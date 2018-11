Legalizimet, lista me përfituesit në Tiranë

ALUIZNI publikon listën me 1200 pronarët që kanë gati lejen e legalizimit në qarkun Tiranë. Sipas ALUIZNI, të gjithë personat që gjejnë emrin në listat e afishuara duhet të paraqiten pranë Drejtorisë për të tërhequr lejen. Bazuar te ndryshimet e fundit ligjore, qytetari duhet të marrë një kopje për të vërtetuar përmbarimin e procesit të legalizimit. Ndërsa, lidhur me procedurën vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ajo do të bëhet nga Agjencia.

TAPIA

Procedurat për marrjen e tapisë janë ndjekur nga ALUIZNI, i cili dorëzon dosjen e plotë në Hipotekë, por përfituesit duhet të shkojnë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të aplikojnë për tapinë. Pas ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesit të legalizimit, por gjithë procedura vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëhet nga Agjencia. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit, dhe për ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat, për shkak të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin, nëpërmjet një kërkese me shkrim.

EMER ATESI MBIEMER NJESIA

BASHKIM ABDI DISHA 1

GJYLE SELMAN HALILAJ 1

KUJTIM KAREMAN JAUPI 1

VIKTOR SELIM HAXHO 1

SELIM ADEM BALLA 1

FATOS EMIN BRAHAJ 1

ILMI ISMAIL DUSHA 1

IBRAHIM TAHIR SULA

BESIM IBRAHIM SULA 1

SERVET AQIF RADE ARBEN

AQIF RADE 1

RAMI MUHAREM KEKO 1

ENVER SHAQIR MUCA,

SHKELQIM SHAQIR MUCA 1

AGIM RASIM MATAJ XHEMALI

RASIM MATAJ 1

SINAN SHEZIVAR LALA 1

RIZA FETI DOCE 1

IMER SADIK TOSKA 1

HYSEN REXHEP BICERRI 1

BARDHYL HAMIT DAUTI 1

HYSNI RAMAZAN ALLA 1

ZIJA SULE KASEMI 1

HYSEN SULEJMAN HOXHA 1

XHEMIL HAMDIHASMUCA 1

MALIO JEMIN MIRAKA 1

ARDIAN SADRAMAN KURTI

BIZAT SADRAMAN KURTI 1

ILIRIAN YMER MEKOLLI 1

PANAJOT ESTREF GALO 1

BEHARE GANI DOKA 1

GALLOPKA GJURIM FILIQI 1

PAJTIM RIFAT AGUSHI 1

KAJO QAZIM QAZIMLLARI 1

ARIF KADRI TAMIZI 1

QAZIM KADRI KOKOSHI 1

DUKAGJIN BAJRAM PUCI 1

GEZIM YMER DAJCI 1

BASHKIM RAMAZAN ALDISHA 1

HYSNI SHABAN COKU 1

QAZIM ZYBER BELBA 2

BARDHYL SELIM ABAZI 2

QEMAL ALUSH KARAJ 2

ZERE RAMIS KERKAPI 2

GEZIM RIZA SALIU 2

SEFE JAKUP ALLARAJ 2

HEKURANE SABRI KOCI 2

HAQIF NEZIR LITA 2

XHEVDET ALI BALI 2

FIQIRET TASIM MURATAJ 2

FIQIRI HASAN GJYLMEZI 2

BILBIL MUSTAF ALIAJ 2

BRUNILDA RAMADAN KULLOJKA 2

ELIDA MARK DOCI ARBEN TONIN DOCI EVA TONIN DOCI 2

MEVLAN SHAQIR BETI 2

ET-HEM QAZIM KOCI 2

SOKOL SADIK HOXHA 2

ARISTOTEL HAKI BERMETA 2

DEVIS SHABAN HASTOCI

OLTIAN SHABAN HASTOCI 2

MEHMET ABDULLA TOCILLA,FEJZI MEHMET TOCILLA 2

AFRIM ALI SHEHU 2

BESNIK QAZIM MARGJEKA,EDUART QAZIM MARGJEKA 2

FLAMUR KADRI CANI 2

RIZA XHEMAL BIBA 2

PERPARIM RIZA CANI RIZA SELIM CANI 2

MYFTEREM BEKTASH QAMILI 2

FATJON SHEFQET XHABAFTI HATIXHE MUHARREM XHABAFTI 2

AQIF SINAN XHAFA 2

RRAPUSH AHMET LENA 2

ARDIAN BESIM HYSA 2

FERDINAND HAMIT KATESHI 2

SPARTAK XHELAL MARKU 2

AVNI ALI AGOLLI 2

ANDRI VESEL VASKU 2

XHEMAL,LULZIM NEVRUZ HASKASA 2

AGIM MALIQ TOTA 2

ABAZ HYSEN GJANA 2

RIFAT RAMIZ KODRA 2

IBRAHIM MAHMUT KOSTA 2

AGRON AQIF XHAFA 2

NIKOLL ZEF GJONAJ 2

HAJRULLA SALI KRENA 2

FATMIR RAMAZAN HAKCANI 2

BASHKIM REXHEP ALDISHA 2

PRANVERA FADIL SULA 2

ENVER FAREDIN BAKALLI 2

VERORE SHKURTI TOCILLA 2

SHEFQET SHABAN VATA 2

FATMIR MALIQ SMACI 2

ASTRIT SHERIF HYSA 2

MIHANE BAKI VATA,ISAK KASEM VATA 2

IBRAHIM HASAN DEMAJ 2

SOKOL SHAQIR BECA 2

YLLI ENVER MENAJ 2

DURIM AHMET KODRA 2

XHELDAIN SALI KASA 2

MAKBULE SEFER DISHA 2

FATMIR ABAZ STANA 2

GEZIM MUHARREM NOKA 2

NAIM LIMAN XHAFA 2

FATJON XHETAN OSMANI 2

ISA XAJ KABETAJ 2

ENVER SELADIN MOLLA,

TOME KOLE MACAJ 2

XHEVAIR IBRAHIM JOCA 2

ALI AHMET KOLGJINI 2

ILIR ASLLAN VATA 2

BRUNILD YMER GARUNJA,

ISTREF XHAFER VATA 2

MYRTEZA RAHMAN BRAHJA 2

IMER ISA BICERRI 2

XHAVIT BAJRAM HASMUCA 2

FIDAI FEJZI MADHI,

KAZAFER ILJAZ RAMA 2

ADRIAN SHAHIN CARCANI 2

XHAVIT QAZIM GRECA 2

XHETAN DIN JATA 2

