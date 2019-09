Kush e dërgoi Edi Ramën në Berlin

Bedri Islami

Edi Rama, shefi i qeverisë shqiptare, ishte dy ditë më parë në Berlin, në takim të veçantë me kancelaren gjermane, Zonjën Merkel.

Portën për takimin e shumëpritur, nuk ia hapën zyrtarët e caktuar për këtë qëllim, si ndodh rëndom në të gjitha takimet protokollare.

Njeriu që e dërgoi atje, në fakt, ishte Lulzim Basha, shefi i opozitës, njëri ndër njerëzit më të interesuar për izolimin e Edi Ramës, e në të njëjtën kohë, po aq i interesuar që Shqipëria, në këtë periudhë, të mos marrë asnjë ftesë për në BE, të izolohet sa më shumë të jetë e mundur dhe të rrëshqasë në një humnerë sa më të ndjeshme politike.

Takimi i shefit të qeverisë shqiptare, Edi Rama dhe Zonjës së madhe të kontinentit të vjetër, të kujtonte një kohë të shkuar, kur mes tyre ishte një ndërlidhje politike krejt ndryshe nga sa kishte qenë më parë me shefat ekzekutivë ballkanikë, dhe ku, përmes së cilit, shteti i madh gjerman, entuziast, mendonte se më në fund kishte gjetur një lider me përmasat e duhura, që më shumë reflektonte europianin e kulturuar, se sa ballkanasin inatçi, me shikim të ngushtë politik, i mbyllur dhe hakmarrës.

Ndryshe nga takimi i muajit prill 2018, kur gjërat po shkonin drejt ngrirjes dhe ende nuk dihej nëse do të kishte një nisje të re ripërtëritjeje të marëdhënineve mes tyre, ndryshe nga bisedimet e bëra në prill 2019, gjatë një takimi të ballkanit Perëndimor në kancelarinë Federale, kësaj here gjithçka ishte si në kohët e vjetra: pritje e afërt, bisedë e hapur, mendime të shfaqura për të ardhmen e përbashkët europiane, deri tek mjedisi i krijuar nga arti i dhënë në një libër të vetëm.

Sido që të jetë, e gjithë ajo që ndodhi në takim, ishte një parathënie mikluese, jo vetëm për vendin që përfaqësonte, por edhe për vetë shefin e qeverisë shqiptare, të cilit, jam i bindur, i janë kujtuar dy kohët e ndërlidhjeve politike me zonjën Merkel; të parën, kur pritej si lideri i ditës dhe citohej në mbledhjet qeveritare, dhe, të dytën, kur kishte filluar të ndjente ftohjen dhe kishte drojën e akullimit.

Shikimi i zonjës Merkel për të ardhmen e vendeve ballkanike, si zakonisht, ishte tipik i politikës anglo –saksone dhe i praktikës gjermane, ku e mira e përbashkët shkrihej me të mirën e secilit vend dhe në të cilat, domosdo, duhej të sundonte ligji, e drejta, të sanksionohej gjithçka në vendime dhe nene, të kërkohej e të ngulej këmbë deri në fund zbatimi i tyre dhe, sidomos, të ndëshkohej e keqja.

Edi Rama u largua nga selia kryeministrore gjermane dhe kancelarja Merkel me buzëqeshje në fytyrë, duke ngjallur pezm në kryeqytetin e vendit të tij, por edhe duke ndjerë se porta kishte filluar të hapej, por askush, as ai vetë, nuk do e dinte nëse do të hapej plotësisht.

Por, mund të frymëmerrte më lirisht. Mbyllja e ndodhur ndaj figurës së tij ishte thyer dhe, edhe një herë, në një përfytyrim ndryshe, kishte ndikuar figura madhore e Zonjës së madhe.

Por, dërguesi atje, si nuk ndodh asnjëherë me inatçitë shqiptarë, kishte qenë dikush tjetër. Lulzim Basha.

Njeriu që kërkon izolimin më të madh të armikut të tij (në të vërtetë, i gjithë trajtimi politik i shefit të qeverisë nga opozita është ai i armikut dhe jo i kundërshtarit), që, duke bredhur në të gjithë vendet ku e pret kushdo qoftë, me durimin për të dëgjuar mllefin e tij, i bëri Edi Ramës pikërisht atë që nuk ishte menduar: i hapi dyert e politikës së madhe, duke e bërë, edhe një herë, të vetmin lojtar me të cilin bisedohet.

Largimi i tij nga parlamenti, akti më budalla i një drejtuesi opozite, që ende nuk e di se pas kulisave janë dy “ujqër” të politikës, të cilët duan ta shqyejnë në një ditë të caktuar, Meta dhe Berisha, dorëzimi i mandateve, që në fakt nuk shpejtoi rënien e qeverisë por rendjen e ndërkombëtarëve për t’i dëbuar të revoltuarit që nuk e dinin se për çfarë revolte bëhej fjalë; protetat, ku molotovët mburreshin si gjetje politike, sa që e çuan një shefe bashkie t’i adhuronte ato si shenjë e politikës, hapja e “frontit të dytë”, kësaj here kundër Europës dhe SHBA, mbrojtja e një bande gjyqtarësh, prokurorësh, duke ia nisur nga një sekser kryeprokuror, si Llalla, për të cilin desh i vunë zjarrin parlamentit, të gjitha i dërguan ndërkombëtarët tek një adresë që mund ta kishin mbyllur për shkak të nepotizmit, arrogancës dhe korrupsionit.

