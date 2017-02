Kush është njeriu i Berishës në listën e Vettingut

INTERVISTA / Flet Av. Idajet Beqiri . Ç’po ndodh me reformën në drejtësi dhe a do të shtrihet vettingu edhe në politikë?

Çfarë fijesh mban në dorë Sali Berisha dhe familja e tij dhe pse janë rigjallëruar falangat e vjetra të tij të para 20 vjetëve? Afera e CEZ-it dhe pse nuk i shpëton dot gjykimit as Berisha dhe as Shkëlzeni.

Protesta e 18 shkurtit dhe një parashikim për zgjedhjet parlamentare të pas katër muajve…

– Avokat, duket se më në fund po ndodh çudia, reforma në drejtësi ka filluar të zbatohet. Sa optimist jeni ju se kjo mund të kurorëzohet me sukses para zgjedhjeve të 18 qershorit?

– Reforma në drejtësi po ecën në një rrugë të mbushur ngado me pengesa të rënda gjithfarëshe. Ata që e bënë “kasaphanën” vrastare kundër sistemit të drejtësisë për interesat e tyre përfituese politike dhe ekonomiko – financiare, janë bërë “mur betoni” për ta sabotuar me çdo lloj forme e mjeti këtë reformë në drejtësi. Dhe ky sabotim i planifikuar dhe i mirorganizuar, ka si dirigjues Sali Berishën, i cili më në fund është bindur se “këmbët e tij të gjarprit”, si koka drejtuese, urdhëruese dhe ekzekutuese e krimeve makabër të ndodhura në Shqipëri gjatë këtyre 25 vjetëve, janë tashmë të zbuluara jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga faktorët kryesorë ndërkombëtar perëndimor.

– Pse thoni se Berisha ishte dirigjuesi i pengesës kundër reformës?

– Sepse, të gjithë ishim këtu, duke i përjetuar dhe duke i parë me sytë tanë, të gjitha përpjekjet e Berishës, Bashës, Nishanit dhe bashkëpunëtorëve të tyre për të futur në kalendrat greke ndryshimet e rëndësishme kushtetuese që lidheshin me reformën në drejtësi, pengesat e panumërta, duke shfrytëzuar edhe “të drejtat procedurale”, për të mos i votuar këto ndryshime epokale në Kushtetutën e Republikës dhe në Ligjin e Vettingut. Nëse nuk do të ishte këmbëngulja, largpamësia dhe “ilaçi” çudibërës amerikan i “listës së zezë”, jo vetëm që nuk do të kishim një votim qind për qind të Kuvendit të Shqipërisë për ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi, por ende do të ishim në “Shkretëtirën e Saharasë” për të gjetur një pikë ujë, atje ku e futën procesin e kësaj reforme ata që pretendonin “konsensus” me kriminelët për të bërë reformën në drejtësi!

Ju këmbëngulni dhe më pyesni pse unë them që Saliu është penguesi i reformave në Shqipëri? Po kjo është fare e thjeshtë. Të mos kuptosh këtë, do të thotë të jesh naiv. Nëse Shqipëria sot ka mbetur pa opozitë, nëse PD edhe në sondazhet e bëra dhe testimet e fundit në zgjedhjet lokale në Dibër dhe Kolonjë doli për faqen e zezë për nga numri i votave, nëse PD mori koston më të rëndë të konsiderimit si forca politike më regresive antireformës në drejtësi, duke ju kundërvënë haptazi edhe SHBA, garantuesve të sigurisë kombëtare të Shqipërisë dhe të Kosovës, të gjitha këto janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen vetëm e vetëm që të mbrohet Berisha, Familja dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të tij nga ndëshkimi i merituar për krimet që kanë kryer. Madje edhe “loja” midis Ambasadorit amerikan Donald Lu me Prokurorin e Përgjithshëm Llalla, hedhja në këtë “lojë” e Bujar Nishanit, janë po në të njëjtën gjatësi vale me atë të largimit nga Berisha të rrufesë që e ka pas qafës!

– Më shumë se për gjyqtarët, kjo reformë shpresohet se do të shtrihet te politikanët. A është mundur kjo?