ISMET SHERIF HYSA 2

AGIM RIZA BIBA 2

REXHEP JAKUP TOCILLA 2

ZENEL ISLAM VATA 2

ADEM QAMIL LEKA,ALBERT ADEM LEKA 2

IRFAN SHEFKI NDREU 2

AVDYL BAJRAM PASHKAJ EDUARD

RAMADAN ADEM RRAHMANI 2

NAZMI SELMAN BALLIU 2

DORINA ADEM MARKECI 2

RUSTEM RIZA KODRA 2

SALI IBRAHIM LACI 2

ARBEN MUHARREM BERMETA 2

FERIK REXHEP GJOSHI 2

AGIM SEFER ZYBERAJ 2

FATMIR ADEM KULICI 2

SHABAN XHEMAL DOCI 2

INDRIT DERVISHI SHABA 2

BEDRI MYFTAR PLAKU 2

SAJMIR TASIM MURATAJ 2

SHKELQIM HALIL BUNACA 2

MURAT HASAN SINA 2

EKREM HAJREDIN MUCA 2

SHPETIM ISMAHIL FARRUKU 2

JAKUP AHMET BASHA,

MANUSHAQE ISUF SAFAJ 2

YZEDIN NOVRUS LAMAJ 2

ILJAZ MAHMUT VATA 2

DURIM RUFAT DRAGJOSHI 2

ELEZ ALI MARKU 2

BAFTJAR RASIM TOCILLA 2

NDUE MARK NIKAJ 2

MIRJAN HAXHI TOTA 2

OSMAN ISLAM HASTOCI,

RASIM MARSEL TOCILLA 2

ZYBER FAIK ZALTA 2

FESTIM IDAJET ZHOLLANJI 2

XHEVAT MUZAFET NOKA 2

PETRIT ALI SALA 2

BESNIK SADIK DUMI,LUME ISUF GURRA 2

SELIM QAZIM VATA 2

PERPARIM MUHARREM SHAHINI 2

MERSIN SADIK KATESHI 2

SHYQYRI SEFEDIN ABEDINI 2

AQIF SINAN XHAFA 2

AGIM ELEZ DOCI 2

SHEFIK REFIK OCKA 3

RAMAZAN SYRJA HOXHA 3

ERMIRA MARK GJERGJI 3

FATMIR HASAN SINANI 3

MEHMET ISLAM NURI,QEFSERE DEMIR NURI SAIMIR MEHMET NURI,GENTIAN MEHMET NURI 3

ARDIAN HYSNI KALLUSHI,SAIMIR HYSNI KALLUSHI 3

ARTAN YLLI BYLYKBASHI YLLI DEMIRAL BYLYKBASHI 3

EDMOND ADRIATIK ABAZI,ADRIATIK HYSEN ABAZI 3

ILIRJAN HASAN SINANI 3

HYSEN SELIM KOKONOZI 3

REXHEP HASAN BASTARI,EDMOND REXHEP BASTARI,LULZIM REXHEP BASTARI EDUART REXHEP BASTARI,LILJANA REXHEP BASTARI 3

ZARIF HYMET MUCOLLARI 3

PAL EDUARD PATRIK PALUSHI 3

FATJON LUAN TARE 3

PRANVERA FISNIK DODO 3

LUIZA PANDI KOLASI 3

AGIM REXHEP BERISHA 3

MYLAZIM MUSTAFA

KUBURI,SPAHI MUSTAFA KUBURI 3

SHERAF HAMET BESHIRI,

XHEVAIR AHMET ALTERZIU 3

FATMIR DULE DANI 3

ASLLAN SINAN BOGDANI 3

HYSEN DAJLAN CACELALRI PANAJOT JORGJI CACELLARI VALTER JORGJI CACELLARI 3

RUZHDI ABDURRAHMAN KURMAKU 3

QAMIL MALUSH NELI 3

VLADIMIR SOTIR DAKE 3

JORGJI PETRO JANOLLARI 3

ULVO AXHEM BULAJ FJORELA IDAJET BULLAJ ENI IDAJET BULLAJ ALDO IDAJET

SILVANA SAMI MESTANI 3

JETNOR SHERIF NELI 3

EDMOND AHMET KODRA VASIL AHMET KODRA 3

ADRIATIK REXHEP RAKIPI 3

VANGJEL SOTIR SHTEMBARI 3

GRAMOS SADIK TOPALLI BASHKIM SHAQIR DACI 3

THOMA DHORI DHESPOLLARI,ALBERT GURI DHESPOLLARI,DHIMITER , STAVRI DHESPOLLARI 3

MERSIN SALI DOKA 3

HALIL MUSTAFA HOXHA 3

KUJTIM HASAN SELMANAJ 3

MUNIR VEHAP META 3

SHAQIR QAZIM MUCA 3

NAZIF RESHID MUÇA 3

ERJON YZEIR KANTO,

BARDHYL SHYQYRI MOLLANJI 3

HYQMET FERIT CUKA 3

LUAN ESTREF KULLA 3

SAMI HAXHI RUCI 3

BASHKIM HYSEN DIBRA 3

NDRICIM HASAN GJYLMEZI 3

DALIP SALI PEPMARKU 3

DHIMITER BECE ZEZO 3

BASHKIM BAJRAM SHKOZA 3

JORGO MAZLLEM KOROLI,STELIO MAZLLEM KOROLI 3

IRFAN AVDI GJANE 3

HAJRIJE SHEFQET DERVISHI 3

BAHRI CELIM KOKONOZI 3

ISLAM DAN BALLA 3

MAKSIM TOSUN SERANI,AJRIE BAJRAM SERANI 3

GJON ZEF GOJANI 3

FIKRIJE ISAN KURTI 3

ARBEN XHAFER GJINI 3

FATOS XHELAL RAHMANI 3

TAQI QANI DORO 3

FILLJON XHEMALI KOTORRI 3

STEFAN ILMI MIHALI 3

BASHKIM MUSTAFA MUSLIA 3

QAMIL MALUSH NELI 3

DRITAN BARIQ XHAHO 3

QEMAL SULO STROKA,MAKSI SULO STROKA 3

AGRON SHAHIN BARAMAJ 3

LULZIM XHEMAL HOXHA 3

ABDULLAH RAMAZAN RAMA 3

FERAT BARI VELIAS + BP 3

MIRDASH AVNI DEMIRAJ 3

LUAN SKENDER ISUFLLARI 3

PETKO GJORGJI NIKOLLI 3

EMER MBIEMER ATESI NJESIA

SEADIN MUHAMET ISMAILI 4

ENGJELLUSHE SYRJA KURTI 4

FIQIRIJE RAMUSH KORIMANI,LUFTIM SELAMI KORIMANI 4

SULEJMAN BEQIR BALLIU 4

AHMET HASAN SHKEMBI 4

PELLUMB RAMADAN OSHAFI 4

KUJTIM DERVISH MUSI 4

DYLBERE NUREDIN SULA 4

BUJAR MERSIN NEZIRI 4

TEFIK SKENDER LIÇO 4

FADIL ALI LIKA 4

DEMIR QAMIL KRUSA 4

DRANE ZEF GJINI 4

ÇLIRIM NEXHIP HALILI 4

HAJRULLA HAMIT MUÇA 4

GANI DERVISH MUSI 4

ELIDON ABDI SULA 4

TAHIR LULASH GJOKLAJ,PREK LULASH GJOKLAJ 4

ALEKSANDER ZEF MURRI 4

LIMAN LIMAN TOSKU 4

HAXHI MAHMUT LICA,FITIM MAHMUT LICA,SHYQYRI MAHMUT LICA 4

LAZIM QAMIL KRUSA 4

ESMA ALIM HAMZAJ 4

DED MHILL THANA 4

ISMAIL HASAN MANREKA 4

BEDRI XHAFER VEIZI 4

SABRI ISMAIL VISHKURTI 4

