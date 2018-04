Kush e drejton Akademinë e Shkencave

Në gazetën Dita të datës 2 prill 2018, prof. dr. Fatmir Shehu në shkrimin “Akademia po mbytet ne themi se po i lagen këmbët”, nënvizon: “Akademia e Shkencave përpunonte politika të zhvillimit të shkencës në të gjitha fushat dhe drejtuesit e saj, si autoritete që ishin, u zinte vend fjala dhe mendimet që jepnin sidomos në vendimmarrjen politike të kohës”.

Këtë konstatim të periudhës socialiste, autori e krahason me gjendjen e sotme: “Akademia i ka centrifuguar anëtarët dhe bashkëpunëtorët e saj–ata më të mirët i ka nxjerrë jashtë si të “rrezikshëm” dhe të panevojshëm.”

Cilët janë disa nga akademikët që kanë vepruar në mënyrë barbare, duke i nxjerë më të mirët si të panevojshëm dhe të “rrezikshëm”?! Veç të tjerëve, ne mendojmë se përgjegjësi për këtë gjendje alarmane ka sekretari i Akademisë Vasil Tole, i cili sa herë në media është quajtur “akademik anonim”! Në gazetën “Koha Jonë” 4 tetor 1998, kur Operan e drejtonte Vasil Tole, Artisti i Popullit, Agron Aliaj dhe solistja e mirënjohur Edit Mihali, në shkrimin “Absurdi luhet në Opera, theksojnë: “Operën në këta vitet e fundit e ka karakterizuar mediokriteti sepse është punuar në mënyrë amatoreske nga drejtuesit e saj…Të gjithë ata që kanë dashur të japin vlerat e tyre në të, janë keqtrajtuar dhe janë detyruar të largohen”.

I njëjti shqetësim për “amatorizëm”, “mediokritet” dhe “keqtrajtim” ekziston edhe edhe sot pas 20 vjetësh në Akademi, sepse ku shkon Vasil Tole, mbjell… Gazetarja theksson: “Për Vaso Tolen në Opera ka ekzistuar ky opinion “U qamë nga Xoxe, por ky është më i keq”.

Çuditërisht ky njeri që përbën simbolin e së keqes, me makinacione të ndryshme, pasi pushohet pa kalur as dy vjet në Opera, ka ecur lart e më lart! Pas Operas shkon Drejtor i Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, duke realizuar me manovrime djallëzore tjetërsimin e polifonisë shqiptare në “iso-polifoni.” Në Festivalin Folklorik Kombëtar të vitit 2004, iu ndalua kategorikisht nga Ministri Klosi të merrte pjesë në Festival. Ministri Bujar Leskaj e pushon nga Ministria e Kulturës. Papritur, pa një vepër akademike dhe veprimtari shkencore, i rrëzuar nga komisioni për të merrituar gradën shkencore të profesorit (nuk dihet në ç’rrugë e fitoi titullin profesor) Vasil Tole komandohet sekretar i Akademisë së Shkencave, ndërkohë që lihen jashtë saj profesorë me kontribute dhe integritet të lartë si Nasho Jorgaqi, Pëllumb Xhufi, Moikom Zeqo, Ksenofon Krisafi, Spiro Shituni, Pirro Misa etj!

Me mediokritetin e tij ai u kthye në shigjetar kundër të aftëve dhe profesorëve që kanë dhënë kontribute kombëtare në shkencën e etnomuzikologjisë dhe folkloristikës, vetëm e vetëm sepse këta nuk e miratuan teorinë e tij të “iso-polifonisë”!

Përveç disa shkrimeve tepër të argumentuara të prof. dr Pirro Miso, prof. dr. Spiro Shituni nga SHBA, boton në gazetën “Koha Jonë” autopsinë e Vasil Toles. Pasi thekson përgjegjësinë e Institutit të Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, si i specializuar për studimin e aspekteve të identitetit etnik të kombit shqiptar, dhe Ministrisë së Kulturës, që s’e ka luajtur deri më sot rolin e saj përkatës administrativ, përmes 8 disonacave e bën shkrumb e hi pseudoterinl e tij të “iso-polifinisë”, me të cilën penetroi deri në Akademinë e Shkencave.

