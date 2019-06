Kush i vrau Krasniqin dhe Ukën?

Nga Bedri Islami

Në kohët e fundit, dy nga figurat më të njohura të politikës shqiptare, njëri në Shqipëri e tjetri në Kosovë, i janë përveshur keqas njëri-tjetrit. Megjithëse, që të dy, kanë pasur e njëri vazhdon të ketë, postet më të larta të dy shteteve shqiptare, president dhe kryeministër, “hovi” për të shpartalluar shoshoqin nuk ka të ndalur dhe askush nuk e di se cili do të jetë fundi i gjithçkaje.

Hashim Thaçi, në njërën anë dhe Sali Berisha, në anën tjetër, pas shumëve kohëve heshtje dhe një periudhe “mjalti”, tani janë përballë njëri-tjetrit, furishëm, pa asnjë dorezë dhe duket se pas tyre nuk është vetëm mllefi, por shumë më tepër se kaq.

Kohë më parë, kur kam shkruar në DITA për qëndrimin e Berishës ndaj Kosovës dhe luftës çlirimtare, ka pasur njerëz që më thonin se diçka duhej plotësuar, se qëndrimi im ndaj ngjarjeve nuk do të ishte i plotë, nëse për to nuk do të shprehej edhe Thaçi, si Drejtori Politik i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Tani ai e tha fjalën e tij, saktësisht, por ende ka mbajtur në vete bëma të tjera të rivalit të tij, të cilat, edhe pse i ka ditur me kohë dhe për to kemi folur jo pak herë, ai e di vetë kohën kur duhen thënë, mënyrën se si duhen thënë dhe kujt i duhet thënë.

Debati mes tyre më shumë se gjithçka është një debat mes dy botëve të ndryshme, dy perceptimeve krejt të kundërta për çështjen shqiptare në këto vise, janë rrjedhojë të jetëve të ndryshme që kanë bërë të dy në periudhën kur vendosej për shumë çka.

Thaçi, duke qenë pjesë e rëndësishme e trupës drejtuese të Lëvizjes Çlirimtare klandestine ishte nga ata të rinj që mendjen e kishin në Shqipëri dhe kishin vendosur të luftonin shtetin serb.

Berisha ishte nga ata politikanë, që nisi rrugëtimin e tij politik duke predikuar bashkimin kombëtar dhe, për hir të pushtetit, ishte i gatshëm të sakrifikonte të gjithë kombin.

Hashim Thaçi, duke qenë njëri ndër organizatorët e njohur të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, sipas një vendimi të veçantë të Lëvizjes Popullore të Kosovës në mbledhjen e jashtëzakonshme të Kërçovës, i njohur si GOR, Grupi i Organizimit dhe Riorganizimit dhe më pas, nëntor 1993 – maj 1994, si pjesë e Trupës Drejtuese të Lëvizjes Popullore të Kosovës, pas goditjeve të korrik – gushtit 1993, ka patur përherë kujdesin të mos ndizte debate që mund të shenjonin për të keq staturën e tij politike në të ardhmen. I dënuar me 10 vite burg nga gjykata speciale serbe, si pjesë e Grupit të Drenicës, në të njëjtin gjyq me Adem Jasharin, të dënuar me 20 vite, ai do të kishte gjithnjë Shqipërinë si vendin e përsosjes së idealit të tij. Për të, ashtu si për të gjithë pjesët e lëvizjes çlirimtare klandestine në Kosovë, Shqipëria ishte dhe mbetej vendi ku mund të gjenin bekimin për të luftuar dhe jo përndjekjet, ndarjet, burgimet apo mallkimin e rrugës së tyre, çka ndodhi në kohën e qeverisjes së Berishës si president. Në arkivin e Lëvizjes Popullore të Kosovës ka mjaft dokumente të rëndësishme që kanë sjellë përfundime të tilla.

Ka disa momente kur gjërat mund të merrnin një rrugë ndryshe dhe të kishte një përplasje të pazakontë dhe fatkobe mes dy rrymave që shfaqeshin në Kosovë, mendimit pacifist të Rugovës dhe lëvizjes çlirimtare. Nëse kjo nuk ndodhi, megjithëse strukturat e shtetit shqiptar e nxitën atë deri në afatin e fundit, kjo ka të bëjë me vetpërmbajtjen e natyrshme të njerëzve që kishin bartur vuajtjet mbi vete, por edhe të qëndrimit të matur të lëvizjes çlirimtare.

