Largimet? Rama: Edhe një dekadë më shumë shqiptarë do të ikin sesa do të vijnë

Opozita e ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se me qeverisjen e tij ka larguar mijëra shqiptarë jashtë vendit, që kërkojnë azil në vendet e BE-së.

Por për kryeministrin Edi Rama, edhe nëse kjo opozitë vjen në pushtet njerëzit nuk do të kthehen në Shqipëri, pasi po sipas tij, edhe një dekadë do të jetë ky trend, më shumë do të ikin sesa do të vijnë.

“Është e studiuar se edhe një dekadë tjetër trendi do të jetë ky, më shumë do të ikin sesa do të vijnë. Në të gjitha vendet, sa do të jetë raporti i ikjeve kjo do të varet nga vendi në vend. Por nëse ne do të bëjmë gjërat e duhura dhe i dimë shumë mirë se cilat janë dhe jemi vetëm ne që mund ti bëjmë, do të jemi ndër vendet që do e stabilizojmë këtë trend. Që ekuilibri të jetë më i qëndrueshëm, kjo kërkon që të bëjmë atë që kemi bërë këto vite”.

Një tjetër sulm edhe për LSI-në. “A njeri që e beson që LSI-ja mund të pajtohet me një shtet ku është pjesë e pushtetit dhe funksion merita, përveç meritës kur je anëtar apo aksioner i LSI-së? Unë nuk besoj se ka. Kush e mendon ka një problem me mënyrën e të menduarit. Për ne këto zgjedhje janë një betejë jo me ata që kemi mbrapa, por me shqetësimet e thella të njerëzve”.

O.J/DITA