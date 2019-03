Kush po i fryn zjarrit të luftës civile?

Muharrem Xhafa

1.

Lufta s’është “një fjalë goje”, po një përplasje e armatosur për qëllime të caktuara politike (pushteti), ekonomike, territoriale etj.! Po edhe lufta civile është luftë e organizuar dhe e armatosur, me veçoritë e saj. Në vendin tonë opozita këmbëngul për të hedhur popullin ose në një përplasje të dhunshme ose “më të butë”! Po unë nuk besoj t’ia arrijë, sepse populli s’është “një kope” që nuk i kupton gjërat.

Dëgjoj e shoh që opozita ka caktuar si datë të “gjunjëzimit” të mazhorancës e të kryeministrit Rama, protestën e 16 marsit 2019, përndryshe, ajo ka paralajmëruar të ngrejë popullin në përplasje të dhunshme dhe se nuk do të mbajë përgjegjësi për çfarë do të ndodhë! Në gjendje anarkie dhe aktesh të dhunshme ose përzierë me akte dhune, ajo edhe mund ta hedhë në përleshje atë pjesë të popullit që e ndjek, me pararojë militantët e saj, por jo masat e popullit, të cilat nuk i shkojnë pas. Ky qëndrim i opozitës më ngjan si presion për të trembur Ramën të japë dorëheqjen e për të larguar mazhorancën nga pushteti. Sidoqoftë, është një akt që duhet parë jo vetëm në anën e jashtme e tij.

2.

Para pak ditësh, Presidenti i Parlamentit Europian tha se Shqipëria është në një gjendje “lufte civile”. Në fakt, ai e futi në thonjëza togfjalëshin “luftë civile”, por kjo thënie e tij duhet të merret si një tërheqje vëmendje, dmth jo si luftë civile, po si një trokitje për luftë civile.

Shumë njerëz nuk dinë se çfarë është lufta civile dhe as çfarë pasojash të rënda sjell kjo lloj lufte për popullin. Se, po ta dinin, ata nuk do t’i shkonin pas asnjë force politike borgjeze, që kërkon të ngrejë popullin në luftë për interesat e pushtetit të saj. Ky “marifet” i opozitës për të hedhur popullin në një përplasje të gjerë e ndoshta për ta shndërruar më tej në luftë civile, u duhet thënë të gjithë njerëzve. Kjo do të ishte një luftë e drejtë vetëm nëse populli i bashkuar – punëtorë, fshatarë, intelektualë patriotë, veteranë, ushtarakë, do të ngriheshin për të rrezuar rendin kapitalist e pushtetin e borgjezisë (pozitë e opozitë), pra jo për të vënë opozitën në pushtet. Në një rast të tillë, pushteti i borgjezisë – pozitë e opozitë – me forcat e shumta të dhunës që disponon dhe me njerëzit e gënjyer rreth tij, të gjithë do të bëheshin bashkë kundër popullit, për të mbrojtur me zjarr e me hekur sistemin kapitalist, borgjezinë e shtetin e saj. Dmth zyrtari i lartë i BE-së e ka thënë jo më kot në thonjëza togfjalëshin luftë civile, në kontekstin që “fjala mort nuk bën”, po kujdes duhet bërë! Ai, zyrtari i lartë i BE-së, e di bukur se ç’është lufta në tërësi dhe ajo civile në veçanti, siç di bukur që, kur opozita i merr pushtetin mazhorancës me mjete dhune, ky është një grusht-shteti jo përmbysje pushteti. Ajo çfarë bërtet opozita s’është as luftë kundër pushtuesve të huaj, sepse, në një rast të tillë, duhet që i gjithë populli të ngrihet në luftë për mbrojtjen e Atdheut.

3.