Edi Rama e di këtë fare mirë dhe nuk e hap rrugën e tij aq lehtë dhe, në të vërtetë, nuk ka pse. Atij i dhuruan gjithë pushtetet e mundshme dhe vrapon t’i gëzojë, edhe pse e di se nën peshën e tyre mund të përmbyset.

Duke u kthyer në vendin e tij ai e di, po ashtu, se, megjithë mjedisin miqësor dhe bisedat e duhura, atij i janë vënë kushte, të cilat, as ai vetë, nuk e di nëse do të mund t’i plotësojë.

Asnjëri nga kushtet që iu thanë nuk është i panjohur dhe as nuk ka zbritur nga qielli. Të gjithë janë të njohura për të dhe, shpesh herë, ai i ka shpallur si prioritet të punës së tij. Por, mjerisht, nuk i ka shpënë as në gjysmën e rrugës.

Do të mundet, për shembull, Edi Rama, të ndëshkojë një bandë politike, e djeshme dhe e sotme, që ka pasë uzurpuar pushtetin dikur dhe e mban për gryke sot?

Atij ia kërkuan këtë. Ndoshta më me forcë se gjithë të tjerat. Në Berlin, ashtu si në shumë kryeqytete europiane e përtej Atllantikut, e dinë fare mirë se në 30 vite pluralizëm, askush nuk është dënuar për krimet e tij; asnjë bandit politik nuk është ndëshkuar, duke ia filluar që nga shefat e mëdhenj, ku flamurin e së keqes e mban mbi vete një njeri, Berisha, e deri tek ata që e bastarduan shtetin e pushtetin, si Nano e të tjerë.

Edi Rama, në më shumë se gjashtë vite qeverisje, e kishte të gjithë mundësinë ta bënte këtë. Të bënte, të paktën, aq sa kishte premtuar dhe jo aq sa mund të kishte zbuluar.

Mbi 300 denoncime dhe akte konkrete, në shtatë vitet e fundit, i janë deleguar qeverisë, prokurorisë, institucioneve të rëndësisë së veçantë të shtetit për korrupsion, përvetësime të mëdha, dëmtime të pazakonta të pasurisë dhe të vetë shtetit. Këtë e ka bërë një institucion i vetëm, Kontrolli i Lartë i Shtetit, që, në dijeninë tonë, që para një viti ka ngritur shqetësimin edhe për PPP-të e famshme, që do të jenë humnera financiare. Askush nuk mori mundimin të ndëshkonte të keqen. Përkundrazi, pikërisht ata që duheshin dënuar, u ricikluan në pushtetin financiar; oligarkët që kishin përfituar marrëzisht nga qeveria Berisha përmes koncesioneve apo tenderëve, të njëjtët fitojnë tani çmendurisht nga qeveria Rama; as edhe një djalurinë – sportelist, që u përpoq të fshehë një oligark të madh si Ulaj, në historinë ngjethëse të Unazës, nuk u ndëshkua, bile, as nuk dihet se ku është; ndaj tij dhe ngjarjes përqeshëse të shtetit, hetimet janë ndalur, askujt nuk i intereson më se çfarë ka ngjarë. Një skandal i tillë dihet mirë edhe në zyrat berlineze, ndaj Rama e di se hapësira e dijeve është e njëjtë, në mos më e thlluar jashtë Shqipërisë, se sa tek zyra e tij në bulevardin kryesor, poshtë dritareve të së cilës, nën prijen e tij, shteti i djeshëm vrau 4 përkrahës të tij dhe që krimi mbetet pa u ndëshkuar.

A do të ketë mundësi shteti shqiptar, i drejtuar prej tij, të bëjë reformën në drejtësi ashtu si duhet ? Shteti gjerman e kërkon këtë. Reforma e deritashme po ecën breshkazi, e filluar edhe së prapshti në shumë raste, duke lënë hapësirën e pafund për spekullime, sidomos nga ata që e dinë se nga Vetingu nuk do të kenë shpresë për karrierën e tyre të mëtejshme.

Shumë gjëra janë shtruar para shefit të qeverisë shqiptare dhe ende shumë gjëra qëndrojnë në mjegull. Ai e di se, pas gëzimit të përmbajtur e syve të qeshur të Berishës, sa herë që flitet për dështim, qëndrojnë qindra faqe të dërguara në institucione të rëndësisë së veçantë, shpresa e zymtë se do të ketë ndëshkim të ri, se dyert nuk do të hapen edhe një herë, për të shpejtuar ardhjen në pushtet të një opozite të stërprovuar dhe të stërdështuar.

Por, ndërkohë, me qëndrimet e tyre marramendshëm budallshëm, ata i hapën rrugë legjitimitetit të një qeverie që po shkërmoqej nga e keqja e saj brenda vetes.

Edi Rama e di se gjithçka është kthyer në fillim. Ndaj po përpiqet deri në fund të mbajë në lojë një opozitë që, ndërsa merret me gërmimin deri në 30 vite të secilit që i del përpara, harron se çikërrimat nuk të kthejnë në pushtet, por vizionet dhe idetë.

Kur ta marrë vesh këtë Lulzim Basha ai nuk do të jetë më lider!