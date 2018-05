Kush ishte ballisti që provokoi Hysni Kapon në Paris

Ekskluzive/ Flet ish-diplomati dhe zbuluesi Hasan Luçi (III)

Në këtë pjesë të tretë të intervistës me ish-oficerin e lartë të zbulimit shqiptar, Hasan Luçin, jepen fakte tronditëse se si të arratisurit shqiptarë janë vënë tërësisht në shërbim të zbulimeve të huaja, kryesisht greke dhe jugosllave,madje kanë rënë dakord edhe për copëtimin e Shqipërisë.

Të bën përshtypje se këto plane janë kundërshtuar vetëm nga dy persona, Andon Konomi (më vonë do të bëhej ministër i Oborrit të Zogut) dhe Qazim Mulleti.

Madje Mulleti është shprehur se “Shqipëria është më mirë nën regjimin komunist, se sa ta marrin grekët…”

Çfarë shkruante në New York Times gazetari i famshëm Sulcberger që mbështeste një invazion të Shqipërisë dhe qëndrimi i anglezëve.

Një fakt i panjohur që Luçi e rrëfen për herë të parë: gjatë viteve 1948 – 1955 UDB-a hodhi ose organizoi në Shqipëri 304 banda agjenturore e diversioniste dhe grupe e organizata agjenturore të drejtuara në bashkëpunim me zbulimet perëndimore.

Ndërsa nga Greqia vetëm në vitin 1950 u dërguan 56 banda…

Intervistoi Xhevdet Shehu

(Vijon nga numri i kaluar)

– Zoti Luçi, nga fundi i pjesës së dytë të intervistës që u botua dje, më thatë se jo të gjithë të arratisurit ishin terroristë. Më thatë se “nuk keni akuzuar ata emigrantë që kanë pasur bindje të kundërta me ne por që kanë qenë intelektualë dhe nuk kanë pasur të bënin fare me atë që quhej terror dhe atentat.” Mund të më përmendni ndonjë shembull?

– Po. Sadik Premtja, një nga ish-themeluesit e Partisë Komuniste Shqiptare, i arratisur ishte dhe ai dhe jetoi deri sa vdiq në Paris. Nga të gjitha të dhënat që kishim ne, pasi ai ishte vazhdimisht i survejuar, nuk mund të akuzohet as një herë se ka pasur ndërmend dhe ka qenë dakord për akte terrori që kryenin ca ballistë e zogistë kokëkrisur dhe naivë. Madje ka pasur raste si në një moment kur disa rrugaçë donin të krijonin skandal në ditët e kulturës shqiptare në Francë kur Sadik Premtja i ka larguar. Por, ka pasur edhe nga ata që kërkonin sherr në çdo moment. Siç kishte nga ata që donin të hidhnin vetëm bomba në ambasadë pavarësisht se ata mundohen t’i quajnë heronj. Duan t’i quajnë të tillë le t’i quajnë. Unë ata emigrantë që ndalonin studentë apo shoferë që vinin nga Shqipëria, ashtu siç dilnin përpara autoriteteve të vendit që mbërrinin në Paris dhe donin të bënin skandal, nuk kam çfarë emër t’ju vë, veç se të flas me nota më të errëta për ta se e kanë diskredituar dhe turpëruar vendin e tyre kudo që kanë shkelur.

– Flitet se ka patur dhe një incident me Hysni Kapon aty nga vitet ’50. Sa e vërtetë është kjo?

