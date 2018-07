Kush është armiku real i heshtur i pushtetit të Edi Ramës

Nga Viktor Malaj

Veçanërisht pas fitimit të mandatit të dytë qeverisës nga PS, shumë analistë dhe disa kundërshtarë politikë të L.Bashës brenda partisë së tij pohojnë se pushteti i sotëm politik në Shqipëri nuk ka opozitë. Një pohim i tillë jo vetëm nuk është i vërtetë, por shumica e autorëve që shprehin këtë mendim nuk japin asnjë shpjegim se çfarë kuptojnë ata me opozitë dhe si duhej të ishte ajo sipas tyre.

Në Shqipërinë tonë dhe në shumë vende të tjera të botës jeta ka provuar se shkaktarë kryesorë të humbjes së pushteteve nuk kanë qenë opozitat politike. Të tilla kanë qenë dy opozita të tjera “të pazëshme”: E para, opozita objektive ose, me fjalë të tjera, rrethanat e brendshme e të jashtme mosfavorizuese dhe penguese që i krijohen grupimit politik që qeveris. E dyta, opozita e vetvetes ose, e thënë më shkoqur, komprometimi i premtimeve të qeverisjes të cilat mishërohen në mosarritjen e qëllimeve, si rrjedhojë e sjelljeve, moralit dhe paaftësive të qeveritarëve. Jo vetëm në vendet me opozitë politike të institucionalizuar, siç është sot edhe Shqipëria, por edhe në vende ku opozita e institucionalizuar mungon, siç ishte, për arsye që dihen, Shqipëria e para 1990, shkaktarët kryesorë të humbjes së besimit dhe legjitimitetit qeverisës mund të bëhen vetë ata që dikur kanë qenë shpresa dhe frymëzimi i shumicës së popullit.

E thamë se në Shqipërinë e sotme nuk mungon fizikisht dhe as institucionalisht opozita politike. Kemi dy parti politike kryesore opozitare (PD + LSI). Problemi në skenën politike është gjetkë. Drejtuesit e këtyre dy partive opozitare i kanë dhënë opinionit publik prova të prekshme dhe të pakundërshtueshme se janë të padenjë moralisht dhe të paaftë teknikisht për të qeverisur vendin. Të kërkosh të kthehesh në pushtet me ata drejtues që mbartin moralin dhe psikologjinë e njohur të cilat i kanë detyruar shumicën e shqiptarëve të të kthejnë shpinën do të thotë se as ke zënë mend nga e shkuara dhe as nuk meriton të të besohet e ardhmja.

Opozita e institucionalizuar përbën rrezik për pushtetin dhe fatmirësi për popullin kur ajo përbëhet nga individë me integritet moral, kulturë të lartë qytetare, aftësi të mëdha administruese dhe përgjegjësi të admirueshme kombëtare. Kur një parti politike është sprovuar disa herë dhe ka dëshmuar të kundërtën e cilësive të lartpërmendura, atëherë kjo lloj opozite nuk përbën ndonjë rrezik eminent për pushtetin, por, pashmangshëm, bën dëm për popullin dhe vendin. Dëmi nuk vjen vetëm nga fakti se pushteti nuk druhet sa duhet për “të mos shkelur në dërrasë të kalbur” që rrjedhimisht ulë cilësinë e qeverisjes, por edhe sepse një rikthim i mundshëm në pushtet i kësaj lloj opozite nuk përbën gjë tjetër veçse “rënie nga shiu në breshër”.

Ky fakt nuk do të thotë se pushteti i sotëm nuk ka opozitë politike dhe shoqërore. Të mbajmë parasysh se pushteti i sotëm ka bërë premtime elektorale dhe ato nuk ua ka bërë kundërshtarëve politik, por popullit. Në kushtet që politika e institucionalizuar mbetet thuajse e pandryshuar, “opozita përmbysëse” duhet kërkuar tek populli. Duke pasur në vëmendje sa më sipër, më duhet të them se opozita reale e qeverisjes së sotme nuk është tufa amorfe dhe e pavlerë e pjesës më aktive të opozitës aktuale politike, por janë disa figura politike dhe qeverisëse të pushtetit qendror dhe lokal të shumicës, disa ministra, deputetë, kryetarë bashkish, drejtorë drejtorish etj. që përbëjnë një zhgënjim për votuesit e majtë dhe një dëm për ritmet e zhvillimit të vendit në përgjithësi. Është e pakuptueshme, e papranueshme dhe e pafalshme që PS dhe, veçanërisht, z. Rama kanë zgjedhur, emëruar dhe vazhdojnë të mbajnë në disa poste të rëndësishme njerëz fare të rëndomtë apo njerëz që kanë integritet moral, por nuk kanë aftësi drejtuese dhe janë të pamotivuar në shkallën që kërkohet për kryerjen e detyrave për të cilat paguhen.