Është e vërtetë se një figurë e krimit politik, ordiner dhe njerëzor, si Arkani, ka qëndruar në Shqipëri dhe është takuar me zotin Gazidede. Ky është një fakt i shpallur prej disa viteve dhe asnjëherë i kundërshtuar. Takimi i parë i tyre është bërë në mjediset e një pularie në afërsi të qytetit të Shkodrës, pronari i së cilës nuk jeton më. Nuk dihet se çfarë është biseduar në atë takim, por materiali i zbardhur më pas, i dorëzuar nga shërbimi sekret shqiptar në Presidencë dhe më pas në zyrën e ambasadorit të Kosovës, Ali Aliu, është thuajse i njëjtë, deri në presje me atë çka bëri të njohur më pas media serbe e lidhur ngushtë me Milosheviqin.

Përse duhet të vinte Arkani në Shqipëri dhe të pritej nga shefi i shërbimit sekret shqiptar, e po ashtu, përse pranë këtij shërbimi do të ishte njëri nga miqtë më të ngushtë të Arkanit, ish-i burgosur me të, shqiptari nga Maqedonia, Petrit Ame, po ashtu i njohur si kundërshtar i lëvizjes çlirimtare dhe i lidhur me shërbimin sekret maqedonas?

Hashim Thaçi për shumë vite e ruajti Berishën, ruajti figurën e tij në Kosovë, jo sepse nuk e dinte se çfarë bëmash i rëndonin, por sepse ai mendonte si një njeri i politikës dhe këtë e ka bërë gjithnjë, jo vetëm ndaj tij. Më shumë se gjithçka tjetër, Thaçi është njeri i politikës, ai e ka ditur gjithnjë se ku do të arrinte në rrugëtimin e tij dhe kompromiset që ka bërë kanë qenë natyrë e jetës së tij politike. Ai është gjendur vazhdimisht mes dilemës së asaj që duhej bërë dhe duhej shpallur lidhur me qëndrimin e shtetit shqiptar ndaj luftës çlirimtare në Kosovë dhe kohës dhe mendimit nëse duhej thënë apo jo.

Heshtja e tij ndaj bëmave të Berishës, të cilat i shpall tani ka pasur të bëjë me shtetin shqiptar, me etjen e tij për të qenë së pari njeri – politik.

Ai, përgjithësisht është më i qetë se Berisha në kredon e tij politike, nuk bën armiq me zor dhe nuk mburret se ka shpallur luftën me kundërshtarët e tij. Ndryshe nga kundërshtari i tij politik ai ka pasur gjatë luftës një ecuri ndryshe, me përplasje të furishme, duke shfaqur egon e tij për të qenë njeriu që ka të ardhme në politikë, edhe pse ka humbur mjaft nga shokët e tij të vjetër, por pa i bërë armiq.

Ka pasur raste kur rrjedha e jetës së tij mund të ishte ndryshe, jo vetëm nga burgosja që i ndodhi në Shqipëri dhe që rastësisht apo jo rastësisht, ndodhi 10 orë para vrasjes së gazetarit Ali Uka, por nga ajo që atij dhe shumë të tjerëve mund t’i ndodhte në shtetin shqiptar, i cili u kishte thënë haptas se në këtë vend mund të merreni me çfarëdo tregtie që të doni, por kurrë me lëvizje çlirimtare. Fakti që Thaçi u arrestua në Shqipëri nuk e egërsoi atë, por është paradoks i pazakontë që njeriu që urdhëroi arrestimin e tij, shefi i presidencës, do të deklaronte më pas se e bëri këtë për të realizuar armatosjen e ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Berisha, këtë e them qartë, pavarësisht polemikave që mund të ngjallë, nuk ka pasur asnjë lidhje, në mënyrë absolute me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.

Përgëzimet që i kanë atij bërë liderë të ndryshëm politikë, të dalë nga lufta, kanë qenë hipokrizi politike, marrje me të mirë, ashtu si deklarimi shumë kohë më parë i Edi Ramës për kontributin e Berishës ndaj Kosovës, ka qenë i rremë, fals dhe duhet thënë, i pavlerë.

Berisha, edhe pse i dinte të gjitha zhvillimet nga njeriu i tij këshilltar, Adem Çobani, që kishte qenë pjesë e lidhjes presidencë-UÇK, bëri të kundërtën e asaj që duhet bërë.

Ai, edhe në rastin më të favorshëm, nuk u lidh as me zotin Rugova, qëndrimi i të cilit, po ashtu, pacifist deri në ekstrem, e ka dëmtuar zhvillimin e luftës, por që në fund të fundit kishte rreth vetes shumë nga ish të burgosurit politikë të demonstratave të vitit 1981.

