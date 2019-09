Kush e mbron Agron Tufën?

Redaksionale

Heshtja e pafalshme e Qeverisë dhe e Ministrisë së Arsimit ndaj një rasti flagrant të shkeljes së ligjit nga drejtori i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, Agron Tufa. Indiferenca e Kryetarit të Kuvendit, futja në lojë e KLSH-së dhe OSBE-së në mbrojtje të Tufës. Pse bën sehir Prokuroria e Përgjithshme…

Prej disa muajsh gazeta DITA ka investiguar rastin e Agron Tufës në rolin e drejtorit të Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit për një sërë shkeljesh flagrante të ligjit. Në fillim të muajit prill të këtij viti në Komisionin e Ligjeve u kundërshtua me forcë një rezolutë e Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit ku nxihej Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare e popullit shqiptar. Kjo ndodhte në vitin jubilar të 75-vjetorit të çlirimit të Atdheut. Në debat u përfshi deputeti socialist Spartak Braho, Komiteti Kombëtar i Veteranëve të LANÇ-it dhe Organizata e Dëshmorëve të Atdheut, historianë dhe personalitet të ndryshme të kulturës si Pëllumb Xhufi, Paskal Milo, ish-Presidenti Alfred Moisiu, Shaqir Vukaj, Ksenofon Krisafi, Fatos Tarifa, Moikom Zeqo, Xhelal Gjeçovi e plot të tjerë.

Me shkrimet dhe intervistat e tyre në DITA ata nënvizonin faktin se ky institut me Agron Tufën në krye është kthyer në një institucion që ka marrë përsipër të nxijë një nga faqet më të ndritura të historisë sonë kombëtare. Ata sollën një rezolutë që nxinte luftën antifashiste dhe dëshmorët e saj të cilët i konsideron “kriminelë”. Këtë kërkonin ta ligjëronin në parlament. Gazeta e denoncoi këtë veprimtari si të papranueshme dhe debati e detyroi parlamentin të diskutojë në fillim të muajt korrik dhe të votojë një ligj për t’i hequr të drejtën këtij instituti të merret me historinë e luftës në vitet 1941-45.

Dhe kështu ndodhi. Ligji u miratua por… nuk u zbatua! Agron Tufa vazhdoi si më parë në rrugën e nisur pa u shqetësuar hiç, madje kohët e fundit është bërë edhe agresiv duke folur për “transhe të kuqe”, për “komunistë” dhe “enveristë” të pandreqshëm.

Kush e mbron Agron Tufën dhe çfarë e trimëron atë? Po sjellim disa fakte kokëfortë që ne i kemi bërë publike ditët e fundit.

Shqetësimi i debatit të rihapur ditët e fundit, sikurse theksohej ditën e djeshme në letrën e hapur për ministren e Arsimit, ka të bëjë me një skandal të rëndë (krim akademik) që ka ndodhur në Universitetin e Tiranës dhe konkretisht në Departamentin e Letërsisë së Fakultetin Filologjik dhe që, po të vërehet në thellësi, kuptohet se gjendja është tepër më e rëndë dhe alarmante seç paraqet rasti në fjalë i një plagjiature… Aty denoncohet me fakte plagjiarizmi “shkencor” i Agron Tufës (me detyrë aktualisht drejtor i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit) në dëm ish-lektorit të Universitetit të Tiranës, Dr. Aristotel Spiro, të cilit i ka marrë një tekst të gatshëm dhe e ka përfshirë në punimin e doktoraturës si tekst të vetin. Gjithashtu jepen edhe fakte të tjera të dokumentuara dhe në rastin e një sistemi normal të funksionimit të drejtësisë, duhet të kishte filluar me kohë procedimi.

Pra nuk është fjala për një denoncim të zakonshëm. Është një akt tejet i patolerueshëm dhe i dënueshëm në çdo kohë e në çdo sistem. Kallëzimi i krimit është bërë, ndërsa heshtja zyrtare dhe mosdënimi i krimit ngre shumë pikëpyetje dhe lë shteg për shumë dyshime. Në krye vetvetiu bëhet pyetja më normale: Kush e mbron Agron Tufën?