Opozita reale e pushtetit aktual nuk janë disa drejtues dhe figura politike milionere të PD dhe LSI që derdhin lot krokodili dhe u bien borive çdo ditë për “gjendjen pa shpresë dhe pa rrugëdalje” të vendit. Opozitë reale është prirja e gabuar e manifestuar disa herë nga qeveria për të anashkaluar interesat e shumicës së popullsisë në favor të disa milionerëve “të heshtur”, por të majmur. Disa koncesione të dyshimta, PPP të pasqaruara apo “projekt-ide” për dhënie parash nga xhepi i përbashkët i popullit (buxheti i shtetit) disa mediave vizive nuk përbëjnë politika as të majta dhe as të drejta.

Pushtetin aktual nuk e rrezikojnë mjaullimat opozitare për papunësinë e cila, në kohën e qeverisjes së tyre ka qenë më e lartë, por e rrezikojnë rrjedhojat e këqija që ka shumë të ngjarë të vijnë nga mosvendosja e disa përparësive afatgjata në fusha të ndryshme dhe të mundshme të prodhimit industrial, bujqësor dhe financimi si nxitje për zhvillimin e tyre. “Armiku” i pushtetit nuk është detyrimi i biznesit të punësojë njerëzit sipas rregullave dhe as t’iu japë blerësve kuponin që dëshmon blerjen e mallit, por është pakënaqësia e drejtë dhe e moralshme e mijëra shqiptarëve që, veçanërisht tani në verë, punojnë 300-400 orë në muaj dhe paguhen rreth 30 mijë lekë, gjë që përbën një shfrytëzim të paskrupullt dhe antinjerëzor që ndodh në praninë dhe indiferencën e administratës vendore apo qendrore. Nuk kuptohet dhe as justifikohet se për çfarë arsyesh pushteti nuk ka miratuar pagën minimale për orë pune në vend të pagës minimale mujore. “Armiku” i pushtetit nuk janë vajtimet çjerrëse të milionerëve të opozitës për ulje taksash, por disa ide apo veprime qeverisëse “për lehtësimin e bixhozit” i cili, në fakt, përbën një nga turpet dhe mëkatet e shoqërisë njerëzore.

Opozita e vërtetë e pushtetit aktual nuk janë llomotitjet e vazhdueshme të disa ish-ministrave të shëndetësisë pa karakter që shpresojnë të rikthehen ku kanë qenë për të bërë të njëjtat mbrapshti, por janë dhjetëra drejtorë spitalesh apo mjekë që ende vazhdojnë të vjedhin ilaçet që shteti i blen me paratë tona dhe ata i “transferojnë” në farmaci fqinje me spitalet apo qendrat shëndetësore, që iu kërkojnë të sëmurëve para. Opozitë e vërtetë dhe e drejtë mbesin ekzistenca e disa spitaleve apo qendrave shëndetësore në gjendje të mjerë për shkak të godinave dhe pajisjeve të stërvjetërura, ashtu si mungesa e mjekëve, infermiereve apo mamive në shumë zona fshatare. Është ende e fortë bindja se drejtuesit e dikasterit të shëndetësisë e kanë situatën fare jashtë kontrollit në shumë qytete dhe fshatra të Shqipërisë dhe, ose nuk kanë dëshirën e motivimin e duhur ose janë të paaftë të përmirësojnë gjendjen ekzistuese. Si mund të lejohet ende që brenda territorit të një a më shumë spitaleve të tregtohen pije alkoolike dhe si mund të pranohet të kemi dhe të paguajmë mjekë, madje dhe kirurgë, që e kalojnë shumicën e kohës në gjendje të dehur?