Mbi të gjitha Berisha u lidh me klanin mafioz të Bukoshit dhe ky ishte gabimi i tij më i madh ose aty e deleguan të lidhej.

Bukoshi, duke pasur përkrahjen e Berishës, u përpoq deri në fund të mbyllte çdo shteg të hapur për qëndresën në Kosovë. Ai, edhe në Shqipëri, ngriti prita të reja drejt dobësimit të faktorit politik e ushtarak në Kosovë. Zyra e ngritur nga ai në Tiranë u bë qendër e ndërmjetësimit mes shërbimit të inteligjencës në Shqipëri dhe asaj që ishte ngritur në Kosovë, të cilën e drejtonte një figurë e njohur e udbashëve të Kosovës, Mehmet Loci, funksionar i lartë i këtij shërbimi.

Megjithatë, ka disa gjëra që duhen hapur deri në fund dhe të cilat, si duket, zoti Thaçi, i ka mbyllur në vete.

Njëra prej tyre:

Berisha ka nxjerrë shpesh herë alibinë e tij për shqiptarët e Kosovës që u stërvitën në Shqipëri, gjë e cila filloi pas një marrëveshje të qeverisë së Kosovës dhe lëvizjes çlirimtare me Ramiz Alinë, që delegoi tek këto të fundit ish këshilltarin e tij ushtarak, që më pas ishte edhe këshilltar i Berishës dhe vazhdoi edhe në dy vitet e para të presidencës Berisha.

Lëvizja Çlirimtare në Kosovë për grupin e dytë të stërvitur në Shqipëri, megjithëse kishte disa nga njerëzit e saj, kishte dhënë mendimin dhe kishte këmbëngulur se forma që po ndiqej do të sillte dekonspirimin e gjithë punës që po bëhej. Atashimi i njerëzve në mjedise legale pas stërvitjes, takimet populiste të zyrtarëve shqiptarë me to, mes tyre do të takohej edhe Berisha, kalimi në një legalitet publik të të gjithë figurave, e bënte gjithçka të rrezikuar.

Unë do i kisha sugjeruar Berishës dhe njerëzve pranë tij që mburren me stërvitjet e bëra në Shqipëri nga shqiptarët e Kosovës që për këtë do të kishin bërë mirë të heshtnin dhe të mos e nxirrnin për mburrje.

Për një shkak të thjeshtë: thuaj se të gjithë ata që u kthyen në Kosovë, ende pa u takuar me familjet e tyre, u arrestuan dhe shërbimi sekret serb dinte jo vetëm armën që kishin, jo vetëm numrin e armës, por edhe se ku kishin qenë, kush i kishte stërvitur, ku kishin fjetur e deri se çfarë kishin ngrënë. Një e dhënë e tillë, e hollësishme, mund të kishte ardhur vetëm nga shteti shqiptar ose qeveria Bukoshi dhe nga askush tjetër. Fakti që në këtë kohë u arrestuan në Kosovë edhe dy “institucione” fantazmë, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Brendshme, të cilët u liruan pak më vonë, sillte mesazhin e ardhur nga Tirana se lëvizja çlirimtare mbaroi.

Nga gjithë të stërviturit në Shqipëri do të ishin vetëm dy grupe që i shpëtuan arrestimeve ose nuk u arratisën në perëndim: Grupi i Drenicës, i drejtuar nga Adem Jashari dhe grupi i Llapit, i drejtuar nga Zahir Pajaziti.

Të tjerët ose morën rrugën e mërgimit dhe u shkëputën nga Lëvizja Çlirimtare, ose përfunduan në gjyqet serbe.

Çështja Ahmet Krasniqit

Berisha e ka përdorur emrin e Ahmet Krasniqit sa herë që i është dashur të bëjë politikë me Kosovën dhe të sulmojë rivalët apo kundërshtarët e tij politikë. Një herë ka akuzuar Nanon, një herë tjetër Thaçin, më pas Klosin, ka pasur raste që ka thënë se e dinte se kush ishin dorasit, duke dhënë edhe karakteristikat e tyre, tani i është rikthyer Klosit dhe duke ditur realacionin e shkëlqyer mes Klosit dhe drejtuesve të Lëvizjes Çlirimtare, që nuk ishte vetëm një relacion Klosi – UÇK, por përmes tyre, edhe me shërbime të fuqishme euroatllantike, ai bën hijen e akuzës ndaj Thaçit dhe njerëzve të tij.