– Është plotësisht i vërtetë. Personi që krijoi incidentin me Hysni Kapon dhe Vito Kapon të cilët shoqëroheshin nga Sekretari i Parë i Ambasadës, por që ishte kolegu im në zbulim Labo Abazi, ka qenë pikërisht i arratisuri Sabaudin Dino. Ky ishte ballist. Unë i njihja të gjithë shqiptarët se kisha një 15 vjet aty. Konkretisht Sabaudinin unë e kisha njohur në restorant “Ballkan”. Me të më kishte njohur emigranti ekonomik Jorgo Kuruni që ishte nga Derviciani i Gjirokastrës dhe punonte si kamerier në atë lokal… Ai, pra Sabaudini, i doli përpara Hysni Kapos dhe po bënte skandal. Menjëherë ka hyrë Labua dhe e ka goditur me kokë dhe e ka plasur në tokë, ndërkohë që erdhi në moment policia dhe e mori. Pikërisht ky ishte edhe personi që ka ardhur të krijonte incident të paimagjinueshëm kur ishte Java e Filmit shqiptar në Paris në vitin 1976, por në atë incident ka ndërhyrë sërish Sadik Premtja, i cili nuk e lejoi.

– Çfarë ndodhi gjatë Javës së Filmit?

– Erdhi ky Sabaudini e na doli përpara në pushim të filmit ndërsa shoqëroheshim nga shumë personalitete të artit dhe kulturës franceze dhe filloi të shante e ishte gati të vepronte. Në atë moment është afruar Sadik Premtja dhe e ka tërhequr me forcë se e kishte mik dhe na tha që të mos shqetësoheshim… Ky Sadik Premtja ka pasur ndoshta më shumë arsye të vepronte kundër qeverisë komuniste të Tiranës, por ai ishte njeri i kulturuar dhe me dinjitet. Mbi të gjitha ai ishte shqiptar, dhe nuk donte ta njolloste emrin e tij. Prandaj dhe të thashë se nuk ishin të gjithë emigrantët të tillë, pra terroristë.

– Cili ishte roli i Greqisë në mobilizimin e të arratisurve shqiptarë?

Pyetje me vend. Në Greqi janë bërë planet kryesore kundër Shqipërisë në ato vite. Për t’i koordinuar më mirë planet e komplotit kundër RPSH, nën diktatin e CIA-s u bënë marrëveshjet e fundit në 1949 në mes zbulimeve armike e emigracionit reaksionar shqiptar. Kështu disa krerë të BK si Z. Pali etj. bënë vizitë në Greqi, ku biseduan çështjet e synimeve greke për Shqipërinë e Jugut e bënë marrëveshje. Në pragun e agresionit grek të 1949, Eduart Liçua e Eqrern Vlora, Kol Bib Mirakaj, Qazim Mulleti etj. bënë bisedime me zëvendës ministrin grek Kapsalis në Romë, ku hartuan plane të përbashkëta kundër RPSH. Në këto bisedime E. Liçua kishte detyrë të përkrahte pa rezerva kërkesat greke… Shovinistët grek i shtuan pretendimet e tyre duke kërkuar jo vetëm “Korçën e Gjirokastrën, por edhe Elbasanin deri në Shkumbin”. Megjithëkëtë krerët e Komitetit SHqipëria e Lirë përfunduan në Romë marrëveshjen e bashkëpunimit me zbuluesin grek Kostandin Himarios. Greqia ra dakord që kufiri greko – shqiptar të përdorej për të futur diversantët në Shqipëri, ajo vinte në dispozicion të reaksionit shqiptar të gjitha bazat e diversionit në Korfuz, Janinë, Follorinë, Kostur, Athinë etj., ajo do të nxirrte elementët e përshtatshëm për kurset e shkollat e spiunazhit e të diversionit me të arratisurit në Greqi e gjetkë, me kusht që zbulimi grek të kontrollonte veprimtarinë e bandave të reaksionit dhe ato të punonin për të vënë në jetë edhe realizimin e pretendimeve greke për Shqipërinë e Jugut, t’u jipnin informatat e siguruara mbi Shqipërinë etj. Lidhur me këto çështje, më 5 gusht 1949 kryeministri grek Aleksandër Diomedosi i thoshte Mur Krosthuejtit të ambasadës britanike se “ai ishte në dijeni të propozimeve për krijimin e një komiteti shqiptar”, kur anglezët e njoftuan se “ne i kemi ndjekur zhvillimet me miratim mirëdashës”. Ndërsa Panajotis Pipinelis, sekretar i përgjithshëm i zyrës së MPJ greke, i thoshte Robert Minarit, i ngarkuar me punë ad interim i ambasadës amerikane se “mund të ndodhin incidente të vogla nga kufiri shqiptar”. Çështja doli në shtypin anglez nga Andon Logoreci. Xh. Emeri thoshte se me këtë plan ai synonte të interesonte botën për Shqipërinë, prandaj luftën e kriminelëve shqiptarë e lidhte me luftën civile në Greqi për të lehtësuar edhe frontin grek.