Janë mjaft të rëndësishme rindërtimet dhe zbukurimet e qendrave të qyteteve shqiptare, por janë shumë më të rëndësishëm dhe parësore ndërtimet dhe rindërtimet e shkollave në qytete dhe në fshatra. Si mund të lihen dhjetëra apo qindra nxënës pa mësim apo pa ngrohje për muaj të tërë? Si mund të lihen në izolim dhe mjerim për vite dhe dhjetëvjeçarë disa fshatra apo lagje fshatare për mungesën e një rruge 3-4 kilometër të gjatë? Si është e mundur që fshatra apo zona fshatare të lihen pa energji elektrike për një kohë të gjatë vetëm pse është rrëzuar një shtyllë? Çfarë përgjegjësie morale, politike por dhe ndjeshmërie humane kanë ata deputetë, këshilltarë apo kryetarë bashkish që janë zgjedhur në ato zona?

Është e vërtetë që në të gjithë botën ka ndryshime në infrastrukturën e rajoneve të banimit dhe në mirëqenie midis qyteteve, fshatrave apo zonave të tëra, por është antihumane, e pamoralshme dhe e papranueshme që horrat dhe gangsterët të udhëtojnë me Ferrari e Lamborgini ndërsa mijëra fshatarë të varfër e të ndershëm të mos kenë mundësi as të udhëtojnë me furgonë apo të marrin informacionet më elementare nëpërmjet masmedias, sepse dikujt i mungon rruga, dikujt energjia elektrike e disave edhe rruga edhe energjia elektrike.

Opozita e vërtetë nuk është tufa e çakejve politikë që përpiqen të krijojnë në Shqipëri dhe në botë bindjen se vendi ynë qeveriset e drejtohet nga “Ndrageta” apo “Kamorra”, por janë ata zyrtarë, të lartë apo të mesëm, qendrorë apo lokalë, që shpërdorojnë apo përvetësojnë çdo vit dhjetëra milionë euro nga buxheti i shtetit dhe askush nuk shkon në burg. Qeveria shqiptare duhet të jetë hetuesja, zbuluesja, denoncuesja dhe ndëshkuesja kryesore e veprimtarisë së paligjshme të zyrtarëve, duke filluar me administratën që ka nën “hyqëm” dhe pastaj të gjithë zyrtarët shtetërorë pavarësisht nuancave politike.

Qeverisja e shton artificialisht opozitën ndaj vetes kur guxon të shpronësojë shtetasit shqiptarë për arsye të ligjshme dhe i dëmshpërblen jo sipas çmimeve të tregut, por sipas çmimeve që vendos subjektivisht vetë. Marrja e pronës së tjetrit kundrejt çmimit të imponuar vetëm nga blerësi është grabitje dhe nuk mund të justifikohet assesi. Veprime artificiale dhe të pamenduara që shtojnë opozitën reale janë edhe ndryshimet e herëpashershme dhe të panevojshme të kritereve për marrjen e lejeve të ndryshme (drejtim automjeti, ndërtime banesash, zhvillim biznesi, për dokumentet e identifikimit etj.), si dhe përqendrimet e paarsyetuara të kolaudimeve të automjeteve në një dorë apo në fare pak firma private.

Nivelet e pensioneve dhe të ndihmës sociale për familjet në nevojë janë përçmuese për qindra mijëra njerëz me kontribute disa dhjetëvjeçarësh. Sikur qeveria dhe pushteti vendor të punonin më seriozisht për të luftuar korrupsionin dhe evazionin fiskal (shmangien e taksave) do të përfitoheshin shuma të tilla parashë që do të mundësonin rritjen e ndjeshme të pensioneve dhe ndihmave sociale.