Meqë është fjala për Krasniqin, rastin e të cilit e kam trajtuar në librin tim “E fshehta e hapur e Kosovës”, “Epoka e re”, Prishtinë 2001 dhe pas emrit të cilit Berisha kapet gjithnjë e më tepër, mendoj se më duhet të sqaroj disa gjëra të rëndësishme.

Jam plotësisht i bindur dhe po ashtu e di fare mirë se, as nga ana e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së dhe as nga udhëheqja politike e Lëvizjes Popullore të Kosovës nuk ka asnjë vendim dhe nuk është marrë asnjëherë një vendim për eliminimin e tij.

Shtabi i Përgjithshëm dhe Kryesia e Lëvizjes nuk kanë qenë në një mendje me emërimin e tij nga ana e Bukoshit, pasi nga të dhënat që ekzistonin, figura e Krasniqit ishte enigmë, kontradiktore, kishte të dhëna për lidhjet e tij me strukturat e shërbimit të fshehtë ushtarak serb; deri asaj dite kur ai u emërua Ministër i Mbrojtjes, askush nuk kishte patur lidhje me të; vetë Bukoshi, ndërsa ishte takuar me disa ushtarakë shqiptarë në Bosnje e Kroaci, nuk kishte pasur takime me Krasniqin. Për lëvizjen çlirimtare, nga të gjitha zgjedhjet që mund të bënte Bukoshi, kjo ishte më pagoditura. Megjithatë, edhe me Krasniqin u bënë takime të fshehta dhe u vendosën ura komunikimi.

Duke qenë se në atë kohë kam qenë drejtuesi kryesor i Lëvizjes Popullore të Kosovës, forcës politike që themeloi dhe drejtoi UÇK-në, jam plotësisht në dijeni se në kohën e atentatit kundër Krasniqit kanë filluar përpjekje të reja për të bashkërenduar gjithsesi punët dhe as atëherë e as më vonë, nuk është menduar për eliminimin e figurave ushtarake apo politike, në cilindo kah të kishin qenë ato.

Megjithëse dihej se ta zëmë LDK-ja kishte ngritur shërbimin e saj të fshehtë, duke vënë në kreun e tij një figurë të njohur për shërbimin ndaj UDB-së, oficer madhor i saj, Mehmet Loci, apo se kishte ngritur një strukturë të posame për të hetuar UÇK-në, duke vënë në krye Ekrem Kryeziun e Prizrenit, strukturë që më pas do të njihej si dorë e shërbimit serb në Kosovë, e njohur me emrin “Sigurimi i Atdheut”, ndaj asnjërit nuk u ndërmor një veprim ekstrem.

Për të gjitha veprimet ekstreme, eliminimet e figurave të njohura udbashe, deri në fund të vitit 1996, Shtabi i Përgjithshëm (në atë kohë emërtohej Shtabi Qendror) i UÇK-së ka dalur me komunikata konkrete dhe ka marrë përgjegjësinë e tij.

Pa dashur të fajësoj askënd, mund të cilësoj se ka pasur raste kur drejtues guerilë brenda në Kosovë na janë drejtuar me kërkesën për eliminimin e ndonjë figure të njohur, i cili po e dëmtonte rëndë luftën, por është bërë rreptësisht ndalimi i tyre, megjithëse ndonjëri e kishte mbushur kupën.

Kërkesa e vetme për elimimin e Rugovës është bërë nga vetë Bukoshi, në takimin me njërin ndër figurat e njohura të lëvizjes Çlirimtare, i njohur si “Magjupi”, Sh.M., si shpërblim për të na dhënë pjesë nga fondi i luftës, i cili do të ishte, sipas deklarimit të numrit 2 të qeverisë së tij, Xhafer Shatri, disa qindramilionë marka gjermane dhe të cilat, gjithnjë sipas deklarimit të ish-Ministrit të Informacionit, Shatri, “Fondin e Republikës së Kosovës, ku kanë milituar me mijra patriotë, e ku, në emër të luftës për liri, ishin grumbulluar qindra milionë marka gjermane, kopukët arritën ta privatizojnë. Ndërkohë që në kufi vriteshin si qengjat njomakë që kishin ardhur për armë, paratë e këtij fondi ruheshin për “ditë të zezë”. Ruheshin për Kosovën e pasluftës, për të mbijetuar politikisht kryekopukët “institucionalë” duke blerë me paratë e fondit vota e parti të ndryshme. Duke zhvilluar hapur e me parà të popullit veprimtari kundër tij”.

