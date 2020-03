Lamtumirë Kolonelit të Policisë së Shtetit, Akademikut dhe Avokatit Llazar Naska

Nga Sefer Pasha

Kur mora vesh vdekjen e mikut tim Llazar Naska prej koronavirusit vetja mu duk i zbrazur e absurd në majën me të epërme. Jeta po shënjestron tjetër kuptim dhe kotësia po troket e gjarpëron pa asnjë kompleksitet. Gjithaq në dalldi dhe ekstazë as dora nuk më bën që të shkruaj për këtë që ka ndodhur me Llazar Naskën. Fjalitë nuk pikësohen dhe e di se do të jenë, që nga rreshti i parë tek i fundit, mendime pa lidhje. Do flasim më gjerë kur ti vij hera. Një lloj skrupulli sikur më zë frymën. Përmbledhtazi gjëma sipërane është ulur këmbëkryq. Llazar Naska ishte njeri i ditur e me vlerë. Në botvështrimin e tij ai ishte autor librash dhe tekstesh, petagog, përkthyes, eseist dhe ekspert i pashëmbullt i kufirit dhe i Policisë së Shtetit. Ai qe simboli i njeriut, i cili energjitë i shpenzonte për detyrën.

Një jetë në zyrat e Ministrisë së Brendshme. Venin e vinin rrymat, por atë nuk e pushuan dot nga puna. Ishte i pazëvendësueshëm në plotësinë e vet. Edhe ministri më rebel nuk e shkarkoi nga detyra. Llazar Naska qe shëmbëlltyrë e prerje çezarjane, i cili rrokjezonte me ndjesinë më të madhe energji, dhe me univesin e përvojës nuk e shpërdoroj detyrën. Shumësia e viteve të vështira e bën atë që të jetë ekzigjent e i pathyshëm. Me disiplinë, durim dhe racionalitet në kapërxyellin e viteve kurrë nuk njohu dështime. Miku im nuk kishte asnjë problem shëndetësor. Po si ja dha dorën “djallit” dhe u infektua? Nuk meret vesh se si ra në llavën përvëluse të një vullkani që del nga krateri. Llazari e kishte për zëmër thënien e Niçes:- “E vërtetë, njeriu është lum i ndyrë. Duhet të jesh det për ta pritur një lum të ndyrë pa u ndotur”.

Edhe në biseda të thjeshta e citonte këtë thënie të Niçes. Për fat të keq Llazar Naska nuk arriti që të bëhej det. Dhe lumi i ndotur u bë gjarpër dhe e kafshoi. Sa shumë punë që la nëpër duar. Libra, tekste, çështje penale, gjyqe, skica, harta dhe parathënie veprash. Llazar Naska eci në jetë me çap pëllumbi. E njihte humnerën dhe nuk ra në të. Nuk komandoi nëpër struktura me zë luani. Nga goja e tij buronin gërma mjalti dhe qumështi. S’ tentoi në karierë që të delte mbi yjet dhe ata t’i kishte poshtë vetes. Pati kurajo e cila nuk i shkaktoi kurrë greminë. Në zyrën, në Ministrinë e Brendshme, drejtoi tendera shumë milionëshe e për vete mbeti me një dhomë e guzhinë. Në përplasjet me grupet poliktike duroi e priti gjatë dhe i besoi vetëm vetes duke mos u bërë lojë e dallgëve. Shpesh kafshët ja bën jetën të vështirë, por nuk e mposhtën dot. U përplas në Ministri dhe me monstrat e vitit 1997 që donin të pinin gjak. Në zyrë u thoshte maskarenjëve se bretkoca sado që të fryhet vjen një çast dhe pëlcet. Karjera e ushtarakut të policisë kalon në një shteg të ngusht. Po i shkele ligjet le të jesh mbi kal e mbi foristradë. Do të mbetesh i çalë.

Në udhën e gjatë Llazar Naska nuk tentoi që të jetë i pari. Ai vështroi që të mos mbetet i fundit. Me dhjetra telefonata kam pasur qysh kur u mor vesh vdekja e tij, sidomos nga bjeshkët e Tropojës, ku ai shërbeu nëntë vjet. Me bashkëshorten nga Lushnja jetuan dhe në fshatin Zhergë mes borës e tufanit në një shtëpi si mos më keq. Kudo që shërbeu edhe në çastet më kritike Llazar Naska dinte që t’i mobilizonte forcat, virtutet dhe të bëhej i pathyshëm. E gjente gjithmonë një rreze dielli që ta mposhte errësirën. Synoj në jetë jo majë, por lartësi.

Mikun e shumë njerëzve sikur e zuri mallkimi kinez që thotë: – “Të lindësh në një kohë interesante”. Po ku u gjet koronavirsi për ty o Llazar? Ti në jetë ece me erën e mbarë dhe nuk ndërrove kurrë drejtim. Të dy bënim debat për padrejtësitë në Ministrinë e Brendshme dhe në tërësi në jetën tonë, dhe ti me atë qetësinë tënde qeshje e me thoje: – “Kohë për të grisur, kohë për të qepur”. Sa shumë dëm që i solle familjes dhe shoqërisë. Pse? Pse? Ku u ndodhe kur t’u afrua gjarpëri? Ti ishe personalitet që e tejkaloje kohën. Qe intuitiv. Kur kisha ndonjë shqetësim për tek ti vrapoja. Por ndodhi e papërfytyrushmja. Të mori vdekja. Gjuhët e helmëta të koronavirusit të gjetën. Ti o Llazi ma thoje gjithnji. Të gjitha ndreqen. E pandreqëshme është vetëm vdekja. Dha mortja erdhi e të përlau shumë të ri. Triumfoi e keqja. Ti qe lis i mirë që bëje hije.

Mbi varrin tënd do të vijnë përnatë engjëjt që të mos lënë vetëm. Jeta jote është e parrëfyshme. Luftove patregueshmërisht e pareshtmërisht të bëje punë të mira. Kurrë nuk bëre keq. Pate galaksinë tënde, ku për të gjithë shkëlqeve përsosmërisht. Me dhimbje të pacakëzuar më telefonojnë bashkëpunëtorët me të cilët Ti pati afërsi shpirtërore si Ismail Skeja, Vangjel Ziu, Daut Doçi, Llazar Pine, Agim Zemani, Vladimir Qirko, Viktor Londo, Hetem Saliasi, Llukan Velça, Asim Canaj, Ajet Meçaj, Lutfi Brami, Bilbil Dervishi, Haki Liçaj, Petraq Dhroso, Ferit Zeneli, Aleksandër Kola, Haris Talos, Memush Loloçi, Vasil Koçi, Adem Ismaili, Skënder Alika, Xhevdet Sakaj, Llazar Llazari, Lulëzim Iliazi, Baki Gjergji, Neil Ruçi, Besim Xhixha, Fatmir Alia, Gjergji Qirici, Stilian Petrollari, Xhafer Meta, Përparim Shyti, Lame Lena, Llambi Trushi, Pelivan Hysi, Rasim Shurdhi, Adem Hasa, Elham Tare, Filip Llakaj, Jorgo Qirici, Tasim Brahaj, Veli Myftari, Ali Peca, Beqir Cena, Stefan Keçi, Mark Ndreca, Gëzim Ruçi, Hasan Ramizi, Medi Peçi, Sherif Musabelliu, Koço Kita, Novruz Hyseni, Sali Gera, Besim Shahini, Vidjon Lalëzi, Isuf Baça e shumë e shumë të tjerë.

Lamtumirë mik! Sa një pendë zogu peshoftë dheu mbi varrin tënd!

e.k / dita