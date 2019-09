Kush vërtetë kërkon t’a djegë Shqipërinë?

I nderuar z.Kryeredaktor

Në emisionet e sotme të lajmeve u fol për informacionin që paska patur presidenti Meta kur vendosi për zhdekretimin e zgjedhjeve të datës 30 qershor.

Thuhet se në informacion kishte të dhëna se grupe paralimitare të ardhura nga Kosova dhe trojet kishin si objektiv,veç të tjerave,tē digjnin Kuvendin e Shqipërisë.

Këtë informacion, si thuhet në emisionet e lajmeve, e ka patur edhe kryeministri Edi Rama si dhe shërbimet inteligjente aleate. E kanë patur edhe SHBA, të cilat me anë të Palmerit, paralajmëruan Bashën dhe Kryemadhin se do mbanin përgjegjësi direkte në se në protestën e 8 qershorit do kishte dhunë,djegie të Kuvendit. Dhe me sa kuptohet,ky paralajmërim i ka detyruar zjarrvënësit e Shqipërisë të heqin dorë, përkohësisht nga një skenar i tillë kriminal.

Duke dëgjuar lajme të tilla n’a duket humbje kohe,pse jo edhe mbulim i krimit,të merresh me argumentin –a kishte apo nuk kishte të drejtë Meta të anullonte zgjedhjet. A duhet të jete apo nuk duhet të jetë ai më tej president.Kjo është çështje emrash dhe procedurash.Emri dhe fati i një presidenti nuk ka asnjë vlerë para fateve të vendit,të Shqipërisë.

Kur flitet për grupe paramilitare që do vinin nga jashtë vendit,nga Kosova e trojet për të djegur Kuvendin e Shqipërisë

shqiptarëve u intereson të dinë:

A është i vërtetë një informacion i tillë.Apo është pjesë,taktikë e luftës politike.

Në se është i vërtetë,kush kërkon t’a djegë Shqipërinë. Cilët,vërtetë,ishin ata që do t’a digjnin Kuvendin më 8 qershor.A janë,vërtetë njerëz nga Kosova dhe trojet. Kush fshihet pas tyre. Qarqe e parti shqiptare në Tiranë e Prishtinë apo qarqe të huaja,të vendeve fqinje apo më gjerë.

Sigurisht, të dy mundësitë ekzistojnë. Ka qarqe antishqiptare që investohen me të gjitha mjetet, politike, financiare, nacionaliste për t’a “djegur” Shqipërinë. Ka edhe faktorë të brendëshëm,grupe interesi,parti politike në Shqipëri që u intresojnë dhe i nxisin,i sponsorizojnë skenarë të tillë. Pavarësisht çfarë deklamojnë në mitingje e protesta opozita jonë,PD,LSI e parti të tjera kanë rënë në këto pozita. Të kërkojnë,të pranojnë, të financojnë edhe skenarë antishqiptarë. Veç kapuçonëve vendes të huajnë,të porosisin edhe kapuçonë nga jashtë. Më e turpëshme, më kriminale, nga Kosova dhe trojet. Shqiptarët kundër shqiptarëve.

Skenarë të tillë, ky nuk është as i pari e as i fundit, përbëjnë një rrezik të madh për Shqipërinë e duhen parandaluar me çdo kusht.

Për mua, pas deklarimit hapur të këtyre informacioneve, ka rëndësi që institucionet tona,ato kushtetuese, Kuvendi, Qeveria, Presidenti, institucionet e sigurisë të zbulojnë plotësisht kush janë ata që donin t’i vinin zjarrin Shqipërisë,të digjnin Kuvendin, cilët qëndrojnë pas tyre .Cilët këtu në Tiranë.

Nuk mund të lejohet të përsëritet 1997,1998. Cilët në Prishtinë. A mos në Prishtinë ka vijues të aksioneve “kombëtare” të Bukoshit. Në se ka të tillë duhen demaskuar plotësisht. Edhe denoncuar për krime.

Në se nuk i shkohet deri në fund zbulimit të këtij skenari antishqiptar, në se nxitësit ,porositësit e zjarrvenies, shqiptarë të Shqipërisë, të Kosovës a të huaj, nuk dalin para drejtësisë Shqipëria , integriteti, liria e saj janë të rrezikuar seriozisht.

Këto institucione janë të detyruara t’i japin sqarime dhe llogari shqiptarëve.

Ndryshe secili ka të drejtë të mendojë se ata vetë janë pjesë e këtyre skenarëve antishqiptare.

Në se nuk do të ketë transparencë, sigurisht brenda kufijve të ruajtjes së hetimit,është baraz me mbulimin e krimit.

Nuk besoj se në këtë pozitë të bijnë presidenca,presidenti,qeveria, kryeministri dhe institucionet e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe titullarët e tyre.

Në këtë rast përgjegjësia është individuale. Të gjithë presin të marrin sqarime. Të gjithë presin të marrin garanci sigurije

Gani Elezi

Tiranë