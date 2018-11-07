Legalizimet, lista me përfituesit në Tiranë
Nga Arkiva
ALUIZNI publikon listën me 1200 pronarët që kanë gati lejen e legalizimit në qarkun Tiranë. Sipas ALUIZNI, të gjithë personat që gjejnë emrin në listat e afishuara duhet të paraqiten pranë Drejtorisë për të tërhequr lejen. Bazuar te ndryshimet e fundit ligjore, qytetari duhet të marrë një kopje për të vërtetuar përmbarimin e procesit të legalizimit. Ndërsa, lidhur me procedurën vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ajo do të bëhet nga Agjencia.
TAPIA
Procedurat për marrjen e tapisë janë ndjekur nga ALUIZNI, i cili dorëzon dosjen e plotë në Hipotekë, por përfituesit duhet të shkojnë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të aplikojnë për tapinë. Pas ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesit të legalizimit, por gjithë procedura vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëhet nga Agjencia. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës, për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë, nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit, dhe për ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se 500 m². Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat, për shkak të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim, i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin, nëpërmjet një kërkese me shkrim.
EMER ATESI MBIEMER NJESIA
BASHKIM ABDI DISHA 1
GJYLE SELMAN HALILAJ 1
KUJTIM KAREMAN JAUPI 1
VIKTOR SELIM HAXHO 1
SELIM ADEM BALLA 1
FATOS EMIN BRAHAJ 1
ILMI ISMAIL DUSHA 1
IBRAHIM TAHIR SULA
BESIM IBRAHIM SULA 1
SERVET AQIF RADE ARBEN
AQIF RADE 1
RAMADAN SHABAN LANKA 1
RAMI MUHAREM KEKO 1
ENVER SHAQIR MUCA,
SHKELQIM SHAQIR MUCA 1
AGIM RASIM MATAJ XHEMALI
RASIM MATAJ 1
SINAN SHEZIVAR LALA 1
RIZA FETI DOCE 1
IMER SADIK TOSKA 1
HYSEN REXHEP BICERRI 1
BARDHYL HAMIT DAUTI 1
RAMADAN SHABAN LANKA 1
HYSNI RAMAZAN ALLA 1
ZIJA SULE KASEMI 1
HYSEN SULEJMAN HOXHA 1
XHEMIL HAMDIHASMUCA 1
MALIO JEMIN MIRAKA 1
ARDIAN SADRAMAN KURTI
BIZAT SADRAMAN KURTI 1
ILIRIAN YMER MEKOLLI 1
PANAJOT ESTREF GALO 1
BEHARE GANI DOKA 1
GALLOPKA GJURIM FILIQI 1
PAJTIM RIFAT AGUSHI 1
KAJO QAZIM QAZIMLLARI 1
ARIF KADRI TAMIZI 1
QAZIM KADRI KOKOSHI 1
DUKAGJIN BAJRAM PUCI 1
