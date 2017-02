Lefter Çipa, bardi i madh i këngës polifonike të Bregut

Prof. dr. Bardhosh Gaçe

Në kulturën shqiptare një rol të madh kanë luajtur edhe mjaft personalitete që kanë sjellë një burim të freskët popullorë, përjetimin e thellë shpirtëror të shtresave të gjëra popullore për çështjet më madhore dhe kulturën shpirtërore, e cila ka qenë dhe vijon të jetë në themelin e zhvillimit tonë shoqëror. Kohët kanë vërtetuar se kjo shtresë e kulturës popullore, këta personalitete të dijes së thellës dhe zbulues të thelbit shpirtëror të popullit tonë kanë qenë të rëndësishëm gjatë gjithë historisë sonë kombëtare, jo vetëm popullore, por dhe të dijeve të tjera, sepse kanë shoqëruar me një lloj besnikërie të veçantë zhvillimin social, historik, shpirtërorë dhe kulturën e brendshme vazhdimisht, ulje- ngritjet dhe premisat e pasurimit të kësaj kulture.

Shembujt e pakontestuar që na vijnë për trashëgiminë e hershme, si për ciklin e kreshnikëve, baladat e Jugut dhe të Veriut, dëshmojnë sa të rëndësishëm janë këto bardë, të cilët janë të pakët, jo vetëm për popullin shqiptar, por të gjithë popujt e tjerë në botë. Kultura autentike e popujve, fundamentet shpirtërore dhe pasuritë e lashta kanë në dëshminë e mbijetesës së tyre pikërisht kontributin dhe inteligjencën e këtyre njerëzve. Ata kanë qenë zëdhënësit më të mirë dhe më të rëndësishëm të shpirtit të popullit, jo vetëm në problemin e kulturës popullore, por për shumë çështje të rëndësishme, që lidhen me etnopsikologjinë, zakonet, historinë, filozofinë popullore, mënyrën e jetesës, çështjet e familjes dhe shumë çështje të gjera.

Nëse kulturës sonë popullore, veçmas këngës popullore do t’i mungonin personalitet e kësaj fushe, njerëzit që më mirë se kushdo ditën që të ekspozojnë për brezat shpirtin e madh të popullit shqiptar, kulturës sonë do t’i mungonte diçka thelbësore, diçka tepër e rëndësishme, do t’i mungonte tabani i lashtë, mbi të cilin është ngritur gjithë kjo “strukturë” komunikuese, e harmonishme, kumtuese dhe e përcjellë nga koha në kohë, nga brezi në brez.

Në këtë aradhë të ndritur të personaliteteve të kulturës shqiptare në përgjithësi dhe të polifonisë së Bregut të Detit në veçanti, e cila ka zërin e saj në kulturën popullore dhe polifininë e Labërisë është edhe Mjeshtri i Madh Lefter Çipa. Polifonia ka pasur dhe vijon të ketë personalitet e veta që në fillimet e saj dhe jeta e saj lidhet fort me bardët e njohur, të cilët kanë arritur ta kthejnë në art, në këngë, në harmoninë e mrekullueshme të zërave dhe shpirtit të njerëzve të Bregut të Detit dhe të Labërisë, duke e bërë polifoninë një thesar të çmuar dhe të pazëvendësueshëm në kulturën shpirtërore shqiptare dhe në mjeshtërinë e rralë lqë ajo ka përcjellë mesazhin e madh të artit dhe shpirtit të popullit.

