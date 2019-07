Kush është kryeministri i ri i Greqisë dhe lidhja me Dora Bakojanis

Kyriakos Mitsotakis është kryeministri i ri i Greqisë. Procesi i numërimit të votave është drejt fundit, megjithatë kreu i “Demokracisë së Re” ka arritur që të marrë deri tani 158 vende në parlament nga 300 vende gjithsej.

Mitsotakis ka arritur që të marrë një fitore bindëse. I mjaftonin të paktën 151 vende që të qeveriste pa lidhur koalicion me ndonjë tjetër parti, por ai ka arritur të shkoj përtej kësaj shifre. Pas fitores Mitsotakis doli në një deklaratë për mediat ku premtoi se “do të jetë kryeministri i të gjithë grekëve“.

Për këtë fitore është uruar edhe nga kryeministri aktual i Greqisë, Alexis Tsipras. Në një status të gjatë në rrjetet sociale ai është përshëndetur me qytetarët grek për herë të fundit si kreu i qeverisë, e ndërsa ka zbuluar edhe se ka telefonuar Mitsotakis menjëherë pasi fitorja e tij u konfirmua. Me mbështetjen e Evropës Tsipras ka qenë prej 2015 si figura ideale për të nxjerrë Greqinë nga kriza, por përballë ka pasur një figurë konservatore të shquar si Kyriakos Mitsotakis.

Mitsotakis do të betohet si kryeministër të hënën në orën 13:00, e ndërsa të martën në mbrëmje pritet të shpallet qeveria e re.

Kyriakos Mitsotakis e ka politikën në “gjak”. Ai ka lindur në vitin 1968 në Athinë. Pas diplomimit në Kolegjin e Athinës, vazhdoi studimet e larta në Amerikë për shkenca sociale në universitetin Harvard, ku mbrojti diplomën me studimin e tij mbi politikën e SHBA-së ndaj Greqisë, për të cilin u vlerësua shumë. Mitsotakis vazhdoi studimet në administrim biznesi. Para se të merrej me politikën, ka punuar si bankier në Bankën Kombëtare të Greqisë. Në zgjedhjet e 2004 u zgjodh deputet për herë të parë në Athinë nën logon e partisë “Demokracia e Re.

I biri i Konstantinos Mitsotakism kryeministrit të Greqisë në fillim të viteve ’90 dhe vëllai i Dora Bakojanis, e cila ka mbajtur edhe postin e Ministres së Jashtme të Greqisë ka fituar besimin e qytetarëve grekë për të udhëhequr vendin për 4 vitet e ardhshme. Një ish- bankier, që është marrë me politikë ka pasur pikën e fortë në programin e tij elektoral rimëkëmbjen e ekonomisë greke, duke premtuar uljen e taksave, tërheqjen e investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të reja të punës.

Me deklarata se do të jetë kryeministër i të gjithë Greqisë, ai ka bindur qytetarët t’i besojnë, duke marrë një fitore më të lartë nga sa ishin pritshmërisë, mbi 151 vende të nevojshme në parlament, çka do të thotë se do të qeverisë i vetëm, pa pasur nevojë për të bërë koalicion me asnjë parti tjetër. “Ai është një orator i zoti, i përmbajtur dhe me shumë vetëbësim”, e përshkruan Mitsotakisin, analisti politik, Aris Hatzis.

l.h/ dita