Qysh në fillim prof. Shituni denoncon veprën e Toles: “Nocioni iso-polifoni u përdor për herë të parë, në librin me titull Folklori muzikor: Polifonia shqiptare të etnomuzikologut Vasil S. Tole në vitin 1999. Libri përmban gabime parimore aq të shumtë e aq të mprehtë, sa që nuk janë marrë reçensa nga studiues të fushës së etnomuzikologjisë!

Kalorësi i guximshëm polemist

Me librin e tij, etnomuzikologu Vasil S. Tole, si papritur u shfaq si një kalorës i guximshëm polemist, i paparë ndonjëherë në historinë e etnomuzikologjisë shqiptare! Qysh në Parathënie-n, ai erdhi me një varg deklaratash të tejskajshme, të cilat, janë, në radhë të parë, sa profesionalisht të gabuara, aq edhe moralisht të shëmtuara! Që të mund të përdorë një nocion muzikor, më lejoni që mendimet e tij t’i quaj disonanca. Ato shfaqen më shpesh të njëanshme e subjektive—herë-herë, mohuese, nënvlerësuese, nënçmuese, dhe herë-herë, pohuese, mbivlerësuese, mbiçmuese, por asnjëherë të dyanshme e objektive. Shqyrtimi i disonancave të tilla meriton vëmendje të plotë, në emër të mbarëvajtjes së etnomuzikologjisë shqiptare, si në ditët tona, ashtu edhe në të ardhmen.

Mohim!

Tole u shfaq si mohues i tërë veprimtarisë kërkimoro-shkencore etnomuzikologjike të kryer nga studiuesit etnomuzikologë shqiptarë të mëparshëm, të vdekur ose të gjallë. Me arrogancë të shquar dhe jashtë çdo natyre akademike të një libri me pretendime shkencorë, ai shkruan: “Ndërkohë, është po kaq e vërtetë se kjo temë [d. m. th. , tema e muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare—Shënimi im: S. J. Sh. ] vazhdoi dhe ende vazhdon të mbetet e patrajtuar në përgjithësi siç duhet [!], për shkaqe nga më të ndryshmet [!], për të cilat s’kam ndër mend të zgjatem këtu [!]. ” (Tole 1999:9)

Nëse mendohet vërtet se, studimi i muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, deri më sot, lë për të dëshiruar ose është i gabuar, do të ishte më tepër se e nevojshme që të jepeshin shkaqet e një mangësie të tillë me të vërtetë parimore. Por studiuesi refuzon që të vazhdojë polemikën mbi këtë çështje, ndoshta duke menduar lehtësisht se do t’i shpëtojë vëzhgimit të lexuesit në përgjithësi dhe studiuesit të profesionit në veçanti.

Vallë, a i ka lexuar studiuesi artikujt, studimet, monografitë e derisotme etnomuzikologjike mbi muzikën tradicionale shqiptare?! Vallë, a ka bërë ai ndonjë ekspeditë kërkimoro-shkencore në Gegëri, Toskëri, Labëri, etj., për të regjistruar këngë tradicionale fshatare e qytetare?! Siç duket, në çdo rast, studiuesi i shpreh mendimet e tij plotësisht jashtë përvojës kërkimoro-shkencore. Ai mohon tërë arritjet e etnomuzikologjisë shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XX. Cinizëm! Cinizëm! Vetëm cinizëm i pashembullt!

Paragjykime!