GEZIM YMER DAJCI 1
BASHKIM RAMAZAN ALDISHA 1
HYSNI SHABAN COKU 1
QAZIM ZYBER BELBA 2
BARDHYL SELIM ABAZI 2
QEMAL ALUSH KARAJ 2
ZERE RAMIS KERKAPI 2
GEZIM RIZA SALIU 2
SEFE JAKUP ALLARAJ 2
HEKURANE SABRI KOCI 2
HAQIF NEZIR LITA 2
XHEVDET ALI BALI 2
FIQIRET TASIM MURATAJ 2
FIQIRI HASAN GJYLMEZI 2
BILBIL MUSTAF ALIAJ 2
BRUNILDA RAMADAN KULLOJKA 2
ELIDA MARK DOCI ARBEN TONIN DOCI EVA TONIN DOCI 2
DASHNOR BAKI TOCILLA 2
MEVLAN SHAQIR BETI 2
ET-HEM QAZIM KOCI 2
DASHNOR BAKI TOCILLA 2
SOKOL SADIK HOXHA 2
ARISTOTEL HAKI BERMETA 2
DEVIS SHABAN HASTOCI
OLTIAN SHABAN HASTOCI 2
BEDRO TARE LICAJ 2
MEHMET ABDULLA TOCILLA,FEJZI MEHMET TOCILLA 2
AFRIM ALI SHEHU 2
BESNIK QAZIM MARGJEKA,EDUART QAZIM MARGJEKA 2
FLAMUR KADRI CANI 2
RIZA XHEMAL BIBA 2
PERPARIM RIZA CANI RIZA SELIM CANI 2
MYFTEREM BEKTASH QAMILI 2
FATJON SHEFQET XHABAFTI HATIXHE MUHARREM XHABAFTI 2
AQIF SINAN XHAFA 2
RRAPUSH AHMET LENA 2
ARDIAN BESIM HYSA 2
FERDINAND HAMIT KATESHI 2
SPARTAK XHELAL MARKU 2
BEDRO TARE LICAJ 2
AVNI ALI AGOLLI 2
ANDRI VESEL VASKU 2
XHEMAL,LULZIM NEVRUZ HASKASA 2
AGIM MALIQ TOTA 2
DITAR HYSEN BILALI 2
ABAZ HYSEN GJANA 2
RIFAT RAMIZ KODRA 2
IBRAHIM MAHMUT KOSTA 2
AGRON AQIF XHAFA 2
NIKOLL ZEF GJONAJ 2
DITAR HYSEN BILALI 2
ABAZ HYSEN GJANA 2
HAJRULLA SALI KRENA 2
FATMIR RAMAZAN HAKCANI 2
BASHKIM REXHEP ALDISHA 2
PRANVERA FADIL SULA 2
ENVER FAREDIN BAKALLI 2
VERORE SHKURTI TOCILLA 2
SHEFQET SHABAN VATA 2
FATMIR MALIQ SMACI 2
ASTRIT SHERIF HYSA 2
MIHANE BAKI VATA,ISAK KASEM VATA 2
IBRAHIM HASAN DEMAJ 2
SOKOL SHAQIR BECA 2
YLLI ENVER MENAJ 2
DURIM AHMET KODRA 2
XHELDAIN SALI KASA 2
MAKBULE SEFER DISHA 2
FATMIR ABAZ STANA 2
GEZIM MUHARREM NOKA 2
NAIM LIMAN XHAFA 2
FATJON XHETAN OSMANI 2
ISA XAJ KABETAJ 2
ENVER SELADIN MOLLA,
OLGERT ENVER MOLLA 2
TOME KOLE MACAJ 2
XHEVAIR IBRAHIM JOCA 2
ALI AHMET KOLGJINI 2
ILIR ASLLAN VATA 2
BRUNILD YMER GARUNJA,
ANILA XHEMAL DERMANI 2
ISTREF XHAFER VATA 2
MYRTEZA RAHMAN BRAHJA 2
IMER ISA BICERRI 2
XHAVIT BAJRAM HASMUCA 2
FIDAI FEJZI MADHI,
KUJTIM FEJZI MADHI,ARQILE FEJZI MADHI 2
KAZAFER ILJAZ RAMA 2
ADRIAN SHAHIN CARCANI 2
XHAVIT QAZIM GRECA 2
XHETAN DIN JATA 2
ISMET SHERIF HYSA 2
AGIM RIZA BIBA 2
REXHEP JAKUP TOCILLA 2
ZENEL ISLAM VATA 2
ADEM QAMIL LEKA,ALBERT ADEM LEKA 2
IRFAN SHEFKI NDREU 2
AVDYL BAJRAM PASHKAJ EDUARD
AVDYL PASHKAJ 2
RAMADAN ADEM RRAHMANI 2
NAZMI SELMAN BALLIU 2