Në përmbledhjen me këngët e tij “Këngët e atdheut tim” (Botoi OMBRA GVG, Tiranë 2014), ndjeshmërinë dhe raportin që Lefter poeti ka pasur dhe ka me këngën polifonike të Bregut të Detit e ka shpjeguar mjaft mirë kur thotë:”Mos e moho jetën që ke jetuar, se ke mohuar historinë tënde! Mos e moho atë që të ka sunduar, se do të thotë se ke qenë i paqenur! Ndaj mos e mjegullo mjegullimin tënd! Dhe në qoftë se ke qenë i verbër, i verbuar, ke pasur mëmë dhe babë, familje, grua dhe fëmijë, Atdhe për së gjalli dhe varr kur të vjen dita e vdekjes. Ke jetuar me miq e shokë, me fisin dhe gjakun tënd, ke nderuar dhe ke respektuar simbolet dhe himnet e ditëve të shënuara, ke puthur flamurin dhe shtizën e tij…”.

Kuptohet qartë se sa i shenjtë, sa madhor, sa bashkëpunues është vetë misioni i një njeriu të këngës siç e shpjegon Lefter Çipa, i cili të gjithë jetën e lidhi me këngën polifonike, me poezinë dhe baladën si mundësí të mrekullueshme për të shpalosur shpirtin e tij brilant, ndjenjat dhe motivet e tija atdhetare, lirike dhe historike. Prof. Spiro Shituni, njëri nga njohësit dhe interpretët shkencorë të polifonisë, shkruan kështu për Lefter Çipën:”…një ndihmë të shquar dhe të ndjeshme ka dhënë gjithashtu poeti i shquar i polifonisë shqiptare Lefter Çipa. Ai është autor i tërë repertorit të teksteve dhe varianteve melodike të Pilurit. Kënga polifonike piluriote interpretohet ngahera në mënyrë të përzier, gra e burra së toku. Melodinë e parë të saj zakonisht e këndon një grua, melodinë e dytë-një burrë, sipas edhe rastit”.

Kënga polifonike, e cila ka një shtrirje të gjerë, jo vetëm në Shqipëri, por dhe ne vende të tjera, madje dhe në vende që nuk kanë lidhje kufitare me Shqipërinë dhe Labërinë apo Himarën në veçanti, duke pasur si vatër pikërisht polifoninë labe dhe atë të Bregut të Detit, arriti të ju rezistojë kohërave dhe zhvillimeve kulturologjike në Shqipëri dhe në rajon. Ajo, ruajti thelbin e saj, marrëdhënien e fortë me zhvillimet shoqërore dhe historike, duke u kthyer në një shkollë për brezat e ardhshëm. Tradita e brezave, tradita e pasurimit të saj dhe nderimit të saj ka qenë një nga pasuritë e jashtëzakonshme të saj, prej të cilës u motivuan dhe lindën personalitete të poezisë dhe muzikës së polifonisë së Bregut të Detit.

Lefter Çipa është njëri nga bardët e mëdhenj të mbajtes dhe përcjelljes së stafetës së shenjtë dhe të mrekullueshme të kësaj polifonie. As ai dhe as ndonjë poet tjetër nuk mund të linte në harresë nderimin e madh që ajo kishte dhe vazhdon të ketë në katedrat më prestigjioze të muzikës popullore në botë. Lefter Çipa e ka ndjerë shumë mesazhin që ka lënë Neço Muka, një mjeshtër i vërtetë, kur i regjistroi këngët e Himarës në disqe në Paris, me ç’rast u krijua mundësia që atë të përhapeshin në të gjithë Evropën.

