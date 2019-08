LANÇ, lufta në Kosovë dhe një sugjerim Edi Ramës për një libër

Nga Bedri Islami

Në shekullin e kaluar, dy herë, në mesin dhe në fundin e tij, kombi shqiptar, si kurrë më parë, është gjendur në krahun e forcave progresiste, dhe, që të dyja herët, gjërat kanë ndodhur përmes luftës.

Sado paradoksale që të duket, e vërteta është se dy luftërat më madhore të saj pas epokës skënderbeiane, kanë qenë pikërisht ato që kanë sjellur në rreshtim të ri të kombit dhe kanë gjetur përkrahjen që pak herë, ose asnjëherë, nuk e gjetën në kohë paqeje.

Një paradoks duket edhe fakti që të dyja herët, si në Shqipërinë londineze, ashtu edhe në Kosovë dhe në vise, lëvizjet çlirimtare, të nisura nga forca politikisht të majta, gjetën përkrahjen e fuqishme të aleancave më të mëdha ndërkombëtare, duke i radhitur në anën e fitimtarëve dhe duke shenjuar një kthesë të jashtëzakonshme historike.

Në mesin e shekullit të shkuar, si nuk ishte menduar më herët nga klasa politike e kohës, lëvizja komuniste në Shqipëri, përmes organizimit të luftës dhe gjetjes së drejtë historike, radhitjes së saj krah Aleancës SHBA-BRSS- Angli, si forcat kryesore dhe vendosëse antifashiste, përfitoi si kurrë më parë përkrahjen e tyre, sidomos të Anglisë dhe të Shteteve të Bashkuara, të cilat, që në kontaktet e para, morën përsipër strukturimin dhe furnizimin e forcave partizane, si aleatët më të mundshëm të tyre.

Përmes misioneve të dërguara në Shqipëri, të cilat nisën me vëzhgues të rastësishëm dhe u ngritën deri në nivelin e një gjenerali veteran, u bë e mundur ngritja e batalioneve dhe formacioneve të njësuara të Ushtrisë Nacional Çlirimtare, armatosja dhe financimi monetar i luftës, dërgimi i specialistëve të njohur.

Ky aspekt, rreshtimi i Lëvizjes Nacional Çlirimtare, krahas Aleatëve Antifashistë ka qenë i njohur edhe më herët, pavarësisht përpjekjeve të mëvonshme për minimizimin e tyre, ashtu si nuk janë bërë të njohur deri në detaje angazhimi i jashtëzakonshëm i ushtarakëve anglezë në strukturimin e Ushtrisë Nacional Çlirimtare.

Ndërsa mendimi politik i forcave pro kolaboracionizmit gjatë luftës, apo i tashmi, që i ngjet ripërsëritjes së tezave të vitit 1943 e më tej, ka qenë i stërpërsëritur, duke nënvizuar vetëm tre a katër emisarë jugosllavë që paskan bërë gjithçka në Shqipëri!, ai i ushtarakëve të specializuar anglezë, që ishin dhjetëra herë më shumë dhe në të gjithë territorin, nuk është cilësuar.

Rreshtimi i Luftës Nacional Çlirimtare në krahun e duhur ka qenë veprimi më i drejtë dhe i vetmi historik, i cili nuk ka asnjë lidhje me çfarë ndodhi pas vitit 1945, me represionin dhe masat drastike që u ndërmorën.

Nëse Shqipëria do të kishte mbajtur të njëjtën vijë si Balli Kombëtar, pavarësisht elementëve nacionalistë socialdemokratë që ishin në atë strukturë, pra atë të bashkëpunimit me forcat pushtuese, qoftë edhe nën parullën e luftës kundër komunizmit, atëherë ajo nuk do ishte asgjë tjetër në hartën e botës, veçse një pjesë e ndarë mes shteteve fqinjë.

Jo rastësisht, ish drejtuesi i Ballit Kombëtar në mërgim, Hasan Dosti, do të shkruante se “Më mirë një Shqipëri e kuqe, se sa pa Shqipëri”.

Nëse elementë drejtues të Ballit, përgjithësisht njerëz me ndikim dhe historikisht të pranuar, do të kishin qenë fillestarët dhe vazhduesit e luftës për çlirim, gjërat do të kishin qenë krejt ndryshe, lufta civile nuk do të kishte ekzistuar as si term, vendi do të kishte pasur një prosperitet tjetër dhe marrëdhëniet me botën e qytetëruar do të kishin patur tjetër rrjedhë. “Dysheku” i ngrohtë dhe “jastëku” i butë që i afroi atyre, fillimisht fashizmi, dhe, më pas nazizmi, ishte joshës; jeta në mërgim e kishte zbehur dëshirën e tyre për sakrifica; në 15 vite larg atdheut ata nuk e dinin se tani ishte rritur një klasë e mesme, e cila donte hisen e vet në histori dhe në pushtet dhe se, pa këtë, asgjë nuk mund të llogaritej.

50 vite më vonë, në Kosovë, historia do të përsëritej në kahun pozitiv, duke lënë mënjanë sherritë dhe hasmëritë e njohura brenda shqiptare. E themeluar nga Lëvizja Popullore e Kosovës, një organizatë politike ku ishin bashkë nacionalizmi, irredentizmi dhe majtizmi, lëvizje politike e krijuar nga Jusuf Gërvalla, me prirje nacionaliste dhe Kadri Zeka, me orientim majtist, të cilët u vranë në janar 1982, sëbashku me Bardhosh Gërvallën, Ushtria Çlirimtare e Kosovës do të bëhej forca e dytë ushtarake dhe politike njëkohësisht në kombin shqiptar, që, si nuk ishte pritur nga shumë analistë politikë, do të gjente mbështetjen e jashtëzakonshme të Aleancës më të madhe ushtarake të të gjitha kohërave, NATO-s.

Për herë të parë kjo strukturë politike e ushtarake do të ndërmerrte një aksion kaq masiv ndaj fashizmit të rilindur, kësaj here deri thellë në pushtetin serb, për të bërë të mundur krijimin e një shteti të dytë shqiptar në Ballkan dhe, pak më tej, në avancimin e të drejtave politike e kombëtare të shqiptarëve në trojet e tyre nën Maqedoni. Si do të deklaronte komandanti Clark, “UÇK-ja ishte forca tokësore e NATO-s” dhe “ guerilja me rritjen më të shpejtë në botë”.

75 vite pas Luftës sy Dytë Botërore, jo rastësisht dhe jo pa bindje, janë ngritur tezat e përdhosjes së një historie vitale, marramendëse dhe që i vendosi shqiptarët krahas faktorëve historikë.

Për fat të keq rifillimi i riciklimit të kësaj përdhosje, si nuk ishte pritur, nis nga e majta qeverisëse, i një shkëputje nga traditat e saj dhe si një tentim i shefit të qeverisë për të ngulitur tezat e tij, të cilat i ka shpallur 29 vite më parë, në intervenimet e tij politike, të quajtura “Refleksione”.

Edi Rama nuk e bën këtë as si pozë politike dhe as si qasja ndaj të djathtës. Ai e ka bindje këtë qëndrim dhe, kudo që të jetë, në cilindo post apo krejt jashtë politikës, ai këtë qëndrim do të mbajë. Për të, qoftë nga snobizmi i moshës, qoftë nga pathellimi i tashëm historik, Lufta ishte një përplasje civile, ku, fitimtarët duhet të ulin kokën dhe të mundurit duhet të ringrihen. Për të dhe Rilindjen, si formë e sundimit mbi të majtën socialiste dhe progresive, ata që bënë krime ishin nacionalçlirimtarët, ndërsa tolerantët ishin ballistët, pavarësisht se vrasjet i bënë fillimisht me armë fashiste e më pas me armë moderne gjermane.

Unë do i sugjeroja të lexonte, gjithnjë nëse ia sugjeron dikush, që, në kohën e lirë, të lexonte një pasazh të shkurtër nga libri i një figure të njohur, të lidhur ngushtë me Ballin dhe drejtues i saj në emigrim, që, mes të tjerave shkruan:

“Por në ato vite ndodhën krime nga të dyja palët kundërshtare. Në mes të Ersekës u vranë dy këpucarë nga Poda, të akuzuar si komunistë. Ndërsa partizanët vranë një të ri, që rridhte nga një familje nacionaliste. Të nisur nga kjo vrasje, ballistët thirrën në kishën e fshatit Gostivisht nëntë prindër, që i kishin djemtë partizanë, duke i pyetur nëse kishin lidhje djemtë e tyre me vrasjen e të riut nacionalist. Edhe pse prindërit e partizanëve e mohuan këtë lidhje, ballistët, pa asnjë urdhër nga eprorët e tyre, i ekzekutuan ata brenda në kishë”.

Në fakt Shqipëria është ndër të pakta vende antifashiste, e cila, në përfundimin e luftës, fitimtarët kishin disa dhjetëra herë më shumë të vrarë se të mundurit.

Për këtë u duhet të ulin kokat!

