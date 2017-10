Lajmi i hidhur i Andrea Pirlos: Lamtumirë futboll, jam i vjetër

Andrea Pirlo, lider i Italisë kampione e botës në vitin 2006, ka deklaruar sot tërheqjen nga futbolli i luajtur. Nga Nju Jorku, ku dhe luan prej dy sezonesh, fantazisti që në karrierën e tij ka fituar gjithçka, ka deklaruar në një intervistë për “La Gazzetta Dello Sport” se në dhjetor do t’i thotë “stop” futbollit. “Vjen një moment kur kupton se ka ardhur momenti për t’u ndalur. Çdo ditë kam probleme fizike dhe nuk arrij të stërvitem ashtu si dua. Në moshën që jam tani, ka ardhur koha t’i them mjaft futbollit. Nuk mund të vazhdoj më të luaj me këtë ritëm”, u shpreh Andrea Pirlo, tashmë 38 vjeç.

Pirlo shprehet se ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëjë në të ardhmen. “Diçka do të bëj. Në dhjetor do të rikthehem në Itali. Zëvendës i Conte? Janë thjesht fjalë. Unë kam disa ide, por do të marr pak kohë për të vendosur. Nuk është e thënë se meqë kam qenë një futbollist i mirë të bëhem edhe një trajner i mirë. Duhet të lindë ajo “shkëndija” që kjo gjë të ndodhë. Mua ende nuk më ka ardhur momenti për t’u bërë trajner”, u shpreh Andre Pirlo, që në Serinë A ka luajtur me Inter, Milan e Juventus, ndërsa me kombëtaren ka luajtur 116 ndeshje e realizuar 13 gola.