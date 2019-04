Kush është grabitësi që u vra? Policia gati identifikimin

Identifikimi i një prej autorëve te vrare gjate shkëmbimit te zjarrit ka vene ne vështirësi policinë.

Sipas media bëhet me dije se viktima nuk ka pasur asnjë mjet identifikimi me vete dhe kjo e ka bërë të vështirë punën e hetuesve për të zbuluar emrin e tij dhe avancuar me hetimet.

Për këtë arsye, policia ka marrë një pajisje të kompanisë Aleat që prodhon pasaportat dhe kartat e identitetit dhe e kanë çuar në vendin ku u gjet viktima për t’i marrë shenjat e gishtave.

Viktima u gjet pranë lumit në urën e Brarit i veshur me rroba të zeza të ngjashme me ato komando, të kompletuar deri në detaj, me pranga e antiplumb.

Mësohet gjithashtu se uniforma e veshur nga viktima dhe grabitësit e arratisur është turke dhe është hequr nga përdorimi prej shumë vitesh.

b.b/dita