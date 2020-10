Kush do ta vriste Lulin? Një rikthim tre vite pas, si u përhap “informacioni” në 2017, kush e përhapi dhe pse. Dy rrëfime për të na freskuar pak kujtesën

Lajmet për një “atentat ndaj Lulzim Bashës” nisën të përhapen në muajt e pare të vitit 2017.

Një hetim me kërkesë të Antiterrorit nisi në prill 2017, pas një interviste të presidentit Bujar Nishani në televizionin Ora News.

Nishani tha se “ka shumë aktorë që duan destabilitetin” dhe se, sipas tij, “siguria fizike e liderit të opozitës (pra Bashës) po konsiderohet me seriozitet nga agjensitë ligjzbatuese në vend”.

Në mënyrë të njëkohshme “informacioni” nisi të përhapej në media.

Gazetari Blendi Fevziu citonte në një editorial në gazetën Panorama (kliko KËTU) burimet e tij “të besueshme” se Bashës do ti bëhej atentat.

“Mbrëmjen e së hënës, një burim i besueshëm i yni, nga një prej vendeve fqinjë, i tha Opinion.al se në ditët e fundit, pa e përcaktuar ekzaktësisht kur, shërbime të specializuara të sigurisë ishin informuar se ndaj kreut të opozitës shqiptare po organizohej një atentat për eleminim e tij fizik” – shkruante Fevziu.

Madje gazetari i Tv Klan shtyhej më tutje duke thënë se njihte emrin e vrasësit: “Personi më i përfolur dhe më rrezikshëm është një individ me rekorde kriminale, vrasës me pagesë, që jeton jashtë Shqipërie” – shkruante ai dhe shtonte: “Nuk ka dyshim që çështja është tejet serioz dhe duhet vlerësuar me maksimumin e seriozitetit”

Po ato ditë, kanali televiziv Klan Kosova, duke cituar edhe ky burimet e tij “të besueshme” raportonte se “dyshimet janë për një skenar rus, të ngjashëm me atë për eliminimin e kryeministrit të Malit të Zi gjatë zgjedhjeve parlamentare, për të cilin Podgorica dhe Perëndimi kanë fajësuar Rusinë”.

U pyet edhe Berisha, “intervista” e dhjetorit 2017

Gazetari tjetër, Artur Zheji shkoi dhe më tej. Në maj 2017, pas një mitingu elektoral të Partisë Demokratike, gazetari nuk hezitoi të shpallte se gjatë mitingut u tentua “helmimi i kryedemokratit Lulzim Basha”. (kliko KËTU)

Disa muaj më pas, po Zhehji intervistoi Berishën për “informacionin” e përhapur.

Gazetari dhe ish-kryeministri ndanë me publikun “informacionin” se “agjentë rusë donin të vrisnin Lulzim Bashën”. (kliko KËTU) Madje u tha gjithashtu se “shërbimet amerikane” i kishin ndaluar dy agjentët e rrezikshëm.

Intervista u zhcillua në fund të 2017-s. Berisha përgjigjej:

“Në qoftë se dy persona vijnë për të vrarë liderin e opozitës dhe shpallen non grata, ata i ka futur qeveria, ata janë vrasës të paguar te qeverise, diktuar nga qeveria. Në qoftë se është e vërtetë se sherbimet amerikane i kane bllokuar, është Edi Rama para tyre, ka dashur te vrase liderin e opozites, dhe në këtë rast është zbuluar dhe nuk i nxirrte dot në gjyq. Si mund të përzihen dy njerëz që tentuan të vrasin ligjin e opozitës. Sapo e dëgjova këtë, thashe me mendjen time, në qoftë se është e vërtetë, ata janë vrasës me pagesë të qeverisë. Si ka mundësi që kryeministri të shpallë non grata dy kriminelë që vijnë për të vrarë liderin e opozitës, kundershtarin politik…”

Ndaj Bashës gjatë kohës u shtuan masat e sigurisë dhe makinat e eskortës së gardës. Ai mori madje edhe policë privatë që e shoqëronin në çdo lëvizje.

Çfarë doli nga 3 vjet hetime dhe përgjime

Të dyshuarit që kaluan në filtrat e Interpolit, Antiterrorit, dhe ish-Krimeve të Rënda janë Afrim Morina, Arben Ymeri,dhe Alfred Gurguroviç. Prokuroria thotë se mes shumë veprimeve u kqyr sistemi Tims për të parë lëvizjet e tyre, gjithashtu u përgjuan telefonatat e tyre.