Siç vura në dukje, lufta civile është e armatosur dhe e organizuar për jetë a vdekje brenda popullit, brenda të njëjtit vend dhe të njëjtit shtet për pushtet, një përplasje vëllavrasëse e një pjese të popullit kundër pjesës tjetër të popullit, që zgjat vite dhe vjen e shtohet në grupime njerëzish me interesa të kundërt, të cilët mund të jenë edhe të një familje, të një gjaku a të një fisi. Për më tepër, ajo lë gjurmë e armiqësi të thella mes palëve në popull. Një gjendje përplasjeje e gjerë, e acaruar dhe e dhunshme, ndodh të shndërrohet në luftë popullore kur ketë e udhëheq një forcë progresiste dhe me ideale të pastra për të ndryshuar sistemin ekonomik-shoqëror e për të vendosur pushtetin e popullit. Po ky, populli, duhet të bindet se pushteti i pas vitit 1990 ka qenë dhe mbetet kundër tij, ose mendon fare pak për të.

4.

Në rastet e përplasjeve të mëdha me dhunë dhe të luftës civile është e pashmangshme ndërhyrja e fuqive të mëdha për të mbështetur fitoren e palës që ato preferojnë, për të shmangur një katastrofë humanitare a njerëzore, për të “vendosur” “ekuilibër” mes palëve, po gjithsesi për të plotësuar edhe synimet e veta. Përplasjet e gjëra e të dhunshme në popull marrin shumë jetë njerëzish, shkatërrojnë burime të mëdha ekonomike e financiare, e çojnë vendin në varfëri të skajshme.

Që nga viti 1945, llogaritet që në luftërat civile të kenë humbur jetën mbi 25 milionë njerëz dhe të jenë shpërngulur e larguar prej vendeve përkatëse për t’i shpëtuar vdekjes a gjenocidit miliona e miliona gra, pleq, fëmijë, pa folur për plagët e tjera sociale. Një forcë politike ose grupim forcash politike gjoja demokratike, siç ndodh me opozitën në vendin tonë, mund ta tentojë një përplasje të popullit, por s’e ka të lehtë. S’e ka të lehtë, sepse populli shqiptar nuk ndodhet në gjendje ndarjesh, përplasjesh e konfrontimesh të ashpra. Nuk e ka të lehtë sepse, si çdo luftë tjetër, edhe lufta civile ka ligjet e saj të organizimit e të drejtimit, s’është rrumpallë! Nuk e ka të lehtë sepse në historinë e Shqipërisë s’ka pasur ndonjë precedent të luftës civile. Nuk e ka të lehtë, edhe sepse opozita e di fort mirë që, përveç militantëve e simpatizantëve të saj, nuk e ka popullin në anën e vet.

Gjatë LANÇ-it, organizatat tradhtare e kolaboracioniste të Ballit e Legalitetit, mbështetur edhe nga të huajt, bënë jo pak përpjekje po nuk mundën ta shndërronin LANÇ-in në luftë civile, për të devijuar karakterin e saj popullor e nacionalçlirimtar, antiimperialist, për të ndryshuar qëllimin kryesor të saj – shporrjen e pushtuesve të huaj nazifashistë e vendosjen e pushtetit të popullit. Nuk mundën sepse populli u ngrit masivisht nën udhëheqjen e PKSH-së kundër pushtuesve fashistë italianë e nazistëve gjermanë, shmangu konfrontimet civile dhe çliroi atdheun nga pushtuesit e huaj e bashkëpunëtorët e tyre vendës, më 29 nëntor 1944. Kjo ndodhi më shumë, sepse në krye të PKSH-së e të LANÇ-it ishte Enver Hoxha, Udhëheqësi komunist largpamës dhe Komandanti i Përgjithshëm i Luftës Nacionalçlirimtare Shqiptare. Vetëm një figurë si Enver Hoxha mund të pengonte përpjekjet e ballisto-zogistëve për të hedhur popullin shqiptar në luftë civile!

