë, ekuadorianë, bolivianë, haitianë, sudanezë. Me programin e fshehtë, u stërvitën 11 grupe të huaja, me kurse fillimisht 3 mujore. Të cilat, me kërkesën e tyre u bënë 5 mujore.

Vitet më intensive ishin në periudhën 1967-1971, kohë gjatë të cilës 42 vetë, të ndarë në grupe 3-4 vetësh (tip guerrilas), u perfeksionuan dhe u përgatitën për komandantë çete deri në komandantë batalionesh partizane. Përvoja e transmetuar ishte nga Lufta Nacionalçlirimtare e jona, lufta në Indokinë (Vietnam, Kamboxhia), ndërsa kushtet e terrenit përpiqeshin të imitonin vendin përkatës nga vinin të huajt. Është e qartë se mjediset ishin sekrete dhe të veçuara, si pyjet përreth Voskopojës. mali i Çajupit, Burrel etj. Lëndët kryesore: Përgatitja taktike,përgatitja e zjarrit, përgatitja xheniere dhe përgatitja fizike, me kusht që t‘i arrihej qëllimit të stërvitjes në rrethana luftarake dhe me veprime diversioniste në grupe të vogla. Ushtrohej përdorimi i gjerë i eksplozivit, armëve të lehta për luftë guerilase, befasia në sulm, atentatet etj, ndërkohë që më se 50% të stërvitjeve zhvilloheshin natën.

Interesant është fakti se miqtë eksportues të revolucionit botëror, shpesh nuk ngopeshin së mësuari. Pasi u njohën konkretisht me funksionimin e grupeve guerrile në qytet, me qitjet e befasishme në distanca të shkurtra si ditën ashtu edhe natën, me zotërimin e armëve trofe (angleze, gjermane, amerikane) dhe qitjet me to, me përdorimin e radiostacioneve me kapacitet të vogël, për të ruajtur sekretin, e deri me 8 orë mësimi të veçanta për armët biologjike; një informacion i repartit 5906 Vlorë, me nr.protokolli 87 i 21 marsit 1967, thotë: “Ata kërkojnë të shtohen orët e luftës guerrile në qytet, ato të luftës me mina dhe mjete rrethanore, lëvizjet në pyll pa busull natën, marshimet e gjata dhe të tjera të kësaj natyre“. Të gjitha kërkesat nga vërejtjet mbi programet janë konkrete. Dhe kënaqësia e udhëheqjes ishte e madhe. Sidomos kur u vinin relacione si ai nga reparti 3711 në Burrel, i datës 25 tetor 1967: “Përfitimi për përvetësimin e eksplozivit, qitjet me M-82, top 75, organizimi i njësive guerrile në qytet apo atentatet si dhe plani i sigurimeve për zbatimin e tyre, janë të kënaqshme“.

Po çfarë njerëzish ishin diversantët “made in Albania”? Përderisa strukturat e regjimit kishin dosje për secilin nga qytetarët e vendit, sigunsht që kishin mbledhur ushqim edhe për biografinë e miqve. Nga karakteristikat, informacionet, mbledhjet etj, sipas dokumenteve të Arkivit të Ushtrisë, bëhej fjalë për persona me arsim të ulët, nga 4 deri në 7 klasë; pjesa më e madhe fshatarë të varfër, e deri elementë “negativë”. Në përgjithësi, të gjitha grupet e ashtuquajtura M-L, ishin nën survejim të rreptë. Por elementi më pikant është shkëputja totale dhe mungesa e plotë e dijenisë së grupeve speciale për ekzistencën e njëri-tjetrit, për sa kohë ndodheshin në territorin shqiptar. Arsyet ishin disa:

Së pari, realiteti ynë nuk duhej të njihet në mënyrë “autodidakte”. Vetë këta “M-L” që do të luftonin për të ndryshuar sistemin, do të zhgënjeheshin po ta njihnin realitetin shqiptar të pakontrolluar. Së dyti, shqiptarët e thjeshtë i njihnin si grupe marksiste dhe jo si terroristë, diversionistë, prandaj u kamufluan si grupe të zakonshme. Të cilat të paktën për nga shumat e vëna në dispozicion (mesatarisht 25 mijë dollarë në vit për secilin me kursin e kohës), nuk ishin aspak të zakonshme.