– Është plotësisht e mundur. Të gjithë ishim këtu dhe e pamë me sytë tanë “Bandën Antireformë” kur ju vërsulën ligjit të vettingut, si ligji bazë që i hapte rrugën reformës në drejtësi, sa nuk pyetën fare as për kostot e rënda që i vunë në kurriz PD-së së tyre, duke e rreshtuar haptazi si forcë politike antishqiptare dhe anti integrimit të Shqipërisë në BE. Nuk kursyen në këtë hap të rëndë regresist as “aleatët” e tyre të ngushtë, me të cilët kanë bërë allishverishe reciproke në këto 25 vjet, një pjesë të mirë të gjyqësorit dhe të prokurorisë, të cilët dolën hapur kundër ligjit për procesin e vettingut. Tashmë që ky proces nuk ka më të ndalur, që baza ligjore e tij u ndërtua dhe po zbatohet, kjo “Bandë” po i përshtatet me synimin “për të marrë kalanë nga brenda”, duke e bërë këtë reformë në drejtësi të paefektshme në goditjen e krimeve të tyre. Shikoni çfarë u bë me përzgjedhjen e Komisionit të Emërimeve në Drejtësi (KED)!

– Gjithsesi duket se ka një ngërç, duket se diçka nuk po ecën. A e keni vënë re këtë?

– Po, natyrisht që e kam vënë re. Sepse “Banda Antireformë”, e cila rri e mbledhur në mënyrë permanente skutave të errëta të “qytetarit digital”, përmes e-mail, sms, telefonatave dhe thirrjeve të drejtpërdrejta në raport, nxiti përfshirjen në listat e konkurrimit të elementëve të saj të zinj për të bërë procesin e vettingut, me bindjen se disa prej tyre do të “kalojnë klasën”, siç e kaluan ata të KED, dhe kështu kjo “Bandë”, jo vetëm që do të mbrohet nga ndëshkimi për krimet e kryera gjatë 25 vjetëve, por do t’i ketë rrugët e hapura për krime, korrupsione e ligësi të tjera kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve. Aq e vërtetë është kjo, sa edhe Fatos Dervishi, ish Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm i Sali Berishës i viteve 1993-1997, njëri ndër katër njerëzve më të zinj të Shqipërisë, (Berisha – Gazidede – Agim Shehu – Fatos Dervishi), të cilët i detyruan shqiptarët të rrëmbenin armët dhe t’ua drejtonin këtyre banditëve në vitin 1997, duke i syrgjynosur si lecka jashtë pushtetit, me nxitjen e drejtpërdrejt të Berishës, ka aplikuar te Avokati i Popullit për t’u përfshirë në strukturën e Vettingut!!!

Ky “kobure” në duart e ish Presidentit famëkeq Berisha, pasi e la në hije ish Prokurorin e Përgjithshëm Alush Dragoshi, “vrau” duke i arrestuar dhe burgosur pa asnjë bazë ligjore gjithë kundërshtarët politikë të Sali Berishës, gjithë ata persona që me kurajo e guxim e stigmatizuan me të drejtë dhe mbi bazën e akteve të pakontestueshme Berishën si agjent të Serbisë dhe vrasës të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Në marsin e 1997 ky Fatos Dervishi, i bindur se prej ligësive të mëdha që kishte bërë ndaj shumë jetë njerëzish këtu në Shqipëri, mund të përfundonte në ndonjë “qenef”, u arratis në Amerikë, për të mbuluar dhe “pastruar” pisllëqet e shumta. Tani që i duhet përsëri Berishës, aplikon për të fituar si anëtar në komisionin e vettingut, dhe kështu nga krimi vimë, në krime jemi, drejt krimeve të reja me hapa të sigurta shkojmë! Dhe si ky person, ka me dhjetëra që janë futur në listën që publikoi Avokatit i Popullit, të futur si njerëz të Berishës, të Bashës, të Nishanit etj., të politikanëve të tjerë antireformë në drejtësi… Gjithsesi, i bindur që sistemi i krijuar, me këtë bazë ligjore të miratuar, roli kushtetues i vëzhguesve ndërkombëtarë në procesin e vetingut, vendosmëria e SHBA dhe BE për ta bërë domosdo me efektivitet reformën në drejtësi, e mbi të gjitha vullneti popullor shqiptar për ta bërë me çdo çmim këtë reformë, për shkak se janë “gjenociduar” këto 25 vjet nga kjo drejtësi e degjeneruar, bëjnë që të jemi optimistë që reforma në drejtësi do të bëhet dhe të korruptuarit që e kanë kapur dhe e mbajnë të pushtuar këtë “kështjellë” antishtet dhe antishqiptare, do të bjen njeri pas tjetrit në rrjetën e ndëshkimit të merituar.