FESTIM DYLEJMAN HOXHA 4

BAHRI AHMET BEQIRAJ 4

KOLE PJETER VATNIKAJ,NDOC PJETER VATNIKAJ,LAZER PJETER VATNIKAJ 4

PREND ZEF MEMAJ 4

ZEFIRE TAHIRI,KLODIAN SKENDER TAHIRI 4

SAIMIR HIQMET XHAMBAZI 4

RAMAZAN SELAMI KARIMANI 4

AGRON HILMI SHERIFI 4

NDOKE SOKOL KOLENDREU 4

SHABAN SULEJMAN ALLUSHI 4

AGRON XHEVIT DULAJ 4

RESHIT LIMAN SALA 4

DILAVER BATO BASTRI 4

MISIR ISMAIL MAXHAKU 4

BASHKIM VELI ISAKU 4

ZENEL BILAL LAMA 4

BLEDJAN TOLE ARAPI 4

MARTIN BARDHOK TOTAJ 4

LAVDERIM XHEMAL CENA 4

FERJAT SEFEDIN DALLIU 4

RRAHMAN DEM BARDHOSHI 4

SULEJMAN XHELADIN KOLECI 4

FRAN SOKOL RAMAJ 4

MAHIR BAJRAM RAMA 4

QEMAL JAKUP TARJA 4

AJDIN ILJAS MUCA 4

EUGEN KRISTO KODRA,SELAMI REMZI KODRA 4

ALBAN PETRIT BEKA 4

DIN RRUSTEM ISMAILAJ 4

UZRI AMZA HAMZAI 4

KUJTIM ISUF KOKA 4

SHABAN ISLAM SMALAJ 4

SABRI BAJRAM LLUAKJ 4

NIMET EMIN QEMALI 4

RAM MEHMET AHMETAJ 4

ZENEL ABEDIN XHAMBAZI 4

REXHEP SADUSH LIÇI 4

ILIR REXHEP HABIBASI,PAJTIM REXHEP HABIBASI 4

BEQIR QAMIL LIKA 4

RAMADAN BESIM RAMA 4

BILAL HAMIT ÇUNI 4

PETRIT BAJRAM KECI 4

ASTRIT ABDI GJAPI 4

PETRIT OSMAN BEQIRI 4

GJON NIKOLL MALETAJ 4

MEHDI SHEFQET KARABRAHIMI 4

ERVIN STEFAN GJINO 4

EDMOND ABDI SULA 4

JEMIN ASLLAN LIMANI 4

BYLBYL PAL MEMA 4

FATMIR IZET QERIMI 4

PJETER ZEF VATAJ 4

LIRI ZYBER BEKA 4

MYRTEZA TAHIR MEHMETI 4

ADEM ISLAM SHAHOLLARI 4

MINA NAIM SHTEMBARI 4

XHEMIL VEPRON FERATI,NURI VEPRON FERATI 4

ILIR HAZIZ XHAMBAZI HAZIZ ABEDIN XHAMBAZI 4

SHKELQIM RIZA TILA FAHRI DILAVER RAMA 4

GJERGJ KOLE QAVEZA 4

ARBEN MERSIN NEZIRI 4

GUXIMTAR FAIK MATJANI FATMIR FAIK MATJANI 4

PELLUMB ZEF QOKAJ 4

AGRON DEMIR DEMIRI 4

HAMZA XHETAN SHEHI ARJAN BARDHYL SHEHU 4

ISLAM YMER DISHA HANKE YMER DOMI 4

SHPETIM ABDULLA MURATI 4

SHANIKE SALI HYSENI 4

GEZIM HASAN STAFA ALI ASLLAN HALILI 4

ILIR SHEFQET SHEHAJ 4

VIKTOR BESIM HALIMLLARI 4

VLADIMIR FIQIRI DAMZI 4

AGRON SHYQYRI BANI 4

SULEJMAN SHABAN BUNACA,XHAVIT YMER HYSENI 4

DAUT RAMADAN BARDHI,KUJTIM DAUT BARDHI 4

REFIK DERVISH BRUCI 4

HAMDI SELAMI KARIMANI 4

RUSTEM DYLEJMAN HOXHA 4

GJELOSH NDOKE SUSAJ 4

MUHARREM REXHEP GANI 4

HAJDAR MALIQ HIDA 4

BESIM LIMAN SALA 4

FANOL FERAT DUMANI 4

VEBI DERVISH BRUCI 4

SHQYQYRI HAJDAR BEKA 4

FRAN MHILL BUSHGJOKAJ 4

LLUKAN PETRO TEKA,ILIR LLUKAN TEKA 4

ILIR MUNIR UKA 4

GANI MUSTAFA HYSA,IRAKLI MUSTAFA HYKA 4

KADRI BAJRAM GJUZI 4

JASHAR DALIP KACI 4

XHEMAL HAJDAR KACOLLJA 4

ELJON MALIQ HAJDARI,GJURI RAMADAN POLICI 4

ZHUJE SHERIF NEZAJ 4

SULEJMAN HAMID BANI 4

BESNIK ARSHIM SHAHINASI 4

GEZIM HASHIM DELIU 4

SABRI BAJRAM LLUKAJ 4

EDUARD GJIN GJONAJ 4

ARBEN GJON BIGA 4

SKENDER REXHEP MEDA 4

REXHEP AVDULLA PAPA 4

XHEVAT ISLAM ISMALAJ 4

VIKTOR GJOKE VUKAJ BARDHOK GJOKE VUKAJ GJOKE PJETER VUKAJ 4

BUKURIE DESTAN MANCILA HEKURAN SEFEDIN MANCILA 4

QAMIL MUHARREM MANI 4

SHKELQIM HYSMET KAZANI 4

SOKOL ZEF VATAJ 4

DYLBER ZEJNI YMERI 4

FATMIR HEBIP EBIP 4

NDUE MARK LLESHI 4

AGIM SULEJMAN KRUJA 4

SHKELQIM KADRI GJUZI 4

MUHAMET REXHEP LIKAREXHEP MUHAMET LIKA 4

DYLBER MERSIN ALI 4

QEMAL XHELAL DOKA 4

LORETA KADRI BEGANI 4

ARBEN ABDULLA MUCA 4

EMIN OSMAN KACANI 4

SINAN SEIT KAZANI 4

ILIA SOTIR LEKA LATIF RIZVAN ABRASHI 4

ERIND BEHAR HASANLLARI NEZVAT BEHAR HASANLLARI 4

AHMET SABRI POPSHINI 4

ARBEN MYSLYM DURISHTI 4

MUSA MEXHITKABILI 4

DALIP HYSEN RAMA 4

FERIT AHMET NDREGJONI 4

MAMUSH ALI CUTERRAJ ARDIAN ALICUTERRAJ 4

MUSTAFA XHELADIN VELCANI ADRIAN MUSTAFA VELCANI ALFRED MUSTAFA VELCANI 4

TOMOR RUFAT BRUCI GAZMIR RUFAT BRUCI GEZIM RUGAT BRUCI 4

FATMIR SEFEDIN XHAMBAZI SEFEDIN QAMIL XHAMBAZI 4

PETRIT JONUZ MEMA 4

ILIR ASLLAN MUCEKU 4

FESTIM VASFI META 4

ARTA DEDE DRICI (FASLLIA) 4

DRITAN SKENDER ALLUSHI 4

SELO NEIM MECE 4

ZAMIR ALI BARDHI 4

HASAN ABDYL RECI 4

FABJAN PREND GJONAJ PREND NIKOLL GJONAJ KUJTIM NIKOLL GJONAJ 4

HAN IBRAHIM NDREKA 4

AGIM SERVET KADILLARI 4

DIANA HETEM HASANI ELTION HASIM HASANI BLERAND HASIM HASANI 4

BRAHIM ISLAM PROZLLAMI 4

FITIM SHEFQET ISLAMI 4

MIFTAR XHEMAL TOTA 4

FLUTURA RAMAZAN RUSHITI SKENDER ISMAIL MEHMETI 4

