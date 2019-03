Kur Limosi katandiset si Kaçi

Xhevdet Shehu

Takimi i djeshëm i shefit të opozitës Lulzim Basha me një grup artistësh për çështjen e prishjes a mosprishjes së Teatrit Kombëtar, ka qenë një nga më befasuesit për mua. Pse? Fare thjesht. Jemi mësuar me takimet e përditshme të zotit Basha, liderit aktual të PD-së, me popullin anembanë vendit. E ndjek dhe e dëgjoj me vëmendje në të gjithë takimet dhe ngazëllehem. Është personazhi më grotesk që kam parë dhe dëgjuar ndonjëherë. Kështu e ndoqa edhe dje. Ajo që më tërhoqi vëmendjen dhe që njëherësh më trishtoi, duke mos dashur të fyej asnjë nga pjesëmarrësit e tjerë, ishte prania e Limos Dizdarit në atë takim.

Ç’do Limosi në atë takim?, pyeta veten dhe miqtë e mi. Limosi është një artist i shquar, një kompozitor dhe ç’punë ka me teatrin dhe me politikën. Sidomos me Lulzim Bashën…

Ke gabuar Limos!

I telefonova Limosit dje në mbrëmje si mik i vjetër dhe bashkëbisedimi me të ka qenë mbase nga më të vështirët që kam bërë ndonjëherë. Nuk dua ta bëj publike bisedën me të, por në thelb ishte ky shqetësim: Çfarë donte Limosi që të merrte pjesë në atë takim? I ka mbetur hatri me Kryeministrin Rama? Mbase. Dhe mund të ketë shumë arsye e qejfmbetje. Për më tepër që e di fare mirë miqësinë që e ka lidhur dhe e ka ruajtur me artistin e madh Kristaq Ramën, babain e Edit kryeministër. Por kjo nuk do të thotë të ilustrosh atë shprehjen e popullit: Për inat të sime vjehrre shkon e fle me mullixhinë!

Sepse Limosi e di fare mirë kë përfaqëson Lulzim Basha. Ai është thjesht një marionetë në duart e Sali Berishës. Dje në krye të asaj tavoline, nuk ishte Lulzim Basha, por dora vetë Sali Berisha që donte të përdorte politikisht artistët për një çështje që do ta kthejë në kauzë, kur nuk ka kauzë. Ç’lidhje ka teatri me dorëzimin vullnetar të mandateve të opozitës? Asnjë lidhje. Është si të flasim për mullinjtë e erës kur flitet për bombat atomike.

Atëherë, unë si mik i Limosit, kam të drejtë të pyes: Je bërë me Sali Berishën ti Limos, ish-komunisti dhe ish-deputet i Partisë Socialiste? Dhe unë të kam besuar si të tillë, pra si një të majtë të devotshëm. Po pse duhej të hyje në atë vathë të djeshme? A e pe se kë kishe në krahë dhe përballë, apo në krye, Limos? Askush nuk ishte i ngjashëm me ty. Por të gjitha kronikat televizive u fokusuan tek ty. Jo pa qëllim. Pavarësisht se askush nga ata nuk e kanë kuptuar artin tënd fin, simfonitë e tua të mrekullueshme. As gjethen e dafinës nuk e dinë ata, është perime apo bostan.

Nëse po, po ta them publikisht: Ke bërë zgjedhjen më të gabuar të mundshme! Ke bërë zgjedhjen e Kastriot Islamit. Më vjen keq që ta them këtë, miku im!

E dija fabulën e famshme të Bet’hovenit dhe Gëtes me princin e tyre. Ma kujtoi dje miku ynë i përbashkët, Profesor Xhevat Lloshi. Nëse e ke harruar, po ta rikujtoj, pasi Bet’hoveni është një “miku” dhe bashkëvuajtësi yt i përjetshëm:

Po shëtisnin në një kopsht Bet’hoveni dhe Gëteja, dy klasikët e ndritur të kulturës gjermane. Bisedonin për punë të artit. Kur para tyre, papritmas, del princi. Gëtja u përul para princit duke i bërë nderimet që i takonin të plotfuqishmit. Ndërsa Bet’hoveni bëri sikur nuk e pa princin dhe eci drejt përpara si sovran.

Pas disa hapash, Gëtja i thotë Bet’hovenit:

– Ç’bëre Ludvig? Ai ishte princi. Ti e injorove…

– E pashë, Gëte, e pashë! Por ç’është ai para nesh? Ata duhet të na përkulen ne, jo ne atyre…

Kështu dhe puna jote Limos. Nuk duhej të ishe përkulur dje para Lulzim Bashës, para një politikani krejt të rendomtë, që, pas disa vitesh qytetarët e këtij vendi nuk do t’i kujtojnë dot as emrin por dafinën tënde do të vazhdojnë ta këndojnë.