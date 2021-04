La Ursulën në këmbë dhe vetë u rehatua në kolltuk bashkë me Erdogan, reagon Michel: Jam i pikëlluar!

Keqardhje, pa keqardhje. Ky ishte thelbi i përgjigjes së Presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel ndaj kritikave të ashpra ndaj vendimit të tij, në një vizitë në Ankara të martën, për të zënë një vend pranë Presidentit turk Recep Tajip Erdogan ndërsa Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ul në një divan.

Michel u sulmua rëndë nga i gjithë spektri politik Evropian gjithë ditën e Mërkurë gjatë episodit veçanërisht pasi një arsye për vizitën e përbashkët ishte theksimi i rëndësisë së të drejtave të grave. Por në një postim në Facebook të mërkurën në mbrëmje, Mishel këmbënguli se imazhet e takimit kishin dhënë një përshtypje të rreme.

“Disa nga imazhet që janë transmetuar kanë dhënë përshtypjen se unë mund të kisha qenë i pandjeshëm ndaj kësaj situate. Asgjë nuk është më larg nga realiteti ose nga ndjenjat e mia të thella”, tha ish-kryeministri belg.

Ai tha se “interpretimi i rreptë nga shërbimet turke të rregullave të protokollit” kishte “prodhuar një situatë shqetësuese – trajtim të ndryshëm, madje edhe të zvogëluar, të presidentit të Komisionit Evropian”.

Por Michel këmbënguli që ndërsa vinte në dukje “karakterin për keqardhje të situatës”, ai dhe von der Leyen kishin zgjedhur që të mos e përkeqësonin atë me një incident publik dhe t’i jepnin përparësi thelbit të diskutimit të tyre.

Ky version i ngjarjeve nuk u duk plotësisht në veprimet e von der Leyen ose rrëfimin e Komisionit për episodin. Von der Leyen e bëri të qartë pakënaqësinë e saj në atë kohë me një thirrje, të interpretuar ndryshe si një “ähm” gjerman.

Më herët të mërkurën, Komisioni nuk përmendi von der Leyen dhe Michel që së bashku kishin vendosur të injoronin episodin.

Zëdhënësi i saj kryesor, Eric Mamer, tha se von der Leyen kishte vendosur “t’i jepte përparësi përmbajtjes së pyetjeve mbi protokollin ose formën”. Ai nuk tha që Michel kishte qenë pjesë e këtij vendimi, dhe as nuk mbrojti veprimet e presidentit të Këshillit.

Postimi i Charles Michel

Këtë të martë, Ursula von der Leyen dhe unë morëm pjesë në një takim në Ankara me Presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan. Disa imazhe provokuan reagime dhe nganjëherë interpretime të ashpra. Kjo më bën të reagoj.

Vizita jonë shënoi një moment të rëndësishëm në procesin kompleks të përmirësimit të marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Turqinë. Ishte rezultat i shumë muajve të përgatitjes së kujdesshme dhe punës diplomatike për ta kthyer këtë vend në një qasje më konstruktive në marrëdhëniet e tij me BE.

Dhe pavarësisht dëshirës së qartë për të bërë gjënë e duhur, interpretimi i rreptë i rregullave të protokollit nga shërbimet turke shkaktoi një situatë të pakëndshme: trajtimi i diferencuar, madje edhe i reduktuar, i Presidentit të Komisionit Evropian. Disa fotografi që u shfaqën krijuan përshtypjen se do të isha pa i ndjeshëm në lidhje me situatën. Asgjë nuk është larg nga realiteti apo ndjenjat e mia më të thella. As parimet e respektit që unë i konsideroj të nevojshme. Në atë moment, ndërsa kuptuam natyrën e trishtuar të situatës, ne zgjodhëm të mos e përkeqësojmë atë nga një incident publik dhe të kemi privilegjin në këtë fillim të takimit të përmbajtjes së debatit politik që do të fillojmë, Ursula dhe Unë dhe nikoqirët.

Në thelb, ishte fjalimi që i bëmë Presidentit Erdogan mbi Konventën e Stambollit, të drejtat e grave dhe fëmijëve dhe, në përgjithësi, mbrojtjen e vlerave tona themelore të shtetit të së drejtës dhe lirisë së shprehjes. Para takimit zyrtar, unë isha takuar me përfaqësues të UN Women dhe agjenci të tjera të Kombeve të Bashkuara. Dhe ne arritëm në një pikë për të organizuar në Ankara, pavarësisht presionit të kundërt, një konferencë të përbashkët shtypi me Ursula për të dhënë një llogari tabu të diskutimeve tona me palën turke.

Ndaj më vjen keq për dy arsye. Së pari, me përshtypjen se do të isha indiferent ndaj sikletit të protokollit ndaj Ursulës. Sidoqoftë, kam nderin të marr pjesë në këtë program evropian, në të cilin dy nga katër institucionet kryesore drejtohen nga gratë, Ursula von der Leyen dhe Christine Lagarde. Dhe gjithashtu krenar që një grua, e para në histori, më zëvendësoi mua si Kryeministre e Belgjikës.

Më në fund, unë jam i pikëlluar, sepse kjo situatë ka lënë në hije punën gjeopolitike madhore dhe të dobishme që kemi kryer së bashku në Ankara, dhe prej së cilës shpresoj se Evropa do të korrë frytet e saj.

j.l./ dita