Në këngën polifonike të Himarës, veçmas në atë të grupit të Pilurit, për të cilin studiuesit e kësaj kënge shprehen se ka tipare të veçanta dhe është pasuruar qoftë në vijën melodike, në ritmikë, duke sjellë vlera të veçanta dhe të vërteta estetike, duhet thënë se Himara është pjesë e Labërisë dhe polifonia e Himarës dhe grupi i Pilurit janë pasuri e çmueshme e gjithë polifonisë labe. Lefter Çipa, pa dyshim hyn në radhën e panteonit të artë të poetëve që përveçse e ruajtën traditën e vyer të polifonisë, ata e pasuruan atë, i rritën nivelin e teksteve, që domosdo kërkonin të kishin dhe novatorizëm rast pas rasti. Kështu në këtë panteon të artë të poetëve të polifonisë Lefter Çipa qëndron bashkë me Ali Dinen, Selim Hasanin, Mato Hasanin, Xhemil V. Dukën, Tartar Zekën dhe të tjerë. Grupi i Pilurit dhe Lefter Çipa nuk e kuptojnë dot njëri–tjetrin të veçuar. Ata plotësojnë njëri-tjetrin dhe së bashku përbëjnë një “enciklopedi” të shpirtit të piluriotëve, të Himarës dhe të Bregut të Detit. Ai bashkë me grupin e Pilurit thurën vargjet, bashkë krijuan meloditë, që më pas u kënduan në festivale, në koncerte në Shqipëri dhe në vende të tjera të Evropës.

Përveç kontributit total Lefter Çipa solli maja të këngës piluriote në traditën dhe në zhvillimin e polifonisë në veçanti, duke i sjellë kulturës sonë kombëtare perla dhe këngë mitike të paharruara. Këngë të llojit lirik, me një mison jashtëzakonisht të rëndësishëm siç është ajo “Tundu bejkë e bardhë tundu”, “Naim Shqipëria, “O shokë vdkesha nga kënga”,“Vito pëllumbesha”,”28 mijë yje”, “Zoga kaçake në male”, “Labëri sa të dua”, “Bilbilat e vendit tim” e ndonjë tjetër, janë majat e polifonisë së jugut dhe visare të kulturës sonë popullore shqiptare. Lefter Çipa është autori i 16 librave, me tekste këngësh, poema, poezi dhe balada, të cilat i këndojnë Atdheut, historisë, dashurisë, luftës, zhvillimit, natyrës, detit, Bregut të Detit, Labërisë, Vlorës, trojeve kombëtare, në të cilët gjen shprehje artistike dhe estetike të mrekullueshme frymëzimi dhe motivet e thella të cilët vlojnë brenda shpirtit poetik të tij.

Lefter Çipa jeton në Himarë dhe me këngën për të cilën thotë:”polifonia shqiptare, por në veçanti polifonia bregase himarjote, është kënga e perëndive” dhe “nocioni bregas është shumë më i madh se nocioni himarjot”. Lefter Çipa është lidhur fort me këngën polifonike dhe me atë të Bregut të Detit, për të cilën thotë se ajo është e bukur, e lashtë, se ajo “këndohet në 1000 gjuhë” dhe se “bregasit himarjotë këndojnë më bukur se bilbili”.

Kënga polifonike e Bregut të Detit është e lashtë, autoktone pasi ajo i rezistoi kohës, luftërave, kulturave të shumta që synuan ta rrënojnë, sepse me të u pleks trimëria e burrave trima dhe të rreptë himariotë dhe të gjithë Bregut të Detit, ajo u ngjan burrave trima atë Himarës, ashtu siç është dhe gjuha e perëndive. Himara është një figurë mitologjike shprehet Lefter Çipa, një emër i përfshirë dhe në Enciklopedinë franceze, angleze, greke, italiane etj. Nuk quhen kot me emrin Vetëtima të Akrokeraunit malet që rrethojnë dhe qarkojnë Himarën pasi mendohet se atje “kreu” i perëndive Zeusi fjalosej me perënditë e në zemërim shpërthente në vetëtima. Madje Çipa mendon se polifonia e Bregut të Detit është më e vjetër se dhe Roma e Bizanti, si një kulturë shpirtërore dhe mbijetuese e shpirtit luftarak dhe të bukur të Himarës, Bregut të detit, Vlorës dhe Labërisë. Në sensing e thellë, polifonia e Bregut të Detit ka një cilësi të thellë, që tregon për kulturën e saj, thujase hyjnore, pasi ajo nuk ka fundament që t’i këndohet hakmarrjes një praktikë historike jo e pakët ndër shqiptarët.

