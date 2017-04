Kush e paguan Çadrën?

Ka dy muaj tashmë që çadra e ngujimit të drejtuesve të opozitës aktuale ka bllokuar rrugën e qytetarëve të kryeqytetit. Ka dy muaj që ajo çadër e cirkut politik të opozitës sonë po përpiqet me shfaqjet e veta të pengojë zbatimin e Refprmës në Drejtësi, të cilën e votuan vetë dhe madje e quajtën edhe një “sukses të arritur ndaj përpjekjeve të qeverisë, posaçërisht të kryeministrit Rama, për të hedhur në dorë drejtësinë”. Dhe e votuan në Kuvend, pasi kishin bërë të pamundurën që ajo Reformë të mos shkonte fare në Kuvend e jo më të votohej edhe prej tyre.

E gjithë ajo zallamahi që bëri opozita për të penguar kalimin e Reformës në Kuvendin e Shqipërisë, shkoi huq si të gjitha manovrat primitive të një partie të tranzicionit tonë, që pëlqen aq shumë të bëjë njëherësh si shpikësen e demokracisë në Shqipëri e në botë edhe trashëgimtaren më fanatike të metodave të Partisë së Punës.

Mjafton të durojë njeriu e të dëgjojë pa mbyllur veshët atë logore fyese, që lëshojnë nga fletët e çadrës së cirkut të tyre politik, qoftë kryetari i vërtetë i opozitës e qoftë çiraku i tij kozmetik. Është një logore e sëmurë, banaliteti i të cilës nuk fyen vetëm drejtuesin real të opozitës dhe kamerierin e tij personal, por fyejnë mbarë opozitën aktuale, aq keq të çakërdisur nga humbjet e njëpasnjëshme të garave zgjedhore, sikundër fyejnë rëndë shqiptarët si popull që duron në krye të politikës mostra të tilla, të cilët për hir të pushtetit personal janë gati t’i vënë flakën vendit e popullit të tyre. Dhe këta biçim politikanësh nuk janë fare pa përvojë në këtë zanat ogurzi.

Dhe cilat janë arsyet e kësaj sëmundjeje të rëndë që ka mbërthyer drejtuesit politikë të opozitës sonë aktuale? Pse kur populli i shpie në opozitë me votë këta drejtues, paskan të drejtë të kërkojnë qiqra në hell për të marrë pushtet me çdo mjet? Pse nuk pranojnë të shkojnë normalisht në zgjedhje dhe t’i vërtetojnë popullit me fakte cenet e qeverisë dhe të fitojnë votat e njerëzve dhe të vijnë në pushtet sipas të gjitha rregullave e normave të demokracisë, kur na mëtojnë edhe që qenkan vetë ata dhe “baballarët e demokracisë”?

A e pyesin ndonjëherë veten këta drejtues politikë të opozitës se pse duhet të na ngujohen me muaj në atë çadër cirku, aty në mes të Bulevardit “Dëshmorët e Kombit” dhe të pengojnë me muaj lëvizjen e qytetarëve të Tiranës, të pengojnë Vetingun e Refortmën në Drejtësi dhe të pengojnë hapjen e bisedimeve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian? Dhe e fundit, por jo më e parëndësishmja, kush i paguan të abonuarit në atë çadër cirku për të na dhënë dy herë në ditë atë shfaqje të turpshme për aktorët e çadrës e jo vetëm për ta?

Fyerja e inteligjencës së shqiptarëve me ato vjega që nxjerr opozita aktuale për gjoja përgjërimin e saj për “zgjedhje të lira e të ndershme”, në një kohë që nuk merr pjesë në Komisionin Parlamanetar për amendimin e Kodit Zgjedhor sipas të gjitha rekomandimeve të OSBE-ODHIR-it, është një dëshmi se ky lloj drejtuesish politikë të opozitës aktuale nuk kanë merak fare për lirinë dhe ndershmërinë e zgjedhjeve, por lepuri fle gjetkë. Lepuri fle tek Vetingu dhe tek Reforma në Drejtësi, që iu kanë futur lepurin në bark këtyre drejtuesve zullumqarë të opozitës.

Se, po të ishte se kanë vërtet merak për “zgjedhje të lira e të ndershme”, të gjithë qytetarët e këtij vendi do të gëzoheshin që, më në fund, edhe dhunuesit e manipuluesit profesionistë të zgjedhjeve gjatë tranzicionit tonë u kujtuan të mos i dhunojnë e manipulojnë, të mos i vjedhin e t’i rrëmbejnë dhe të mos i blejnë e ‘ti shesin më votat e qytetarëve.

Sikur ta kishin vërtet merakun për zgjedhje të lira e të ndershme”, sikundër bërtasin me të madhe nën fletët e çadrës së cirkut të tyre parapolitik, mbase do të kishin kohë edhe të merrnin pjesë në komisionin përkatës për amendimin e Kodit Zgjedhor, do të përgatiteshin për zgjedhjet e 18 qershorit me shpresë se do të dilnin fitimtarë, meqë kanë përballë një “qeveri të krimit, të drogës e të trafiqeve kriminale” – siç i bien kavallit dy herë në ditë nën fletët e çadrës së cirkut aty në mes të bulevardit, të kthyer në “tokë e xanun”prej tyre.

Le t’ua vërtetonin shqiptarëve në fushatën zgjedhore se këta lloj drejtuesish, të dhënë aq shumë pas gjuhës së palarë e pas kërcënimeve për dhunë, për heqje zvarrë e për dënimin me vdekje të kundërshtarëve të tyre politikë, janë më të dobishëm për shtetin se qeveria e sotme dhe atëherë shqiptarët do të ngryseshin e do të gdhiheshin rrotull çadrës çlirimtare. Atëherë po që mbarë populli i mallëngjyer nga këta kokoroçë të politikës sonë të tranzicionit, do të mbushte rrugët e sheshet e qyteteve e të fshatrave tona duke brohoritur për ta. Dhe do të vinin në pushtet me vota e jo me çadra me rrota.

Se atëherë ky lloj i rrallë drejtuesish politikë, që ka privatizuar opozitën tonë për gati tri dekada, do të merrnin guximin t’i tregonin popullit se kush e paguan atë çadrën e cirkut politik në mes të bulevardit të Tiranës. Atëherë do të kishin guxim këta bravoçë të opozitës aktuale t’i tregonin popullit të tyre se përse i kanë shpallur luftë gjithë botës “borgjezo-revizioniste “ dhe si po i bëjnë ballë “me heroizëm imperializmit amerikan dhe Gjermanisë së Bashkuar me satelitët e tyre”…

Por me sa duket sheshit, drejtuesit e opozitës sonë aktuale nuk gjejnë dot guximin për t’ia thënë popullit gjëra të tilla dhe pyetjes sonë se kush e paguan atë çadrën e cirkut të një politike të lajthitur pas pushtetit me çdo kusht, pas pushtetit pa zgjedhje e pas pushtetit në tryezë. Sepse e dinë mirë ,siç e dinë të gjithë qytetarët e këtij vendi, që atë çadër cirku të turpshëm e paguan populli fukara, e paguan mbarë Shqipëria. Dhe ua paguajnë jo vetëm të sëmurëve për pushtet të këtij vendi, por ua paguajnë edhe sponsorizuesve të tyre, që nuk janë aq miqësorë me Shqipërinë tonë e me përparimin e saj normal.