Akuzave tashmë të përditshme të opozitës politike për “afera korrupsioni”, “pastrim të parave të krimit” apo “garantim të trafiqeve të paligjshme” nga pushtetarët ka ardhur koha t’iu jepet përgjigjja e merituar. Nëse ato qëndrojnë sadopak, individët përgjegjës duhet të largohen sa më parë. Nëse ato janë të rreme, atëherë duhet të marrin përgjigjen e duhur ligjore në organet e drejtësisë. Nuk mund të vazhdohet më kështu. Pikëpamjet dhe kundërshtitë politike luftohen me mendime, pikëpamje, ide dhe argumente politike, ndërsa akuzat për krime luftohen me ballafaqime përpara organeve të drejtësisë. Lufta politike në Shqipëri ka kohë që është shndërruar në “mejdan gangsterësh” dhe ka ndikuar tmerrësisht shumë në mentalitetin e qytetarëve shqiptar. “Kur dëgjon muzikën e Moxartit, të Bethovenit, të Debysisë,- shkruan prof. Rexhep Qosja në ditarin e vitit 1986,- ti mendon mirë, bën sjellje e veprime të mira, por kur dëgjon fjalime politike, kur lexon referate të gojëtarëve politik ti ke mendime.. çfarë mendimesh? Mendime, sjellje dhe veprime dhunëtarie. Natyrisht, nuk ndodh vazhdimisht kështu…”. Në Shqipërinë e pasditeve ’90 ndodh vazhdimisht kështu sepse kërcënimet, hakërrimet dhe akuzat sokëllitëse të Sali Berishës dhe sejmenëve të tij vazhdojnë të jenë të përditshme. Rrjedhimisht, dhunshëm do të mendojnë qytetarët, sidomos të rinjtë, dhe ashtu do veprojnë.

Fyerjet, shpifjet, sajimet, trillimet, kërcënimet nuk bëjnë pjesë as në fjalën e lirë dhe as në fjalorin politik. Përndryshe, qeverisësit, duke u përpjekur të shfaqen “tolerantë”, mundësojnë njëherësh rritjen e opozitës reale dhe të pakënaqësisë e dëshpërimit popullor që e gjejmë të sintetizuar në shprehjen: “të gjithë njëlloj janë, këtu e ka marrë ferra uratën…”.

Ka një të vërtetë që vetëm budallenjtë e pashërueshëm dhe të ligjtë e pandreqshëm nuk e vënë re. Janë bërë e po ndodhin mjaft ndryshime në shumë aspekte, duke e bërë shtetin funksional në krahasim me “rrumpallën” e para 2013. Ndërprerja e veprimtarive të paligjshme në shumë fusha të jetës, reagimi shumë më i shpejtë dhe efikas i administratës shtetërore ndaj nevojave dhe ankesave të qytetarëve, si dhe projektimi dhe fillimi i Reformës në Drejtësi, përmirësimi i dukshëm i politikës së jashtme janë shtylla lehtësisht të dallueshme të ngrehinës së “rikonstruktuar” shtetërore, por kaq nuk mjafton për të ngjallur shpresat dhe shpejtuar ritmet e zhvillimit. Është e domosdoshme që qeverisja të vetëkorrigjohet çdo ditë, në të kundërt ajo rrëgjohet. Gjithashtu, është e domosdoshme që raportet punë-propagandë dhe qeveri-Kryeministër të ndryshojnë sa më parë në favor të të parave.

Populli dhe elektorati janë aty. Aty është edhe opozita “e heshtur”, por reale. Kjo opozitë nuk lufton për pushtet, por kërkon përkrahje; nuk proteston për privilegje, ndërkohë që ka nevojë për drejtësi; nuk bërtet për t’u dukur, por rënkon nga pesha e halleve; nuk bredh nëpër botë dhe as shpenzon miliona dollarë për të bindur botën se Shqipëria është Kolumbia e dikurshme apo se qeveria është Ndrageta e sotshme, por vështron dhe trishtohet kur qindra bij të saj përfundojnë në burgjet shqiptare dhe evropiane apo vrasin njëri-tjetrin për hesape kriminale. Opozita reale, ndryshe nga opozita e kolltukëve, vuan, dëshpërohet, madje edhe vret veten kur nuk ia del të sigurojë minimumin e jetesës. Këtë opozitë duhet të respektojë qeverisja dhe këtyre opozitarëve duhet t’iu përgjigjet ajo me mendimet e saj, idetë e saj dhe politikat e saj. Kur ndryshimet që sjell qeverisja prekin ndjenjat dhe mendimet e shumicës dërmuese të opozitës reale, atëherë, qeverisja është në rrugë të mbarë dhe meriton të qëndrojë për të vazhduar rrugën e nisur. Por kjo kërkon seriozitet, aftësi dhe shumë përkushtim.

****

Botuar sot në Dita