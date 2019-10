Kur “të vjen për të vjellë” nga dyfytyrësia

Duke komentuar dhënien e çmimit nobël për një shkrimtar ndjekës dhe propagandues të Milosheviçit, kryeministri Edi Rama tha:

“Kurrë nuk do të mendoja që do të më bënte me vjellë çmimi Nobel, por paturpësia po bëhet pjesë normale e botës ku jetojmë. Pas zgjedhjes së turpshme të bërë nga një autoritet moral si Akademia Nobel, turpëria është vulosur si një vlerë e re. Jo nuk mund të bëhemi kaq tolerant ndaj racizmit dhe gjenocidit”.

Reagimi flet qartë.

Pra dikush që krahas veprës letrare dhe publicistike ka bashkëpunuar me diktatorë, ideatorë, frymëzues gjenocidesh nuk mund të nderohet kësisoj.

Bukur. Me këtë logjikë të prezantuar nga vetë kryeministri atij duhet ti vinte “për të vjellë” edhe nga Mit’hat Frashëri apo jo?

Shkrimtar dhe publicist i njohur, por kryetar i një organizate politike që iu bashkua planeve të Hitlerit.

“Jo nuk mund të bëhemi kaq tolerant ndaj racizmit dhe gjenocidit” – shkruan kryeministri për shkrimtarin Handke dhe nderimin e tij.

“Kështu që kush e sheh arkmortin e tij sot këtu, si një provokim ndaj një historie që e shkruajtën fitimtarët, bën mirë të ulë kokën” – thoshte i njëjti për Mit’hatin.

Po si kështu?

Gjenocidi sipas krijuesit të termit Rafael Lemkin (1900-1959), është vrasja e qëllimshme e njerëzve në baza etnike, nacionale, racore, religjioze etj.

Ajo që bëri Millosheviçi me shqiptarët e Kosovës, boshnjakët, etj. Ajo që bëri Hitleri me hebrejtë etj. Handke mbështeti dhe bashkëpunoi me penë me synimet e Sllobos. Mit’hati mbështeti dhe bashkëpunoi me armët e Ballit me synimet e Hitlerit.

Si pra zoti kryeministër, të vjen për të vjellë për nderimin e Handkes kurse nderimin e Mit’hatit jo vetëm duhet ta pranojmë por edhe të ulim kokën para tij?

Shefat ideologjikë të të dyve, zoti Rama, kanë vrarë. Shqiptarë dhe jo vetëm. Holokausti i Hitlerit është inciativa më famëkeqe, për shfarosjen e njerëzve në historinë e botës. Shfarosjet e Millosheviçit janë po kaq famëkeqe në historinë ende të freskët të rajonit.

Kryeministri është filolog i shquar dhe fjalët i lidh bukur.

Por nëse ka ndonjë gjë nga e cila të vjen realisht për të vjellë, është dyfytyrësia, hipokrizia, mungesa e parimeve dhe seriozitetit.

Dhe në rastin e një politikani aktiv kjo është më tepër se kaq: krijon pabesueshmëri të skajshme, rrjedhimisht e bën atë të papërshtatshëm, krejtësisht të dyshimtë për të marrë vendimet e rëndësishme që duhet të marrë një lider politik dhe drejtues qeverie.

2

Akademia e Shkencave e Shqipërisë reagoi mbi rastin e shkrimtarit austriak me libra të bukur por me veprimtari politike pro spastrimeve etnike të Millosheviçit.

Ja cfarë shkruan Akademia në deklaratën e saj:

“Dhënia e një çmimi të tillë mund të arsyetohet me faktin se ai i referohet vetëm kontributit të shkrimtarit në letërsinë botërore, por në të njëjtën kohë jemi të vetëdijshëm edhe për peshën politike që mbart çmimi Nobel.

Ne nuk gjykojmë vlerën e veprës letrare të fituesit të Nobelit të sivjetëm. Ne na dëshpëron braktisja e parimësisë në gjykim nga juria e këtij çmimi, duke mbyllur sytë para inkurajimit të hapur që ai i ofroi makinerisë së urrejtjes etnike Sa më sipër, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë paraqet mospajtimin dhe indinjatën e saj…” etj.

E sheh sa bukur Akademia këtë herë? Pra një shkrimtar nuk mund të gjykohet vetëm nga vepra, por edhe nga veprimtaria e tij politike.

Po ku ishte kjo Akademi kur u nderua Mit’hati? Përse nuk vlejti i njëjti “arsyetim brilant” edhe për të?

*****

Shënimi i plotë mund të lexohet sot në Dita print