Pikërisht kryekopukët “institucionalë mbështeti haptas Berisha, ndoshta për shkak të financimeve të mëdha që shpërndau Bukoshi apo për ndihmën e dhënë në grushtin e dështuar të shtetit në shtator 1998.

Interesant është fakti, i cili duhet ndjekur, që figura të eleminuara pas luftës apo në fundin e saj, kishin filluar afrimin e shumëfishtë ose ishin pjesë të UÇK-së.

Të kthehemi tek Krasniqi.

Krasniqi, në kohën kur u bë atenati ndaj tij, kishte filluar, ndoshta edhe i tronditur nga rritja e ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e cila, sipas deklaratës së Ëesli Klark “ishte guerrilja me rritjen më të shpejtë në botë”, kishte filluar, pa dijeninë e Bukoshit, të jepte ndihma financiare për Shtabin e Përgjithshëm, për të cilat Bukoshi u vu në dijeni më pas. Raporti sekret i qeverisë Bukoshi, qershor 1998, për veprimtarinë e Ministrisë së Mbrojtjes, kopje e së cilës është edhe në arkivin e Luftës, ka të dhëna të plota për këtë bashkëpunim, jo vetëm financiar.

Ndihmat, të cilat deri në gushtin e vitit 1998, kapnin një shumë prej 6 milionë markash, dokumentet e të cilave janë edhe në Fondin e Lëvizjes Popullore të Kosovës, ishin premtuar të rriteshin, ashtu si ishin premtuar edhe mjete logjistike.

Pak ditë pas vrasjes së Krasniqit, forcat çlirimtare prisnin një furnizim të rëndësishëm logjistik nga një shtet i njohur, adresa e të cilit ishte dhënë nga forca politike dhe të inteligjencës jashtë Kosovës. Ishte bërë vetëm një pjesë e pagesës dhe pjesa tjetër, e cila do të përballohej nga bashkëpunimi me Krasniqin, do të bëhej pas arritjes të logjistikës në vendin e duhur.

Vrasja e Krasniqit solli një gjendje të vështirë, e cila u përballua vetëm nga kontributi i strukturave të tjera, sidomos nga fondi “vendlindja thërret”.

Berisha e lidh Krasniqin me të gjithë ata që ka përballë, kush t’i dalë përpara. Në këtë rast godet Klosin për të shkuar tek njerëzit që bashkëpunuan me të.

Çështja Ali Uka.

Ali Uka ishte njëri ndër gazetarët e rinj, i cili i lidhur me një pjesë të Lëvizjes Çlirimtare, kishte publikuar të dhënat e para të aksioneve të saj. Ai kishte organizuar edhe një bisedë me Rexhë Ibërdemaj, antar i kryesisë së LPK-së, i ngarkuar me problemet e luftës. Kishte njohje me antarë të Shtabit të Përgjithshëm, Xhavit Haliti, që drejtonte sektorin e veçantë të Lëvizjes Popullore të Kosovës, me Ali Ahmetin, ishte mik i Remzi Hoxhës, i cili e kishte sinjalizuar për takime të fshehta mes trekëndëshit Tiranë-Shkup-Beograd.

Dhjetë orë para vrasjes së tij do të ndodhte arrestimi i Thaçit. Më pas propoganda zyrtare u mundua ta paraqesë si vrasje të një maniaku, që u la i lirë pas pak kohësh, apo si një larje hesapesh, për të shkuar më tej, në qerime hesapesh mes vetë Lëvizjes Çlirimtare.

Ali Uka ishte atdhetar, por nuk bënte pjesë në strukturat drejtuese të Lëvizjes Çlirimtare, as në trupën e lartë drejtuese dhe as në strukturat e ngritura në zonat operative të saj.

Ai po hetonte për çështje të nxehta që lidheshin me Kosovën dhe shtetin shqiptar dhe vrasja e tij ishte sinjali se çfarë mund të ndodhte në Shqipëri, me cilindo që do të dilte nga rruga.

Vrasja e Ali Ukës ndodhi kur Berisha ishte në kulmin e qeverisjes së tij dhe po e shndrronte shtetin në një strukturë policore nën kontrollin e shërbimit të inteligjencës, në krye të së cilës kishte vënë një njeri të afërt, të cilin, pasi e përdori, as nuk e priti më dhe e përbuzi.

A ka të drejtë Hashim Thaçi në akuzat e tij dhe pse reagon kaq ashpër Berisha?

Përse Berisha kërkon dërgimin në Gjykatën Speciale të Hagës të mikut të tij të djeshëm, me të cilin përqafohej edhe në mes të tuneleve dhe armikut të tashëm?

Vijon nesër…..