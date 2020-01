Kushtet për njohjen e diplomave të fituara jashtë vendit

Pranvera Kola

Ndryshojnë procedurat për njohjen e diplomave dhe titujve akademikë të fituara jashtë vendit. Sipas ndryshimeve të bëra, procedurat do të bëhen online në portalin e-albania, sipas kritereve të përcaktuara për secilin nga llojet e diplomave apo titujve që do të paraqiten për njehsim. Në udhëzimin më të fundit të miratuar pak ditë më parë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, saktësohet se në rastet e gradës doktor, aplikuesit duhet që të dorëzojnë edhe në Bibliotekën Kombëtare një kopje të të disertacionit. Në vijim të shkrimit gjeni të plotë hapat që duhet të ndiqni gjatë aplikimit online për njohjen e diplomave dhe certifikatave universitare, njehsimin e gradës “Doktor”, si dhe të titujve akademikë “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”.

Njohja e diplomave dhe certifikatave

Aplikimi për njohjen dhe njehsimin e certifikatave dhe diplomave universitare duke nisur nga ky vit do të kryhet online. Formulari i aplikimit plotësohet online në portalin e-albania. Këtij formulari i ngarkohet në format elektronik (Pdf) dokumentacioni i përcaktuara sipas llojit të diplomës apo certifikatës që kandidati do të njehsojë. Kërkesës duhet që t’i bashkëngjitet diploma, certifikata, ose dokumenti zyrtar përkatës në vendin e origjinës, ekuivalent me diplomën që vërteton përfundimin e studimeve, kopje të njehsuar me origjinalin, e cila duhet të jetë e përkthyer në gjuhën shqipe nga persona të licencuar në vendin tonë, ose në vendin e origjinës ku diploma është siguruar. Duhet të shtoni edhe listën e notave apo suplementin e diplomës të njehsuar me origjinalin dhe të përkthyera në gjuhën shqipe sipas kushteve të detajuara më sipër. Gjatë aplikimit online duhet të ngarkoni në sistem edhe kopje të kartës së identitetit, ose pasaportës, e cila kërkohet vetëm për shtetasit e huaj. Një tjetër dokument që duhet të paraqisni është edhe mandat pagesa ose konfirmimi i pagesës online. Pas kryerjes së procedurave online mund të paraqitet në rrugë postare një kopje e diplomës së bashku me listën e notave të njehsuara me origjinalin, të cilat gjithashtu duhet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe nga persona të autorizuar.

Aplikimi për njohjen e gradës “Doktor”

Sa i takon procedurave që do të ndiqen për aplikimin dhe njohjen e gradës shkencore “Doktor”, edhe në këtë rast kandidati duhet të plotësojë online formularin e aplikimit, të cilës duhet t’i bashkëngjisin edhe dosjen e dokumenteve të përcaktuara. Konkretisht në këtë dosje dokumentesh duhet të përfshini: diplomën dhe suplementin e saj lëshuar nga institucioni përkatës i arsimit të lartë që dëshmon fitimin e gradës “Doktor”, që duhet të jetë kopje e njehsuar me origjinalin, si dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga persona të autorizuar. Duhet të dorëzoni edhe diplomën e studimeve pararendëse universitare, si dhe vërtetimin e njehsimit të diplomës lëshuar nga institucioni përgjegjës. Në dosje duhet të përfshini edhe disertacionin e doktoratës, fotokopje të mjetit të identifikimit, konfirmimin e pagesës online. Udhëzimi përcakton më tej se kandidati duhet të depozitojë edhe një kopje të disertacionit në Bibliotekën Kombëtare. Vërtetimi i depozitimit të këtij dokumenti mund të sigurohet drejtpërdrejt nëpërmjet sistemit nga institucioni përkatës i njohjes së diplomave. Edhe në këtë rast pas aplikimit online mund të dorëzohet edhe një kopje e dokumenteve në rrugë postare.

Njohja e titujve “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”

Po ashtu, edhe aplikimi për njohjen e këtyre dy titujve akademikë do të bëhet online në portalin e-albania. Fillimisht kandidati duhet të plotësojë formularin e përcaktuar online, duke i bashkangjitur edhe dokumentet e duhura shoqëruese. Për këto raste, në dosjen e dokumenteve duhet që të përfshihen: dokumenti i fitimit të titullit akademik, kopje e njehsuar me origjinalin, si dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nga persona të autorizuar. Pjesë të dosjes duhet të jetë edhe diploma e studimeve pararendëse universitare, vërtetimin e regjistrimit të titullit akademik në databaze në zbatim të kuadrit ligjor, të vendit përkatës, CV, kopje të dokumenteve të identifikimit, si dhe deklarata e nënshkruar në të cilën jepet informacion i detajuar; “Për eksperiencën akademike në mësimdhënie, aktivitetin shkencor, lista e artikujve apo botimeve shkencore, pjesëmarrja në simpoziume konferenca, kongrese shkencore, të shoqëruara me titujt e materialeve të paraqitura, botime të punime shkencore në organet ndërkombëtare. Dokumentacioni në këtë rast duhet të jetë i shoqëruar me faktet provuese”. Listës së dokumenteve duhet që ti shtoni edhe mandat pagesën e aplikimit online për procedurat e njohjes së këtyre dy titujve akademikë.