HASAN HAXHI AFMATAJ 4

PREL MARK VUKSANI 4

ZEF MIRUSH PREKAJ 4

MEDI AGIM KACA 4

RAMAZAN HAXHI AHMETAJ 4

HAKI BAJRAM GJUZI 4

MARTIN LULASH MULAJ 4

SELIM ISMAIL SHIMA 4

XHETAN NAZIF LUMI 4

KUJTIM PAL MEMAJ 4

MARASH PAL PROGNI 4

MAN OSMAN SHIMA 4

GJOVALIN BIBE ARAPI,ROLAND ALBAN SHKELQIM GJOVALIN ARAPI 4

LUMTURIJE MEXHIT KABILI 4

XHETAN NAZIF LUMI 4

VALADIMIR GEG RADACI 4

ABDULLA HYSEN KRASNIQI 4

LULJANA IBRAHIM SHAHINI 4

NURI RAMAZAN TAFA 4

HAJRI FIQIRI MECA 4

NAZMI DEMIR TOCI 4

DRITAN LUSH HASVATA 4

PLLUM NIKOLL DEDNDREAJ 4

KLODIAN XHAVIT KOTORI 4

NAIM AVDULLA MEMAJ, ALFRED ABDULLA MEMAJ 4

SKENDER DILAVER BALLA 4

BAJRAM QAZIM HYSA 4

NAZMI NAZIF HASBAJRAMI 4

ALBERT SULEJMAN BEGOLLI 4

CUN SHABAN SYNAJ 4

NAZIF LIKO KODRA 4

ALFRED BAFTJAR XHUTI 4

ZYLFI XHEVAT ZEQIRI 4

FERIT HASAN BYCI 4

ALBERT AHMET BAMLLARI 4

KOL GJOK GJOKAJ 4

LUTFI ALI TUFA 4

SELIM QERIM HALITAJ 4

PETRIT DODE NDOJ 4

QAZIM BAJRAM COBA 4

SELIM HYSEN SELITA 4

BESIM JONUZ CERPIA 4

PETRIT ENVER XHEZO 4

MIRUSHE JAKUP TOPI 4

GENCI IBRAHIM IBRAHIMLLARI 4

BAJRAM QAZIM GJYLI 4

NAZIJE NAJTI MUCINA,FISNIK KAMBER MUCINA 4

NUREDIN RAMADAN SULA 4

SELAJDIN REXHEP SPAHO 4

LATIF XHELADIN ISLAMI 4

AGIM IZET RAMA 4

XHEMAL VATHOR META,RENATO VATHOR META 4

SHEFIK PAJAZIT NELI 4

FUAT SELAMI KARIMANI 4

BUJAR XHEVAT ZEQIRI 4

BENON GJET RAJTA 4

GENTIAN PETRIT URUCI 4

HYSNI AHMET HAJDARI 4

BASHKIM SOKOL HALITAJ 4

RUZHDI SHEFQET KUKA 4

MYFIT RAMIS HASA 4

SHEZIMAN BIDO RROKO 4

KOLE BIBE KALA 4

ASTRIT BAJRAM GJYLI 4

NAIM SHEFQET KUKA 4

GAZMIR MAHIR NGOTA,SHQIPE XHAFER NGOTA 4

DERVISH MAHMUT MUSI 4

HALIL BAFTJAR LIKA 4

NEVRUZ HALIT NURA 4

VEHBI SEFEDIN DALLIU 4

FASLLI HYSEN MERA,LUMTURIE IBRAHIM MERA 4

BESNIK HASAN CENI 4

FLORA AHMET LLAPANJI ZHEZMI SHAHIN LLAPANJI 4

EDUART SOPOT BALLA 4

HEKURAN KUDRET CORRIKU 4

SALIKO SEFEDIN KOKOSHI 4

HYSEN IBRAHIM SALKU 4

RAMIZ ISUF ARUCI 4

HALIT RIZA NAZMI SHABAN MECI 4

ARTAN MALIQ SPAHO 4

IDRIZ RAMADAN KRASNIQI 4

SANIJE DALIP GURSI 4

XHEVRIJE ISUF ARUCI 4

ZABIT BAJRAM KOLA SHKELZEN ZABIT KOLA 4

BAJRAM FERAT BAJRAMI 4

FASLLI AHMET IMERAJ 4

VATH HYSEN TAFAJ 4

VLADIMIR ASLLAN VEIZI 4

BUJAR DILAVER BALLA 4

DENISA QAZIM MUSTAFAJ 4

OSMAN HAXHI HAJA 4

ROBERT NEHAT KULLA 4

MYSLYM IBRAHIM MURATI + BP 4

ANDON ANDREA MITRO 4

ABEDIN MALIQ TARJA 4

BASHKIM REXHEP TARJA 4

NAIM SALI TETA 4

BLERIM IMER ZHUGLI 4

ILIT QAZIM XHIXHO 4

QAMILE DEHAR ALIHYSENAJ + BP4

ELTON ENVER ZGENA 4

ARTAN BEDRI CAKMASHI 4

HYSNI XHELAL KURPNESHI + BP 4

RAMAZAN IBRAHIM AVDIU + BP 4

RAMADAN YMER DISHA 4

SADIK DALIP LUMI 5

LEONARD MYRTO MYRTAJ 5

SULEJMAN XHEMALI HAKRAMA 6

LUAN EQVER ZYFERI 6

SAIMIR IDAJET KOBUZI 6

ALFRED TAIP MIRASHI 6

ADMIRIM ZIJA KORANCE 6

MUHAMET DAUT HAJDARAJ 6

RUKIJE CEN LAMA 6

ZALO HYSNI CELA TURHAN SELAM CELA 6

KADRI NASIBI HOXHA 6

SHKELZEN XHEMALI SHUPLI 6

ALBAN LAZAN KOLDASHI 6

FITIM HAMDI KATESHI 6

ARDJAN SHEFIK SHABA 6

BUJAR DEMIR HAJDARI 6

ARTAN BELUL ISUFI 6

GAZMEND XHEMALI SHUPLI 6

REFAT ABDI BALLA 6

KLAUDIO KASTRIOT HYSENBELLI 6

AFRIM TEME ALIAJ 6

FEHMI KUJTIM GJANA 6

HEKURAN BAJRAM LLAPUSHI 6

VENDIM DAUT HAJDARI 6

SOKOL VAZIM COLLAKU 6

NAIMBESIM BILALI 6

SHPETIM SHEFQET SAHITAJ 6

KUJTIM ALI MIJA 6

XHEVDET ALI MUCA 6

EDMOND CELNIK PRENJASI 6

ÇLIRIM BARI ADILAJ 6

ALI HAXHI XHEPA 6

SELIM MUSE RROGAMI 6

GEZIM MUHARREM RAMA 6

MUHARREM MUSE GJOMAKAJ 6

JANI SAFET PASHO 6

SHPETIM FASLI CELIKU 6

JASHAR BEKTASH LENA 6

TEFIK BEKTASHI ADEMI 6

BINAS NEXHBEDIN SAHITAJ 6

ALFRED FITIM ZHUPANI 6

PELLUMB NIAZI HADRI 6

MUSA QAZIM VLADI 6

DHIMITRI QENAM AHMET 6

GEZIM LEKA PELLUMB LEKA 6

MEHMET BAJRAM OSMANI 6

MUSTAFA DON XHEPA 6

MERDAN KUJTIM VEIZI 6

GJERGJI BAHRI SADIKLLARI 6

ALBANA IBRAHIM ISMAILAJ 6

BEDRI RAHMI VOCI 6

DIAMANT FASLI CELIKU 6

ALBERT KALEM MUSOLLARI 6

AGRON XHEVAIR XHARO 6

SELAMI SADUSH CUKA 6

IBRAHIM ZYLYF HASMADHI 6

AJCE IBRAHIM ZITO 6

AZEM ELMAZ LECINI,

SHERIF HASAN ZENELI 6

EDMOND XHEMAL GERZHILLI 6

