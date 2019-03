Për Ramën, opozitën e çakërdisur dhe përfoljet për “luftë civile”

Muharrem Xhafa

Krahasimi i kësaj që po ndodh, i skenarit të opozitës banditeske kuvendore në Shqipëri, me atë çfarë ka ndodhur, i skenarit të ish opozitës (tani në pushtet) në Maqedoninë e Veriut, më duket pavend! As, jo e jo, me çfarë po ndodh në Venezuelë! Të gjithë krahasimet çalojnë, kjo dihet, po, kur gjërat janë të pakrahasueshme, ata stonojnë edhe më shumë, dhe sjellin pështjellime! Po kështu, tjetër janë analogjitë, të cilat stisen e shfaqen gati njësoj, pa qenë të njëjta, në të gjitha shtetet borgjeze tê Ballkanit.

Opozita shqiptare e kushdo që i mban ison asaj, dashur ose padashur, “harrojnë “faktorin shqiptar në Maqedoni, diçka që nuk duhet të harrohet. Po kështu, opozita maqedonase e atëhershme nuk veproi si opozita e sotme shqiptare, nuk i bëri thirrje popullit për të rrëmbyer armët dhe përmbysur Gruevskin dhe zhbërë mazhorancën e atjeshme.

Çështja është: a ka të drejtë opozita të heqë kryeministrin e vendit, në rastin konkret të Edi Ramës, të cilin e ka vënë në krye elektorati “i majtë” e mazhoranca parlamentare e “majtë” me këto mënyra? Sigurisht që nuk e ka këtë të drejtë! Se është tjetër të kërkosh të heqësh kryeministrin e të zhbësh mazhorancën, duke zbatuar e jo duke shkelur rregullat që vetë pozita e djeshme (sot në opozitë) i ka miratuar, dhe tjetër të përdorësh dhunën, armët.

Nëse kjo ndodh, nuk duhet të mbetet përsëri pa ndëshkuar brenda ligjeve që ka një Republikë parlamentare, siç është Shqipëria!

Pa asnjë mëdyshje themi se Rama ka bërë gabime ndaj popullit (e theksoj ndaj popullit), por jo ndaj opozitës! Para opozitës Rama ka mbyllur sytë! Se një opozitë e zhytur në krim e korrupsion as përfaqëson e as mbron interesat e popullit. Mbi të gjithë gabimet e Ramës si kryeministër qëndron dhe rëndon oportunizmi i tij, frika e tij për të vepruar kundër krimeve dhe kriminelëve të opozitës dhe të pozitës!

Heshtja ndaj marrëveshjeve të fshehta ose jo të fshehta si ajo që u bë në prillin e vitit 2008, përbëjnë njërin ndër kulmet e hipokrizisë të partive borgjeze të djathta e të majta. Si duket, Rama ka ecur me moton “borgjezia mbron borgjezinë” dhe “mazhoranca borgjeze mbron opozitën borgjeze”, përfshirë edhe kur, opozita ose figura të saj, janë zhytur në korrupsion e krime të rënda! Ky qëndrim nuk i falet Ramës kryeministër!

Sidoqoftë, në rendin dhe shtetin aktual opozita nuk ka tagër të heqë kryeministrin me dhunë, sikur edhe i tërë popullin ta mbështesë, siç nuk ka të drejtë të kërkojë armatosjen e tij për të imponuar vullnetin e vet, duke e paraqitur atë si vullnet i të gjithë popullit! Unë kam bindjen se, përveç militantëve të saj, populli nuk do t’i dëgjojë thirrje të tilla të opozitës.

Përforcoj se opozita e katandisur në këtë farë derexheje ka të drejtë të kërkojë heqjen e kryeministrit me votë, me zgjedhje tê përgjithshme parlamentare të radhës ose të parakohshme, duke e imponuar edhe mazhorancën borgjeze t’i nënshtrohet këtij procesi, por jo me forcën e dhunës e të vringëllimit të armëve! Në situata të caktuara revolucionare, kjo ndodh kur në krye të popullit është dhe udhëheq një forcë politike si Partia Komuniste, e cila synon jo ndërrimin e “kuajve të karrocës”, po përmbysjen e rendit borgjez e të shtetit të saj, vendosjen e rendit socialist e të pushtetit popullor.

Opozita borgjeze parlamentare abuzon dhe e lexon krejt gabim, sepse kështu i intereson, “mesazhin e protestuesve” duke i paraqitur protestuesit sikur janë populli, në një kohë që ata përbëjnë një përqindje të vogël të popullsisë shqiptare, pa folur që, shumë prej pjesëmarrësve në protestë, janë gjendur atje, jo për opozitën e për të çuar atë në pushtet, po për nevojat e hallet e veta, për t’i dhënë Ramës e qeverisë së tij një mësim shembullor, që Rama mund ta ketë kuptuar e nëse jo duhet ta kuptojë! Në qoftëse nisur nga këto Rama jep dorëheqjen si kryeministër, kjo është çështje e tij, jo tagër i opozitës, është çështje edhe e shumicës kuvendore.

Flitet shumë për një përplasje civile! Në media kam dëgjuar e lexuar se shenjat e një përplasje janë të qarta për shkak të krizës së dëshpërimit që ka përfshirë opozitën dhe të frikës se, mbi të jo larg në kohë, do të veprojnë SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH). Në panik, mbase ajo e dëshiron dhe e nxit një përplasje civile, të popullit.