– A ka pasur ndonjë shqiptar të arratisur që të jetë ngritur kundër këtyre planeve antishqiptare?

– Po ka pasur. Unë mund të përmend ndonjë. Kur Patrikana në Stamboll dhe autoritetet greke tentuan t’i futnin të arratisurit shqiptarë e kosovarë në klubet vorio-epiriote dhe t’i regjistronin si vorio-epiriotë ata të fesë ortodokse, një pjesë nuk pranuan dhe disa u internuan në ishujt e vdekjes si Andon Konomi nga Zagoria etj., veprim që kishte filluar që në 1947 – 48 kur M. Frashëri ishte në Greqi e Turqi. (Andoni ishte ai që do të bëhej Ministër i Oborrit të Zogut dhe u bë agjent i yni, për të cilin folëm dje). Për këto arsye shqiptarët në Turqi bënë një rezolutë antigreke, që u botua në shtypin turk e u dha në radio. Disa të arratisur ngritën çështjen se çdo veprim grek ndaj Shqipërisë në bashkëpunim me ta do të dukej sikur i shërbente synimeve greke, por krerët i hodhën poshtë këto hezitime apo mospranime. Kështu megjithëse në 1949 në Greqi kishte njerëz që shikonin synimet greke si jo realiste, nuk pati as edhe një figurë politike (reaksionare) që të kishte guxuar të paktën një herë të vetme të hidhte poshtë këtë hapur”. Dikush më ka thënë se vetëm Qazim Mulleti ka thënë se: “Më mirë komunistët në Shqipëri se sa grekët”. Kështu reaksioni shqiptar në Greqi u vu në shërbim të plotë të komplotit kundër RPSH.

– Po jugosllavët a janë përzier në këtë komplot?

– Pa asnjë dyshim. Ky plan ishte koordinuar edhe me titistët. “Edhe me Jugosllavinë kemi rënë në ujdi, thoshte Zef Pali në korrik 1949, Unë, Mit’hat Frashëri dhe A. Kupi shkuam në Jugosllavi dhe si u morëm vesh atje kaluam në Kosovë, ku organizuam komitetin qendror të BK, i cili do të punonte për zbatimin e programit të Komitetit Shqipëria e Lirë”. Lidhur me këtë plan Enver Hoxha ka thënë se “Titoja dhe Jugosllavia janë epiqendra e kësaj intrige që kurdisin imperialistët kundër Shqipërisë”. Kështu emigracionit reaksionar shqiptar iu ngarkua detyra për të filluar kryengritjen e armatosur, duke dërguar grupet e diversantëve e agjentëve, të cilët po përgatiteshin në disa shtete për të organizuar revolta e turbullira me bandat brenda. Bandat u hodhën në Shqipëri që të bashkërendonin edhe veprimtarinë gjatë agresionit grek të gushtit 1949.

– Megjithatë, sikurse dihet këto plane dështuan. Pse dështuan?

