Kush është 18-vjeçari shqiptar që fitoi çekun 12 mijë dollarësh dhe titullin “mjeshtër” në bilardo

Entela Resuli

Përveç se ka qëndruar midis mjeshtërve të mëdhenj të bilardos, Klenti Kaçi, 18 vjeç ka fituar kampionatin e bilardos “Aramith Maters” në New York. Ai ka marrë pjesë në turneun e tretë të kampionatit të bilardos që është zhvilluar në SHBA dhe ka fituar çmimin e parë prej 12.000 dollarë.

Ai arriti të mposhtë në finale filipinasin Carlo Biado me rezultatin e pastër 2-0. Përveç triumfit në këtë turne prestigjioz, Klenti ka tërhequr dhe vëmendjen e medieve amerikane për talentin e tij dhe për moshën e re, teksa e konsiderojnë me një të ardhme të sigurtë në këtë sport.

Në një prej shkrimeve dedikuar pikërisht Klentit, lexohet se djaloshi që luan rregullisht në Euro Tour, prej 8 muajsh gjendet në SHBA, ku ka zhvilluar një sërë sfidash për të fituar më tepër përvojë.

Suksesi i arritur prej tij në Aramith Mastwer Championship, që është një turne i vlefshëm për World Pool Series, ishte një pasqyrim i aftësive të 18-vjeçarit shqiptar, i cili është komentuar për lojën e tij në finale me Biadon. Edhe pse i vogël në moshë, në garë është cilësuar si një person me aftësitë e një veterani duke shfaqur një pjekuri të madhe.

“Por përveç çmimit të parë që ka fituar dhe parave, Kaçi është vlerësuar shumë për aftësitë e tij të jashtëzakonshme të vetëpërmbajtjes dhe maturinë me të cilën ai ka luajtur, e cila është shumë e rrallë edhe tek lojtarët të cilët kanë shumë përvojë”, shkruan World Pool Series.

18-vjeçari është shprehur se ndihet me të vërtetë shumë i lumtur, pasi ka arritur të mundë lojtarët më të mirë në botë dhe ka arritur të fitojë turneun më të madh të jetës së tij.

“Në grupin e parë kam luajtur me të vërtetë shumë mirë, nuk bëra asnjë gabim”, tha Kaçi. “Në grupin e dytë bëra disa gabime, por në fund fitova, kështu që jam në rregull. Ndihem me të vërtetë mirë me veten time pasi arrita të fitoj turneun më të madh të jetës sime.”

Kaçi u përballë në finale me Carlo Biado, i cili luajti në gjysmëfinale kundër Darren Appleton, themeluesin e World Pool Series.

Aktualisht ai vazhdon studimet në gjimnaz dhe është bërë pretendues kryesor për të qenë një lojtar i talentuar në të ardhmen.

Folëm me Klentin për të mësuar më shumë për këtë talent në sportin e bilardos. Ai ka lindur në qytetin e Laçit.

Për herë të parë është njohur me gurët e bilardos në moshën 8-vjeçare. I ati dhe vëllai i tij i madh e praktikonin këtë lloj sporti për të kaluar kohën e lirë, pa e ditur se pranë tyre do të kishin talentin e së ardhmes.

“Fillova të luaja me ta në bilardot e lagjes. Nuk e mendoja fare se çfarë do të përfaqësonte ky sport për mua. Dalëngadalë, fillova të orientohesha mirë dhe më hyri në qejf”, -tregon Klenti për Dita-n.

Por ky sport nuk është aq i thjeshtë sa duket…“Vështirësi ka shumë, për shembull duhet të “çash” gurët dhe te mendosh se ku do rrijë guri i radhës. Duhet të pozicionohesh në vendin e duhur me nivelin më profesional. Një gabim mund të të humbë gjithë ndeshjen. Është lojë me shumë emocion, varet çdo gjë tek ti, duhet të jesh i përgatitur fizikisht dhe rezistent sepse mund të bësh 4-5 ndeshje në një ditë dhe një ndeshje zgjat një orë e gjysmë minimumi”- shprehet Klenti.

Nga ana tjetër, si çdo gjë nga e cila merr rezultate pozitive, merr edhe kënaqësi, të cilat shpesh nuk shprehen lehtë me fjalë.

“Kënaqësitë janë të shumëllojshme, si për shembull kur t’i bën një goditje spektakolare dhe të gjithë duartrokasin. Apo kur bën një lojë pa humbje deri në fund, por nga ana tjetër kënaqësia më e madhe është kur realizon ëndrrën e të gjithë lojtarëve, ajo e fitimit të një trofeu. Titullin kampion bote e kam imagjinuar qindra herë, por vetëm nëpër ëndrra. Pata fatin ta realizoja shumë shpejt, 18 vjeç dhe për këtë jam i kënaqur”,- tregon djali i cili tani duhet të punojë fort për ta ruajtur këtë titull.

Garat në të cilat ai merr janë të shumta dhe në të gjithë botën.

“Kam marrë pjesë në shumë gara, pothuajse çdo javë jam në kompeticione të ndryshme. Kam fituar vendin e parë në “Italy Open”, kam dalë i dyti në “Romania Biggest Open”, kam dalë i treti në “Euro Tour Turkey”. Dy vite rresht 2014-2015 jam shpallur nënkampion në “Europe For Pupils” .

Në kampionatin e “New York World pool series” luajta perfekt çdo ndeshje kundër ish-kampionëve të botës dhe pesë lojtarëve më të mirë në botës që në çerekfinale deri në fund, ku rezultati ishte 2-0.

Gjithmonë kam përfaqësuar Shqipërinë. Në të ardhmen time kam menduar që të vazhdoj sportin e bilardos sepse kjo është ajo që dua të bëj në jetë”,- tregon Klenti Kaçi, kampioni i bilardos për Dita-n.