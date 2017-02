Shpëtimi, Saliu, një tjetër Berishë me emrin Nazim dhe… një letër poshtë derës

Berisha i është rikthyer sot sulmeve ndaj gazetës DITA.

Duke folur në Kuvend për shkrimin e sotëm në DITA mbi abuzimet e drejtorive të partisë së Shpëtim Idrizit gjatë qeverive Berisha e Rama, ai ka sulmuar deputeten e PS, Arta Dade dhe djalin e saj Alban Dabulla.

Ai akuzon Edi Ramën dhe Alban Dabullën se kanë lidhje me atë që Berisha e quan “Hakmarrja për Drejtësi”

“A e shihni gjyqin e atij shqiptarit të ndershëm që po tund Shqipërinë me dëshminë e tij, Ylvi Beqes? Tani mësojeni nga unë; në atë aferë është i përfshirë direkt Edi Rama, po këtë herë nuk është i përfshirë me Shullazin por është përfshirë me Dabullët, me ata të Hakmarrjes për Drejtësi – tha Berisha.

Më pas ai ka marrë në mbrojtje Shpëtim Idrizin.

Ai iu shmang deklarimeve nëse akuzat për hajdutëri të drejtorëve të Idrizit qëndrojnë ose jo, por sulmoi deputeten Arta Dade, të cilën e lidh politikisht me gazetën Dita.

Ku je ti Arta që ndërsen gazetën tënde, kundër kryetarit të PDIU? E paraqet si prostitutë vetëm se të kundërvihet për presidente. Nuk mund të bëhesh presidente se djemtë i ke anëtarë kryesorë të ‘Hakmarrjes për drejtësi’, po, po e di edhe ti Gramoz. Dhe sot hapet gazeta duke e quajtur prostitutë. Arta ke bërë gabim shumë të madh që ke përdorur atë term, ke bërë gabim fatal… kjo është fakt se si përdoret media si hanxhar,” deklaroi Berisha në Kuvend.

Se kush i përdor mediat si hanxhar dhe hanxharët si media, opinioni publik në Shqipëri e di fare mirë.

Por duke marë në mbrojtje Shpëtimin e PDIU, Berisha na kujtoi një tjetër Berishë, këtë herë jo mbrojtës i hajdutëve, por viktimë e tyre.

Nazim Berisha, është banor i fshatit Billushë të Prizrenit, Kosovë dhe jeton në Basel të Zvicrës prej shumë vitesh.

Në vitin 1991 ka ardhur në Shqipëri për të investuar si shumë kosovarë të tjerë dhe në vitin 1992 merr shtetësinë shqiptare.

Në Shqipëri është njohur me Shpëtim Idrizin nëpërmjet disa miqve të tij.

Fillimisht, Idrizi së bashku me disa persona të tjerë i kanë shitur shtetasit Nazim Berisha fabrikën e asfaltit (bitumit të Selenicës në Vlorë) me mbi 500 mijë franga zvicerane, ku Berisha u fut ortak bashkë me një shtetas zviceran.

Rezultoi më pas që fabrika nuk ishte as në pronësi të Idrizit dhe as të personave që ia shitën.

Nazim Berisha e denoncon këtë mashtrim në një padi që gjendet prej vitesh në Prokurori, ku gjenden edhe materiale dhe deklarime në një dosje akuzash që DITA e disponon të plotë.

Po nuk është mashtrimi i vetëm.

Në 1995 Shpëtim Idrizi dhe disa të tjerë, ishin pronarë të fabrikës së përpunimit të drurit e njohur si “Misto Mame”, fabrikë të cilën e kishin privatizuar.

Në mes të viti 1995 Nazim Berisha me ndërmjetësimin e Idrizit blen aksionet dy prej personave aksionerë dhe bëhet pronar i fabrikës së “Misto Mames” me 58.8 %.

Pas blerjes i lë prokurë Idrizit për menaxhimin dhe administrimin e punës në këtë fabrikë deri në dhjetor të 1996. Disa herë Berisha kërkonte të ardhurat e aksioneve që i takonin por nuk merrte asgjë.

Në këto kushte, në dhjetor 1996 Berisha, vendos t’i shes aksionet.

Blerësi i aksioneve është Shpëtim Idrizi i cili zotohet se brenda pak ditëve do t’i paguante shumën prej 178 mijë dollarësh. Nga dosja e prokurorisë mësohet se që nga ajo ditë asgjë nuk është shlyer, vetëm një shumë e vogël, e cila i është marë me marifet nga Idrizi duke e mashtruar për shpenzimet dhe harxhimet gjatë kohës që ai drejtonte fabrikën.

