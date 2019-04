Lakonizmi i Haxhi Dalipit, rrezatues për këngën labe

*Kosta Loli

Libri “Duke përjetuar këngën labe” i “Mjeshtrit të Madh” Haxhi Dalipi, botuar rishtazi nën kujdesin e djalit të tij Aldrin, është një kontribut i ri me vlerë, në arsenalin e botimeve etnomuzikologjike shqiptare në përgjithësi, dhe për muzikën polifonike labe në veçanti: I kuptueshëm dhe me vlera njohëse për lexuesin e thjeshtë dhe amatorët e artit popullor. Me vlera etnomuzikologjike për studiuesit e kulturës popullore shqiptare. Tregues i rëndësishëm në formimin e muzikologëve, llaografëve e koreografëve të rinj që kanë për objekt kulturën muzikore e koreografike tradicionale.

Gjithashtu libri është një shpërblim moral i vyer për të gjithë ata artistë popullorë, poetë, këngëtarë e valltarë të vjetër e të rinj, shpërblim i punës së tyre të devotshme në ruajtjen, zhvillimin dhe transmetimin në breza të kulturës muzikore e koreografike vendase. Në libër shpalosen momentet më të shquara të historisë përmes vargjeve, natyra sa e veçantë aq dhe bukur e Labërisë si dhe njerëzit e saj të këngës e valles. Mbi këte trinom është ndërtuar dhe lulëzon kultura muzikore njëzëreshe dhe shumëzërëshe labe.

Profesor S.J.Shetuni në parathënien e librit analizon në mënyrë të plotë e koncize si figurën polidimensionale, intelektuale dhe profesionale të autorit (studiues, krijues, interpretues, pedagog, organizator i jetës kulturore dhe artistike), ashtu dhe pamjet kryesore të përmbajtjes së librit me shpjegimet e nevojshme.

Mendoj se mund të veçohen dhe disa anë të tjera që dallojnë veprimtarinë studimore dhe artistike të autorit.

Së pari. I gjithë vështrimi historiko-gjeografik i harmonizuar me atë etnomuzikologjik dhe etnokoreografik është lakonik, por esencial, i plotë e i qartë për nivelin dhe objektin e çdo kategorie lexuesi. Autori për një kohë të gjatë ka studiuar krahinat etnografike të Vlorës jo nga karrigia e zyrës, por në terren, mes natyrës së gjallë të zhvillimit të kulturës tradicionale, mes bartësve të saj. Metoda e tij e vëzhgimit është e përparuar dhe produktive, e bazuar edhe në arritjet studimore shqiptare të hershme e aktuale. Qëndrimi ndaj fenomeneve të zhvillimit historik, ndaj evolucionit dhe të risive në këngën e vallen tradicionale është objektiv. Rrjedhimisht nuk e ka të vështirë të shprehet shkurt dhe sakte për ane të ndryshme të historisë, natyrës, jetës shoqërore dhe preokupimeve të saj dhe t’i ndërthurë ato me realitetin e ndërgjegjes muzikore të njerëzve. Kësisoj autori ka arritur të ndërthurë bukur karakterin e letërsisë shkencore të popullarizuar, me gjykimin e ftohtë dhe racional të studiuesit etnomuzikolog. Dhe përpos analizave dhe gjykimeve profesionale për kulturën tradicionale, joshemi me momentet e prozës poetike në faqet e librit, që shprehim padyshim frymëzimin dhe kënaqësinë estetike që i jep atij objekti i studimit në fjalë.

Së dyti. Duke hyrë në esencë të problemeve të përmbajtjes muziko-letrare dhe formës së të kënduarit monofonik dhe polifonik lab (njëzërësh dhe shumëzërësh, parapëlqen të shprehet ai) autori është në gjendje të bëjë përgjithësime me vlerë që nuk e humbasin aktualitetin në plan kombëtar dhe më gjerë. Në libër përmenden një mori faktesh historike që frymëzuan poetët popullore të këngës labe vlonjate e më gjerë. Përmenden me dhjetëra emra grupesh, këngëtarë e valltarë që e zhvilluan atë që sot ta kemi origjinale e të përveçme. Në mënyrë kuptimplotë në vend të bibliografisë rendit emrat që kanë qenë krahu i tij i djathtë në zbulimin e fakteve në terren dhe i quan “bashkëpunëtorë”. Autorit i intereson të zbulojë thelbin, ndaj hyn në detaje të vargut, në rrokjet dhe thekset e tij, në bashkëtingëllimet konsonante dhe disonante përgjithësuese, në cilësitë e melodisë së shkurtër e të zhvilluar (strofë e refren), në format arioze dhe recitative të të shprehurit, në pamjet tradicionale me pak vargje dhe në zhvillimet e reja me vargje të shumta. Ai vlerëson gjykimin e urtë popullor në mënyrën origjinale të të kënduarit e të kërcyerit, që nuk i largohet traditës por e rinovon atë objektivisht. Po citoj ndër shumë të tjera vetëm një thënie sinjifikative për vallen e kënduar polifonike labe. Ajo është “dallgë për gjunjë e erë për supe”.

