Laboratori Rajonal i Paqes për të Rinjtë 2021 – Zgjidh problemet, fito shpërblime dhe fillo ndryshimin

Bashkohuni, zgjidhni një problem rajonal me ndihmën e ekspertëve dhe mentorëve, dhe fitoni çmime.

A jeni 18 deri 30 vjeç? A jeni nga rajoni i Ballkanit Perëndimor? A doni të krijoni zgjidhje që do të ndikojnë drejtpërdrejt në të ardhmen tuaj? Dëshironi të fitoni çmime të vlefshme?

Konkursi Rajonal Laboratori Rajonal i Paqes për të rinjtë 2021 është një mundësi për ju! Ne ju ofrojmë mundësinë të:

takoni të rinj me të njëjtat mendime, moshë, profil dhe interesa të ngjashme, me të cilët do të punoni në ekipe për të krijuar ide të reja që mund të kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në ndërtimin e paqes në rajon;

përdorni një platformë virtuale interaktive 3D, që lehtëson komunikimin dhe bashkëpunimin midis të rinjve nga rajoni;

mësoni nga 12 mentorë nga rajoni, ekspertë të ndërtimit të paqes, hartues të politikave dhe mbrojtjes, të cilët ju ndihmojnë të zhvilloni propozime politikash brenda një prej tre sfidave:

o Edukimii – reforma e cilësisë dhe edukimit në rajon për t’iu përgjigjur më mirë sfidave të shekullit 21,

o Lëvizshmëria e të rinjve – lëvizshmëria e të rinjve në rajon për sa i përket studimit, udhëtimit, punës dhe mësimit,

o Paqja dhe trashëgimia e së kaluarës – trashëgimia e rëndë e traumës së brezave pas konfliktit;

fitoni çmime të vlefshme dhe merrni një çertifikatë pjesëmarrjeje. Ne përgatitëm Amazon Kindles dhe kupona dhuratë nga fondi i çmimit prej mbi 5000 USD.

Bazat e konkursit: Ekipet do të kenë për detyrë të përgatisin elementet themelore të politikës publike me mbështetjen e mentorëve. Zgjidhjet do t’i paraqiten publikut përmes një prezantimi tre minutësh me video. Sugjerimet më të mira do të zgjidhen nga audienca që do të votojë për të preferuarit e tyre përmes platformës live.

Përveç kësaj, propozimet më të mira të politikave do të publikohen në Librin e Politikave Rinore WB6 dhe në Udhëzuesin për Zhvillimin e Politikave Publike Inovative.

Në 2021, Laboratori Rajonal i Paqes për të Rinjtë (RYPL) është organizuar nga Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor (RYCO), Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtimin e Paqes (PBF), Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe Fondi i Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), në bashkëpunim me Fondacionin Mozaik, Beyond42 dhe agjencinë Mašta.

Të gjithë të rinjtë e interesuar nga rajoni i Ballkanit Perëndimor mund të aplikojnë deri të Mërkurën, 14 Prill në orën 11:59 p.m.

Ju mund të gjeni formularin e aplikimit dhe më shumë informacion këtu, dhe për të gjitha pyetjet mund të përdorni e-mailin [email protected]