Kushtet e pensionit për nënat me shumë fëmijë

Nënat me shumë fëmijë kanë të drejtë që të dalin në pension më herët. Sipas kushteve të përcaktuara në ligjin e sigurimeve shoqërore, pension pleqërie si nënë me shumë fëmijë mund të përfitojë çdo grua që plotëson këto katër kushte: ka arritur moshën 55 vjeç, ka 30 vite të konfirmuara si vjetërsi pune, ka lindur 6 apo më shumë fëmijë të cilët janë të rritur mbi 8 vjeç, teksa duhet të jetë tërhequr nga veprimtaria ekonomike. Lidhur me caktimin e masës së pensionit të pleqërisë si nënë me shumë fëmijë, ekspertët e sigurimeve shoqërore konfirmojnë se llogaritet në të njëjtën formë si pensioni i pleqërisë.

“Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit, që ka realizuar personi, me periudhën e sigurimit të kërkuar, 30 vite sigurimi, shumëzuar me pensionin social. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve, gjatë gjithë historisë kontributive”, bëjnë me dije ekspertët e sigurimeve. Ndërkohë që edhe për këto përfitime, bëhet e ditur se shuma e përgjithshme e pensionit të pleqërisë si nënë me shumë fëmijë nuk mund të jetë në asnjë rast më e vogël se pensioni social.

Për të përfituar pension si nënë me shumë fëmijë përfituesi ose i autorizuari me prokurë duhet të paraqitet në Agjencinë Lokale të Sigurimeve Shoqërore (ALSSH) të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit. Së bashku me kërkesën duhet të dorëzoni edhe dosjen e dokumenteve të përcaktuara që konfirmojnë moshën dhe identitetin, dokumentet që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës, si dhe dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara.

Në ligjin e sigurimeve saktësohet se personi, që ka përfituar pension, ose të ardhura të tjera nga sigurimet shoqërore, në mënyra e mjete në kundërshtim me ligjin, detyrohet të kthejë të gjithë shumën e marrë tepër, të cilën e shlyen duke iu mbajtur çdo muaj 50 për qind e këstit mujor të përfitimit. Përfituesi dënohet me gjobë në masën katërfish të dëmit të shkaktuar, pavarësisht nga dënimi i parashikuar në dispozitën përkatëse të Kodit Penal.