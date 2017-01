Kush ma helmoi nipin tim Xhevat Hana?

Vajza e ish-prokurorit Xhevat Hana ka dhënë sot një intervistë në DITA ku flet për babanë e vet.

Prej disa ditësh në media janë trajtuar dyshimet për vdekjen e z.Hana.

DITA e ka trajtuar këtë temë një vit më parë.

Një akuzë e fortë për vdekjen e befasishme të prokurorit të dosjeve të rënda, Xhevat Hana, u bë në janarin e vitit të shkuar në DITA nga Ahmet Collaku, familjar i afërm i z.Hana.

Ahmet Çollaku i dërgoi një letër kryeredaktorit Adrian Thano nga Shtetet e Bashkuara.

Më poshtë letra e botuar si kopertinë në DITA në 15 janar 2016:

Nga Ahmet Ҫollaku

Përpara dyerve të hapura, vjedhësi kalon pa u ndalur./Seneka

Prokurori i krimeve të rënda, Xhevat Hana i cili u helmua nga mafia shqiptare para pesë viteve, ishte nipi im. Ai lindi në Skënderbe të Rrajcës apo Katunplak, siç i themi ne të fshatit… Aty pranë ndodhet edhe Shkalla e Skënderbeut, apo ‘Harku i Triumfit’, siç e thërrasin ndonjë dorë këtej rrotull. Këtë hark, nuk ka për ta për ta kaluar kurrë më nipi im.

Gazetari Kristo Mërtiri, ato ditë të kobshme shkruan se prokuror Xhevat Hana nuk kërkoi kurrë “këmishë antiplumb” e eskortë policore, as kredi të butë a të njomë për të dalë nga apartamenti parafabrikat; as privilegje… Më thoni, cili prokuror e gjyqtar është nderuar e përcjellë në atë botë nga aq qytetarë të vendit tim? Asnjë përfaqësues i Qeverisë së këtij shteti demokratik nuk begenisi të vinte për njeriun që tërë jetën mbrojti akuzën e shtetit amë (?!)

Nipi im u bë kurban për një Shqipëri tjetër, me një qeveri të ndershme. Xhevati e bënte luftën kundër përbindshave qeveritarë përforcuar nga disa “shokë dhe kolegë” të cilët e ngarkuan atë me proceset më të mëdha të kohës, duke zgërdhitur zgëqeve se “mban fshatari zbritur nga Librazhdi”!

Ne kishim shumë vite pa u parë. Ai, lëvizte lart e poshtë për të zgjidhur hallet e Shqipërisë, kurse unë syrgjynosur përtej oqeaneve për të rritur pensionin demokratik. Kur bisedoja në telefon me të, nuk di çfarë shtysë më cyste t’i thosha, kujdes…Dhe si për ironi, këtë ia thosha unë që nuk dija të mbrohesha në ndërmarrjen time nga disa muçollarë dhe liparë, brumbuj, ndërkohë që ai kishte të bënte me një repart armiqsh, që nga ish K/Sali Berisha, e me radhë…Po kthehem nga shërbimi, jam në makinë me disa shokë, më fliste në kohën që kthehej për Tiranë…

Unë me nënën e Xhevatit, kemi lindur në një shtëpi të madhe, pranë shkëmbenjve, ku gjelbërojnë dushqet, zabelat, panjat, frashëri, lajthitë, ahu, pishat, bredhat… Në atë tempull mbrojtur nga Zoti, u rrita bashkë me Gurijen, nënën e Xhevatit. Përtej kurrizit tonë, kishim serbin i cili e dogji tri herë Rrajcën, por nuk na helmoi kështu siç bëri kjo demokraci shqiptare…

Gurija, në çupëri punonte shumë dhe nuk ndihej, kësisoj ajo i ngjante nënës së saj Xexes, e cila gjithë kohën që jetoi, tha vetëm njëzet fjalë, ndërsa kokën e mbajti pështjellë me shami dhe nuk e ngriti më shumë se dhjetë hërë. Sikur kishte frikë se e treste dielli… Këtë gjak kishte në trup Xhevat Hana.

Nipi im, prokurori i disa çështjeve madhore, ecte në këmbë, pa frikë, me dosjet nën sqetull, pa bodiguardë e pa eskortë të veçantë, ndërsa të akuzuarit vinin krekosur me fuoristradat. Hej Shqipëri, çfarë mban brenda teje!

Gjithnjë i thosha nipit, ki kujdes, po ai, nuk më dëgjojë. Vallë, nga kishte ngjarë nipi im? Edhe ai si puna ime!

Nipi im bënte luftë me një armatë të madhe, disa fshehur në Kalin e Trojës Shqiptare. Ishin dhjetëra dosje me mijra faqe, ku lakoheshin emra të tillë si Arben Sefgjini, SHIK, Gazidede, Avni Koldashi, Budjon Meçe, Ilir Kumbaro, Astrit Sula, targa TR 2648 C, Benet Frashëri, Riza Shehu, Sali Berisha, ca fshehur nëpër zyrat e qeverisë, disa nëpër botë, në Angli apo edhe më larg, deri në Kinën e largët.

Matrica ishte (është) llogaritur mirë nga ata që posedojnë miliona dollarë… I pata thënë nipit tim disa herë, kujdes, kujdes!.. Po ai nuk më dëgjoi…

Me Xhevatin, për herë të fundit u takuam në Tiranë në vjeshtën e vitit 2011, kur unë u ktheva nga jashtë. U pamë ato ditë të panairit të librit aty në Pallatin e Kongreseve. Ishim gati përballë. Xhevati të befasonte me atë prezencë ekstra. Përsëri më verboi vështrimi e tij, ai vështrim sikur donte të më thoshte, “mos dysho, jam unë”.

Kishim vite pa u parë. Ai kishtet ngelur topolak, statujë lëvizëse që zhbironte me sy çdo gjë rreth tij, edhe mirësinë edhe ligësinë. Edhe atë ditë ishte veshur solemn, me një kostum gri, ku spikaste një gravatë e gjatë gri, lëshuar në atë këmishë të pastër.

Para se të transferohej nga Prokuroria e Përgjithshme në fund të vitit 2007, nipi im ishte përfaqësuesi i akuzës shqiptare për dosjen korruptive të rrugës Durrës-Kukës, që mendohej se shkonte të paktën 220 milionë Euro…

E prezantova nipin me kolegun tim, gjeologun Genci Melonashi, i cili u ndodh në atë panair. Biseduam plot gjëra, Xhevati dinte të tregonte, të gozhdonte në karrige dhe, si gjithmonë nuk të linte të paguaje… Ishte kavalier i madh nipi im!.. Dhe i pata thënë nipit tim disa herë, kujdes, kujdes!.. Po ai nuk më dëgjoi…

Gjyshin e Xhevatit, Pasho Ҫollaku, xhaxhai im më i madh, në shtëpi e thërrisnim Dede. Dedja, ishte i egër dhe i sertë, po dinte ta administronte ekonominë e shtëpisë, menaxhonte pesëdhjetë frymë(!). Ishte i ndershëm. I gjatë, ai ngjante si një qarr i lartë. Ishte shumë e vështirë t’i kapje një buzëqeshje sado të lehtë. Në fshat e respektonin shumë prandaj për këtë karakter tepër të sertë e kishin zgjedhur në kryesi… Më kujtohet një ditë nga fëminija kur Dedja mu afrua dhe më pyeti se Xhevati e kishte mbaruar shkollën fillore në fshat, po nuk dinin ku ta çonin. Në gjimnaz, i thashë gati pa u menduar. Dhe vërtetë, pasi mbaroi gjimnazin në Librazhd, ai vazhdoi Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë… Pra, unë u bëra sebep që ai vazhdoi gjimnazin, për më tej zgjedhjen e bëri vetë.