Tole u shfaq si afirmues i gjoja veprimtarisë kërkimoro-shkencore etnomuzikologjike që përfaqësues të historisë, jetës e kulturës shqiptare—të cilët s’janë etnomuzikologë—kanë dhënë në drejtim të hulumtimit të muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare. Në këtë qerthull, pasi jepen përshtypjet që, udhëtarë të ndryshëm ndërkombëtarë të shekullit XIX, kanë shkruar mbi muzikën tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, përmenden, midis të tjerëve, figura, si: Faik Konica, Eqrem Çabej, Mitrush Kuteli, Ismail Kadare, sikurse edhe Zef Jubani, Mid’hat Frashërit, Mehdi Frashëri, etj. Autorë të tillë, herë-herë, mund të kenë shprehur ndonjë mendim mbi muzikën tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, por ata asnjëherë s’e kanë pasur atë si objekt të veprimtarisë së tyre. Prandaj kurrë s’kanë pretenduar se kanë dhënë ndonjë ndihmesë shkencore etnomuzikologjike. Duke rendur vazhdimisht pas çështjeve jashtë-muzikore, midis të tjerash, Tole shkruan:“Nga pasqyrimi në letërsinë shqiptare i dukurisë së iso-polifonisë, do tëpërmendja romanin Kush e solli Doruntinën të Ismail Kadaresë” (Tole 1999:32)

Serioziteti profesional i studiuesit rrënohet sidomos kur ai merr përsipër të japë “një skemë të përafërt grafike të linjave muzikore të 4 vajtojsave,” sipas romanit të mësipërm. Absurditeti i vëzhgimeve mund të shihet fare lehtë edhe në paragrafin e mëposhtëm: “Trajtimi konceptual i lëndës polifonike [!] ka sjellë në veprat e Kadaresë edhe risitë përsa i përket polifonisë si formë [!]. Këtu do të vinim në pah strukturën e romanit Dimri i madh, i cilësuar si “roman me iso” [!], “roman polifonik” [!], ku çdo gjë në ‘të ndërtohet ashtu si në praktikën e gjallë të të kënduarit popullor [!] ” (Tole 1999:32)

Paragrafë të tillë, të cilët, në këtë libër, s’janë të paktë, vetëm se e shpien vëmendjen e lexuesit në një botë jashtë-muzikore në përgjithësi dhe jashtë-etnomuzikologjike në veçanti. Paragrafë të kësaj natyre s’kanë ndonjë përmbajtje shkencore etnomuzikologjike. Eshtë e vështirë të thuhet se studiuesi rend pas çështjeve jashtë-muzikore për të argumentuar dukuri etnomuzikologjike të caktuara. Sofizma! Sofizma! Vetëm sofizma klasike!

Vendi i gjerë që zënë përshtypjet e udhëtarëve të ndryshëm ndërkombëtarë të shekullit XIX mbi muzikën tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, sikurse edhe vendi gjithë aq i gjerë që u jepet thënieve mbi të njëjtin subjekt të një radhe autorësh shqiptarë, të cilët s’janë etnomuzikologë, në këtë libër, çuditërisht, përcillet me mungesën e plotë të mendimeve të studiuesve të vërtetë të muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare! Kështu, nga njëra anë, vërehet, mohimi, nënvlerësimi, nënçmimi i ndihmesës kërkimoro-shkencore etnomuzikologjike të studiuesve etnomuzikologë, studiuesit etnomuzikologë shihen me një lloj përçmimi—ndonëse ata i kanë kushtuar jetën e tyre hulumtimit të muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare!–, autorët që s’janë etnomuzikologë vështrohen me një lloj adhurimi—thjesht për faktin se ata janë të mirënjohur në fushat përkatëse! Paragjykime! Paragjykime! Vetëm paragjykime!

Pseudo-novatorizëm!

