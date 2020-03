Kuvendi i Kosovës miraton rezolutën për bisedimet me Serbinë

Me 57 vota për dhe 5 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën lidhur me bisedimet me Serbinë.

Me rezolutën e miratuar, Kuvendi e autorizon Qeverinë e Kosovës për të udhëheq bisedimet me Serbinë dhe të kërkohet njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë me garantimin e tërësisë territoriale të Kosovës.

Me rezolutë kuptohet njohje reciproke mes dy vendeve me garantimin e ërësisë territoriale të Kosovës.

Në seancë opozita nuk ishte e pranishme.

j.l./ dita