Lefter Çipa është një poet i mrekullueshëm, i pajisur jo vetëm me një intelekt brilant të njerëzve të zgjuar të Himarës dhe Labërisë, por me një shqisë poetike të mprehtë, me një kulturë të trashëguar nga visaret e popullit dhe të përvetësuar nga leximet e tij, ku bie në sy adhurimi i veçantë për De Radën, Naimin dhe Çajupin, tek të cilët siç duket ai ka gjetur një raport shpirtëror të mirë dhe bashkëpërjetues të motiveve bregdetase.

Për arritur të nxjerrë thesaret dhe motivet e shumta që poeti Lefter Çipa ka sjellë në krijimtarinë e tij është e pamundur, për shkak se poezia dhe kënga e tij kanë pleksur historinë, marrëdhëniet e njerëzve të vendit të tij me ngjarjet e shumta historike, luftërat, betejat, motivet hyjnore dhe të tjera. Tre katër këngë, të cilat plotësojnë një kontekst e vogël të këtij deti krijimtarie, i vijnë në ndihmë njohjes të këtij bardi të vërtetë të polifonisë së bregut të detit. “O Labëri sa të dua”: “O Labëri sa të dua,/ Kurvelesh të kam në krye,/ Për ato malet e tua,/ që qenë shtroje lirie./Gërxhe, pllaja, sheshe, brinja,/ Larë e mbushur nga gjaku,/ Çdo pëllëmbë njëmijë trima,/ Që gishti s’u hoq nga çarku./Në ato vite, në ato halle,/ S’u kursye gjak e bukë,/ Për atë luftën partizane,/ Gra e burra morën pushkë./Të gjithë veshën gjerdanët,/ Nën kushtrimin e burrërisë,/ Dhe guri ndizej nga zjarret,/ Mbi tokën e shenjtërisë./Refreni: Sa yje që kish në qiell,/ Aq djem kish Kurveleshi,/ Për lirinë e shenjtë me diell,/ Labëria djemtë i deshi,/ A s’ma jep dorën e pushkës,/Të ta shtrëngoj Labëri,/ Shpirtin e zjarrtë të luftës,/ Gatuar plot trimëri.

Polifonia himariote, qoftë dhe ajo e grupit të Pilurit plotësojnë kontekstin e gjerë dhe dimensionin e thellë të polifonisë labe. Treva e njohur e Labërisë, jo vetëm si një kulturë autentike, por dhe si një kumti i lashtë etno-historik përbën tabanin e fortë dhe aktiv të polifonisë shqiptare në përgjithësi. Ajo ka një lloj adhurimi nga penëtarët dhe këngëtarët e polifonisë, për rreptësinë deri në kulm kur është rasti dhe nevoja, por si manare në raportet shpirtërore dhe miqësore me njerëzit. Kënga “O Labëri sa të dua” e krijuar si tekst nga Lefter Çipa, ka një pamje historike, me motivet trimërore dhe të luftës, për të cilën ajo e meriton dashurinë dhe sakrificën. Është një këngë e ndërtuar mbi një lloj apostrofe kontekstuale, e mundësuar nga cilësitë që poeti shquan te Labëria, historia e saj, njerëzit e saj, Kurveleshin dhe malet, në të cilët shquhet gjaku i derdhur, çdo pëllëmbë e tokës mbushur me trima, të gjithë trimat me gjerdanët për mesi dhe pushkët në krah, për gratë e burrat bashkë që nga luftërat e hershme e deri te lufta antifashiste, e sublimuar në fundin e saj mrekullisht nga vargjet “Të gjithë veshën gjerdanët,/ Nën kushtrimin e burrërisë,/ Dhe guri ndizej nga zjarret,…”, që ka mbajtur në kushtrim hyjnorë të lirisë këtë tokë të shenjtë.