Por kjo më duket e pamundur, sepse përplasja, lufta civile, ka ligjet e saj, e cila as ka ndodhur më parë e as nuk do tê ndodhë! Boll u përpoqën ballisto-zogistët ta shndërronin LANÇ-in në luftë civile, po nuk ia arritën të ngrinin popullin kundër popullit; populli u ngrit kundër fashizmit italian e nazizmit gjerman dhe bashkëpunëtorëve të tyre, shmangu luftën vëllavrasëse dhe çliroi atdheun, më 29 nëntor 1944. Çka ndodhi sepse populli ynë nuk ngrihet kundër vetes, një pjesë kundër një pjese tjetër të popullit, po ngrihet kundër pushtuesit dhe ardhjes në pushtet të fashizmit! Ndodhi, madje më shumë, edhe sepse në krye të PKSH-së e të LANÇ-it ishte një udhëheqës i madh politik komunist e Komandant i Përgjithshëm, Enver Hoxha!

Dhe më 1997-ën, populli shqiptar nuk i pranoi thirrjet e Berishës e veprimet e tij për të ngritur Veriun e Shqipërisë kundër Jugut te Shqipërisë, pra, nuk pranoi të hidhej në përplasje të gjerë civile as atëherë kur Berisha, i lidhur ngushtë me klanin e kamikazët e vet, ishte në pushtet dhe mundi t’i gënjejë disa vetë. Sot që opozita me Berishën e Bashën në krye, duke bërë vetëgjyqësi, kanë dorëzuar edhe mandatet e deputetëve dhe janë jashtë Kuvendit, mundësia për të mos i dëgjuar është edhe më e madhe. Për më tepër që është një popull i tërë i cili flet për krimet e regjimit fashist pozitës së djeshme e të opozitës së sotme, cila kërkon me çdo çmim tê vijë sërish nê pushtet, qoftë edhe duke vrarë njerëz kundërshtarë të saj.

Do të ishte një thikë ngulur në kurriz të popullit tê thuhet se pastrimi i politikës kriminale në vendin tonë do të behet nisur nga pozita perëndimore e kundër lindore! Jo, pastrimi i politikës kriminale të shtetit shqiptar, aq sa ky pastrim mund të bëhet në kuadrin e rendit kapitalist, duhet të bëhet për të pastruar vendin nga një e keqe e madhe (korrupsioni e krimi politik), e cila nuk ka as ngjyrë lindore, as ngjyrë perëndimore, se korrupsioni është korrupsion dhe, para së gjithash, e lufton dhe e çrrënjos shteti shqiptar, pa injoruar ndihmën! Ndaj njerëzit duhet të kuptojnë thelbin e gjerave.

Në mbyllje të këtij shkrimi, po edhe si përforcim i asaj që kam thënë, dua të nënvizoj se opozita me protestat që organizon me disa mijëra njerëzish është larg së qenuri opozitë popullore. Po kështu përforcoj se opozita proteston duke pasur frikë nga ndëshkimi që i pret drejtuesit kryesorë të opozitës në qendër e në rrethe, për krimet e kryer dhe se ajo synon ta marrë qeverisjen e vendit me çdo kusht e me çdo formë, përfshirë thirrjet për armatosjen e popullit, mbasi, nën pushtetin e saj, kriminelët janë të mbrojtur, të sigurt, gjë që nuk duhet lejuar.

Përforcoj se qeveria me Ramën kryeministër kanë bërë jo pak gabime, por ata janë fajtorë jo ndaj opozitës, po ndaj masave të popullit! Kryefaji i kryeministrit Rama është heshtja e tij me ndërgjegje (duke e ditur) ndaj krimeve të kryera nga kupola e opozitës se sotme, po edhe ndaj të vetëve! Rama ndodhet sot para një prove historike : A do të veprojë me ligj kundër kriminelëve të cilësdo anë qofshin, apo do të dorëzohet? Nëse është i pastër, ky, Rama kryeministër, do të veprojë, të nxjerrë mësime nga gabimet! Se, edhe një kryeministër, kur eshtë i pastër vetë, nuk mund të rrijë sihirxhi ndaj krimit e kriminelëve, cilëtdo të jenë ata!

A duhet që kryeministri Rama të japë dorëheqjen, sepse kërkon opozita? Komunistët janë kundër rendit shoqëror kapitalist, pra edhe kundër shtetit e qeverisë borgjeze. As heqja e Edi Ramës si kryeministër i vendit, nuk përbën “kiametin”! Po në sistemin borgjez dorëheqjen e kryeministrit e vendos ose ai vetë ose shumica (pozita) parlamentare, jo pakica (opozita)! Nëse opozita pretendon se ka votuesit me vete, ajo le të shkoje ne zgjedhje! Ndryshe, çdo përpjekje për imponim e pakicës borgjeze mbi shumicën borgjeze, çdo lloj “vetëgjyqësie” e pakicës borgjeze për të marrë qeverisjen e vendit, cilado qoftë “sakrifica” e opozitës parlamentare borgjeze në dëm të interesave, e theksoj, të interesave të një vendi borgjez, ngjan me një përpjekje fashiste dhe nuk duhet lejuar!

A synon minoranca e sotme te rivendose fashizmin?! Kushdo e di që në kapitalizëm ka edhe mazhorancë, edhe minorancë. Kur është destruktive, pa ide dhe alternativa te qarta, minoranca kërkon tê bëhet mazhorancë jo me votë, po me grusht shteti, duke i diktuar shumicës vullnetin e pakicës! Kjo është krejt e dënueshme! Një minorancë e tillë priret të rivendosë fashizmin, ndaj populli duhet ta kuptojë se çfarë po luhet në kurriz të tij. Siç e thashë, komunistet janë edhe kundër minorancës borgjeze, edhe kundër mazhorances borgjeze. Po, gjersa jetojmë ne këto kushte, minoranca duhet të respektoje “lojën e pluralizmit”! Përndryshe, mazhoranca ka detyrimin ta menaxhojë situatën me te gjitha mjetet e borgjezisë dhe të mos lejoje rivendosjen e fashizmit në Shqipëri!