DORINA ADEM MARKECI 2
RUSTEM RIZA KODRA 2
SALI IBRAHIM LACI 2
ARBEN MUHARREM BERMETA 2
FERIK REXHEP GJOSHI 2
AGIM SEFER ZYBERAJ 2
FATMIR ADEM KULICI 2
SHABAN XHEMAL DOCI 2
INDRIT DERVISHI SHABA 2
BEDRI MYFTAR PLAKU 2
SAJMIR TASIM MURATAJ 2
SHKELQIM HALIL BUNACA 2
MURAT HASAN SINA 2
EKREM HAJREDIN MUCA 2
SHPETIM ISMAHIL FARRUKU 2
JAKUP AHMET BASHA,
ADEM JAKUP BASHA 2
MANUSHAQE ISUF SAFAJ 2
YZEDIN NOVRUS LAMAJ 2
ILJAZ MAHMUT VATA 2
DURIM RUFAT DRAGJOSHI 2
ELEZ ALI MARKU 2
BAFTJAR RASIM TOCILLA 2
NDUE MARK NIKAJ 2
MIRJAN HAXHI TOTA 2
OSMAN ISLAM HASTOCI,
SAMI ISLAM HASTOCI 2
RASIM MARSEL TOCILLA 2
ZYBER FAIK ZALTA 2
FESTIM IDAJET ZHOLLANJI 2
XHEVAT MUZAFET NOKA 2
PETRIT ALI SALA 2
BESNIK SADIK DUMI,LUME ISUF GURRA 2
SELIM QAZIM VATA 2
PERPARIM MUHARREM SHAHINI 2
MERSIN SADIK KATESHI 2
SHYQYRI SEFEDIN ABEDINI 2
AQIF SINAN XHAFA 2
FATJON SHEFQET XHABAFTI,HATIXHE MUHARREM XHABAFTI 2
RRAPUSH AHMET LENA 2
AGIM ELEZ DOCI 2
SHEFIK REFIK OCKA 3
RAMAZAN SYRJA HOXHA 3
ERMIRA MARK GJERGJI 3
FATMIR HASAN SINANI 3
MEHMET ISLAM NURI,QEFSERE DEMIR NURI SAIMIR MEHMET NURI,GENTIAN MEHMET NURI 3
ARDIAN HYSNI KALLUSHI,SAIMIR HYSNI KALLUSHI 3
ARTAN YLLI BYLYKBASHI YLLI DEMIRAL BYLYKBASHI 3
EDMOND ADRIATIK ABAZI,ADRIATIK HYSEN ABAZI 3
ILIRJAN HASAN SINANI 3
HYSEN SELIM KOKONOZI 3
REXHEP HASAN BASTARI,EDMOND REXHEP BASTARI,LULZIM REXHEP BASTARI EDUART REXHEP BASTARI,LILJANA REXHEP BASTARI 3
ZARIF HYMET MUCOLLARI 3
PAL EDUARD PATRIK PALUSHI 3
FATJON LUAN TARE 3
PRANVERA FISNIK DODO 3
LUIZA PANDI KOLASI 3
AGIM REXHEP BERISHA 3
MYLAZIM MUSTAFA
KUBURI,SPAHI MUSTAFA KUBURI 3
SHERAF HAMET BESHIRI,
SHANIKO HYSEN BESHIRI 3
XHEVAIR AHMET ALTERZIU 3
FATMIR DULE DANI 3
ASLLAN SINAN BOGDANI 3
HYSEN DAJLAN CACELALRI PANAJOT JORGJI CACELLARI VALTER JORGJI CACELLARI 3
RUZHDI ABDURRAHMAN KURMAKU 3
QAMIL MALUSH NELI 3
VLADIMIR SOTIR DAKE 3
JORGJI PETRO JANOLLARI 3
ULVO AXHEM BULAJ FJORELA IDAJET BULLAJ ENI IDAJET BULLAJ ALDO IDAJET
BULLAJ 3
SILVANA SAMI MESTANI 3
JETNOR SHERIF NELI 3
EDMOND AHMET KODRA VASIL AHMET KODRA 3
ADRIATIK REXHEP RAKIPI 3
VANGJEL SOTIR SHTEMBARI 3
GRAMOS SADIK TOPALLI BASHKIM SHAQIR DACI 3
THOMA DHORI DHESPOLLARI,ALBERT GURI DHESPOLLARI,DHIMITER , STAVRI DHESPOLLARI 3
MERSIN SALI DOKA 3
HALIL MUSTAFA HOXHA 3
KUJTIM HASAN SELMANAJ 3
MUNIR VEHAP META 3
SHAQIR QAZIM MUCA 3
NAZIF RESHID MUÇA 3
ERJON YZEIR KANTO,