Është një poezi – këngë e pleksur në nënshtresat e komunikimit mjeshtërorë të poetit, e intonuar mrekullisht në harmoninë e zërave që ka zakonisht polifonia, ku duket vijueshmëria historike dhe kohore, përmes grave, burrave, të rinjve, të rejave, malet, gërxhet, pllajat, fshati dhe qyteti, të materializuara përmes dy figurave artistike të enumeracionit, për shkakun e një numri të madh të elementëve referencial me të cilin ai “vizaton” dashurinë për Labërinë dhe përshkallëzimit progresiv, kur kërkohet të jepet cilësia e Labërisë dhe “britma” e lirisë, nga gërxhet, pllajat, malet, njerëzit, gratë, burrat, gjerdanët, gjakun e derdhur dhe konkretizimi refrenor si:” A s’ma jep dorën e pushkës,/Të ta shtrëngoj Labëri,/ Shpirtin e zjarrtë të luftës,/ Gatuar plot trimëri.”

Lefter Çipa është mjeshtër i përshkrimit me detaje të ngjarjeve historike, të cilat arrin t’i përgjithësojë, pavarësisht përdorimit dendur të cilësive, kryesisht të epiteteve. Është poeti i kontekstit, duke qenë dhe i detajit, një mjeshtër që rrallë arrihet në autorët e teksteve të këngëve. Në këtë kuptim, kënga duke qenë dhe një poezi brilante, e ndërtuar mbi gjethitë e këngës popullore, arrin të përcjellë një mesazh të madh, të kuptuar dhe perceptuar drejt nga gjithë nivelet e lexuesit nga njëra anë dhe e dëgjuesit nga ana tjetër, për shkakun e njohur, pasi polifonia e Bregut të Detit ka një zë të dukshëm që e kumton poezinë.

Bardi i madh i këngës polifonike ka botuar një varg veprash poetike me krijimtarinë e tij popullore” “Bejkë e bardhë” (1973), “Shqipëri moj ballëhapur” (1976), “Bilbilat e vendit tim” (1981), “Dheun tim përsipër mbaj” (1999), “Për Kosovën prapë do ngrihem” (1999), “Kënga që tret lotin” (2002), “Këngët e Akroqeraunit” (2004), “Këngët e Ruzanës” (2006) dhe “Këngët e Atdheut tim” (2014). E gjithë kjo krijimtari brilante ngjizet në një çast të rrallë frymëzimi të poetit, në Festivalin Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës, tetor 1973, kur Lefter Çipa dhe grupi polifonik i Pilurit u ngjitën në kalanë e Argjiros me këngën “Tundu bejkë e bardhë, tundu”, e cila dëshmoi artin e fuqishëm të Lefter Çipës dhe rrënjët e thella të polifonisë së Himarës, duke u përhapur pastaj në të gjitha trevat shqiptare. Ishte kjo këngë që udhëtoi edhe në mjaft vende të Europës dhe u nderua me çmim në Ganat të Francës.

“Naim Shqipëria” është një këngë tjetër e kënduar nga grupi polifonik i Pilurit dhe përhapur në mjaft vise të vendit, deri edhe nga Ansambli i Shtetit. /“Ku peshon më shumë guri,/ Ku s’ka të vdekur burri,/ More Naim Shqipëria,/ Peshon në vendin e tija,/ Ku i flet gjuhën fëmija,/ Bilbil i vendeve të mija./Gjuhën e zogjve nëpër djepe,/ Zgjove kombin, dritë mbete,/ More Naim Shqipëria,/ Se ti ishe gjak prej nëne,/ Gjak i zemrës prej kënge,/ Bilbil i vendeve të mija,/ Shkëlqim yjesh bëhet behari,/ Ç’u bë Naim këngëtari,/ More Naim Shqipëria,/ O pena me flori larë,/ Mbi borë, lulja e parë,/Bilbil i vendeve të mija./O i ëmbli për të gjallë,/ I gjalli për shqiptarë,/ More Naim Shqipëria,/ Pak jetove dhe shumë na le,/ Shumë more dhe nën dhe,/ Bilbil i vendeve të mija.

