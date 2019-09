Kush është ky burrë? Historia e një fotoje të rrallë, gusht ’90

Ka ndodhur para Hotel Grandit në Prishtinë më gushtin e 1990.

Ndërkohë që mbi protestuesit po turreshin trupat e dhunshme të policisë serbe, ndodh ky gjest guximtar, me shumë pak shembuj për llojin e vet.

Teksa të gjithë iknin, ai u ulë këmbëkryq.

U “ngurtësua” midis dhunës e turmës.

Ky protestues quhet Faik Rexhepi.

Fotoja e tij asokohe bëri xhiron e mediave të botës.

“Një guxim i rrallë që shëmbëlleu gjithandej në trojet tona, në Kosovë, në Shqipëri, Luginë të Preshevës, në Maqedoni e në Mal të Zi si një model i qëndresës” – shkruan historiani Ramiz Abdyli për agjencinë “Presheva jonë”.

Cili është Faik Rexhepi? Si ndodhi ngjarja?

Në gushtn e 1990, kosovarët e tubuar pranë hotelit Grand në Prishtinë, prisnin me padurim delegacionin gjashtë-anëtarësh amerikan, të kryesuar nga Senatori Bob Dole.

Në vitin 1990 Rexhepi ishte inxhinier i kimisë në “Ferronikel” të Drenasit. Sot, i shtyrë paksa në moshë, por me kujtesë të fortë, flet për për atë kohë – raporton Dita duke cituar Presheca jonë.

“Para hotelit Grand, kemi arritur diku kah ora 11:00 e ditës. Dielli po nxente. Me padurim prisnim diplomatët amerikanë. Ishim tubuar me flamuj e pankarta, për të dëshmuar shkeljen e të drejtave të njeriut dhe robërimin e Kosovës. Policia ishte e armatosur deri në dhëmbë. Kah ora 12:00, nisi të futej nëpër masën e njerëzve dhe kërkuan që të largohemi duke thënë se “amerikanët do të vonohen.

U tërhoqëm nja 50-70 metra nga hoteli dhe ashtu po qëndronim, por duke vendosur me njeri tjetrin për mos lëvizur më asnjë metër prapa. Nervozizmi te policët serbë u rrit me kaimin e minutave. Pas rreth 30 minutave nisën intervenimin kundër nesh me shkopinjtë e gomës dhe gazin lotsjellës”.

Pse vendosi ashtu ndërsa gjithë të tjerët ikën?

“Doja të tregoja se jemi paqedashës, se nuk sulmojmë, porse e kundërta, po protestojmë kundër dhunës” – thotë ai.