Por as nga telefonatat e as nga përgjimet e tjera në Gmail dhe Facebook, prokuroria nuk gjeti të dhëna që të provonin “informacionet” e Presidentit të Republikës dhe të gazetarëve të njohur.

Por ndërkohë që gjëra të tilla të mos përsëriten e që askush të mos ketë kurajon të përfshihet në to, duhet sqaruar njëherë e mirë: Presidenti apo gazetarët e njohur gënjyen publikisht? Apo ishin viktima të një loje apo skenari që nuk është hera e parë që ndodh në Shqipëri? U përdorën apo u ofruan për vetëpëdorje? U përfshinë me dashje apo pa dashur?

Këto duhet ti sqarojë një hetim i dytë, pas të parit që provoi se tre shtetas u përgjuan e u përndoqën për 3 vite me radhë për një “atentat” të supozuar, me të cilin rezulton se nuk kishin asnjë lidhje.

Kush i ka përhapur më parë këto “informacione” dhe kur

Vrasjet apo përhapja e terrorit, apo edhe thjesht dëshmimi i forcës me anë të dhunës militante në rrugë janë mjete që Shqipëria i njeh në historinë e saj politike pas 90.

Këto ditë në Shqipëri është rihapur debati mbi vrasjen e deputetit Azem Hajdari. Dihet që vrasja e tij u përdor për një grusht shteti. Në dritën e publikimit të dëshmive të këtyre ditëve del se një situatë e ngjashme si kjo e tentuar me Bashën ka ndodhur edhe në vigjilje të vrasjes së Hajdarit.

Ish-miku i tij i ngushtë dhe ish deputeti i PD Arben Meçaj në një rrëfim në DITA (kliko KËTU) dëshmoi se para vrasjes së Hajdarit përflitej për një “informacion” i cili nga “i klasifikuar” nisi të bëhej bisedë në cdo tavolinë kafeneje.

Shkruan Meçaj:

“Kishte mbi një muaj që informacione të klasifikuara flisnin mbi një organizim militar në Shkodër e Tiranë, formacion militar i gatshëm për aktivizim menjëherë pas një vrasje VIP në PD. Informacioni në fillesat e veta ishte i klasifikuar, por në shtator lajmi ishte bërë temë bisede në kafene. Kafenetë “projektuan” dhe viktimat VIP. Kuotoheshin Azemi e Pjetër Arbnori. Çuditërisht Pjetri u zhduk nga qarkullimi…”

Dhe shton: “Azemi e dinte mirë kush e donte të vdekur”.

Një dëshmitar i dorës së parë Izet Haxhia, ka dëshmuar po në DITA një rast tjetër brenda PD me protagonist Shaban Meminë. Haxhia ka rrëfyer se iu kërkua vrasja e Shaban Memisë, në rast se Berisha do arrestohej pas grushtit të shtetit të 1998-s. (kliko KËTU)

“Kur jemi kthyer në Tiranë (pas 14 shtatorit) dhe jemi strehuar në një shtëpi afër Brrylit me tre shokët e mi, nuk dilja jashtë. Dilte vetëm një shoku im i cili kishte qenë polic dhe nuk u nda nga unë deri sa u ktheva në Tropojë. Ky person në atë kohë shkonte edhe tek selia e PD-së.

Situata ishte e acaruar dhe pritej arrestimi i Berishës. Një natë ky miku im vjen e më thotë që kam folur me qendrën dhe duhet të kryejmë një veprim që të bëjë bujë dhe të largohet vëmendja nga grushti i shtetit dhe arrestimi i Berishës. Për këtë duhet të vrasim Shaban Meminë, i cili është person i përshtatshëm dhe lehtësisht i eliminueshëm. Për më tepër, është i sulmuar ashpër nga socialistët si organizator i shpërndarjes së armëve në mars ‘97…”

Saliu nuk u arrestua, Shabani nuk u eleminua.

Por është e qartë që “atentati ndaj Bashës” ka precedent dhe skenaristi i këtyre horrliqeve të rrezikshme politike dihet. Dihet edhe koha kur i bën ose kur kërcënon se do ti bëjë. Kur i rrezikohet pushteti ose është në prag arrestimi për krime të cilat në cdo vend me institucione normale do ishte prej kohësh pas hekurave,

Dhe nuk mund të thuash dot se intimidimi i institucioneve, shantazhimi i tyre, nuk ka funksionuar.

Zbythja e atyre që kanë premtuar ndëshkim e pastaj kanë ecur së njëtës rugë të mosndëshkimit gjithashtu është e qartë tashmë.

