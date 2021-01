KUVENDI / Marrëveshja me “Pfizer”, Rama: Është vaksinë e shtrenjtë, i kemi lënë vetes hapësirë për të negociuar dhe me kompani të tjera

Në fjalën e tij në Kuvend Rama tha se në marrëveshjen me Pfizer që do të miratohet në Kuvend është parashikuar edhe mundësia për të porositur sasi të tjera vaksinash direkt në kompani.

“Sikundër e kemi paralajmëruar sot do të votohet marrëveshja me Pfizer për sjelljen e masës së parë të vaksinave. Kemi dakordësuar për 500 mijë doza dhe në kontratën e nënshkruar pak më parë pas një negociate jo të lehtë do thosha, është marrë parasysh edhe nevoja potenciale e mëtejshme. Pse e them këtë? Sepse qëllimi ynë ka qenë të sigurojmë fillimisht një sasi vaksinash për një pjesë të procesit të vaksinimit, duke pasur parasysh raportin e sasisë me kalendarin e planit kombëtar të vaksinimit dhe duke mos harruar se ndërkohë janë një sërë vaksinash të tjera, qoftë ato që tanimë presin me ditë aprovimin qoftë vaksina AstraZenecha e cila është aprovuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe pret aprovimin nga BE, qoftë edhe vaksinat që janë në dalje e sipër.

Është e rëndësishme të kihet kjo parasysh, do të ishte e gabuar dhe e nxituar të kontratonim të gjithë sasinë që na duhet, duke pasur parasysh edhe çmimin që është fiks, edhe procesin e vaksinimit që është me dy doza, i përshkallëzuar në kohë dhe me një sërë element sigurie që i kemi garantuar…por gjithsesi në tërësinë e vet, kjo vaksinë ka shtrenjtësi në raport me të tjerat. Nga njëra anë e kemi siguruar marrëveshjen dhe për doza të mëtejshme në rast se kështu do të gjykohet në vijim. Nga ana tjetër i kemi lënë vetes hapësirën për të pasur mundësi për të negociuar edhe për vaksina të tjera. Qoftë edhe në nivelin e komunikimit me shtete të tjera. I gjithë procesi është më i ndërlikuar nga ç’duket”, tha Rama.

“Për fat të keq në konceptin e planifikimit të marrjes së aksesit në vaksinim përmes Pfizer, BE nuk pa përtej kufijve të vetvetes dhe faktikisht e la fatin e vaksinimit të rajonit të Ballkanit në atë që u quajt mundësi për marrëveshje bilaterale. Përjashto Serbinë dhe Shqipërinë asnjë nuk ka filluar vaksinimin. Të gjitha vendet e rajonit prej kohësh kanë parapaguar për të pasur akses përmes COVAX, një platformë për të gjithë por që ende nuk është hapur. Ende nuk ka filluar furnizimi përmes COVAX.

Ne e kemi ndeshur në vet të parë vështirësinë. Ka një element që duhet pasur parasysh që vendet për të bërë marrëveshje me njëra-tjetrën, qoftë për të dhuruar, shitur apo shkëmbyer duhet patjetër që të marrin leje nga Pfizer. Ndryshe ky transaksion është i pamundur. Kështu shkruhet edhe në marrëveshjen që ne sapo kemi konkluduar. Sipas marrëveshjes në parim do të vijë brenda janarit dhe pastaj shkallë shkallë mund të porosisim sasi të tjera edhe drejpërdrejt nga Pfizer, mëqe e kemi dakorduar edhe në marrëveshje. Ky është një proces që ka të papriturat e veta”, tha Rama.

j.l./ dita