Tole u shfaq si gjoja etnomuzikolog novator i paparë ndonjëherë, i cili do të sillte, domosdoshmërisht, me çdo kusht, në çdo rast, një metodologji të re, përsa i takon studimit të muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare. Me arrogance të shquar dhe jashtë çdo natyre akademike të një libri me pretendime shkencorë, ai shkruan: “Në këtë libër…mendojmë se n’a krijohet më mirë mundësia të shprehim dhe ballafaqojmë [!] pozicionin tonë [!], i cili është themelisht i ri [!] në lidhje me temën e trajtuar” (Tole 1999:9)

Nёse mendohet vёrtet se, metodologjia e ndjekur deri më sot nga etnomuzikologjia shqiptare në fushën e studimit të muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, lë për të dëshiruar ose është e gabuar, atёherё duhet qё tё jepen gjatё e gjerё argumentet: Cilët janё kriteret e pёrdorura deri mё sot?! Ku qёndron parimisht mangёsia e tyre?! Cilët kritere duhet tё ndiqen?! Ku qёndron parimisht pёrparёsia e tyre?! Pa dyshim, muzika tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, mund tё shqyrtohet nё rrugё tё ndryshme. Tё ndjekurit e njё rruge tё re studimi, nё vetvete, nuk pёrbёn asnjё lloj sakrilegji. Përkundrazi, ajo duhet që të përshëndetet. Mirëpo, nëse vëzhgimet e një punimi të caktuar, sikurse është libri në fjalë, mund të karakterizohen, në thelb, si të njëanshme, thjesht teknike, thjesht strukturore, thjesht formale, atёherё shkaqet duhen kёrkuar, midis të tjerash, pikërisht tek metodologjia e zbatuar.

Shtrembërime!

Tole u shfaq si shtrembërues i një varg nocionesh themelorë etnomuzikologjike të mirënjohur, si në etnomuzikologjinë shqiptare, ashtu edhe atë ndërkombëtare, si: polifoni tradicionale, stil muzikor, dialekt muzikor, nën-dialekt muzikor, etj. Po sjell disa citate, brenda të cilëve përdoren një varg nocionesh të pakuptimtë, të panatyrshëm, absurdë. Shpresoj se, në këtë mënyrë, lexuesi ndoshta do t’a ketë më të lehtë për të gjykuar në mënyrë të paanshme: “…iso-polifonia shqiptaro-jugore është një prodhim [!] kolektiv anonim, e cila lind si prodhim [!]artistik në momentin kur lënda bio-muzikore [!] krijon një raport të drejtë sa me vetë vijueshmërinë e saj në kohë [!], e po aq me faktorin numerik që merr pjesë në interpretim [!], i cili është edhe mbartësi i formulës së krijimit të iso-polifonisë[!]…Iso-polifonia jonë popullore duhet konsideruar ashtu siç është: një fenomen elitar i të menduarit muzikor shqiptar e më gjerë [!]. Në strukturën e ndërtimit dhe në formën e saj të shfaqjes, ajo provon se i menduari [!] dhe realiteti muzikor polifonik gjallon nga origjinaliteti i shfaqjes [!] dhe se kultura muzikore polifonike është ende një kulturë muzikore aktive [!]. ”(Tole 1999:16) “Isoja si koncept në muzikën popullore, në vetvete, fsheh një strukturë të tërë, e cila lidhet sa me prejardhjen e polifonisë, por dhe kodin gjenetik të shqiptarëve [!]. Iso-koncepti [!] është një ‘extra musical sound [!],’ i cili si i tillë ngelet fenomeni më i pakontestueshëm [!] i strukturës sonë gjenetiko-muzikore {!]. ” (Tole 1999:59)

Brenda paragrafëve të cituar, vëmendje tërheqin sidomos nocione të pakuptimtë, të panatyrshëm, absurdë, si: “iso-polifoni;”, “lëndë bio-muzikore;” “funksion biologjik i mjedisit;”, “veprimtari krijuese inteligjente e dorës së parë;” “fenomen elitar i të menduarit muzikor shqiptar e më gjerë;”, “e dhënë gjenetike;”, “vazhdim i natyrshëm komunikativ i mjedisit;”, “kod gjenetik i shqiptarëve;”, “iso-koncept;”, “strukturë gjenetiko-muzikore;”, “vazhdimësi bio-kulturore e mjedisit,” etj.

