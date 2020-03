Ta lëmë mjekun të bëjë punën, ne të tjerët të mos bëjmë sikur luajmë luftash

Nga Bedri Islami

Shqipëria është në një ndër momentet më jetike të saj, mbi të gjitha përballë një sprove të panjohur, nga e cila askush nuk e di me siguri se si do të jenë rrjedhojat: do të jetë nën shembullin e ububushëm të shtetit fqinj , Italisë së rënë në gjunjë nga përbuzja e saj; do të jetë gati duke rënë , si një tjetër vend mesdhetar, Spanja e përkulur fort , ku në çdo 16 minuta dëgjohet një kambanë morti, apo do të jetë nën protektoriatin austro – gjerman, ku përmasat e pandemisë po përballohen, deri tani, me atë sigurinë që të sjell vetëdija se edhe kështu mund të jesh i fituar.

Ndryshe nga sa ndodh thuaj në të gjitha vendet perëndimore, ku politika po shkon drejt heshtjes dhe vendin e tyre e kanë zënë disa njerëz, mjekë , burra të heshtur e gra të mençura, të cilët po drejtojnë atë që deri më tash nuk e ka drejtuar askush në një luftë: vetë luftën, në Shqipëri, thuajse e gjithë klasa politike është hedhur në vijën e parë, jo të betejës, por të dukjes se vetëm prej tyre mund të vijë një e ardhme krejt ndryshe.

Nga përplasjet, ashtu si në çdo rrëmujë e tymnajë, rolet kanë marrë përmasa të tjera, nganjëherë të habitshme dhe të papritura.

Edi Rama, shefi i qeverisë, është kthyer në një monark të shekujve të shkuar..

Ilir Meta , shefi i presidencës, po merr rolin që i ka shijuar më së shumti, atë të shefit të qeverisë…

Lulzim Basha, shefi i opozitës, bën provat se si mund të kishte qenë kryeministër dhe ndjen nga pas skifterët që duan të jenë edhe ata në misterin e luftës së sotme, për të kërkuar haraçin politik të së nesërmes..

Petrit Vasili, zëvendësshefi i zëvendësopozitës, sillet si p.rdha nëpër brekë!

Thuajse asnjëri nuk është në rolin e tij dhe të gjitha shfaqen si mesia të panjohur, sikur nuk i kemi provuar, nuk i kemi patur dhe nuk ia dimë se nga vijnë dhe ku do të shkojnë.

Le të sqarojmë këtë mendim në kohën e virusit:

Edi Rama është njeriu që e ka shpallur luftën dhe e di më së miri se kjo është, më shumë nga gjithë të tjerët, lufta e tij. Pranë vetes nuk ka të tjerë., që ose nuk duken, edhe kur janë të domosdoshëm, por, edhe kur janë të dukshëm, u kërkohet sfumimi i domosdoshëm.

Edi Rama është thirrur për të përballuar një luftë, kjo është detyra e tij kryeministrore, mbingopja prej saj është tejkalimi i së drejtës dhe fillesa e kthimit të saj në një sprovë pushteti.

Përmes tij njerëzit mësojnë se kur do të dalin nga shtëpia, kur do të futen në karantinë, kur do të blejnë, kur do të marrin ilaçet, si do të përballen me sëmundjen, si të lajnë duart e të mos takohen me njeri tjetër; ai vendos, tani jo më nga shtëpia vetjake, por nga zyra, se cilët do të bëjnë pushim dhe kur do e bëjnë, si do vërshojë ushtria nëpër rrugë, autoblindat, ndarja e ushqimeve, koha e pushimit dhe e meditimit, distancën që duhet të kemi nga njëri tjetri, bën paralajmërimet serioze se policia do i shpërndajë njerëzit me gaz lotsjellës, në çdo ridalje të tij televizive mund të pritet një nuancë e re e luftës, ai përcakton se kur është koha për të bërë joga dhe…koha për t’u gjendur pranë oligarkëve të zakonshëm në praninë e tij.

Edi Rama e di më mirë se gjithë ne të tjerët, kjo është lufta e tij dhe në këtë luftë , ose do të sillet si monark fuqiplotë dhe i vetëm, ose do të dështojë dhe çdo faj do i mbetet atij.

Ai që merr përsipër të drejtojë një luftë duhet ta dijë fare mirë këtë..të gjitha ose asgjë.

Për të gjitha të parat, që mund të bëhen edhe nga mjekët, nga ministrat e tij që nuk dihet se ku janë, nga specialistë që po shkëlqejnë, njerëzit e dinë se janë , mbi gjithçka, mënyra më e zakonshme e drejtimit autokratik të njohur.

Ajo që nuk kuptojnë është se si, në këtë kohë kur shteti ka nevojë për çdo qindarkë të ruajtur deri në thellësinë e saj, përmes shefit të qeverisë, gjen kohën që, si në çdo pashallëk e mbretëri, të bëjë edhe ndarjen e pasurisë. Habiten kur mësojnë se për të porositur mjetet e kësaj lufte janë dashur disa ditë hezitime dhe ngurrime të paarsyeshme, ndërsa për të paguar katër firma , brenda një dite të enjte, me 19 mars, qeveria, me miratimin e shefit të saj, se askush nuk guxon ndryshe, ka paguar 2.45 miliardë lekë ose rreth 22 milionë euro, për çfarë?..për projekte rrugësh, në katër kompani, nga të cilat vetëm njëra, Gjoka, është në punimin e Rrugës së Arbrit, ndërsa pagesat për kompanitë e tjera nga të dhënat e thesarit nuk detajohen se për çfarë punimesh janë kryer.

Shumë vite më parë, për Xhekun e Parë të Anglisë, një bashkëkohës i tij thonte se “ Të gjithë mbretërit hedhin të holla nga dritarja ditën e kurorëzimit, Xheku është i pari që hedh çdo ditë”.