Kënga “Naim Shqipëria” ka një komunikim poetik të jashtëzakonshëm. Ajo nis me dy simbole në një marrëdhënie të detyrueshme “guri” dhe “burri”, dy cilësi tipike për shqiptarët, që të shtrirë në kohë dhe në ngjarjet historike të vendit kanë domethëniet e veta. Këngëzimi për poetin kombëtar Naim Frashëri ka një buçimë të theksuar të vetë natyrës së polifonisë.

Në qendër të simbolikës dhe konkretizimit për poetin, të cilin nuk e quan Naim Frashëri por Naim Shqipëria, ka vendosur një figurë metonimike, valorizuese në natyrë dhe në shpirtin njerëzor: bilbilin. Bilbili përveçse karakterizon poetin, është njëri nga zogjtë më të bukur dhe më të njohur në të gjithë shoqërinë njerëzore që nga lashtësia e deri sot. Emblema e “bilbilit” është një gjetje e mrekullueshme, me arsyen për të gjetur peshën dhe bukurinë përmes të cilës poeti kërkon të sjellë Naim Frashërin, poetin i cili e bëri të njohur gjuhën më të bukur në botë, gjuhën e perëndive, gjuhën shqipe. “Bilbili” është një simbol valorizues i mrekullueshëm kur kërkohet për të vendosur raportet e kohës dhe bukurisë, vendit dhe hapësirës, njësisë dhe bashkësisë, perceptimi është kaq racional për shkakun e thjeshtë të kumtit, Naimi është bilbili i gjuhës shqipe, i këngës së bukur, i atij bilbili që sa është jeta në tokë ka kënduar bukur, njëlloj në çdo vend të globit. Shikoni sa domethënie ka ky konkretizim simbolik mes poetit dhe bilbilit dhe bilbilit me gjuhën shqipe.

“Naim Shqipëria” është një poezi-këngë, për të cilën poeti ka përdorur një numër të konsiderueshëm të fjalorit poetik, i drejtohet atij nga njëra anë dhe skaj këtyre e karakterizon atë si bilbili i vendeve të mija. Duke iu drejtuar Naimit poeti ka gjetur mundësinë të përzgjedhë dhe të verë në “kumbim” një fjalor karakterizues nga njëra anë dhe një përshkrim të vendit të tij, qoftë deri në dhimbje, pasi duke vajtuar poetin, mungesën e tij, njëherësh ai vajton dhe ka dhimbje për vendin e tij. Rievokimi i bilbilit përbën një qasje të nevojshme për motive ndaj brezave, ai i krahason djemtë e Shqipërisë si bilbila dhe trima, ndaj e kërkon që ata kështu të jenë përjetë.

Kënga duket se ka dy pjesë, pjesa e parë është revokuese dhe me një farë patetike, për vetë natyrën e polifonisë dhe pjesa e dytë ka një lloj vajtimi krenar, ajo që poeti nuk është gjallë, na ka lënë, por që duhet të ringjallet në mënyrën e veçantë të natyrës që shqiptarët vendosin marrëdhëniet e tyre me historinë. Plazmimi i brendshëm i poezisë dhe këngës ka të bëjë me gjuhën shqipe nga njëra anë dhe patriotizmin e madh që Naim Frashëri bëri për të gjithë shqiptarët, gjatë një kohe të rëndësishme të historisë sonë. Pikërisht vargjet “O i ëmbli për të gjallë,/ I gjalli për shqiptarë,/ More Naim Shqipëria,…” përbëjnë një personifikim të mrekullueshëm në një kontekst të gjerë të shqiptarëve, një mishërim të nevojshëm për vendin dhe shqiptarët.

