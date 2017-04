Lamtumirë, liriku ynë Qazim Shemaj!

Në mesin e viteve ’70 të shekullit të kaluar në poezinë shqipe spikati një zë i veçantë dhe origjinal, ai i poetit të ri nga Tepelena, Qazim Shemaj. Me vëllimin e parë poetik “Daullja e festivalit” ai tërhoqi vëmendjen e kritikës letrare të kohës, duke e cilësuar si një poet mjaft shpresëdhënës.

Qazimi nuk i zhgënjeu lexuesit. Qazimi ishte dhe mbeti si një poet i përkorë në letrat shqipe që eci në gjurmët e poezisë më të mirë të traditës dhe e pasuroi atë, të përfaqësuar nga Naim Frashëri, Lasgushi, Ali Asllani, Mjeda, e deri tek poetët bashkëkohës si Kadare, Agolli, Spahiu e të tjerë. Ai drithërohej nga një fllad i lehtë po aq sa nga një uragan. E çarmatoste bukuria dhe e motivonte për të luftuar padrejtësia. Sepse ishte poet. I kursyer në vargje, por i pasur në metafora dhe nëntekste të fuqishme, ai e pasuroi letërsinë shqipe duke lënë një dëshmi të talentit të tij dhe duke u bërë një emër i dashur për admiruesit e poezisë dhe ka vendin e tij të merituar në panteonin e letërsisë shqipe.

Qazim Shemaj, i njohur për vargjet e tij lirike, por dhe për lidhjen e ngushtë me letërsinë ruse, prej së cilës ka sjellë në shqip vargje të poetëve të mrekullueshëm të asaj kulture, u nda nga jeta dje në moshën 67-të vjeçare, pas një sëmundjeje të rëndë. Sot atij i jepet lamtumira e fundit.

Ikja e tij është një humbje për letrat shqipe, të cilat humbën një prej dashnorëve të fundit jo vetëm të përkthimit por edhe të poezisë lirike që ai e kultivoi dhe e pasuroi me vargjet e tij.

Qazim Shemaj i përket asaj plejade poetësh dhe shkrimtarësh që karrierën e tyre e ngritën para viteve 90-të, por që edhe në kushtet e një censure të rreptë të diktaturës, arritën të bëjnë një art të lirë që i mbijetoi jo vetëm asaj kohe, por edhe viteve të mëpastajmë.

Emri i tij figuron në një pjesë të rëndësishme të prodhimit letrar pas viteve 80-të, duke qenë një zë i njohur jo vetëm i poezisë por edhe i kritikës letrare.

Qazimi lindi më 5 mars 1950 në fshatin Qesarat të Tepelenës. Shemaj u diplomua në Universitetin e Gjirokastrës në degën e Gjuhë Letërsisë. Ai gjithashtu mori më pas një diplomë pasuniversitare në degën e Kritikës letrare në këtë Universitet. Ai punoi si mësues fillimisht në shkollë e më pas si zëvendës lektor në Universitetin “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës.

Që nga viti 1986 ai ka qenë redaktor i Revistës “Hosteni” dhe më pas redaktor dhe kryeredaktor i gazetës “Drita” të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Qazim Shemaj është gjithashtu themelues dhe redaktor i revistës letrare “Mjelma” dhe “Kacamicri”, të dyja revista për fëmijë. Ai ka krijuar dhe një revistë letrare “AG”, si dhe është autor i disa librave shkollorë.

Ai është autor i disa përmbledhjeve me lirika, ku padyshim vëllimi më i spikatur i tij është ai me titull “Fis me detet”, ku ai përmblodhi krijimtarinë e tij më të mirë në vite, ku ishte sintetizuar shpirti i tij i ndjeshëm, lirizmi dhe natyra e tij e patjetërsueshme. Për krijimtarinë e tij janë shprehur konsiderata dhe vlerësime mjaft pozitive autorë si Dritëro Agolli, Sadik Bejko, Perikli Jorgoni, Bedri Dedja, Nasho Jorgaqi, etj.

Dy vjet më parë më 17 nëntor 2015, me rastin e 70-vjetorit të krijimit të Shoqatës së Miqësisë “Shqipëri-Rusi”, Rusia do ta nderonte me Medaljen e Artë që mban emrin e Pushkinit me motivacionin “Për besnikëri ndaj fjalës dhe punës” për meritat e tij në popullarizimin e literaturës ruse në Shqipëri”.

U prehsh në paqe miku ynë lirik, Qazim Shemaj!

