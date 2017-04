Kushtet për të fituar bursën vjetore të studimeve në Itali

Maturantët dhe studentët shqiptarë që duan të përfitojnë nga programi vjetor i bursave për vijimin e studimeve në një nga universitetet italiane përgjatë vitit të ri akademik 2017-2018, fillimisht duhet të plotësojnë online formularin e aplikimit, sipas afateve të përcaktuara për garën e këtij viti.

Autoritetet e MAS kanë konfirmuar tashmë kriteret që duhet të përmbushë secili kandidat për të siguruar një nga këto bursa studimi të nivelit universitar dhe pasuniversitar.

Studimet përkatëse me bursë mund të ndiqen pranë universiteteve, instituteve të formimit të lartë artistik e muzikor, instituteve të restaurimit, shkollave kombëtare të kinematografisë, qendrave e laboratorëve kërkimorë, bibliotekave, arkivave, muzeve dhe institucioneve të tjera shtetërore. Bursat jepen vetëm për pranimet në institucionet e arsimit të lartë publik të shtetit italian.

Procedura e paraqitjes së kërkesës për bursë studimi nga ana e kandidatëve do jetë tërësisht e informatizuar.

Çka do të thotë se kandidati duhet të plotësojë formularin përkatës që ndodhet në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës së Italisë: http://borseonline.esteri.it/borseonline.

Afati i fundit për dërgimin e formularit të plotësuar online është data 10 maj. Gjatë plotësimit të formularit duhet të shkarkohet në sistem një kopje e faqes të pasaportës me të dhënat e identitetit, si dhe të dhëna të tjera të kërkuara mbi programet e studimit.

Pas aplikimeve online kandidatët duhet të përgatisin edhe dosjen e dokumenteve që duhet ta dorëzojnë deri në datën 19 maj pranë Institutit Italian të Kulturës në kryeqytet. Bashkangjitur shkrimit do të gjeni të detajuar dokumentet që duhet të përfshini në këtë dosje.

Përzgjedhja e fituesve

Me mbylljen e aplikimeve do të nisë procesi i verifikimit të kërkesave të paraqitura, dhe në varësi të përmbushjes së kritereve do të përcaktohet edhe numri i nxënësve dhe studentëve që do të mund të përfitojnë ndjekjen e studimeve në degët përkatëse nëpërmjet programit të bursës.

Përzgjedhja e kandidatëve, të cilët do të plotësojnë kushtet e vendosura do të kryhet nga një Komision i përbashkët i Vlerësimit i kryesuar nga Ambasada e Italisë në Tiranë, në të cilën do të bëjë pjesë edhe një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të vendit tonë.

Përgjatë gjithë fazës së aplikimeve, Instituti Italian i Kulturës në Tiranë do të ofrojë ndihmesë në hartimin e kërkesave dhe përcaktimin e institucioneve pranë të cilave mund të përftohet bursa, si dhe do të vlerësojë nëse njohuritë në gjuhën italiane janë të përshtatshme për të përfituar nga periudha e studimit. Sipas kushteve të vendosura periudha e përftimit të bursës përkon me kohëzgjatjen e vitit shkollor, nga data 1 nëntor 2017, deri në datën 30 shtator 2018.

Ndërkohë bëhet e ditur se bursat e studimit do të paguhen vetëm duke filluar mbas datës 1 janar të vitit që vjen. Shteti italian ofron bursa studimi për studentë dhe të diplomuar shqiptarë për një total prej 72 muajsh, (për 900 euro në muaj) për vitin e ri akademik.

Gjashtë bursa studimi me një kohëzgjatje prej 3 muaj secila do të ofrohen edhe për nxënësit më të mirë të klasave të 12-ta të seksioneve dy-gjuhëshe italo-shqiptare në Tiranë Shkodër dhe Korçë.

Ndërsa 54 muaj bursa studimi pasuniversitare ofrohen për studentët shqiptarë në universitetet italiane në fusha kërkimore, studime pasuniversitare doktoraturë, master, specializime (me përjashtim të shkencave mjekësore), kurse universitare vetëm në rast përsëritjeje, kurse të ndryshme pranë akademisë së arteve, konservatoreve dhe shkollave kombëtare kinematografike, me kohëzgjatje nga tre deri në nëntë muaj.

Përparësi do të kenë kandidatët e rinj që nuk janë trajtuar me bursë gjatë pranimeve të realizuara përgjatë vitit të shkuar akademik.

Dosja e dokumenteve që duhen

Dokumentacioni që duhet dorëzuar në Institutin Italian të Kulturës pasi të bëni aplikimin online, duhet të përfshijë: