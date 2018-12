Kush u fryn borive të një kërcënimi nga lufta?

Bashkim Pitarka*

Zotit kryeministër të Shqipërisë, Edi Rama.

Kam ditë që ndjek nga interneti median shqiptare me një mori lajmesh ogurzeza, se gjoja Shqipërinë dhe shqiptarët i kërcënon lufta nga jashtë. Dëgjojmë në emisionet e turli stacioneve tv shqiptare, a lexojmë në faqet e shtypit shqiptar lajme e komente për gjoja kërcënime lufte nga fqinjët apo fuqi të tjera të huaja, për deklarata kërcënuese nga udhëheqës grekë, serbë apo burime ruse. Na serviren “fake news” gjoja nga burime shtypi e analistë të vendeve të BE se Shqipëria kërcënohet nga lufta. Më i fundit si xhevahir shtypi ishte analiza, që na vinte edhe në Youtube prej drejtuesit të emisionit tv “Ju flet Moska!”, i cili përhapte me analizën e tij një panik qëllimkeq për një kërcënim që gjoja i ardhka Shqipërisë nga Greqia në kuadrin e përgatitjeve të saj për një kundërpërgjigjeje të një sulmi nga Turqia!!! Ai e përcillte një deklaratë e një foto të presidentit grek të hipur mbi një tank të ushtrisë greke, duke i bërë edhe vërejtje qeverisë dhe ministrisë së jashtme për mosveprim.

Ç’po ndodh kështu në Shqipëri zoti kryeministër?!! (Të më falni, por në këto rrethana do të më lejohet të përdor që këtu nga SHBA, shprehjen që përdorët edhe ju në Kosovë, “WHAT THE FUCK IS GOING ON?!!)

Në fakt në massmedian shqiptare ka kohë që i dëgjojmë këto tam-tame të një fushate të vërtetë në opinionin publik shqiptar për këtë të ashtuquajtur kërcënim për luftë kundër Shqipërisë. Kujtoni në këtë kuadër lajmet pa masë për përgatitjet për luftë në Serbi e Greqi, kërcënimet propagandistike, që vijnë nga Rusia në drejtim të Ballkanit, incidenti i rëndë në jug të Shqipërisë me sulmin e një terroristi të çmendur të kurdisur nga reaksioni verioepirot grek, zhurma e madhe e fryrë nga shtypi dhe qarqe të caktuara greke pas këtij incidenti provokues,lajmet me interpretime keqdashëse mbi ndihmat perëndimore dhe turke në srmstime e mjete për ushtrinë e policinë shqiptare, apo ky i fundit i kanalit tv “Ju flet Moska”.

Të më falni ju zoti kryeministër, por si ish politikan e diplomat i Atdheut tim e si patriot dibran, unë i lexoj e i dëgjoj ndryshe këto tam-tame dhe “fake news”, i konsideroj si një fushatë e koordinuar mes shërbimeve të fshehta të vendeve armiqësore me armiqtë e brendshëm, me bandat kriminale politiko-ekonomike të cilët duan të krijojnë panik në popull dhe të ngrenë një atmosferë lufte dhe kryengritjeje e tollovira brenda vendit për të sabotuar e për t’u vënë pengesa të mëdha përpjekjeve të intensifikuara të qeverisë me ndihmën dhe pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë edhe nga aleatët tanë SHBA, BE në përfundimin dhe vënien në veprim të reformave demokratike,sidomos atë në drejtësi,e cila u ka futur frikën në bark peshqve të mëdhenj e të vegjël të bandave grabitqare e zullumqare politike apo ekonomike në Shqipërinë tonë hallemadhe. Këtë fushatë aktuale paniku e kërcënimi për luftë që shohim në disa organe të massmedias shqiptare e konsideroj edhe si një abuzim të tepruar se tepërmi dhe shumë të dëmshëm me liritë e shtypit dhe shprehjes publike.

* Ish-ambasador i Shqipërisë në OKB