Përveç kësaj Shpëtimi i ka marë “mikut” të mashtruar edhe para borxh kesh. As ato nuk ia ka shlyer.

Bëhet fjalë për tre borxhe kesh të marra veçmas, 40 mijë franga zvicerane, 12 mijë dollarë amerikanë dhe 3 mijë franga zvicerane.

Shpëtim Idrizi i zotohet se i ka borxh dhe do t’i shlyente. Por asgjë. Dosja që posedon DITA përmban të gjitha letrat me shkrim dore të vetë Idrizit.

Kërkesave të vazhdueshme të Berishës për takime dhe për ti kthyer paratë, Shpëtimi i shmangej.

Në letrat dërguar Idrizit, biznesmeni kosovar e bënte Idrizin përgjegjës se kishte thyer çdo normë besimi. Në letër Berisha akuzon Idrizin se e kishte mashtruar edhe në lidhje me premtimet se po aplikonte për kredi duke lënë kolateral, pasi sipas Berishës kolaterali që përmendte Idrizi në fakt nuk ekzistonte fare.

Berisha i kishte lënë Shpëtim Idrizit në përdorim edhe apartamentin e tij në Tiranë. Ndër të tjera në letër biznesmeni kosovar i kujton se Idrizi kishte shfrytëzuar këtë apartament pa paguar kurrëfarë qiraje, falë besimit dhe raportit që kishte krijuar më parë me ortakun e tij.

Por asgjë nuk mjafton që Idrizi të kthente borxhet.

Në këto kushte Berisha vë në lëvizje marrëveshjen noteriale, e cila përcaktonte që paratë duhet të ktheheshin 20 ditë pasi të kërkoheshin nga borxhdhënësi.

Pikërisht pas kësaj, Nazim Berishës i vjen një letër poshtë derës në shtëpinë ku banonte në Tiranë.

Teksti i letrës që ndodhet në dosjen e Prokurorisë, është i shkruar me shkrim dore, ka dy iniciale poshtë dhe në kokë ka testatën ULTIMATUM. Aty shkruhet:

“…Ne jemi miqtë e tu të vjetër që të njoftojmë se duhet të largohesh menjëherë nga Shqipëria. Me vështirësi ta gjetëm këtë birë ku je futur dhe ke harruar detyrimet ndaj nesh. Ke vetëm 3 (tre) ditë afat që ti të ikësh. Kemi informacion të plotë se ti në Shqipëri vjen si SPIUN dhe jo si Biznesmen, çdo lëvizje e jotja është e vërejtur mirë nga ana jonë. Do të eleminojmë fizikisht nëse ky ultimatum dekonspirohet nga ti, ose nga ata komunistat ku ti je fshehur, prandaj ti more krimb ose më mirë njeri i degjeneruar plotësisht, largohu menjëherë! Askush nuk të shpëton dot më nga ne…” K.A

Për këtë kërcënim Nazim Berisha në kallëzimin penal, bën përgjegjës Shpëtim Idrizin.

Berisha vendos të ikë.

Pas 2005-s Berisha ka kërkuar në Gjykatë t’i kthehet borxhi nga Idrizi, por, avokatja edhe pse i merr 3000 euro tërhiqet dhe gjykata pushon padinë.

Në 2010 Berisha e kallëzon Idrizin në prokurori dhe me pas e tërheq kallëzimin, por veprat e pershkruara ne dosjen hetimore jane te natyres penale qe nuk mund te pezullohen me terheqje kallezimi pavaresisht menyrave si eshte marre ai.

Dosja në Prokurori ka dokumente ku provohet se z.Idrizi përdorte dhjetëra marifete ordinere për të shmangur viktimën e tij, duke përdorur fletë me siglën e PD-së sipër, ose duke lënë “takime afër Kryeministrisë”.

Një nga letrat që Berisha ka marrë nga Idrizi (dhe që gjendet në dosjen e Prokurorisë) ka sipër siglën e PD-së që t’i dëshmohej viktimës si person me pushtet.

Disa letrave të tjera Idrizi iu përgjigjet me “takohemi te kioska te Kryeministria”.

Në dosje ndodhet edhe një faks që Idrizi i ka dërguar ish ortakut të tij kosovar Nazim Berisha më 1 Nëntor të vitit 1996 .

Pas kërkesave të përsëritura të biznesmenit kosovar Idrizi i ka shkruar atij se “kishte fiksuar dhe një takim me ish Presidentin e firmës piramidale VEFA, Vehbi Alimuçën për të mundësuar marrjen e një kredie”.

Vijon