Sepse bëhet fjalë për mosfunksionim të shtetit duke lënë një shkelës ligji dhe një plagjiarist të vazhdojë të livadhisë si t’i dojë qejfi pa i hyrë asnjë gjemb në këmbë. Bëhet fjalë për indiferencën e Edi Ramës, si kryeministër, që këtë drejtor shkelës ligjesh që e ka në vartësi dhe e ka paguar dhe e paguan për titujt fallco që ka marrë e merr shpërblime nuk e investigon pas denoncimit që ka bërë gazeta DITA nëpërmjet prof. Aristotel Spiros dhe publicistit Ilir Mborja etj.

Në shkrimet e ditëve të fundit janë denoncuar si pjesëmarrës në këtë krim akademik ish-ministrja e Arsimit Lindita Nikolli e cila është vënë në dijeni zyrtarisht për atë që ka ndodhur, Departamenti i Letërsisë të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tiranës (me përgjegjëse Dhurata Shehrin), dekanati i këtij Fakulteti (me dekan Shezai Rrokajn), si dhe të rektori i UT Dhori Kule, të cilët, në vend që të vepronin sipas kreut III, paragrafi 3 të Rregullores “Për etikën në veprimtarinë kërkimore dhe botuese” (shih Urdhrin Nr. 105, datë 23.3.2012 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës), duke reaguar në rrugë gjyqësore pas denoncimit të plagjiarizmit prej të dëmtuarit Dr. Aristotel Spiros, u munduan ta mbrojnë me çdo kusht plagjiaristin Agron Tufa.

Megjithatë, mosveprimi në këtë rast tregon se problemi është më i thellë se sa duket. Agron Tufa ndihet mbi të gjitha i pa shqetësuar nga indiferentizmi total nga ana e institucioneve më të larta të shtetit. Sepse jemi në Shqipëri. Në Europë e në botë plagjiarizmi është tejet i dënueshëm. Këtë e nënvizonte në intervistën e djeshme në DITA, prof. Aristotel Spiro, kur shprehej: “Nuk mund të jetë pedagog dikush që vjedh tekstet e të tjerëve. E nëse zbulohet që doktoratura e dikujt përmban plagjiarizma, atij ose asaj i duhet hequr grada me t’u zbuluar kjo gjë. Kështu veprohet sot në botë. Ka ndodhur që plagjiarizmi të jetë zbuluar dhjetë vjet pas mbrojtjes së doktoraturës, dhe personit i është hequr menjëherë titulli. Por nuk di asnjë rast që në Shqipëri t’i jetë hequr doktoratura dikujt, megjithëse raste denoncimi publik për plagjiarizëm ka pasur mjaft.”

Janë një sërë çështjesh që duhen hetuar.

Kemi mosveprim të Kuvendit, ndërkohë që Gramoz Ruçi si kryetar Kuvendi duhet të kishte urdhëruar drejtorinë e monitorimit të institucioneve të pavarura të Kuvendit, ku përfshihet edhe instituti i Tufës, të cilin e ka në vartësi ta kontrollojë edhe financiarisht, por edhe shkeljet e tjera që lidhen me aktivitetin e tij.

Dhe skandali vazhdon të thellohet se për shkak të presionit të Tufës duke futur në lojë OSBE-në dhe kryetarin e Kontrollit të Lartë të Shtetit Bujar Leskajn, është shtyrë miratimi i ligjit që nga muaji qershor- korrik për t’i hequr të drejtën këtij instituti të merret me historinë e luftës në vitet 1941-45, ndonëse Kuvendi ka miratuar rezolutën për këtë ndryshim në ligj.

E fundit lidhet me pasivitetin e organeve të Prokurorisë, e cila hesht dhe nuk vepron kryesisht siç e parashikon ligji nisur edhe nga shkrimet e gazetës Dita dhe profesor Aristotelit që e akuzon për vjedhje Tufën dhe shpërdorim të detyrës nga fakulteti dhe personat drejtues të tij që i kanë dhënë edhe tituj me mashtrime etj.