– Në këtë proces që po ndodh, ju anoni nga optimistët apo pesimistët?

– Anoj nga optimistët. Procesi i vettingut gradualisht do ta pastrojnë gjyqësorin dhe organin e akuzës në Shqipëri, duke flakur jashtë sistemit të drejtësisë shumë gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, të cilët korruptuan gjithë sistemin e drejtësisë këto 25 vjet. Vettingu në gjyqësor do të sjellë domosdo edhe një vetting të thellë dhe cilësor në politikën shqiptare. Një gjyqësor dhe prokurori e spastruar nga të korruptuarit dhe të paaftët, do t’i jap sistemit pavarësinë e duhur. Dhe kjo pavarësi e sistemit gjyqësor do të shkojë domosdo te “folja e grerëzave” të politikanëve kriminelë dhe të korruptuar, do t’i shkatërrojë ato përmes ashpërsisë së ligjit. Kjo nga njëra anë, duke u shoqëruar edhe me një reformë zgjedhore serioze, të ndershme, demokratike, në interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, nga ana tjetër, do të ketë ndikime serioze për të siguruar një klasë politike të pastër, të aftë, përgjegjshme për të ndërtuar në Shqipëri shtetin ligjor, shtetin efektiv që do t’u sjellë qytetarëve shqiptarë mirëqenien e domosdoshme, paqen dhe qetësinë, sigurinë e jetës dhe dinjitetin njerëzor.

– Thuhet se ndër të parët që do të preket nga kjo reformë është Sali Berisha dhe pasuesit e tij?

– Sikurse theksova më sipër, katrahura dramatike që përjetojnë shqiptarët këto 25 vjet, e ka një kryekokë që e ideoi, e frymëzoi, e zbatoi dhe i korri frytet kriminale për veten e tij, familjen e tij dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij përfitues mbi gjakun dhe mundin e shqiptarëve. Kryekoka është Sali Berisha. Mbi të, mbi gjithë familjen e tij, duke filluar nga ajo e “urta” Liri, te Zeni dhe Argita, që janë të papërmbajtshëm në krim dhe në korrupsion, e deri tek ajo mbeska e vogël, por e rritur para kohe për të marr tabijatet e gjyshit misionar të serbo-sllavisë kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, rëndojnë krime të rënda, të cilat për hir të së vërtetës, për nga numri dhe cilësia, janë tre-katër fish më të shumta sesa të gjitha krimet që janë kryer në Shqipëri gjatë sundimit të Ahmet Zogut dhe të regjimit komunist të Enver Hoxhës të marra së bashku. Këtë fakt tashmë e dinë mirë edhe ndërkombëtarët, posaçërisht SHBA, të cilët, së paku nga sa pranuan botërisht në emisionin “Opinion” shërbëtori, përfituesi dhe zelltari i Berishës, Blendi Fevziu, dhe Prokurori i përgjithshëm Llalla, i kanë kërkuar zyrtarisht këtij të fundit arrestimin e Sali Berishës. Mirëpo, këta faktorë perëndimorë ndërkombëtarë, garantues të sigurisë kombëtare të Shqipërisë dhe të qytetarëve të saj, janë të bindur që tek Llalla trokasin në vesh të shurdhër, pasi Berisha e emëroi Llallën në atë post të lartë për ta patur “gardianin” kryesor mbrojtës. Ndaj vettingu mbi Llallën dhe dhjetëra e dhjetëra të tjerë si ai, gjyqtarë dhe prokurorë “gardian pretorian” të Berishës, do të jetë preludi i hapjes së siparit të vënies në bankën e të akuzuarve për krimet e panumërta të kryera nga Berisha, Familja e tij dhe nga të inkriminuarit e tjerë bashkëpunëtorë të tjerë të tij.

– Është hapur dosja e CEZ-it. Krahas Saliut është thirrur të dëshmojë edhe i biri, Zeni. Mos ka ndonjë gjë të qëllimshme apo konflikt interesi në këtë rast?