– Ua kam thënë se ato plane ishin të destinuara të dështonin për shumë arsye.Por mbi të gjitha për shkak të aftësisë maksimale të Sigurimit të Shtetit që drejtohej nga Mehmet Shehu dhe Kadri Hazbiu. Unë e argumentoj me fakte këtë. Megjithë dështimet e armiqve deri në vitin 1949, zbulimet armike nuk e ndërprenë veprimtarinë komplotuese kundër RPSH në vitet ’50-të sidomos në vitet 1950 – 1953, kur vijuan planin e organizimit të kryengritjes kundërrevolucionare. Krerët kriminelë bërtisnin për “demokracinë” amerikane në vitet ’50 dhe përdorën djallëzitë për të luftuar pushtetin popullor. Kështu, “në pranverën 1950 plani i invazionit të Shqipërisë për rrëzimin e regjimit komunist ishte bërë” nga zbuluesi anglez Kukrixh (Cookridge). Korespodenti me influencë i Nju Jork Taimsit, L. Sulcberger shkroi disa artikuj, ku vinte theksin se “dobësimi dhe ndryshimi përfundimtar i regjimit shqiptar ishte një objektiv bazë perëndimore, se kishte rezistencë të fortë antikomuniste në Shqipëri dhe se shtoheshin radhët e bandave të gueriljeve, se kishin zbarkuar desantë në bregdetin shqiptar me urdhër për të instaluar radiostacionet në bregdet dhe për të vendosur lidhje me lëvizjen kundër Hoxhës”. (Ky Sulcbergeri ka ardhur sërish në Shqipëri nga fundi i viteve 1980, në vitin 1989 më duket, por këtë radhë, siç më kanë thënë ishte shumë i plakur dhe vuante nga humbja e kujtesës). Nuçi Kota, legalist, sipas udhëzimeve të zbuluesit anglez Pearson, ku nuk e shihje atë, në ambasadat amerikane, italiane, angleze, franceze etj., duke i shërbyer kudo zbulimeve të huaja kundër vendit tonë, Athanas Gega etj., morën pjesë në mbledhjet e kriminelëve nga vendet e demokracive popullore si në atë të legatës lituaneze pranë Vatikanit në Strasburg e gjetkë, ku së bashku me krerët Vasil Germenji, A. Këlcyra, Rakip Frashëri, Isuf Begeja, Odhise Dhima etj. shtonin veprimtarinë subversive. Në prill 1950 komandant i operacionit shqiptar u bë Gracian Jatseviçi, ish oficer i OSS-it e ish zv. atashe ushtarak i SHBA-së në Moskë e Sofje, i cili vizitonte qendrat evropiane të këtij operacioni si Romën, Athinën, Munikun, Heidelbergun, mbante lidhje me krerët e zyrat e KSHL në Romë e Nju Jork, si nxiti krerët ballistë për të siguruar rekrutë për luftën guerilje nën drejtimin e H. Dostit e nën përgjegjësinë amerikane. Në 1950 SIS-i i vuri detyrë bazës diversive të Maltës të shtonte ritmet e operacioneve ushtarake se “prestigji dhe karriera e tyre kërkon disa shenja të dukshme të suksesit”.

– Shenja që nuk dukën kurrë, apo jo?

– Po, por shpresa e tyreme gjithë dështimet ishte e madhe se do t’ia arrinin synimit. Për të organizuar e drejtuar këtë veprimtari komplotuese, CIA ngriti më 1950 në Athinë qendrën kryesore të bashkërendimit të veprimtarisë kundër RPSH e të Ballkanit. Rrjeti i bazave subversive në shtetet fqinje u zgjerua e u forcua nën drejtimin e SHBA, duke krijuar një kordon sanitar” antishqiptar që e rrethoi Shqipërinë. Rol me rëndësi luajtën në këtë drejtim edhe qeveritë reaksionare të shteteve fqinjë. Nga kjo qendër vareshin të gjitha qendrat e instruktazhit e të stërvitjes së spiunëve e diversantëve që hidheshin në Shqipëri. Në këtë qendër u grumbulluan të arratisur shqiptarë e kosovarë kryesisht aktivistë, që përdoreshin gjerësisht për qëllimet e zbulimeve armike si ish gjeneral P. Previzi, Adem Hodo, Fuat Myftiu, Luan Gashi etj. CIA organizoi edhe hapjen e qendrave përkatëse, grumbullimin e stërvitjen e të arratisurve në reparte mercenare shqiptare, të cilët dërgoheshin në RPSH për të bashkërenduar veprimet me mbeturinat e reaksionit të brendshëm. Qendrat kryesore ishin: ajo e Mynihut, me 200 të arratisur e ashtuquajtura “kompania shqiptare”, ajo e Llavrios afër Athinës, e Londrës, e Maltës etj. Në këtë qendër deri në 1953 u mblodhën shumë të arratisur. Ata “themeluan” të ashtuquajturën “Lëvizjen Shqipëria e Lirë”, e cila financohej nga CIA e SIS-i dhe që kishte degë në Itali, Greqi, Jugosllavi etj. Në këto vende anglezët e amerikanët kishin ngritur kampe instruktimi për kriminelët e arratisur nga Shqipëria, të cilët ata i quanin “vullnetarë shqiptarë”.