Njëjtë po ndodh edhe në Kosovë, ku vrastarët po çirren për drejtësi dhe ku firmëtarët po gjykohen për krime, të cilat, me përjashtim të ndonjë rasti të veçantë, kanë qenë përballje me pushtuesin dhe me ata që, deri dje ishin bashkëfshatarë serbë, dhe u veshën me forcat ushtarake për të dëbuar përjetësisht shqiptarët nga tokat ku ishin autoktonë.

“Analistë” të zellshëm pas luftës, edhe brenda Kosovës, kërkojnë të gjejnë fajin në radhët e UÇK-së, duke harruar tepër shpejt se çfarë ka ndodhur në të vërtetë.

Për të mos harruar: Vetëm në Drenicë, ku ndodhej edhe shtabi drejtues i luftës, ndodhën këto masakra:

Në fshatrat Likoshan e Çirez të Drenicës, më 28 shkurt 1998, forcat serbe vranë dhe masakruan 24 civilë të pafajshëm.

Në Prekaz, më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, forcat serbe vranë dhe masakruan 56 anëtarë të familjes Jashari.

Më 26 shtator 1998, në Abri të Epërme të Drenicës, forcat serbe masakruan 23 anëtarë të familjes Deliu.

Më 28 mars 1999, forcat serbe në fshatin Izbicë vranë dhe masakruan mizorisht 147 shqiptarë të pafajshëm.

Më 5 prill 1999, në fshatin Rezallë, ushtria dhe policia serbe vranë 98 civilë, banorë të Rezallës dhe fshatrave përreth, nga të cilët 44 ishin të zhdukur.

Po në muajin prill të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruan edhe 54 civilë në Poklek të Ri dhe 24 civilë të tjerë në Çikatovë të Vjetër.

Nesër, një akademi e re, mund të ndodhë që të studiojë “luftën pa armë dhe pa uniformë“ në Kosovë.

Në Akademinë e tashme të Shqipërisë, njeriu, i cili ka qenë më tepër i lidhur me luftën çlirimtare në Kosovë, është profesor Shaban Sinani. E gjithë rrjedha e jetës së tij në një dhjetëvjeçar, kur askush nuk besonte se një forcë politike si LPK dhe një strukturë ushtarake, si UÇK, mund të kishte shanse për të fituar, do të jetë e afishuar pranë luftës, me analiza nga më seriozet, shkrime jetike, pjesëmarrje aktive në veprimtaritë e zhvilluara, mbështetje brenda shtetit shqiptar dhe jashtë tij; deri në kthimin e shtëpisë së tij në njërën nga bazat më të rëndësishme të Trupës Drejtuese të UÇK-së.

Askush si ai dhe profesor Moikom Zeqo nuk kanë qenë aq të angazhuara për çlirimin e Kosovës. Në disa raste ata kanë bërë shumë më tepër se strukturat qeveritare të shtetit shqiptar.

Unë i di bindjet e tij, dhe, po ashtu, e di se si mund të ndjehej nëse në Prishtinë do të ftohej të ndërmerrte një temë për luftën pa armë,pa uniformë e ndoshta edhe pa njerëz. Përmes figurave të tilla mund të strukturohet e gjithë Akademia e Shkencave e shtetit shqiptar.

Por, le të kthehem në idenë fillestare të këtij shkrimi. Qëndrimi i Rilindjes ndaj luftës a do të jetë bumerangu i luftës së mohuar?

Socialistët kanë patur gjithnjë besim se elektorati i tyre do i votojë në çdo mënyrë, edhe kur ata bljnë gabime. Dhe i ka votuar,pasi përgjithësisht nuk kanë prekur vlerat themelore të së majtës, edhe kur kanë bërë faje politike.

Edhe kur Edi Rama i zhgënjeu ato me mosndëshkimin e së keqes, gjë që ia kishte premtuar dhe që ishte një domosdoshmëri politike dhe historike për t’u bërë, ata e rivotuan. Sepse ende nuk kishte shkelur në dërrasën që mund të thyejë përfundimisht sektin mazohist të Rilindjes nga masivët e socialistëve.

Edhe më militantët kanë zhgënjimin e tyre. Shembulli i vitit 2017, kur rreth 200 mijë demokratikas refuzuan Lulzim Bashën, mund të përsëritet me heshtjen e qindra mijra socialistëve, të cilët tani nuk do e kenë fjalën për të falur një gabim apo shlyer një faj, por në prekjen e njërës prej themelive të tyre, luftën dhe qëndrimin antifashist.

Nëse kjo ndodh, faji nuk do të jetë i atyre që qëndruan në shtëpi, por i atyre që u thanë harbutshëm: Uleni kokën!