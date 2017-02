Kush e zhyeu Zhejin?

Opinioni që mbolli Artur Zheji, duke hedhur baltë mbi një nga personalitetet më karizmatik dhe më popullor të ditëve tona, korifeun e letrave shqipe Dritëro Agollin, ka ngjallur shumë indinjatë jo vetëm te rrethet intelektuale por dhe te masa e gjerë qytetare. Nuk është në traditën e shqiptarit që të përgojoi e sulmoi mbi të vdekurin edhe për njerëz të thjeshtë, pa bërë fjalë për emra që i japin kombit nder e lavdi. Vetëm për të vdekurit ka paqe, për të gjallët jo. Kush kërkon të dënoj të mirët, ju shërben me devocion të këqijve. Jehona e vrerit të Zhejit do jetojë gjatë si pjellë e së keqes në kujtesën e shqiptarëve. Në krahinën e Jugut, nga është edhe Zheji, kur ndotej ndonjë fëmijë, i thoshin u “zhye”, u bë pis. Ndaj lindin disa pyetje pse u zhye Zheji, nga vetja, apo nga të tjerët. Enigma e gjithë asaj artilerie goditëse që hodhi Zheji mbi karakterin e Agollit vjen nga ligësia, xhelozia, nga “komshia”, apo nga të tria?! Është bërë traditë e keqe, që prish imazhin e shqiptarit, që figura të shquara të kombit, që kanë bërë histori apo kanë lënë gjurmë të pa shlyeshme në opinion ndërkombëtar, t’i sulmoi ose anatemoi me synim për t’i ulur personalitetin e tyre. Ky qëndrim, është një shërbim i vyer që i bëjnë antishqiptarizmës.

Akuzat e Zhejit nuk e përligjin opinionin mbarë shqiptar, brenda dhe jashtë kufijve që e njohin Dritëroin si rrezatues të dritës së dashurisë njerëzore, mirësisë natyrore, dhe modestisë madhështore. Madhështia e njeriut, qëndron te imazhi popullor, jo vetëm te veprat e tij, por edhe te figura, personaliteti, integriteti, dinjiteti njerëzor, afria me njerëzit e thjeshtë etj.

Te ky gjeni i letrave shqipe, si te askush tjetër e gjen modestinë me madhështinë të binjakëzuar. Shembujt e qëndrimeve dashamirëse dhe liberale nga veprimtaria e gjatë drejtuese në krye të Lidhjes së Shkrimtarëve, flasin qartë për karakterin e tij të fortë si numëruesin më të mirë të aftësive të tija drejtuese. Pozita nuk ja ka lëkundur kurrë karakterin si burim energjie për të sjellë të mira ndaj njerëzve që e kanë rrethuar gjatë jetës së tij.

Dritëroi, ka qenë gjithmonë vetvetja, nuk ka qenë kurrë koniunktura. Në të gjitha pozicionet që e ka vendosur jeta, me karakterin e tij liberal dhe social, në rastet me dilema të diskutueshme, ka ruajtur ekuilibrat mes palëve, duke krijuar një klimë sa më të shëndetshme, për individ dhe kolektivin e institucionit që ka drejtuar. Ky qëndrim, e ka bërë atë që të kujtohet nga bashkëpunëtorët e tij me dashuri e respekt, që ruhet në ndërgjegjen e të gjithë brezave. Altruizmi i tij nuk ka njohur kufijtë e nepotizmit, militantizmit, klientelizmit dhe krahinalizmit, por është gjendur për ata njerëz që ju privohesh një e drejtë, ose denigroheshin për motive politike. Për ta ilustruar këtë ide, po sjell dy shembuj sinjifikativ, që vijnë nga sistemi që lamë pas. Në familjen Buçpapaj të Tropojës, meqenëse kishte marrë bursë për letërsi njëri prej dy djemve Skënderit dhe Mujës, nuk lejohesh sipas kritereve të kohës që të fitonte edhe një kandidat tjetër në këtë fushë. Dritëroi, duke qenë me shërbim në Tropojë, mësoi këtë fakt dhe i shqetësuar, e bëri problem deri te Enver Hoxha, që i dha aprovimin edhe djalit tjetër të talentuar. Ironia që përdori Dritëroi në Sekretariatin e Komitetit Qendror të Partisë, ishte tepër therëse për sistemin. Ai tha: “Mirë që s’e ka edhe Turqia këtë vendim që të mos arsimohen dy fëmijë nga një familje, se nuk do kishim sot tre vëllezërit Frashri, me gjeninë e tyre”.

Ky mendim, kaloi si re e zezë pa u ndëshkuar. Rastet janë të shumta, që m’i kanë treguar personalitete të kohës, që kanë qenë pjesëmarrës në mbledhje në instanca të larta. Dëshiroj të sjell edhe një shembull, që lidhet me aktorin e njohur e të talentuar Robert Ndrenika. Për çështje biografie, Robertit i hiqet roli në një film që kishte të bënte me sigurimin e shtetit. Roli, si të gjitha debutimet e tija, ishte realizuar shumë mirë. Ky veprim pati jehonë dhe sensibilitet në rrethet intelektuale, pa folur më për ato artistike. Dritëroi, pasi u informua si Kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve, pati rastin të marrë pjesë në një mbledhje të Sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë, që diskutohej për problemet e letërsisë dhe artit. Kur e mori fjalën për ecurinë e këtij sektori, ai, denoncoi edhe faktin se mbahen qëndrime ekstremiste ndaj personaliteteve të artit, duke e ilustruar me rastin e Robert Ndrenikës, që i hiqet roli në mënyrë flagrante. Enver Hoxha, ndërhyri dhe e pyeti: Dritëro, çfarë njeriu është ky Roberti? Dritëroi ju përgjigj: njeri dhe aktor shumë i mirë, por ka një vëlla të arratisur, ndaj e penalizojnë. Enveri tha: “Në dreq le të vejë vëllai për derisa ky është jo vetëm njeri por edhe aktor shumë i mirë, ndaj ai mos pengohet të luaj në role aktoreske”. Këto episode, e plot të tjera që nuk ja vlen të ndalemi gjatë, flasin qartë për ndjeshmërinë, ndershmërinë, botëkuptimin, guximin dhe liberalizmin e Dritëroit. Në të gjitha situatat politike, edhe në demokraci, ai ka qenë gjithmonë barometër i ekuilibrave midis forcave opozitare.

Shoqata Kulturore Atdhetare Labëria “Nderi i Kombit”

Kryetari, Prof. Dr. Ago Nezha