– Në këtë rrëfim ju, zoti Luçi, duket se keni paksa doza të tepruara për denigrimin e fqinjëve grekë dhe jugosllavë. A është e vërtetë kjo?

– Nuk është aspak e vërtetë kjo që thoni. E vërteta është mbase është shumë më e hidhur për grekët dhe jugosllavët gjatë asaj periudhe për të cilën po flasim. Fjala vjen, Jugosllavia titiste zhvilloi luftën më të egër me bandat terroristo – diversioniste, duke u bërë kështu epiqendra e kurdisjes dhe e zhvillimit të veprimtarisë armiqësore kundër RPSH. Edhe nëpërmjet legatës jugosllave në Shqipëri, ajo organizoi edhe grupe agjenturore të brendshme sidomos në zonat dhe me bandat e jashtme punonte intensivisht për organizimin e kundërrevolucionit në disa drejtime, duke pasur edhe komplotistë të pa zbuluar ende. Kështu në maj 1950, në bazë të udhëzimeve të shefit të UDB-ës, Rankoviçit, bandat e armatosura e agjentura jugosllave kryenin akte terroristo-diversioniste, si vrasje të komunistëve, aktivistëve, këshilltarëve popullorë, punonjës të Sigurimit të Shtetit etj. Ndërkohë UDB-a organizoi provokacione në kufi për të mbështetur këto veprime të emigracionit reaksionar nga Jugosllavia e gjetkë. Diversantë e CIA-s e UDB-ës kriminelët Halil Nerguri, Myftar Maloku, Ramadan Velia, Rexh Berisha etj. shërbyen pa rezerva për organizimin e kryengritjes në këtë periudhë. Ndërkohë prof. Ernest Koliqi politikan, poet e shkrimtar lavdëronte regjimin titist për zhvillimin kulturor e arsimor të shqiptarëve në Jugosllavi, duke thënë se Jugosllavia e ka lënë të lirë veprimtarinë e shkollave shqipe e të rinisë sikurse e gjeti nga Italia fashiste dhe përpiqeshin të përçonin politikën titiste në popullsinë shqiptare etj. Veprimtari të theksuar agjenturore kreu UDB-a edhe nëpërmjet të riatdhesuarve, kanalit postar etj. Vetëm gjatë viteve 1948 – 1955 UDB-a hodhi ose organizoi në Shqipëri 304 banda agjenturore e diversioniste dhe grupe e organizata agjenturore të drejtuara në bashkëpunim me zbulimet perëndimore. Jugosllavët u përpoqën të krijonin “opozita” nga jashtë me emigracionin reaksionar nën drejtimin e D. Mugoshës në vitet ’50, por as në vitet ’60 nuk e bënë dot këtë as me Panajot Plakun.

Gjithashtu zbulimi grek dendësoi dërgimin e bandave. Vetëm në vitin 1950 nga Greqia u dërguan 56 banda me 294 vetë si ajo e D. Maksakulit, G. Priftit, H. Matjanit, P. Milecit, K. Dinopullit etj. me detyra propagandistike, nxitje arratisjesh, organizim të rrjetit agjenturor, kryerje aktesh terrori e diversioni, provokacionesh, sabotazhi, dëmtime etj. në zonat e Korçës, Gjirokastrës, Sarandës, Himarës, Përmetit etj. Krahas kësaj veprimtarie bandat e “sillogjet vorioepiriote” propagandonin aneksimin e Korçës e Gjirokastrës.

(Vijon)