Por kishte dhe një anë qesharake të medaljes, siç ishte financimi i grupeve dhe partive të vetëquajtura marksiste, edhe sikur këto të vinin nga Perëndimi, si Zvicra, Spanja, Belgjika, Austria etj, apo nga vende ekzotike si Zelanda e Re. Liderët e tyre duartrokisnin nga tribunat e kongreseve shqiptare, dhe si

shpërblim për krijimin e ndonjë partie me disa anëtarë, merrnin shuma të mëdha. Sa i përket Europës, pika kryesore mes të cilës shpërndaheshin paratë pa hesap, ishte ambasada jonë në Paris. Në këtë ambasadë dërgoheshin dollarët duke porositur që shpërndarja të bëhej sipas udhëzimeve. Për shembull: Më 6 janar 1964 shënohet në udhëzim për ambasadën se: “Si total ju kemi dërguar dollarë 46.500”, më pas vijon, “porosisim… asnjë dokument për dhënien e të hollave. Të kihet parasysh që këto të sigurohen”. Dollarët që jepen më 21 shkurt 1967 janë 15.000, dhe të destinuara për grupet M-L të Spanjës, Portugalisë, Zvicrës. Përmes linjave të tilla sekrete, qeveria shqiptare nuk ngurron që të japë ndihmë edhe për organizatat e reja holandeze, italiane e deri austriake. Ky i fundit është rasti i shumës prej 10 mijë dollarësh, siç thotë dokumenti i datës 4 mars 1967: “Porosi, Stroblit nuk do t‘i kërkoni asnjë dëftesë për dorëzimin e shumës”.

Ndërsa për kontinentin e Afrikës, ku ishin dhe pikat më të nxehta të globit, qendër e inteligjencës ishte ambasada jonë në Kajro, e cila mori një rëndësi të veçantë. Ajo ndihmonte angolezët, sudanezët, kongolezët, etj, duke shfrytëzuar në Egjiptin e Naserit edhe mungesën e atij survejimi asfiksues që i nënshtrohej personeli i legatës shqiptare në Paris. Por financimet shkonin në të katër anët e globit, deri tek lideri komunist brazilian Zhoao Amazonas, mik personal i Enver Hoxhës, apo homologu i tij zelandez Uillkoks. Mjaftonte të firmosej vendimi, siç ishte ai i sekretariatit të KQ të PPSH Nr.26, datë 26 shkurt 1972, me anë të të cilit i jepeshin njëfarë Ron Teylori, 20.000 dollarë “për t‘i vënë në shërbim… sigurimit të jetesës së tij!?”. Duket se shumica e këtyre marksistëve i kishin rënë hilesë se Shqipëria ishte një lopë që me ndihmën e llogjeve mbi revolucionin botëror, mund të milej kollaj.

Si për të vërtetuar se “bota është e rrumbullakët”, pas diversantëve që vinin në Shqipëri dhe atyre që përgatiti Shqipëria, jemi në fazën e tretë të kësaj historie: Sot vendi ynë strehon terroristë të penduar si muxhahedinët iranianë, si ndihmë për lehtësimin e marrëdhënieve të koklavitura ndërkombëtare të miqve tanë strategjikë. A do mbyllet me kaq?

Harta e stërvitjes

Grupi indonezian- viti 1968, 12 vetë, reparti 2002

Grupi kongolez – 1966, 8 vetë (2 gra), reparti 5906, BUD Vlorë

Grupi palestinez- shkurt-korrik 1971, 33 vetë, reparti 1200 Tiranë

Grupi kilian- 1967, 7 vetë, reparti 3711 Burrel

Grupi kolumbian- 1967, 5 vetë, reparti 3711 Burrel

Grupi ekuadorian- 1967, 5 vetë, reparti 5999 Korçë

Grupi bolivian- 1967, 4 vetë, reparti 5999 Korçë

Grupi haitian- 1967, 3 vetë, reparti 5999 Korçë

Grupi indonezian- 1968, 5 vetë, reparti 8001 Shkodër