Studiuesi i ka nxjerrë ata nga konteksti i natyrshëm për t’i futur mekanikisht brenda një konteksti etnomuzikologjik! Prandaj mendimet që jepen më sipër, duke përdorur gjerësisht nocione të kësaj natyre, s’kanë absolutisht asnjë lloj kuptimi: ato janë thjesht ide të paqarta, ide të rrëmujshme, janë thjesht lojë fjalësh, thjesht shkencë për shkencë, teori për teori, thjesht absurditete në emër të shkencës së etnomuzikologjisë! Të pranosh se muzika tradicionale shumë-zërëshe e Shqipërisë së Jugut është elitare në krahasim me muzikën tradicionale një-zërëshe të Shqipërisë së Veriut, s’është veçse një qëndrim i njëanshëm estetik, një interpretim i gabuar i tipareve të tyre melodiko-modalë, një paragjykim pa asnjë bazë teorike ose praktike. Mediokritet! Mediokritet! Vetëm mediokritet i plotë!

Me këtë vlerësim kemi raste të ngjajshme me vlerësimin e Artistit të Popullit Agron Alia dhe sopanos Edit Mihali, për mediokritet! Dhe çuditërisht mediokriteti i Vasil Toles, sikundër na e dëshmon edhe profesori i nderuar Spiro Shituni nga SHBA, po vazhdon për 20 vjet! Si mund të ketë hajër një Alademi Shkencash kur në krye të saj drejton një mediokër!

Profesor Shituni konkludon: “shpjegimi i përmbajtjes së iso-polifonsë nga ana e studiuesit, mjerisht, është ndoshta absurditeti profesional më i madh i parë ndonjëherë në etnomuzikologjinë shqiptare deri më sot!” Dhe ky absurditet deejton Akadamkinl e Shkencave! Subjekti i terminologjisë etnomuzikologjike – thekson prof. Shituni – është shtrembëruar dramatikisht brenda librit të Toles. Përsa i takon një subjekti të tillë, me arrogancë të shquar dhe jashtë çdo natyre akademike të një libri me pretendime shkencorë”.

Në fund të analizës së tij, prof. Shetuni konkludon: “Nocioni iso-polifoni s’e karakterizon drejt thelbin e muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare nga pikëpamja teoriko-shkencore. Përsa i takon strukturës së përgjithshme, ajo është, në radhë të parë, një këngë dy-zërëshe, tri-zërëshe, ose katër-zërëshe. Isua, i cili intepretohet nga një numër këngëtarësh, nuk është veçse një element i muzikës tradicionale shumë-zërëshe shqiptare, krahas marrësit (solistit të parë), prerësit ose kthyesit (solistit të dytë) dhe hedhësit ose mbushësit (solistit të tretë).

Nocioni iso-polifoni i kundërvihet plotësisht emërtimit që i ka bërë këngës tradicionale shumë-zërëshe në shekuj vetë populli shqiptar: vjershëtorët, këngëtarët, instrumentistët, valltarët popullorë, etj. Nga kjo pikëpamje, ai vjen edhe si një lloj mohimi, nënvlerësimi, nënçmimi ndaj ideve, mendimeve, dëshirave të tyre. Nocioni iso-polifoni, mjerisht, duket sikur është përdorur subjektivisht, personalisht, arbitrarisht, thjesht për të kënaqur fantazinë e studiuesit. Por shkenca e etnomuzikologjisë shqiptare nuk mund të përparojë asnjëherë përmes fantazisë. Janë vetëm idetë e shëndosha teoriko-estetike me anë të të cilave ajo mund të ecë përpara.

Prof. dr. Bardhosh Gaçe

Fitim Çaushi