Nasho Jorgaqi, Limos Dizdari, Xhevat Lloshi, Diana Çuli, Xhevat Beqaraj, Moikom Zeqo, Xhevahir Spahiu, Kastriot Mahilaj, Ilirian Zhupa, Llambro Ruci, Sokrat Habilaj, Petrit Ruka, Sadik Bejko, Ibrahim Vasjari, Ndue Gjika, Çerçiz Loloçi, Entela Kasi, Demir Gjergji, Xhezo Cana, Arben Bllaci, Bardhosh Gaçe, Arif Hasko, Xhevdet Shehu

Disa poezi nga Qazim Shemaj

Monumenti i poetit

Gur i murrëtyer,

grryer nga shirat dhe erërat,

pleksur me shegë dhe qershi të egra.

Nëpër guvat e gurit-

sy ëndrrash të vdekura

***

Letër Naim Frashërit

Shenjti im,

Ende vazhdon me qetësinë tënde apostolike

“Ti Shqipëri më ep nder, më jep emrin Shqipëtar!”?

Këta shqiptarët e tu dhe të mitë

ikin, lënë arat dhe shtëpitë,

punojnë hyzmeqarë.

A e di se sot Shqipëria zë vendin e pare

në eksportin e mishit të bardhë ?-

Më e madhja nga gjithë paturpësitë.

Këta shqiptarët e tu dhe të mite

e përzënë trurin e kombit

dhe lisat ku këndonin bilbilat,

i prenë të gjithë.

Në kafkat boshe krrokasin korbat

dhe tufa e zgjebarakëve me mjekra të palara

pështyn apostujt.

Turpet e tyre s’ka kandar t’i peshojë.

Me ç’metër t’i matësh,

me ç’kut!?

Qeveritë-me prostituta dhe hajdutë.

Oh, po të mos kishte ca të veremosur, nga turpi, si Ti,

po të mos kishte ca të çmendur, nga turpi, si unë,

Shqipëria meritonte fatin e Sodomës dhe Gomorrës.

Po ishte lule veremi yt.

Jemi në kohën e ekonomisë së tregut, Shenjti im.

A bëjmë një biznes?

S’dua të nxjerr fitim. Po çmendem,

Turpit të sotëm s’i gjendet shok,

Më jep veremin tend, të jap çmendimin tim

Kokë më kokë.

Më shpëto, Shenjti im.

Zoti na dëgjoftë!

O të zemë udhën e mbarë,

O asnjë mos shpëtoftë!

Lotzonja

Kisha kohë pa qarë për dashurinë

dhe mikja e parë ndoshta më harroi.

Një lotzonjë erdhi m’u shkund në dritare,

më zgjoi.

Kentaur

Shtrëngoj rripat të mbart

dhimbjet e mia,

vetminë dhe vdekjen .

Në cep të syve,

në tëmtha vë meshina,

të mos dal nga vija.

Hya, përpara, fati im i verbër!

Lotët e një gruaje më grryejnë si gurin,

psherëtimat e saj, si molat më brejnë.

Shtigjet pas i lashë me humbje,

përpara më presin kurthe të reja.

Edhe pse s’kam sende të vyera,

edhe pse s’kam dhëmbë fildishi,

të lehura qensh më ndjekin,

në shpirt kam shigjeta të thyera.

M’i shkulni dhe kanë për të mbirë

treqind trëndafila mishi.

…Hya, përpara, fati im i verbër!

***

Kam etje

Kam etje, etja më ra në tru,

Të pi në blunë e syve tëtu

Kam etje, etja u tërbua,

Të shtrydh luleshtrydhet e buzëve të tua

Kam etje, etja po më çmend,

Të bie përmbys mbi gjoksin tënd

Kam etje, etja po më tret,

Ti je për mua një plagë e nxehtë.

Hotovë

(Poetit P. Ruka)

Bredhat e Hotovës më bredhin në shpirt.

Një panjë e një frashër diku bënin flirt,

Te burimi lozin zonjushe lajthitë,

Qaj, o qarr i shkretë, ç’trishtim po të mbyt!

Shtëpi të vetmuara me nga një copë yrt.

Frashër 2002

Miku im,

Ke parë qafa të përgjakura mjellmash?

Ke parë limere dhe shkretim të mbjellash?

Ke parë nuse të fyera, unaza të thyera?

Ke parë qytete pas bombardimit?

Oh, atëherë ke parë ëndrrën time dhe mua

pas shkretimit

Ma gjeni, ma sillni ëndrrën prapë,

Edhe të vdekur e të mbytur në gjak.

Se do t’i ndez qirinj, t’i bëj nderime

Vogëlushes sime, shenjtores sime.

Turmës

Turmë, tufalakë, tëngë,

s’më vjen keq për verbërinë tënde,

mëkat të hash bukë. Ha lënde!