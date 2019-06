Lajçak mbi situatën në Shqipëri: Të respektohet ligji në fuqi

Kryesuesi aktual i OSBE-së dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Sllovakisë, Miroslav Lajçák ka reaguar pas dekretit të Presidentit për anulimin e datës së zgjedhjeve..

Lajçák ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me zhvillimet më të fundit në Shqipëri, të cilat sipas tij mund të thellojnë më tej krizën politike dhe si pasojë të sjellin ndalimin e funksionimit të institucioneve shtetërore.

Në njoftimin e OSBE-së thuhet se Kryesuesi në detyrë i kësaj organizate u bën thirrje udhëheqësve politikë të Shqipërisë të jenë të përmbajtur dhe të respektojnë ligjin në fuqi, si dhe rolet kushtetuese të institucioneve përkatëse demokratike.

Në njoftimin e OSBE-së thuhet se ai shpreh besimin se udhëheqësit do të veprojnë në përputhje me parimet demokratike dhe do të respektojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar për përfaqësuesit e tyre brenda afatit kohor të përcaktuar nga kuadri ligjor shqiptar.

Lajçak, gjithashtu, shprehu besimin e tij se Shqipëria është e aftë të merret me situatën e saj, brenda kornizës së saj kushtetuese dhe ligjore dhe se do të gjejë një zgjidhje që do t’i mundësojë vendit të përqendrohet në sfidat që qytetarët e Shqipërisë i konsiderojnë të rëndësishëm.

e.ll./dita