Kush e bëri Kushtetutën e Shqipërisë?

“Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, me frymën e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, m e zotimin për mbrojtjen e dinjitetit dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë kombit, për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror, me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar, me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat më të larta të njerëzimit,marrëdhëniet ndërkombëtare dhe rolin e Shqipërisë në to”.

Kështu hapet Kushtetuta e Shqipërisë. Por si është krijuar dokumenti më i rëndësishëm i shtetit shqiptar, kush ka influencuar ligjet tona dhe frymën e Kushtetutës?

Shaban Murati, diplomat karriere dhe njëherazi analist i çështjeve të rajonit tek gazeta Dita ka ndarë në rrjetin social Facebook, një citim shumë interesant nga biografia zyrtare e ministrit të jashtëm të Greqisë, publikuar kjo në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme greke.

Sipas citimit të publikuar nga Murati, Ministri i jashtëm i Greqisë, George Katrougalos, ka qenë këshilltar ligjor i Parlamentit të Shqipërisë për hartimin e Kushtetutës së Shqipërisë në 1998-1999.

Ndoshta mund të ketë pakënaqësi apo rezerva mbi ndikimin “grek”, por fundja historia dhe përvoja botërore na bëjnë më të mirë.

e.t./dita