Por nuk besoj se ka hedhur edhe në ditën e një pandemie që troket përherë e më afër.

Çdo qeveri, e cila qëndron gjatë në pushtet, mund të kthehet në autokraci. Kjo e sotmja, rilindase, për disa muaj do të kthehet në një monarki absolute.

Për disa muaj shqiptarët do e durojnë, disa nga bindja e të tjerë nga frika. E keqja e këtij sundimi është në atë çka vjen më pas: dëshira e sundimit , edhe në paqe, si në kohë lufte!

Pas luftës, për një autokrat, është thuaj e pamundur të mësohet me artin e vështirë të të jetuarit në paqe!

Për socialistët, që janë mësuar ta nderojnë liderin e tyre si një personalitet të padiskutueshëm, kryengritja kundër “ mbretit” i duket , edhe për shumë kohë, një veprim i përbindshëm.

Ilir Meta , që pas revoltimit të tij të 2 marsit dhe shpalljes së një Besëlidhje të re, të cilën, jam i bindur, me praktiçizmin e tij, as vetë nuk e besonte, tashmë është në një staturë tjetër politike, thuajse të pabesueshme. Ai takon specialistë, bën thirrje qetësie dhe maturie, të sjell në vemendje çfarë duhet bërë, mbështet qeverinë, të cilën më me dëshirë do e udhëhiqte, takon mjekë e specialistë, nuk parashikon më tërmete, është ndalur në staturën e tij politike, pa u bërë bashkë, të paktën publikisht me njerëz medialë apo komedianë apo duke luajtur futboll në plazhin e Lalzit, dërgon gjithnjë e më pak mesazhe të koduar, si ajo..po vjen pranvera, pasi kishte paralajmëruar më parë pranverën shqiptare, nuk ndjen , tani për tani, dëshpërim se nuk e shpalosi forcën e tij me 15 mars në mesin e parlamentit, sikur ky i fundit do ia kishte varur, fton në bisedë ministren e shëndetësisë, ndahet i kënaqur nga takimi dhe , pastaj, krejt ndryshe nga çfarë bën binjaku i tij politik, Berisha, shkon tek e pamenduara, shpërndan përmes rrjeteve sociale postimet frymëzuese të Ministres Manastirliu, në fakt ministria zonjë e shëndetësisë. Për të vënë një kapak të këtij ndryshimi vjen edhe falenderimi që shefi aktual i qeverisë i bën shefit ëndërrues të saj, ose më saktë, armikut të tij numër Një. Edi Rama e falenderoj për qëndrimin…të jetë kjo shenjë e një detante politike në trekëndëshin qeveri – parlament – president , ku të parat mund të përmblidhen në një emër, Edi Rama dhe e treta ka emrin e Ilir Metës? Kush ka ngrënë ngjala një herë, i kërkon përsëri, sidomos kur janë të Lalzit!

Lulzim Basha, i cili në fakt ka zbritur nga toni i madhështisë në kërkim të një gjuhe ndryshe, jam i bindur se ka ardhur koha të kthehet në dy gjëra, të cilat parlamenti anglez i ka sanksionuar që në janarin e vitit 1642, përmes së cilës, “ pakica duhet t’i nënshtrohet shumicës e t’i japë kësaj mundësinë për të qeverisur” dhe se opozita, nuk duhet të humbë kurrë ndjenjën e së mundshmes.

Nuk ka gjë më të më lehtë për një opozitë të bëjë kërkesat e saj, gjithnjë e më shumë populiste, kur vetë rri e ngujuar në një ide fikse, përmes së cilës,mjerisht, e keqja e ndodhur përcjell rrugën e shpejtë drejt pushtetit. Në kërkesat e tyre, disa nga ata që i rrinë majtas e djathtas, jo vetëm që nuk i bren ndërgjegja për kaosin që mund të krijohen përmes deklarimeve bajate, por as nuk ndjehen të shqetësuar. Ai, ka tani, gjithë kohën e duhur të dijë se shpesh herë djalli i kryengritjes merr pamjen e ëngjëllit të reformës.

Një opozitë e dehur me pushtetin, kur ende nuk është në asnjë nga shkallaret e saj, përmes populizmit ekstrem, bëhet e pabesueshme.

Opozitës nuk i duhet ngritja në hava, por ulja me këmbë në tokë. Ajo duhet të gjejë mënyrën për të qenë njëkohësisht edhe transparencë e qeverisë, edhe e besueshme.

Nëse Basha , apo kushdo tjetër nga skifterët mbi të, mendon se, përmes deklarimeve çapraze të Bardhit mund të rrëzohet qeveria Rama, me gjithë mëkatet e saj, nuk ka kuptuar as fillesën e artit të ardhjes në pushtet, ose duhet pyetur se nga cili burim siguron të ardhurat e tij.

Nëse LSI është një parti pragmatike, e detajuar si një detashment dhe ku vizioni është i humbur, atëherë çka mund të paramendohet me paraqitjen e saj përmes Petrit Vasilit, i cili, pasi agjëron shtatë ditë, çel të tetën, menjëherë pasi shefja e tij jep sinjalin e sulmit.

Ndoshta në politikë ka vend edhe për sorollatje të tilla, por jo në kohën e një lufte, të cilës nuk i dihet as fillimi e as fundi.

Së fundi:

Çdo komb, në kohë krizash e aq më tepër, luftrash, evokon një mit kombëtar dhe figurën tradicionale të një heroi shpëtimtar.

Njerëzit e kanë zgjedhur atë: mjekun.

Le ta lëmë mjekun të bëjë detyrën e tij dhe të tjerët mos të bëjnë sikur luajnë luftash.

*****

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë.