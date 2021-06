Kuvendi i la jashtë/ Gazetarët protestojnë para seancës plenare: Detyra jonë të raportojmë të pa censuruar

Vendimin e Kuvendit për t’i lënë jashtë Komisioneve dhe seancën plenare, gazetarët e konsiderojnë si tentativë për të censuruar punën e tyre.

Ata kanë dalë sot në një protestë para sallës së seancave plenare. Ata shprehen se ky është një vendim jashtë çdo logjike.

Gazetarët kanë bërë thirrje që iniciatorët të tërhiqen nga ky vendim pasi sipas tyre pengon punën e gazetarëve, të cilët kanë si mision të transmetojnë gjithçka që sheh vetë dhe jo atë që servir një institucion i caktuar shtetëror.

Gazetarët e terrenit thonë se vendimmarrja është marrë nga një grup deputetësh pa u konsultuar me gazetarët, duke i pozicionuar këta të fundit në një bodrum.

Në një njoftim dje, gazetarët kryesisht të politikës në vend u shprehën se vendimi i Byrosë së Kuvendit për të përjashtuar gazetarët e akredituar nga aksesi i komisioneve parlamentare është cenim i pastër i punës dhe lirisë së medias

Sipas disa ndryshimeve në Rregulloren e Kuvendit, të miratuara në Byronë e këtij institucioni, gazetarët do t’i ndjekin aktivitet vetëm nëpërmjet rrjetit të transmetimit në një sallë të posaçme për gazetarët çka pengon kontaktin e afërt me deputetët. Edhe nëse gazetarët do të duan që të marrin një prononcim apo intervistë nga deputetët në mjediset e këtij intitucioni, ata nuk do të lejohen nëse nuk kanë marrë më parë leje. Organizimi i intervistave me deputetët zhvillohet në bazë të kërkesës së partaqitur te zyra në Kuvend. Në vendimin e Byrosë theksohet se do të lejohen vetëm gazetarët e RTSH-së dhe ATSH-së që të lëvizin të lirë në Kryesinë e Kuvendit dhe sallën e parlamentit me status të veçantë.