ROLAND IBRAHIM KODRA 6

ALBERIM CELNIK PASHOLLARI6

ALEKSANDER LIKE SKENDAJ 6

XHEVDET MAZLLEM KAZO 6

BUJAR LAZE ABAZAJ 6

ABEDIN RAMIS SOFTA 6

RAKIP RESHIT XHEPA 6

ENDRIT SEIT RAMA 6

BILAL XHEMAL XHAFA 6

VANGJEL THANAS LEKA 6

FLORIAN ISA DAUTI 6

LIRIJE SHERIF PERA 6

BEDRI ELEZ KOLA 7

NIKO MYFIT TOPI 7

KUJTIM IBRAHIM CACA 7

SELIM SHEFQET GJANA 7

FAIK ISLAM ISLAMI 7

HANEME REFAT MECE 7

ISLAM XHEFERR HOXHA 7

BUJAR TASIM MATA 7

KOL DED POPAJ 7

SHEFKI ELMAZ SULI 7

DRITA QERIM MUHARREMI 7

GENCI JANI CIKO,THODHORA LLAZO CIKO 7

HASAN BAJRAM BASHA ( KOPJA E HIPOTEKES) 7

TEREZE MARK NIKOLLI 7

RAHIME SHERIF SHALCA 7

LAVDIM XHELAL KASTRATI 7

RAMAZAN RAMADAN TERSHALLA 7

LEFTER SULO ISUFAJ ARDIAN SULO ISUFAJ ILIR SULO ISUFAJ 7

OLSI RAPO KLLEPKA 7

FADIL MALI RAPCE SEIT MALIQ RAPCE SPIRO MALIQ RAPCE 7

IBRAHIM MYFTAR LICI 7

ASLLAN ISLAM MATA 7

PARTIZAN HYSEN MANCE 7

ARDIAN QAMIL GJONI 7

AGIM MUHARREM DINA 7

TEM ZEJNEL VISHAJ SULEJMAN TEM VISHAJ 7

AGIM HALIL BOCI 7

MIRIJE NAZMI FEKA, ORNELA BLEDAR ANDI ORHAN FEKA 7

ILIRJAN,MUHAMET SHPETIM,TEFTA SYRI RAPO 7

BUJAR SELAMI BREGU 7

LIMAN HAZIZ KOKA 7

ILIA ALI KOCA 7

ASLLAN DAUT SPAHIU 7

YMBERLI RRAPO OCKA,DASHNOR YMBERLI OCKA 7

SAMI RAMAZAN FJOLLA 7

HASAN PASHA DERJA 7

MASLLAN LLAN BUCI, GAZMEN MASLLAN BUCI 7

SAFET BINAK META 7

SKENDER IBRAHIM CARA,RONALDO SKENDER CARA 7

FIDANE REXHEP DUKA 7

LEONARD RAMADAN BRAHAJ + BP 7

MYZEJEN ILMI MUCOLLARI 7

RONJA SHEME JOZAJ 7

FIQIRI BEXHET IBI 7

NUSRET GANI HALILAJ 7

FADIL DAUT AVDIA 7

ARDIAN MISIR GRECA 7

ZIJA SUK ZELAJ 7

NEXHMI RESHIT HOXHA 7

SELMAN PETRIT HOXHA 7

REMZI HASAN MATA RAHIM HASAN MATA 7

RAFET ISUF COLLAKU 7

RESMI LUTFI BICAKU 7

RUZHDI ABAZ QENAMI 7

LINDITA GONXHI 7

AGRON PETRIT KALEMAJ, PETRO PETRIT KALEMAJ 7

LUTFI XHELAL POJANA 7

BUJAR XHEVIT ALLIU 7

SAFET GURALI HOXHALLARI 7

ELMAZ QAZIM GJEDIKU 7

RRAHIM RAMADAN ZILI 7

FADIL VESEL SECI + BP 7

GRAMOZ MYFTAR MURATAJ 7

LUAN MASLLAN BUCI 7

SABAH ISA BRAHAJ 7

REFKE METUSH CUKA +BP 7

KRESHNIK HALIT KUKELI 7

LULZIM IZET MUCA 8

LUTFI MISIM COKA 8

ANDON JOSUF NIKA 8

KOLE NIKE QEHAJA 8

DALIP XHEP GJANA 8

BESNIK RIZVAN KARANXHA 8

ENGJELL MUHEDIN SHEHU 8

DRITAN HYSNI KOCI 8

FESTIM ALI ALLARAJ,FATIME RIZA ALLARAJ 8

DELI PJETER SHEQERI 8

KRISTIAN DEDE MULAJ 8

KOLE TONE SHKAMBI,EMIRANE KOLE SHKAMBI 8

NEZIR SELMAN CANAMETI 8

DASHAMIR NUREDIN SEJDINI 8

HAXHI GANI HALILAJ 8

SADIK IBRAHIMI LOKA

ASTRIT NAZIF ZEMBLAKU 8

ARIF SALI JATA 8

PASHK JAKU CUNI YLLI PASHK CUNI 8

KASTRIOT SELIM DODA DHURATA KASEM DODA 8

ISLAM ILJAZ RUDAKU 8

KUJTIM NAZIF ZEMBLAKU 8

DED IBRAHIM STEAJ 8

FLAMUR KADRI CANI 8

SADIK LLAN PECA BAJRAM SEJDI MARKAJ 8

VALBONA GJELOSH GECAJ 8

FEJZO SULO LAMA 8

EDUART ALI PICARI

FRAN JAK ZEFI GJELOSH JAK ZEFI 8

PREL KOL GJOKAJ 8

ARBEN REXHEP SHULI 8

BASHKIM OSMAN MEHMETAJ NAIM OSMAN MEHMETAJ 8

LATIF SALI KAZANI 8

BEKIM XHELAL MURJA JAHJE XHELADIN MURJA MEHMET XHELADIN

HEKURAN IBRAHIM SELISHTA 8

LULE LUTFI PALUSHI, XHELADIN, SPEKTORAL,ROZAFAT PALUSHI 8

ANDREA NEXHIP NANO,AFERDITA SAFET KREKA 8

ZEF GJIN MARKU, NDUE,MARK,KOL, ARBEN ZEF MARKU 8

HAMIT RAMAZAN VRAPI 8

AGIM NIJAS BASHILLARI 8

LUAN SKENDER XHAMBAZI 8

SHEFQET SOKOL LUSHAJ 8

ASTRIT,XHEVAT,

AGIM NIJAS BASHLLARI 8

MYFIT RAMADAN LALAJ 8

FITIM METUSH CALA 8

ZIHNI ALI MILA 8

PETRIT SHYQYRI THOMARAJ 8

ZYLFI LUTFI SADE 8

RROK LULASH UKA 8

RRAPI TRIFON ANGJELLARI 8

ASTRIT RAKIP OSMANI 8

TAHIR RUSTEM MUSTA 8

YLLI PASHO KURTI 8

YMER HASAN ASLLANAJ 8

BAKI XHAVIT NACO 8

ESAT IDRIS CIBAKU 8

ISUF SADIK LIKA 8

SHABAN MUHARREM XHELESHI 8

HEKURAN FERIT BALLIU 8

BARDHYL HAKIK MERDINI 8

DRITAN PETRIT CAKRI 8

XHEMAL ISLAM SELMANLLARI 8

PLLUMB ESAT LEKA 8

MUHAMET XHEVAIR EBEJA 8

QAZIM BAJRAM GJANA 8

HYQMET QAZIM BACI,MYSLYM QAZIM BACI,ERMIRA HASAN BACI 8

SEFULLA SADIK MUCA 8

ABDYL RIZVAN KURTI,VULLNET ABDYL KURTI 8

SEDEDIN HYSNI FETA,AGIM SEFEDIN FETA 8

RUSHIT BAJRAM ALLARAJ 8

ILMI UKSHIN DIDA 8

TURAN ZENEL DANI 8

PRANVERA FETA KUCI 8

NEKI NEVRUZ MUSA 8

