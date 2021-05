Kurti në 1 Maj: Paga minimale, 250 euro e pataksuar, 40 orë punë në javë

Kryeministri Albin Kurti ka bërë me dije se paga minimale në Kosovë do të bëhet 250 euro.

Kurti me anë të një postimi në facebook ka njoftuar se qeveria e tij do të marri masa për sigurimin e çdo vendi pune të jetë me kontratë, me kontribute pensionale të paguara dhe të ketë jo më shumë se 40 orë pune të rregullta në javë.

Njoftimi i kryeministrit Albin Kurti ka ardhur në Ditën Ndërkombëtare të Punëtorëve.

“Do të krijojmë kushte që mundësojnë dhe lehtësojnë krijimin e vendeve të reja të punës dhe do ta përafrojmë tregun e punës me arsimin profesional. Do të punojmë me prioritet për punësimin e grave, të rinjve dhe komuniteteve joshumicë.

Do të marrim masa që sigurojnë që çdo vend pune të jetë me kontratë, me kontribute pensionale të paguara dhe të ketë jo më shumë se 40 orë pune të rregullt në javë. Do ta pesëfishojmë numrin e inspektorëve që të kemi siguri në punë dhe të sigurohemi për korrektimin e padrejtësisve që mund t’u bëhen punëtorëvë në vendet e tyre të punës.

Pagën minimale do ta rrisim fillimisht në 250 euro, do ta përjashtojmë nga tatimi në të ardhurat pensionale, dhe do ta rishikojmë vazhdimisht në mënyrë që ajo të reflektojë ngritjen e të ardhurës kombëtare në vend,”-ka shkruar Kurti.

i.b. / dita