Haxhi Dalipi ka patur horizont intelektual të përparuar dhe gjithëpërfshirës. Interesat e tij muzikologjike i kapërcenin kufijtë e këngës labe. Ato ishin kombëtare dhe ndërkombëtare. Në vitin 1999 në një festival ndërkombëtar të polifonisë në Greqi (Shqipëri, Bullgari, Serbi, Itali e Jugut, Greqi), pasi ndoqi me vëmendje të gjithë pjesëmarrësit duke mbajtur dhe shënime u shpreh: “Erdha ndryshe dhe iki ndryshe”. Me fjalë të tjera duke njohur edhe kulturën muzikore të popujve të tjerë të afërt ose të largët, duke parë në praktikë urat kulturore lidhëse, studiuesi mban dhe një qëndrim më të përgjegjshëm, më pozicionues, më shkencor edhe për kulturën muzikore të popullit të vet.

Së treti. Në rrafsh kombëtar flasim për zhvillimin sasior e cilësor e të kënduarit shumëzërësh përmes punës në grup dhe aftësisë kolektive në perfeksionimin estetik të interpretimit gjatë praktikës shumëvjeçare spontane, të vullnetshme dhe me ligje të pashkruara. Ndërkohë nuk mund të përjashtojmë në këtë proces zhvillimi edhe rolin e individit, poetë, këngëtarë e valltarë popullorë, organizatorë e njohës apo pinjollë të traditës kulturore vendase. Në libër autori përmend një sërë faktesh se si individë të veçante si Tartar Zeka, Qazim Ademi, Saliko Daljani, Neço Muho, Dhimitër Varfi, Lefter Çipa, Muhamet Tartari e plot të tjerë, përcaktuan stilin muzikor të këngës së Kuçit, të Smokthinës, të Himarës, apo të Pilurit. Nuk është rastësi kur themi të kënduarit “Qazim-demçe” ose “Saliko-dalance”. Këta artistë e të tjerë me vargje ose me tipe melodiko-polifonike përcaktuan stilin muzikor të fshatit apo të krahinës së tyre, duke u bërë udhërrëfyes për brezat e mëvonshëm. Unë guxoj të them se edhe Haxhi Dalipi me një pune metodike shumëvjeçare pasi përvetësoi misteret e të kënduarit lab, pasi hyri thellë këngën labe, u bë një ndër njerëzit që sollën risi në të gjitha stilet e të kënduarit në zonat etnografike të Vlorës. Pra renditet denjësisht tek njerëzit që lartësuan të kënduarit labërishte, jo vetëm në një fshat, por në të gjithë zonat etnografike të Vlorës.

Haxhi Dalipi ishte muzikant i formuar teorikisht e praktikisht. Ndërkohë praktika artistike shumëvjeçare i mësoi rrugën e komunikimit të suksesshëm me njerëzit e artit e të kulturës, duke respektuar mendimin, botën shpirtërore dhe psikologjinë e tyre. Ndërkohë beson se ata duhet të jenë bindur për të respektuar mendimet dhe sugjerimet e tij. Kështu ai këmbënguli dhe rriti sferën emocionale dhe interpretative të këngës polifonike të krahinave vlonjate. Duke njohur vetë imtësitë formale dhe interpretative të stileve fshatare, krahinore e ndërkrahinore këmbënguli në ruajtjen dhe zhvillimin cilësor të tyre. Si mjeshtër vokali, këmbënguli që këngëtarët solistë të përqendroheshim sa më mirë në pozicionin e tyre melodik. I papajtueshëm me mesatarizmin deri në fund kërkonte që interpretimi masiv të ishte solid dhe depërtues. Jo të pakta janë dhe rastet e “ndërhyrjeve” të tij të suksesshme në hapësirën melodike të këngës dhe në format bashkëtingëlluese të saj. Po përmend një fakt: Nuk do të ishte kaq e suksesshme kënga “Janinës ç’i panë sytë” pa këshillat dhe mendimet e vetë Haxhiut, të cilat u pranuan unanimisht nga grupi i Lapardhasë, pse ishin logjike dhe rinovuese.

E kaluara e lëvizjes së organizuar folklorike mbarë kombëtare ka njohur dhe ndërhyrje që kanë shtrembëruar formën dhe përmbajtjen e këngës e valles tradicionale. Kurrsesi nuk mund të mendohet se Mjeshtri Haxhi Dalipi hyn në këtë kategori. Ai nuk e dëmtoi këngën labe. Përkundrazi. Në shtratin tradicional krijoi një përfytyrë të re interpretative, që përkon me ndryshimet dhe konceptimet e reja realiste për kulturën popullore tradicionale në përgjithësi. Ai e lartësoi atë.

Vdekja e parakohshme jo rrallë ka penguar njeriun të gëzojë atë që ka arritur dhe të ngjitet edhe në shkallë më të larta. Sigurisht që jeta nuk është e pafundme. Por vepra e mirë dhe e vlefshme që u lëmë pas brezave do mbetet përherë e vlerësuar.

*Etnomuzikolog