GANI ISMAIL SEFOLLI 8

FLAMUR XHEMALI ALLARAJ 8

FLORI ILJAS MUCA,GAFUR SHABAN TOLA 8

SHKELQIM HAKIK SHQEFENI 8

DUKAGJIN TON QERIMI 8

GANI SHABAN LAUKA 8

SELAM LIMAN MURATI 8

AGIM BEQIR MIFTARI 8

MUS ALI DOMI 8

XHEVDET SABRI SHEHU 8

NEXHIP RAMADAN DIDA 8

GANI SINAN GURRA 8

SKENDER RAMADAN LOCA 8

KIMETE ALI MARKU 8

ARBEN NEZHDET TEROLLI 9

HYSNI IDRIZ ISUFAJ 9

VASFI SHERIF GJONI 9

ALUSH XHEVDET QENDRA 9

MIRJAM NUSRET ALI 9

ARSHI MALIQ BARDHI 9

ALI RAMIZ QINANI 9

RAMAZAN SALI KALOSHI 9

ILIR SADIK TUSHA 9

GAZMEN MAL DRAGJOSHI MAL NEBI DRAGJOSHI XHEVAIR MAL DRAGJOSHI 9

REFAT SELMAN ALLA 9

BAJRAM XHAVIT KALECI 9

MESAR CAUSH SINAMETA 9

ARBEN RIZA BUSHI RIZA XHEMAL BUSHI 9

IBRAHIM ABDI HOXHA 9

ILMI JASHAR HOXHA 9

SHEFKI SEXHADIN SHKEMBI 9

BASHKIM AZIS NDREKA 9

VANGJEL DILAVER NUHO 9

FILE ADEM CANI 9

LUTFI XHEMAL DURISHTI ZYHRA XHEMAL DURISHTI 9

ADRIATIK RUFAT CENAJ 9

MYRVETE TAHIR MERA 9

JANI ISMAIL ZHUZHI 9

AVNI XHAFER JANGULLI 9

ZIJA LUTFI KICA 9

BASHKIM QAZIM MUJA 9

XHEMALI MEXHIT KOLTRAKA XHIBE TAHIR KOLTRAKA 9

ASLLAN SALI KALOSHI 9

GAZMEN MAL DRAGJOSHI MAL NEBI DRAGJOSHI XHEVAIR MAL DRAGJOSHI 9

QEMAL ARTUR HEKTOR ALMA ANA OTT DRITE SHIQERUKA 9

NAZIF HIME KADRIU 9

ELHAM HAQIF ZHUZHI 9

SAMI DALI SULA 9

PETRIT NEXHIP LIKO 9

KLEMENT SINAN RRAHMANI,FIGALIA NIKOLLA RRAHMANI 9

FATOS BASHKIM MIRA 9

SHEFQET RAMIZ MURATI 9

LEONORA BAJZIT RECI XHESMINA FATOS RECI EMIR FATOS RECI 9

JETMIR MEXHIT YZO 9

EDMOND OSMAN OSMANI,GEZIME OSMAN KUMRIA 9

SHEFKI JONUZ TAFA 9

ALUSH ILJAS ZIRA 9

SHEFIK ULVI CAUSHI 9

NEXHMI HAMZI HYSA 9

RAMIZ GAFUR HASA URIM RRAMIZ HASA 9

YLLSON RIZA BEJLERI GEZIM ELEZ BUSHI 9

ENVER SEFEDIN DAUTI SHKELQIM SEFEDIN DAUTI 9

GONI SALI ALLARAJ GRAMOZ SALI ALLARAJ 9

ZENEL IBRAHIM GJIDIA 9

ARTUR JONUZ TANUSHI 9

XHEVAHIR DEMIR AHMETLLI 9

SABRI SALI TOSKU 9

MEHMET SULO AGALLIU 9

ASLLAN SULEJMAN LOCA 9

SHERIF HAXHI HAJDARI 9

GANI UKSHIN IMERAJ 9

SHEFQET XHEMAL ALIMADHI9

DIN IBRAHIM GJIDIA 9

NAZMI FASLI DURAKU 9

GENCI HAXHI PICI,LOZJANA HAXHI GJIZA 9

SOKOL PETRIT ALIAJ 9

ARDJAN PETRIT ALIU 9

ARDIAN BAJRAM BRIKA 9

CELNIK NEXHAT BARDHI 9

ASDREN NEXHIP BALI 9

AGRON MANE PRENCI 9

LEKE NDUE PROGNI 9

MUSA HYSEN KARAJ 9

BUJAR RUSTEM RAMA 9

FATMIR LATIF CANI 9

XHAFER IBRAHIM BOKA 9

FEHMI ISUF KACA 9

LAVDERIM SALI HOXHA 9

SHKELQIM ABDYL SULAJ 9

SELAMI RAMAZAN HYSA 9

LULJETA SEXHADIN CAPOLLARI 9

ISUF GAFUR HASA 9

KUJTIM AZIS LASKU 9

DASHAMIR FAIK GOXHDARI 9

PELLUMB MAHMUT CANO 9

JASHAR XHEVAT SHEHU 9

MENTOR HAMDI SKENDERI 9

RAMADAN FEHMI QOSE 9

MIRBAN MYRTEZA KADIU 9

RIZA KASEM HASA 9

ARTAN SAMI NDREGJONI 9

VATH KASEM CEKA 9

NAIM XHEMAL KRASHI 9

HAJRI ENVER MURATI 9

LEFTER RASIM BELULI 9

BESIM SEFER PRIFTI 9

TAJAR QEMAL DAJOLLARI 9

MEHMET MERSIN PERGJEGJI 9

ALBERT BAFTJAR CAPI 9

DASHAMIR RAMIZ BODINI 9

AHMET TAHIT NDREKA 9

ZYLFI DESTAN CUKA 9

ABEDIN MAN UKPERAJ 9

HAJDAR XHELAL PLAKU 9

SHKELQIM XHAVIT PASHA 9

ZENEL SKENDER SUTA 9

RUSTEM HAXHI VOKA 9

LUAN HALIM HALIMI 9

HASAN ASLLAN DIDA 9

AGRON HAMDI SKENDERI 9

HAJREDIN SYLEJMAN LOCA 9

NAZMI MUHARREM KIKA 9

BAJRAM ZENEL BRACI 9

GANI MYFTAR LUSHI 9

BAJRAM MUHARREM META 11

CELNIK HAMZA HAZIZI 11

SHABAN QEMAL CANO 11

IBRAHIM SELIM HALA 11

VASIL LLIKO DHIMA 11

ASTRIT FAIK CERMA 11

MARK LUSH STEAJ 11

ILIA JAK NDREPEPAJ 11

RAKIP GANI ALLA 11

BESNIK TAHIR FILJA 11

NIKOLL NDREC LLESHI 11

REFAT IZET CAMI,FLORIAN REFAT CAMI 11

LUAN NDUE RAJTA 11

SAMI GANI MURATI 11

DERVISH HAXHI DOCI,XHELAL DERVISH DOCI 11

FADIL HASAN MUSTAFAJ 11

SELMAN AJAZ ISTREFI 11

RAMIZ ADEM XEKA 11

BAFTJAR HASAN MUSABELLIU 11

ARBEN PELLAN MOLLANJI 11

PERPARIM ISMAIL CEJKU 11

HAJRI AHMET MUCA 11

PETRIT LEKE HASAJ 11

AISHE ISUF LACI,DRITERO XHEMAL LACI,SOKOL XHEMAL LACI,ALTIN XHEMAL LACI 11

BESNIK ISUF LUSHNJA 11

ELTON AGIM KALECI 11

ZENEL ISUF BUCI 11

LAVDURIM XHEMAL CAMI 11

BASHKIM HASAN SITA,NAZMI HASAN SITA 11

ARBEN BEXHET MEKA 11

ELMAZ SHABAN SULA 11

KADRI ISMAIL HASTOCI 11

NAIM ZYBER MANREKA 11