KOSTA RIZVAN KANTO 3
BARDHYL SHYQYRI MOLLANJI 3
HYQMET FERIT CUKA 3
LUAN ESTREF KULLA 3
SAMI HAXHI RUCI 3
BASHKIM HYSEN DIBRA 3
NDRICIM HASAN GJYLMEZI 3
DALIP SALI PEPMARKU 3
DHIMITER BECE ZEZO 3
BASHKIM BAJRAM SHKOZA 3
JORGO MAZLLEM KOROLI,STELIO MAZLLEM KOROLI 3
IRFAN AVDI GJANE 3
HAJRIJE SHEFQET DERVISHI 3
BAHRI CELIM KOKONOZI 3
ISLAM DAN BALLA 3
MAKSIM TOSUN SERANI,AJRIE BAJRAM SERANI 3
GJON ZEF GOJANI 3
FIKRIJE ISAN KURTI 3
ARBEN XHAFER GJINI 3
FATOS XHELAL RAHMANI 3
TAQI QANI DORO 3
FILLJON XHEMALI KOTORRI 3
STEFAN ILMI MIHALI 3
BASHKIM MUSTAFA MUSLIA 3
QAMIL MALUSH NELI 3
DRITAN BARIQ XHAHO 3
QEMAL SULO STROKA,MAKSI SULO STROKA 3
AGRON SHAHIN BARAMAJ 3
LULZIM XHEMAL HOXHA 3
ABDULLAH RAMAZAN RAMA 3
FERAT BARI VELIAS + BP 3
MIRDASH AVNI DEMIRAJ 3
LUAN SKENDER ISUFLLARI 3
PETKO GJORGJI NIKOLLI 3
EMER MBIEMER ATESI NJESIA
SEADIN MUHAMET ISMAILI 4
ENGJELLUSHE SYRJA KURTI 4
FIQIRIJE RAMUSH KORIMANI,LUFTIM SELAMI KORIMANI 4
SULEJMAN BEQIR BALLIU 4
AHMET HASAN SHKEMBI 4
PELLUMB RAMADAN OSHAFI 4
KUJTIM DERVISH MUSI 4
DYLBERE NUREDIN SULA 4
BUJAR MERSIN NEZIRI 4
TEFIK SKENDER LIÇO 4
FADIL ALI LIKA 4
DEMIR QAMIL KRUSA 4
DRANE ZEF GJINI 4
ÇLIRIM NEXHIP HALILI 4
HAJRULLA HAMIT MUÇA 4
GANI DERVISH MUSI 4
ELIDON ABDI SULA 4
TAHIR LULASH GJOKLAJ,PREK LULASH GJOKLAJ 4
ALEKSANDER ZEF MURRI 4
LIMAN LIMAN TOSKU 4
HAXHI MAHMUT LICA,FITIM MAHMUT LICA,SHYQYRI MAHMUT LICA 4
LAZIM QAMIL KRUSA 4
ESMA ALIM HAMZAJ 4
DED MHILL THANA 4
ISMAIL HASAN MANREKA 4
BEDRI XHAFER VEIZI 4
SABRI ISMAIL VISHKURTI 4
FESTIM DYLEJMAN HOXHA 4
BAHRI AHMET BEQIRAJ 4
KOLE PJETER VATNIKAJ,NDOC PJETER VATNIKAJ,LAZER PJETER VATNIKAJ 4
PREND ZEF MEMAJ 4
ZEFIRE TAHIRI,KLODIAN SKENDER TAHIRI 4
SAIMIR HIQMET XHAMBAZI 4
RAMAZAN SELAMI KARIMANI 4
AGRON HILMI SHERIFI 4
NDOKE SOKOL KOLENDREU 4
SHABAN SULEJMAN ALLUSHI 4
AGRON XHEVIT DULAJ 4
RESHIT LIMAN SALA 4
DILAVER BATO BASTRI 4
MISIR ISMAIL MAXHAKU 4
BASHKIM VELI ISAKU 4
ZENEL BILAL LAMA 4
BLEDJAN TOLE ARAPI 4
MARTIN BARDHOK TOTAJ 4
LAVDERIM XHEMAL CENA 4
FERJAT SEFEDIN DALLIU 4
RRAHMAN DEM BARDHOSHI 4
SULEJMAN XHELADIN KOLECI 4
FRAN SOKOL RAMAJ 4
MAHIR BAJRAM RAMA 4
QEMAL JAKUP TARJA 4
AJDIN ILJAS MUCA 4
EUGEN KRISTO KODRA,SELAMI REMZI KODRA 4
ALBAN PETRIT BEKA 4
DIN RRUSTEM ISMAILAJ 4
UZRI AMZA HAMZAI 4
KUJTIM ISUF KOKA 4
SHABAN ISLAM SMALAJ 4
SABRI BAJRAM LLUAKJ 4