Në këngën “Shqipëri, mali me këngë” poetikisht Lefter Çipa ka një cilësi të veçantë, ai krijon kontekste të jashtëzakonshme përmes poezisë dhe këngës. Duke e parë këngën si një nga mjetet dhe mundësitë më të mira të lidhjeve mes njerëzve, brezave, trevave, të historisë dhe të aktualitetit, poeti dhe këngëtari njëkohësisht, kërkon ta shohë Shqipërinë dhe të komunikojë me të përmes këngës, një mali me këngë. Po çdo të thotë “mali me këngë”, ç’farë simbolike nyjëton komunikimi i tij përmes kësaj sintagme poetike, që në pamje të parë duket krejt e thjeshtë. Kryesimboli është mali. Mali është një simbol i hershëm, një simbol i qëndrueshëm, jo vetëm konvencional por konvergues. Mali në letërsi dhe në poezi është përdorur si një simbol bashkues, pasi mali i bashkon gjërat, njerëzit, konvergon natyrën dhe krijesat e tjera.

Marrëdhënia që kënga “Shqipëri, mali me këngë” është tepër funksionale, aktive, e parë në një dimension tepër elitar, të mrekullueshëm dhe të rregulluar estetikisht. Simbolika është shumëplanëshe, pasi kuptohet Shqipërinë duket se e ka mbajtur kënga, në kuptimin e gjerë të komunikimit dhe ajo do të jetë akoma më afër njerëzve, pikërisht përmes këngëve. Edhe pse mali ka qenë dhe mbetet një aleat i madh i luftës dhe i begatisë shpirtërore dhe blegtorale, ai vazhdon të jetë një pengesë e pakapërcyer, nëse do të kërkohet të pushtohet njëherë Shqipëria, nëse do të kërkohet të asimilohet apo të ndodhë diçka tjetër e palejueshme me këtë vend. Duke e vënë malin e këngëve në “mbrojtje” të Shqipërisë, Lefter Çipa ka arritur të shpalosë marrëdhënien që kënga ka krijuar dhe vazhdon të ketë me Shqipërinë, atdheun tonë të dashur, të cilën ai e sheh përmes shtresimeve të historisë, të luftës, të lirisë dhe si një marrëdhënie vërtet të rëndësishme dhe të domosdoshme.

Pavarësisht se Shqipëria shihet dhe vizatohet përmes këngës, marrëdhënia që poeti dhe kënga kërkon të ndërtojë me këtë rast është komplekse. Është një poezi e natyrës përshkruese nga njëra anë, por përmes kësaj përndritjeje të mrekullueshme poetike, duket se ka një thirrje përulësie për Shqipërinë, të cilën ne e kemi ndërtuar dhe përmes një mali me këngë, sepse kështu ajo është akoma më e bukur.

“Vito pëllumbesha” është një këngë brilante me një shpirt të thellë poetik:“Vito, erdhe si pëllumbi,/ Erdhe më zgjove nga gjumi,/Ç’bën kështu Vito të thashë,/ Pse më zgjove unë sa rashë. /Vito, Vito pëllumbesha,/Në krahët e tua fjetsha./ Vesë e yjeve ka rënë,/Do na lagë, s’kemi ç’bëjmë,/ Po lësho flokët e gjata,/ Të mos ftohemi nga nata./ Vito, Vito pëllumbesha,/ Në krahët e vdeksha./ Vetëm mos më vra me supe,/ Mos më thuaj, ikë tutje,/ Me flokët e tu mbulomë,/ Në fryftë era a në rëntë borë./ Vito, Vito pëllumbesha,/ Në krahët e tua fjetsha./ Nën flokët e tua tëndë,/ Dimëron një fshat tërë,/ Aty gjumi më bën mirë,/ Aty shkofsha djalërinë./ Vito, Vito pëllumbesha,/ Në krahët e tua vdeksha.”.