AVNI SHAHINI KAPXHILLARI 11

AGIM PAL PEPKOLAJ 11

VESEL HAXHI IMERI 11

FATIME IDRIZ CANO 11

HAMDI SINAN META 11

ZENEL FAIK DALIPI,OLTJAN ZENEL DALIPI 11

HAMIT ALI BRUCI 11

MUSTAFA RESHIT LACI 11

REFIK MEXHIT SORRA 11

NAZMI HATE HASANLLARI 11

DEDE ZEF GECAJ 11

VIKTOR PREL ALIA 11

ARBEN REXHEP BUSHI,REXHEP FASLI BUSHI 11

AGRON VEHAP XHEKA 11

LAZER KOLE QEHAJA 11

NIKOLL GJON LLESHAJ 11

QAMIL HAQIF BARA 11

XHEMILE XHAFERR LEKA 11

VIKTOR PAL DELIA,ARTAN LEK NDREKAJ,PJERIN PAL DELIA,LULJETA LEKE DELIA 11

DRITAN HALIM ZHLLIMA 11

NIKOLL ZEF KOLPRECAJ 11

MERE MURSEL MUSTAFAJ 11

GJEVALIN MARK BUSHGJOKAJ 11

LUAN FERIT XHEJA,MIRELA IBRAHIM XHEJA 11

KUJTIM ZEF KOLPRECAJ 11

BARDHOK PAL BUCAJ,MARK PAL BUCAJ 11

ESMA ILJAZ CENGO 11

SHYQYRI BAJRAM KADRIA 11

MEZARKO ALI AVXHI 11

SHAZIMAN HYSNI SEFERI 11

SULI RIZA SHKEMBI,FATJON ADEM MERO 11

ZIADIN SINAN SPAHIU 11

HASAN GANI PIRA 11

VATE CUN PREKPERAJ 11

LEZE PAL UKCENAJ,GEZIM PAL UKCENAJ 11

SIMON DEDE GECAJ 11

BIBE CUN GECAJ CUN KOL GECAJ 11

ASTRIT NDOC NDRECPECAJ 11

HAMET SAFE HASANLLARI 11

DOD PRENG JAKU 11

BEXHET NURI CAMI 11

BENIZ FRAN DODA 11

ABDI ZAHIT MEDA 11

RROK TOM CARDAKU 11

FATMIR SHABAN PAJTONI 11

FLAMUR BIDO LLAPUSHI 11

ABAZ ZYBER MANREKA 11

BASHKIM GANI DUKA GANI SHABAN DUKA 11

SULEJMAN HET MURATI ILIR HET MURATI 11

HAQIF HASAN ELEZAJ FATMIR HASAN ELEZAJ 11

ZYBER ABAZ MANREKA SHPETIM ZYBER MANREKA DONIKA SKENDER MANREKA 11

DRITAN MEDI KRASHI 11

XHEMAL OSMAN SULA 11

RAZIM HAZIS META 11

LIMAN HALIL GJOKA 11

MEHMET BESNIK KULEMANI 11

XHEMAL ALI HIDA 11

SELMAN ISMAIL BENGU 11

FATOS HALIM LILA 11

AMIR ALI PEPOSHI 11

SHYQYRIE BESHIR MARKU 11

ISLAM MYSLIM HAKCANI 11

PASHK UKE ALIA 11

ENVER STAF PERHALI 11

ALBERT QANI KAJA 11

ENVER KAMBER SALLAHI 11

SKENRDINAND QANI KAJA 11

IBRAHIM RAMAZAN LIKZELIA 11

KADIFE ALI HAKA 11

XHEMAL SHERIF TROCI 11

IDAET NURI SHUKULLI 11

DED LULASH NIMANI 11

ISMAIL RIZA SHEHI,LUAN ISMAIL SHEHI 11

SOTIR GANI POTKA 11

RUSHIT FADIL ELEZI 11

QOSE 11

NAIM ALI SINA 11

GJELOSH KOKER PREBIBAJ 11

REFIK BEQIR HOXHA 11

RAMIZ XHEMAL LUSHNJA,SAJMIR RAMIZ LUSHNJA 11

BISLIM AZEM AJDINI 11

DRITAN FIQIRI BUSHI 11

ISTREF SELAM DOMI 11

HYSEN MEHMET GJYLA,YLLI HYSEN GJYLA 11

ISMET MUHARREM ZISKO 11

XHAFER AHMET MULGECI,CAN AHMET MULGECI 11

NEXHMI MUSTAFA LILA,BUKURIE XHEMAL SITA 11

AMIR SINAN SPAHIU 11

BESIM ALI PEPOSHI 11

ASTRIT GJON DAKRAMAJ,AFRIM GJON DAKRAMAJ,GJON MATOSH DAKRAMAJ 11

VATE MIRASH GECAJ 11

KOL GJERGJ QUNI 11

PERPARIM SHERIF BULKU 11

REXHEP XHAFER DURRSI 11

ZYHDI ZENEL SIPRI 11

FERIT RIZA DAJTI 11

NAIM XHEMAL RRASA 11

XHAVIT RIFAT SUFAJ,ARBEN XHAVIT RECI,LAURENT XHAVIT SUFAJ 11

PJETER MHILL ALIJA,PASHUK PJETER ALIJA,GJOVALIN PJETER ALIJA FERIT PJETER ALIJA 11

BEGLIE RIZA BATALI 11

RASIM IBRAHIM MEHIDRI,IBRAHIM ALI MEHIDRI 11

REXHEP HASAN SHEHU 11

LEKE MARTIN LEPEJA 11

RAMAZAN XHEVDET BOSHKU 11

FERIT XHEMAL ZHUZHI 11

SOFIJE MASLLAN DUKA 11

HASHIM MAN DRAGJOSHI 11

TEUFIK RIZA COLLAKU 11

ARJAN GJOKE RRAHI 11

SELMAN RIZA TANUSHI,SHAHE LIMAN TANUSHI 11

NIKO MYSLIM VILA 11

IBRAHIM MURAT KUNXHIU 11

RUTE KOL KACI,XHEVAIR ESAT KACI,GENTIAN ESAT KACI,ENGEL ESAT KACI 11

MURAT AVDI FIDA 11

DRITA JONUZ RAMA 11

ENVER ISLAM MISKU 11

ROMEO DANIELA HODO,AFERDITA HODO 11

ILIR SHEFQET SHEHAJ 11

GJON LLESH DOCI 11

PASHK LUSH MARKU 11

ALI FAIK RAMA 11

ENGJELL AVNI MATA 11

PREKE PALI PERPELAJ 11

KADRI FUAT ALUSHI 11

GJIN MARK GJINI 11

ZAIM HYSEN VESELI 11

FERIT SHAQIR BOSHKU 11

ILMI MURAT BOSHKU 11

ALLAMAN IBRAHIM DOKU MENTORALLAMAN DOKU FESTIM ALLAMAN DOKU 11

PJETER GJOK DEMAJ 11

LUAN ABAZ SHEHU 11

SHKELQIM IBRAHIM GJOKA 11

ARJAN QAMIL SEJDINI 11

HAMZA SABRI LILA 11

MIMOZA ENVER ZYBERAJ 11

RUSTEM SELMAN RRUSHI 11

LUSH ZEF HASANAJ 11

FATMIR SALI PLAKU RUDINA SEJDIN PLAKU 11

HALIM SHABAN BRIJA 11

ALBAN XHAFER BALLA DEZDEMONA GJIN BALLA 11

FATMIR MARK SUSAJ 11

LULEZIME NEZIR DURA 11

XHEZAR SULO HYSLLARI PAJTIM XHEZAR HYSLLARI 11

MARK ZEF VUKZA 11

ARBEN HAXHI SULAJ ARDIAN HAXHI SULAJ 11

