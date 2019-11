Kush është juristja që zhvati mijëra euro duke u hequr si nusja e djalit të ish-ministrit

Amarilda Leka, 33-vjeçarja që ra sot në prangat e policisë është një emër mjaft i njohur për Policinë e Shtetit. Ish-Asistentja e ish-ministres Milena Harito, shtirej si juriste është arrestuar edhe herë të tjera, për të njëjtat arsye teksa ka zhvatur para nga të arrestuar, duke u premtuar se do të ndërhynte tek gjyqtarët dhe do t’u mundësonte atyre lirinë.

Por ëndrra e 33-vjeçares është ndërprerë nga blutë e kryeqytetit që e pikasën sërish Lekën, të përfshirë në një mashtrim. Dosja.al risjell në vëmendje herët që e reja ka rënë në pranga dhe fabulat e mashtrimit të saj.

Amarilda Leka u arrestua në vitin 2015 pas denoncimeve të shumta ndaj saj dhe është dënuar me 2 vjet e 6 muaj burg nga Gjykata e Tiranës për veprën penale të “ushtrimit të ndikimit të paligjshëm të personave që kryejnë funksione publike dhe akuzën e kallëzimit të rremë”.

Por si ra në kurth nga denoncimi i saj Leka?

Amarilda Leka, në vitin 2015 arriti që t’i merrte 25 mijë e 500 euro Zef Gjokës, vëllait të të arrestuarit, Xhorxh Gjoka, i cili ishte kapur me drogë. Leka, 30-vjeç në atë kohë mësohet se ka kontaktuar Gjokën dhe i ka thënë se ishte nusja e djalit të ish-ministrit të ndjerë, Luan Hajdaraga, Ervinit, dhe se kishte njohje shumë të forta me gjyqtarët.

Po ashtu në të njëjtën kohë, Leka, që prezantohej me emrin Ilda Leka, arriti të mashtronte edhe një taksist me emrin Liman Koçi, të cilit i premtoi se do t’i lironte djalin nga burgu në këmbim të 42.500 mijë eurove.

Më pas, ‘juristja’ i kishte thënë Gjokës dhe Koçit që të shkonin te dera e burgut dhe të prisnin pasi nga momenti në moment të afërmit e tyre do të liroheshin. Por kjo gjë nuk ndodhi asnjëherë pasi paratë, e reja i shpenzonte për jetë luksi…

Dy të mashtruarit filluan të kërkonin llogari për paratë e tyre. Por në vend që t’ua kthente, Leka i kërkoi Koçit edhe një tjetër pagesë prej 8000 eurosh.

“S’kam taksirat të më bësh gol ti me 8 mijë euro,”- është zbuluar t’i ketë thënë taksisti në një nga bisedat me ‘juristen’.

Ndërsa e reja ia ka thyer: Lart janë të pakënaqur, por unë do t’i marr borxh nga një afërmi im dhe e mbyllim këtë punë.

Por presionet u shtuan ndaj Amarilda Lekës, dhe kjo e fundit e ndjerë nën presion, ka bërë një kallëzim për kanosje ndaj Gjokës dhe Koçit, teksa u shpreh para policisë se ata e kërcënonin dhe se donin ta vrisnin. Tabulatet telefonike dhe të dhëna të tjera të zbuluara nga grupi hetimor dolën në rezultatin se dy të sipërpërmendurit, jo vetëm që nuk e kërcënonin me jetë por që kërkonin me të drejtë paratë e tyre mbrapsht.

Bashkë më Amarilda Lekën në këtë rast u dënuan për ryshfet edhe Gjoka me Koçin, me nga katër muaj burg secili.

Gjatë kësaj kohe, Amarilda Leka ishte sekretare e shtabit elektoral të PS-së në Tiranë, ‘asistente’ e ish-Ministres së Inovacionit dhe Administratës Publike Milena Harito. Por më 2 tetor të këtij viti, Harito e përgënjeshtroi këtë gjë duke u shprehur se Leka nuk ishte sekretare e shtabit elektoral të PS-së në Tiranë, por thjesht aktiviste e PS-së.

Edhe Ervin Hajdaraga, djali i ish-ministrit që në atë kohë punonte psikolog te Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”,deklaroi se nuk kishte lidhje falë me vajzën në fjalë.

Sot Amarilda Leka është vënë sërish në pranga pasi i kishte marrë 50 mijë euro të afërmit një të dënuari për vrasje me inicialet A.M., i cili e vuan dënimin e tij në Bënçë të Tepelenës me premtimin se do të ndërhynte tek gjyqtarët për lirimin e tij. Ajo pritet të përballet me akuzën e “Mashtrimit me pasoja të rënda”./Dosja

