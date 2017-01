Kush do jetë lideri i parë botëror që do takohet me Trump

Takimi i tij i parë presidentit amerikan Donald Trump me një lider botëror do të mbahet të premten.

Do të jetë kryeministrja britanika Theresa May që do të pritet nga Trump në Zyrën Ovale.

May në një intervistë për BBC tha se do të flasë me Trump lidhur me NATO-n, Rusinë dhe tregtinë.

“Nuk do jem e frikësuar të sfidoj pikëpamjet e tij të papranueshme”, tha May për BBC.