– Afera e ÇEZ-it është njëra nga qindra të tjerat, të cilat janë edhe më të rënda. Mirëpo duhet një indicie, një krim i parë, një “karem” për të hedhur në rrjetë këtë “peshkaqen” kaq të madh dhe kaq dëmsjellës antishqiptar. Kjo afera qindra milionë euro e ÇEZ-it është maja e dukshme e “ajsbergut”, për të vazhduar me radhë me të tjerat, të cilat nisin gjatë regjimit komunist dhe vazhdojnë ende deri më sot. Këtë e ka të qartë Berisha, ndaj përpëlitet në “trastën” boshe të Ristanit me të ashtuquajturën “procedurë” për “papajtueshmërinë” me detyrën e Kryetarit të Komisionit të Hetimit të Taulant Ballës! Dhe këtë “stil mbrojtje” komplet injorante nga pikëpamja juridike, Berisha ia imponon edhe pjellës së tij, Shkëlzenit, të cilin asnjëherë nuk e ka kursyer në krim, duke ia ndjellë vetes fatkeqësinë që i pret! I thonë Taulant Ballës që je në konflikt interesi sepse ke shpifur ndaj Shkëlzenit dhe Gjykata të ka detyruar me dëmshpërblim! Mirëpo Kodi i Procedurës Penale papajtueshmërinë e atij që të gjykon e lidh vetëm me të pandehurit, domethënë me ata që janë akuzuar nga prokuroria për krime të kryera dhe nuk e lidh me dëshmitarët. Pozita e Saliut dhe e Zenit në këtë Komision hetimor parlamentar është në pozicionin e dëshmitarit. Përse ata vetë dhe Ristani i tyre i trajton si të pandehur, duke djegur etapat?!

– PD dhe opozita po punon fort për një protestë madhështore më 18 shkurt. A besoni se kjo protestë do ta përmbysë qeverinë?

– Kush do ta përmbysë qeverinë? Ca halabakë që nuk kanë asnjë kauzë dhe nuk kanë asnjë vizion? Unë shikoj tjetër qëllim në protestën që ata do të bëjnë pas disa ditësh. Demonstrimi që do të bëjë Basha me fanatikët e PD-së në 18 shkurt, nuk është gjë tjetër, dhe nuk ka qëllim tjetër, veç presionit të hapur kundër faktorëve kryesorë perëndimorë ndërkombëtarë, posaçërisht kundër SHBA, me qëllim që t’i detyrojë ata që të tërhiqen nga kërkimi i kokës së Sali Berishës si kryekoka e krimeve të rënda 25 vjeçare që janë bërë në këtë vend. Megjithëse po përpiqen ta kamuflojnë qëllimin e vërtetë të kësaj proteste, e cila bëhet gjoja kundër korrupsionit qeveritar, nuk munden dot t’i hedhin hi syve popullit për të kuptuar dhe vlerësuar thelbin e vërtetë të saj, e cila sikurse thamë, është kundërvënia e hapur që i bëhet reformës në drejtësi dhe procesit të vettingut, i cili tashmë po e nis udhëtimin e gjatë, plot pengesa, por domosdo të suksesshëm, ka si qëllim kryesor pra marrjen në mbrojtje dhe shpëtimit prej ndëshkimit të drejtë ligjor të Sali Berishës dhe bandës së tij kriminale. Shqiptarët, të mençur, të orientuar qartë, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm për vërtetësinë e kësaj proteste, e cila do që t’i tremb ata me analogjinë e së njëjtës në grusht shtetin e 12 shtatorit 1998, i cili u bë gjithashtu për të penguar organet e drejtësisë nga arrestimi dhe burgimi i Sali Berishës, do t’i japin përgjigjen e merituar kësaj ndërmarrje në mbrojtje të krimit dhe të kriminelëve, duke lënë në shesh vetëm “Bandën Antireformës në Drejtësi”, autorët e krimeve dhe të korrupsionit 25 vjeçar, bashkëpunëtorët dhe përfituesit prej krimeve të Berishës, si shenja më sinjifikative e dallimit të të mirëve në këtë vend dhe bandave dhe banditëve kriminel që e mbajnë peng të krimit këtë vend.

Intervistoi Xhevdet Shehu