PERPARIM VEHAP XHEKA 11

MOJSI OSMAN TURJAN 11

ILIR MEHDI HYSA 11

ZEQINE ALI KOLA DASHNOR FIQIRI KOLA DITURI FIQIR KOLA ETLEVA FIQIRI KOLA ARBEN FIQIRI KOLA AIDA FIQIRI RRAFMANI 11

BAJRAM RAKIP VESHAJ 11

ERION GEZIM BARA 11

PETRIT RAMADAN SHERIFI 11

XHEVDET RAMADAN CANE 11

YLLI BEDRI JACE SHPETIM BEDRI JACE 11

MUHAMET ABDULLA LICI 11

MILAN MARASH ALIA 11

QAZIM MEHMET HYSA 11

BESIM RUSTEM MANSAKU ASTRIT BESIM MANSAKU SARARUSTEM MANSAKU RENATA XHEVDET MANSAKU MARIGLEN RUSTEM MANSAKU 11

SH 11

NDUE DED DELIU 11

KUJTIM MULI BASHA, EDIP MULI BASHA 11

ALBI SHYQYRI DEMA 11

FRANG LEKE LEKAJ 11

BASHKIM BAJRAM KOÇI 11

GJOVALIN PJETER QOKAJ 11

ASTRIT HAMDI PUCI 11

FAIK DEMIR BLUSHI 11

YLLI ENVER PRAPA 11

SERVETE MUHAMET BENGO 11

KLODIAN HYSNI TAKACI 11

KRISTAQ BEQIR VOGLI 11

ISMAIL GANI LALA 11

ALTIN BAJRAM PULA 11

HAKI MEHMET CEJKU 11

NAZMI HAMDI SUKITHI 11

ALI SHABAN MADANI 11

SHYQYRI OSMAN DEMA 11

ANESTI HAKIL ZGURO, JETNOR ANESTI ZGURO 11

AGUSTIN DED KOLA 11

ESAT RAHMAN KURTEJ 11

ALI BIB FIRI 11

MURAT XHELADIN BEQIRI 11

SAFET HAXHI THARTORI, HARIF SAFET THARTORI 11

VISARD MITER NECAJ 11

PETRIT SEFER ZANI+ BP 11

GEZIM SUL DEMA 11

BESIM LIMON GACI 11

RUDINA HAKI QORDJA 11

LIRETE HYSEN KADA 11

SKENDER MAKSUT MURATI, ROBERT SKENDER MURATI 11

DURIM HALIM PERGJEGJI 11

VERA BRAHIM DEMUSHI, EMIRSON RASIM DEMUSHI 11

MEVLUD QANI OSHAFI,LUAN MEVLUD OSHAFI 11

XHEVAHIR DED MARASHI,DED CUN MARASHI 11

RAMAZAN HAMIT MATRISI 11

FLUTURIM BIDO LLAPUSHI 11

PERPARIM FADIL XHAFERI 11

PELLUMB REFIK CENOLLI 11

HAMIDE RAMAZAN MANCAKU 11

FRANG NIKOLL GJOKA 11

VLADIMIR SELIM NASTO 11

KRISTO ILMI MEJDINI 11

BEKTASH QEMAL CANO 11

LULZIM XHEMAL GJOKA 11

AVDIL SEDULLA PACI 11

BEDRIJE ASLLAN SHIMA 11

NAZMIE HALIL PETOVA 11

YLLI REXHEP SHEHU 11

MARK ZEF PJETERNIKAJ 11

FATMIR PILO AVDIAJ 11

QAZIM RAMADAN MIRKU 11

SHKURT MUHARREM HARIZI 11

RAKIP MET KUZARI 11

DASHAMIR REXHEP POKA 11

PERVIZ OSMAN ELEZI 11

MUHARREM BEQIR REKA 11

FATMIR FRAN MALETI 11

RASIM SELMAN CERA 11

SALI GARIP DURRO 11

NOSH PREKE QOKAJ,ALFRED NOSH QOKAJ 11

QEMAL MEHMET KUZARI 11

HEKURAN DEMIR HOXHALLI 11

GEGE DEMUSH PJETERNIKA 11

AGIM NDOC RAMAJ 11

ERMIRA ISA SADIKLLARI 11

ARBEN SEFER SULKO 11

SAZAN REXHEP SHEHU 11

VESEL RRAMIS HOTI 11

LIMAN HASAN HALDEDA 11

HYSNI NEZIR SHAHINI 11

LULZIM JACE RAMA 11

FATMIR ISUF XHONGOLLI 11

TONIN PJETER ZEFI 11

SHTJEFEN DEDE VATAJ 11

NIKOLIN AHMET KACA 11

DED MARK BASHA,LULA CUNGEL BASHA 11

JEMIN YMER MEMA 11

MYRTO PETRIT AZISLLARI 11

ARTUR BEGAJ 11

XHELIL ISLAM HASANI,LEONARD XHELIL HASANI 11

XHUMAJE ISMAIL HASRAMA 11

MUHARREM QAMIL TOPALLAJ 11

GJOVALIN ZEF LEKAJ 11

HAKI ADEM XHAURI 11

NAIM VUKSAN HYSENAJ 11

ELMAZ ABAS KACI 11

ANTON GJIN UKA,GJIN JAK UKA 11

DRITAN PALI NDRECPEPAJ 11

PAVLIN MHILL CUMRAKU 11

FILE NIKE ZHIVANAJ 11

HEKURAN HET MURATI 11

DHIMITER MERSIN SHPATA 11

LULZIM RAMIZ VELI 11

MEXHIT REFIK SORRA 11

PASHKE PREND MARASHI 11

MAL BAJRAM CAKRAJ 11

ODHISE RIZA JEMINI 11

SABRI DALIP RAMSALIU 11

ZAMIR SHYQO HAXHIJA 11

ASTRIT MURAT POKA 11

GJIN LEK LEKAJ 11

VERA MEHMET BICISHTI 11

BARDHOK GEGE HYSENI 11

GJIN PREK BOSETA 11

VALENTINA BAFTJAR DEDA 11

TOSUN SHERIF HOHO 11

KOL MHILL CUMRAKU 11

HYSNI JONUS XHAFA 11

NAIM PJETER HYSA 11

AFRIM,BESIM NIJAS TARKO 11

EDONA HAMEZ QERIMI 11

ANTON NDUE BRACI 11

QAMIL ALI HIDA 11

KASEM OSMAN UZUNI 11

HAJRI MEHMET KACIQI 11

KASEM ASLLAN QORDJA 11

XHAFERR QAZIM FILOLLI, QAZIM XHAFERR FILOLLI 11

FEMI AVDI HYSENAJ,BEHARE QAZIM HYSENAJ,ERIKSON FEMI HYSENAJ 11

SELADIN QAZIM IMERAJ, MYRTEZA QAZIM IMERAJ 11

GJELOSH PREL ALIAJ 11

MAKSUT YMER BALLA QAMIL ZENUN BALLA 11

ISMAIL GANI HYSA 11

NAPALON RESUL ABAZAJ 11

FERUZE MUHARREM HALILI NURI RIZA HALILI 11

LIVAN MEHMET LUZI 11

NAZMI SHABAN HYSA 11

DILAVER NEZIR ISLAMAJ 11

DANIEL DAUT DAMZI + BP 11

ZEF PJETER ISMAILI 11

ARBEN MUHARREM PESHKU 11

MARASH MHILL IMERAJ 11

BASHKIM BAJRAM SHIMA 11

LULASH ZEF PJETERNIKAJ 11/ Gazetashqiptare

l.h/ dita