Dhe na iku papritur e me shpejtësi të padëgjuar, vazhdon gazetari i kronikës së asaj dite. Si mund të harrohen të akuzuarit që vinin kalëruar në Prokurori e Gjykatë me fuoristradat e abuzimit e të krimit, ndërsa prokurori i çështjes ecte me këmbë e me dosjen nën sqetull, pa bodiguardë e pa eskortë të veçantë…

Trimi Xhevat Hana, në jetë nuk hyri e as bëri pazare të ndyra… Ju duhet ta dini që “kapobandat” kriminale e kërcënuan hapur deri edhe në sallën e gjyqit…

Kur shkoja në Tiranë, e takoja në atë zyrë mbushur me dosje dhe klientë, kolegë dhe fshatarë të Rrajcës sonë. I shtypte vetë materialet e proçeseve. Trokitja e makinës së shkrimit dëgjohej përtej godinës së hetuesisë. Një lloj shkrimtari, Xhevati rrinte shumë orë në zyrë, aty jepte këshilla, bënte biseda shoqërore, aty gjente rastin edhe të qeshte, të qeshura që shponin xhamat e dritareve dhe kërcenin deri tej në rrugë…

Në ceremoninë e lamtumirës së tij, vazhdon gazetari i asaj kronike të zezë, do të jenë soji i atyre gjyqtarëve e prokurorëve që certifikuan vjedhjen e votës së shqiptarëve, që duhej të kishin dënuar me kohë vrasësit e Gërdecit e 21 janarit, atyre që do të vijnë në funeral me fuoristrada dhe vetura luksoze me targa Z.

Marr guximin të pyes: Ku janë sot disa kolegë që refuzuan të marrin përsipër disa dosje të tij?

Pas vdekjes së tij, Gurija, nëna e tij u zvogëlua sa një arrë, ndërsa i jati Tahir Hana, mushkëritë i veshi me tym duhan kërxhalli. Shkopi i thanës marrë në Skënderbe u përkul nga dhimbja deri sa ju bë kular qafe, po dhimbja ishte aq e madhe sa edhe kular nuk e mbajti më, sa një ditë edhe ai ra e vdiq, vrapoi pa zhurmë tek djali i tij.

Dhimitra, e shoqja, shikonte qiellin, kërkonte të dinte nga i ardhi kjo gjëmë. Nipin tim nuk ma vrau serbi këtu pas kurrizit të Rrajcës, as mbetjet luftarake ngelur nëpër istikamet në të dy anët e kufirit, nipin tim e vrau pseudo demokracia shqiptare. Këtë e dinë të gjithë!

Nipi im kishte në sirtare disa proçese gjyqësore që detyrimisht do të kërkonin përplasje me shumë qeveritarë shqiptarë, apo edhe më tej. Sigurisht ata do të bënin (dhe bënë), ç’është e mundur të mos e kishin përballë. Prandaj e helmuan… Nuk dihet me çfarë diagnoze vdiq nipi im! Demokracia shqiptare, mafia shqiptare, nuk të vret me plumb por me helm.

Ai ndoqi çështje të mëdha, më të bujshmet e drejtësisë shqiptare, atë të hetimit të zhdukjes nga ish-oficerët e SHIK-ut, të biznesmenit shqiptar nga Maqedonia, Remzi Hoxha, apo atë të skandalit me fondet e rrugës.

Mos e harroni atë që thoshte vetë prokurori i klasit të parë, Xhevat Hana: Të kesh mëshirë për të ligjtë, do të thotë t’u shkaktosh dhimbje të mirëve.

Bashkëfshatarët e mi të Rrajcës, prokurorit Xhevat Hana do t’i ngrenë një përkujtimore, sepse ai është nderi dhe krenaria e tyre. Po qeveritarët tanë, vallë a do të kujtohen ta përmendin ndonjëherë emrin e tij?