Dhe në marsin e 1997-ës, populli shqiptar nuk i pranoi thirrjet e Berishës e veprimet antikombëtare të tij për të ngritur Veriun e Shqipërisë kundër Jugut të Shqipërisë, për ndarjen e vendit. Është përgjegjësi tejet e rëndë për shtetarët e asaj kohe që situata doli jashtë kontrollit, po kjo më shumë u nxit nga vetë shteti i shkërmoqur. Në një shtet normal, këta të ashtuquajtur shtetarë duhej të dilnin para gjyqit ushtarak. U vendos edhe gjendja e jashtëzakonshme për interesat e pseudoshtetarëve, por populli nuk u ngrit kundër pjesës tjetër të popullit, po u ngrit kundër shtetit të borgjezisë. Për fat të keq, as atëherë nuk u bë e mundur që një forcë revolucionare t’i printe popullit për ta shndërruar lëvizjen kundër pushtetit të kalbur e të korruptuar në luftë popullore dhe për të vendosur pushtetin popullor. Populli, që nuk pranoi të hidhej në përplasje vëllavrasëse atëherë kur Berisha ishte në pushtet, po sot? Jo e jo! Sidoqoftë, 1997-a është një përvojë e keqe, që duhet pasur parasysh, sepse përbën një provokim të poshtër për ta hedhur popullin në vëllavrasje. Kjo përpjekje kriminale u shfaq më hapur, më 14 shtator 1998, me dhunimin e edhe me pushtimin e disa institucioneve të shtetit borgjez. S’ka këtu kurrfarë çudie, po le të themi çuditërisht, nxitës e organizator ishte i njëjti njeri, Sali Berisha, sikurse është po ky njeri sot që u bën thirrje shqiptarëve të rrëmbejnë armët gjoja për të mbrojtur rendin e shtetin borgjez, po, në fakt, bën thirrje për të mbrojtur e siguruar kastën kriminale e interesat e kupolës së opozitës. Pa folur për tragjeditë e Gërdecit, të 21 janarit, të Kosta Trebickës, të shqiptaro-maqedonasit, Remzi Hoxha, e të tjera.

Edi Rama dhe pushteti që ai përfaqëson kanë frikë të zbatojnë ligjin, ndonëse e kanë detyrë kushtetuese të mos lejojnë degradimin e vendit, të provokohen përplasje civile dhe përpjekjet për rivendosjen e fashizmit. S’ka asnjë dyshim që Rama me qeverinë e tij ka bërë gabime ndaj popullit, sepse janë çuar deri në pranga njerëz për bukën e gojës, por jo gabime ndaj opozitës! Kryefaji i Ramës është heshtja me ndërgjegje ndaj krimeve të kryera në 30 vjet nga kupola e opozitës së sotme, po edhe nga të vetët! Po, sot ai ndodhet para provës historike : Ose të veprojë me ligj kundër kriminelëve të cilësdo ane qofshin ose të dorëhiqet! Nëse është i pastër, Rama do të nxjerrë mësime nga gabimet dhe do të veprojë! Nuk do të presë “t’i dalë tymi”. S’ka diskutim që Rama nuk është i majtë, po nëse nuk vepron do të dëshmohet hapur se është një me opozitën ekstremisht të djathtë e në shërbim të saj, i korruptuar deri në fyt edhe me të vetët. A duhet të japë ose jo dorëheqjen si kryeministër pse ia kërkon opozita, kjo është çështje e tij dhe e mazhorancës qeverisëse, jo e opozitës. Dhe nëse ndodh kjo, nuk bêhet hataja, siç nuk përbëjnë “hatanë” as zgjedhjet e parakohshme kuvendore.

Pa dashur të zbus përgjegjësitë, për shkak të përçarjes e edhe të veprimit të faktorëve të tjerë, forcat vërtetë progresiste për momentin nuk i kanë aftësitë e kushtet për ta shndërruar një përplasje civile në dobi të popullit, që punëtorët, fshatarët, ushtarakët, veteranët, intelektualët patriotë e të tjerë, të organizuar të përfshiheshin ushtarakisht e t’i kthenin armët kundër oligarkëve shfrytëzues e shtetit të tyre dhe të shpëtonin popullin nga shtypja e shfrytëzimi kapitalist. Maskarada që sheh e përjeton populli ynë është dëshmi jo e mungesës së nevojës se socializmit, po të kalbëzimit të shoqërisë së vjetër – kapitalizmit e shtetit të tij.