“Vito pëllumbesha” është një këngë lirike, një nga emblemat e këngës polifonike të Bregut të Detit dhe grupit të Pilurit, të thurur me mjeshtëri nga Lefter Çipa. Poetikisht, që në raportin titullor, kemi një simbolikë komplekse, e cila është përvetësuar dhe përdorur historikisht në komunikimin më të zakonshëm të njerëzve. “Vito” do të thotë jetë, ndërsa “pëllumbesha” është valoritet i simbolit të pëllumbit si një shpend i paqes dhe i bukurisë. Lirika “Vito pëllumbesha” është e mrekullueshme, për shkakun e një dialektike të thellë që përcjell një marrëdhënie dashurore mes njerëzve, por një tipizim brilant është mënyra me të cilën ai e karakterizon dhe e “përkufizon” bukurinë e Vitos. Është një bukuri që nuk duhet t’i ikë nga sytë e dëshira poetit, djalit të Bregut të Detit, sa me atë bukuri pranë, ai kërkon dhe lutet të vdesë, pasi nën flokët e saj të gjatë, flokët që i mbulojnë trupin dhe e mbajnë ngrohtë në dimrin e ftohtë, ka të ftohtë gjithë fshati, d.m.th gjithë djemtë që e shohin Viton.

Poezia është një simbolikë e mrekullueshme, një brilant i lirikës popullore, të cilën Lefter Çipa e ka ngritur në një art të mrekullueshëm, siç është polifonia e Bregut të Detit me përmasën e harmonisë së shumë zërave. Vito pëllumbesha ka marrë autenticitetin si vajzë e valëve, pikërisht prej mjeshtrit Lefter Çipa, të cilën mund ta gjesh vetëm Bregut të Detit dhe askund tjetër. Nuk mund të gjendet më shumë mrekulli artistike dhe mjeshtëri komunikimi poetik dhe polifonik se në këtë rast, të cilën e ngriti në këtë nivel vetëm një mjeshtër si Lefter Çipa.

Një pjesë e rëndësishme e krijimtarisë së Lefter Çipës, përveç teksteve të këngëve më të dëgjuara të Bregut të Detit, të cilat kanë hyrë në pasurinë e rëndësishme të polifonisë dhe kulturës popullore kombëtare labe, muzikës, të cilat kanë dhe një profilitet thuajse specifik, një ngjyrim emocional dhe një kolorit të vetë profilit të Çipës dhe të Himarës, zë pra dhe krjimtaria e mirëfilltë poetike e autorit.

Lefter Çipa nuk mund të jetë ndryshe thelbit të njohur të tij, të cilin në mënyrën më të mirë të mundshme, ka arritur ta shpalosë përme këngës, karakterit të njohur kombëtarë, patrioti dhe atdhetar, lirikën e hollë dhe purpurin mesdhetar që i sjell dhe zgjon në intuitën dhe fantazinë e tij deti. Libri poetik “Kënga që tret lotin” (Poema dhe balada), Toena 2000, krijon një qasje të hapur, një komunikim gjithplanësh për trojet tona kombëtare, për heronjtë, për luftën, lirinë, etnitetin, njerëzit, fshatin, qytetin, malin, fushën, Kosovën, Çamërinë, për kohën e sotme dhe të ardhmen. Poeti ka një raport përjetues me motivet e tij, veçmas kur përdor lëvrimin e baladës si një zhanër i poezisë, që i afrohet dhe interpreton shpirtërisht atë për të cilën motivohet dhe frymëzohet. Poeti Lefter Çipa, “Mjeshtër i Madh”, i cili deri sot i ka dhënë lexuesit shqiptar 16 libra poetik është dhe do të jetë objekt i studiuesve të folklorit e kulturës popullore, po ashtu dhe të poezisë shqipe, për shkakun e autenticitetit që ai ka dhe sjell, po ashtu dhe të vokacionit të Bregut të Detit dhe kulturës popullore të Labërisë.

Shkurt, 2017