NIMET EMIN QEMALI 4
RAM MEHMET AHMETAJ 4
ZENEL ABEDIN XHAMBAZI 4
REXHEP SADUSH LIÇI 4
ILIR REXHEP HABIBASI,PAJTIM REXHEP HABIBASI 4
BEQIR QAMIL LIKA 4
RAMADAN BESIM RAMA 4
BILAL HAMIT ÇUNI 4
PETRIT BAJRAM KECI 4
ASTRIT ABDI GJAPI 4
PETRIT OSMAN BEQIRI 4
GJON NIKOLL MALETAJ 4
MEHDI SHEFQET KARABRAHIMI 4
ERVIN STEFAN GJINO 4
EDMOND ABDI SULA 4
JEMIN ASLLAN LIMANI 4
BYLBYL PAL MEMA 4
FATMIR IZET QERIMI 4
PJETER ZEF VATAJ 4
LIRI ZYBER BEKA 4
MYRTEZA TAHIR MEHMETI 4
ADEM ISLAM SHAHOLLARI 4
MINA NAIM SHTEMBARI 4
XHEMIL VEPRON FERATI,NURI VEPRON FERATI 4
ILIR HAZIZ XHAMBAZI HAZIZ ABEDIN XHAMBAZI 4
SHKELQIM RIZA TILA FAHRI DILAVER RAMA 4
GJERGJ KOLE QAVEZA 4
ARBEN MERSIN NEZIRI 4
GUXIMTAR FAIK MATJANI FATMIR FAIK MATJANI 4
PELLUMB ZEF QOKAJ 4
AGRON DEMIR DEMIRI 4
HAMZA XHETAN SHEHI ARJAN BARDHYL SHEHU 4
ISLAM YMER DISHA HANKE YMER DOMI 4
SHPETIM ABDULLA MURATI 4
SHANIKE SALI HYSENI 4
GEZIM HASAN STAFA ALI ASLLAN HALILI 4
ILIR SHEFQET SHEHAJ 4
VIKTOR BESIM HALIMLLARI 4
VLADIMIR FIQIRI DAMZI 4
AGRON SHYQYRI BANI 4
SULEJMAN SHABAN BUNACA,XHAVIT YMER HYSENI 4
DAUT RAMADAN BARDHI,KUJTIM DAUT BARDHI 4
REFIK DERVISH BRUCI 4
HAMDI SELAMI KARIMANI 4
RUSTEM DYLEJMAN HOXHA 4
GJELOSH NDOKE SUSAJ 4
MUHARREM REXHEP GANI 4
HAJDAR MALIQ HIDA 4
BESIM LIMAN SALA 4
FANOL FERAT DUMANI 4
VEBI DERVISH BRUCI 4
SHQYQYRI HAJDAR BEKA 4
FRAN MHILL BUSHGJOKAJ 4
LLUKAN PETRO TEKA,ILIR LLUKAN TEKA 4
ILIR MUNIR UKA 4
GANI MUSTAFA HYSA,IRAKLI MUSTAFA HYKA 4
KADRI BAJRAM GJUZI 4
JASHAR DALIP KACI 4
XHEMAL HAJDAR KACOLLJA 4
ELJON MALIQ HAJDARI,GJURI RAMADAN POLICI 4
ZHUJE SHERIF NEZAJ 4
SULEJMAN HAMID BANI 4
BESNIK ARSHIM SHAHINASI 4
GEZIM HASHIM DELIU 4
SABRI BAJRAM LLUKAJ 4
EDUARD GJIN GJONAJ 4
ARBEN GJON BIGA 4
SKENDER REXHEP MEDA 4
REXHEP AVDULLA PAPA 4
XHEVAT ISLAM ISMALAJ 4
VIKTOR GJOKE VUKAJ BARDHOK GJOKE VUKAJ GJOKE PJETER VUKAJ 4
BUKURIE DESTAN MANCILA HEKURAN SEFEDIN MANCILA 4
QAMIL MUHARREM MANI 4
SHKELQIM HYSMET KAZANI 4
SOKOL ZEF VATAJ 4
DYLBER ZEJNI YMERI 4
FATMIR HEBIP EBIP 4
NDUE MARK LLESHI 4
AGIM SULEJMAN KRUJA 4
SHKELQIM KADRI GJUZI 4
MUHAMET REXHEP LIKAREXHEP MUHAMET LIKA 4
DYLBER MERSIN ALI 4
QEMAL XHELAL DOKA 4
LORETA KADRI BEGANI 4
ARBEN ABDULLA MUCA 4
EMIN OSMAN KACANI 4
LORETA KADRI BEGANI 4
SINAN SEIT KAZANI 4
ILIA SOTIR LEKA LATIF RIZVAN ABRASHI 4
ERIND BEHAR HASANLLARI NEZVAT BEHAR HASANLLARI 4
AHMET SABRI POPSHINI 4
ARBEN MYSLYM DURISHTI 4
MUSA MEXHITKABILI 4
DALIP HYSEN RAMA 4
FERIT AHMET NDREGJONI 4
MAMUSH ALI CUTERRAJ ARDIAN ALICUTERRAJ 4
MUSTAFA XHELADIN VELCANI ADRIAN MUSTAFA VELCANI ALFRED MUSTAFA VELCANI 4
TOMOR RUFAT BRUCI GAZMIR RUFAT BRUCI GEZIM RUGAT BRUCI 4
FATMIR SEFEDIN XHAMBAZI SEFEDIN QAMIL XHAMBAZI 4
PETRIT JONUZ MEMA 4
ILIR ASLLAN MUCEKU 4
FESTIM VASFI META 4
ARTA DEDE DRICI (FASLLIA) 4
DRITAN SKENDER ALLUSHI 4
SELO NEIM MECE 4
ZAMIR ALI BARDHI 4
HASAN ABDYL RECI 4
FABJAN PREND GJONAJ PREND NIKOLL GJONAJ KUJTIM NIKOLL GJONAJ 4
HAN IBRAHIM NDREKA 4
AGIM SERVET KADILLARI 4
DIANA HETEM HASANI ELTION HASIM HASANI BLERAND HASIM HASANI 4
BRAHIM ISLAM PROZLLAMI 4
FITIM SHEFQET ISLAMI 4
MIFTAR XHEMAL TOTA 4
FLUTURA RAMAZAN RUSHITI SKENDER ISMAIL MEHMETI 4
HASAN HAXHI AFMATAJ 4
PREL MARK VUKSANI 4
ZEF MIRUSH PREKAJ 4
MEDI AGIM KACA 4
RAMAZAN HAXHI AHMETAJ 4
HAKI BAJRAM GJUZI 4
MARTIN LULASH MULAJ 4
SELIM ISMAIL SHIMA 4
XHETAN NAZIF LUMI 4
KUJTIM PAL MEMAJ 4
MARASH PAL PROGNI 4
MAN OSMAN SHIMA 4
GJOVALIN BIBE ARAPI,ROLAND ALBAN SHKELQIM GJOVALIN ARAPI 4
LUMTURIJE MEXHIT KABILI 4
XHETAN NAZIF LUMI 4
KUJTIM PAL MEMAJ 4
VALADIMIR GEG RADACI 4
ABDULLA HYSEN KRASNIQI 4
LULJANA IBRAHIM SHAHINI 4
NURI RAMAZAN TAFA 4
HAJRI FIQIRI MECA 4
NAZMI DEMIR TOCI 4
DRITAN LUSH HASVATA 4
PLLUM NIKOLL DEDNDREAJ 4
KLODIAN XHAVIT KOTORI 4
NAIM AVDULLA MEMAJ, ALFRED ABDULLA MEMAJ 4
SKENDER DILAVER BALLA 4
BAJRAM QAZIM HYSA 4
NAZMI NAZIF HASBAJRAMI 4
ALBERT SULEJMAN BEGOLLI 4
CUN SHABAN SYNAJ 4
NAZIF LIKO KODRA 4
ALFRED BAFTJAR XHUTI 4
ZYLFI XHEVAT ZEQIRI 4
FERIT HASAN BYCI 4
ALBERT AHMET BAMLLARI 4
KOL GJOK GJOKAJ 4
LUTFI ALI TUFA 4
SELIM QERIM HALITAJ 4
PETRIT DODE NDOJ 4
QAZIM BAJRAM COBA 4
SELIM HYSEN SELITA 4
BESIM JONUZ CERPIA 4
PETRIT ENVER XHEZO 4
MIRUSHE JAKUP TOPI 4
GENCI IBRAHIM IBRAHIMLLARI 4
BAJRAM QAZIM GJYLI 4
NAZIJE NAJTI MUCINA,FISNIK KAMBER MUCINA 4
NUREDIN RAMADAN SULA 4
SELAJDIN REXHEP SPAHO 4
LATIF XHELADIN ISLAMI 4
AGIM IZET RAMA 4
XHEMAL VATHOR META,RENATO VATHOR META 4
SHEFIK PAJAZIT NELI 4
FUAT SELAMI KARIMANI 4
BUJAR XHEVAT ZEQIRI 4
BENON GJET RAJTA 4
GENTIAN PETRIT URUCI 4
HYSNI AHMET HAJDARI 4
BASHKIM SOKOL HALITAJ 4
RUZHDI SHEFQET KUKA 4
MYFIT RAMIS HASA 4
SHEZIMAN BIDO RROKO 4
KOLE BIBE KALA 4
ASTRIT BAJRAM GJYLI 4
NAIM SHEFQET KUKA 4
GAZMIR MAHIR NGOTA,SHQIPE XHAFER NGOTA 4
DERVISH MAHMUT MUSI 4
HALIL BAFTJAR LIKA 4
SOKOL ZEF VATAJ 4
NEVRUZ HALIT NURA 4
FESTIM VASFI META 4
VEHBI SEFEDIN DALLIU 4
FASLLI HYSEN MERA,LUMTURIE IBRAHIM MERA 4
BESNIK HASAN CENI 4
ERIND BEHAR HASANLLARI NEVZAT BEHAR HASANLLARI 4
FLORA AHMET LLAPANJI ZHEZMI SHAHIN LLAPANJI 4
NDUE MARK LLESHI 4
VIKTOR GJOKE VUKAJ BARDHOK GJOKE VUKAJ GJOK PJETER VUKAJ4
EDUART SOPOT BALLA 4
PETRIT JONUZ MEMA 4
LORETA KADRI BEGANI 4
HEKURAN KUDRET CORRIKU 4
SALIKO SEFEDIN KOKOSHI 4
HYSEN IBRAHIM SALKU 4
RAMIZ ISUF ARUCI 4
HALIT RIZA NAZMI SHABAN MECI 4
ARTAN MALIQ SPAHO 4
IDRIZ RAMADAN KRASNIQI 4
SANIJE DALIP GURSI 4
XHEVRIJE ISUF ARUCI 4
ZABIT BAJRAM KOLA SHKELZEN ZABIT KOLA 4
BAJRAM FERAT BAJRAMI 4
FASLLI AHMET IMERAJ 4
VATH HYSEN TAFAJ 4
VLADIMIR ASLLAN VEIZI 4
BUJAR DILAVER BALLA 4
DENISA QAZIM MUSTAFAJ 4
OSMAN HAXHI HAJA 4
ROBERT NEHAT KULLA 4
MYSLYM IBRAHIM MURATI + BP 4
ANDON ANDREA MITRO 4
ABEDIN MALIQ TARJA 4
BASHKIM REXHEP TARJA 4
NAIM SALI TETA 4
BLERIM IMER ZHUGLI 4
ILIT QAZIM XHIXHO 4
QAMILE DEHAR ALIHYSENAJ + BP4
ELTON ENVER ZGENA 4
ARTAN BEDRI CAKMASHI 4
HYSNI XHELAL KURPNESHI + BP 4
RAMAZAN IBRAHIM AVDIU + BP 4
RAMADAN YMER DISHA 4
SADIK DALIP LUMI 5
LEONARD MYRTO MYRTAJ 5
SULEJMAN XHEMALI HAKRAMA 6
LUAN EQVER ZYFERI 6
SAIMIR IDAJET KOBUZI 6
ALFRED TAIP MIRASHI 6
ADMIRIM ZIJA KORANCE 6
MUHAMET DAUT HAJDARAJ 6
RUKIJE CEN LAMA 6
ZALO HYSNI CELA TURHAN SELAM CELA 6
KADRI NASIBI HOXHA 6
SHKELZEN XHEMALI SHUPLI 6
ALBAN LAZAN KOLDASHI 6
FITIM HAMDI KATESHI 6
ARDJAN SHEFIK SHABA 6
BUJAR DEMIR HAJDARI 6
ARTAN BELUL ISUFI 6
GAZMEND XHEMALI SHUPLI 6
REFAT ABDI BALLA 6
KLAUDIO KASTRIOT HYSENBELLI 6
AFRIM TEME ALIAJ 6
FEHMI KUJTIM GJANA 6
HEKURAN BAJRAM LLAPUSHI 6
VENDIM DAUT HAJDARI 6
SOKOL VAZIM COLLAKU 6
NAIMBESIM BILALI 6
SHPETIM SHEFQET SAHITAJ 6
KUJTIM ALI MIJA 6
XHEVDET ALI MUCA 6
EDMOND CELNIK PRENJASI 6
ÇLIRIM BARI ADILAJ 6
ALI HAXHI XHEPA 6
SELIM MUSE RROGAMI 6
GEZIM MUHARREM RAMA 6
MUHARREM MUSE GJOMAKAJ 6
JANI SAFET PASHO 6
SHPETIM FASLI CELIKU 6
JASHAR BEKTASH LENA 6
TEFIK BEKTASHI ADEMI 6
BINAS NEXHBEDIN SAHITAJ 6
ALFRED FITIM ZHUPANI 6
PELLUMB NIAZI HADRI 6
MUSA QAZIM VLADI 6
DHIMITRI QENAM AHMET 6
GEZIM LEKA PELLUMB LEKA 6
MEHMET BAJRAM OSMANI 6
MUSTAFA DON XHEPA 6
MERDAN KUJTIM VEIZI 6
GJERGJI BAHRI SADIKLLARI 6
ALBANA IBRAHIM ISMAILAJ 6
BEDRI RAHMI VOCI 6
DIAMANT FASLI CELIKU 6
ALBERT KALEM MUSOLLARI 6
AGRON XHEVAIR XHARO 6
SELAMI SADUSH CUKA 6
IBRAHIM ZYLYF HASMADHI 6
AJCE IBRAHIM ZITO 6
AZEM ELMAZ LECINI,
MIRI AZEM LECINI 6
SHERIF HASAN ZENELI 6
EDMOND XHEMAL GERZHILLI 6
ROLAND IBRAHIM KODRA 6
ALBERIM CELNIK PASHOLLARI6
ALEKSANDER LIKE SKENDAJ 6
XHEVDET MAZLLEM KAZO 6
BUJAR LAZE ABAZAJ 6
ABEDIN RAMIS SOFTA 6
RAKIP RESHIT XHEPA 6
ENDRIT SEIT RAMA 6
BILAL XHEMAL XHAFA 6
VANGJEL THANAS LEKA 6
FLORIAN ISA DAUTI 6
KLAUDIO KASTRIOT HYSENBELLI 6
LIRIJE SHERIF PERA 6
BEDRI ELEZ KOLA 7
NIKO MYFIT TOPI 7
KUJTIM IBRAHIM CACA 7
SELIM SHEFQET GJANA 7
FAIK ISLAM ISLAMI 7
HANEME REFAT MECE 7
ISLAM XHEFERR HOXHA 7
BUJAR TASIM MATA 7
KOL DED POPAJ 7
SHEFKI ELMAZ SULI 7
DRITA QERIM MUHARREMI 7
GENCI JANI CIKO,THODHORA LLAZO CIKO 7
HASAN BAJRAM BASHA ( KOPJA E HIPOTEKES) 7
TEREZE MARK NIKOLLI 7
RAHIME SHERIF SHALCA 7
LAVDIM XHELAL KASTRATI 7
RAMAZAN RAMADAN TERSHALLA 7
LEFTER SULO ISUFAJ ARDIAN SULO ISUFAJ ILIR SULO ISUFAJ 7
OLSI RAPO KLLEPKA 7
FADIL MALI RAPCE SEIT MALIQ RAPCE SPIRO MALIQ RAPCE 7
IBRAHIM MYFTAR LICI 7
ASLLAN ISLAM MATA 7
PARTIZAN HYSEN MANCE 7
ARDIAN QAMIL GJONI 7
AGIM MUHARREM DINA 7
TEM ZEJNEL VISHAJ SULEJMAN TEM VISHAJ 7
AGIM HALIL BOCI 7
MIRIJE NAZMI FEKA, ORNELA BLEDAR ANDI ORHAN FEKA 7
ILIRJAN,MUHAMET SHPETIM,TEFTA SYRI RAPO 7
BUJAR SELAMI BREGU 7
LIMAN HAZIZ KOKA 7
ILIA ALI KOCA 7
BUJAR SELAMI BREGU 7
ASLLAN DAUT SPAHIU 7
YMBERLI RRAPO OCKA,DASHNOR YMBERLI OCKA 7
SAMI RAMAZAN FJOLLA 7
HASAN PASHA DERJA 7
MASLLAN LLAN BUCI, GAZMEN MASLLAN BUCI 7
SAFET BINAK META 7
SKENDER IBRAHIM CARA,RONALDO SKENDER CARA 7
FIDANE REXHEP DUKA 7
LEONARD RAMADAN BRAHAJ + BP 7
MYZEJEN ILMI MUCOLLARI 7
RONJA SHEME JOZAJ 7
FIQIRI BEXHET IBI 7
NUSRET GANI HALILAJ 7
FADIL DAUT AVDIA 7
ARDIAN MISIR GRECA 7
ZIJA SUK ZELAJ 7
NEXHMI RESHIT HOXHA 7
SELMAN PETRIT HOXHA 7
REMZI HASAN MATA RAHIM HASAN MATA 7
RAFET ISUF COLLAKU 7
RESMI LUTFI BICAKU 7
RUZHDI ABAZ QENAMI 7
LINDITA GONXHI 7
BARDHE LEK NDRELALAJ + LISTA 7
AGRON PETRIT KALEMAJ, PETRO PETRIT KALEMAJ 7
LUTFI XHELAL POJANA 7
BARDHE LEK NDRELALAJ + LISTA 7
AGRON PETRIT KALEMAJ, PETRO PETRIT KALEMAJ 7
LUTFI XHELAL POJANA 7
BUJAR XHEVIT ALLIU 7
SAFET GURALI HOXHALLARI 7
ELMAZ QAZIM GJEDIKU 7
RRAHIM RAMADAN ZILI 7
FADIL VESEL SECI + BP 7
GRAMOZ MYFTAR MURATAJ 7
LUAN MASLLAN BUCI 7
SABAH ISA BRAHAJ 7
REFKE METUSH CUKA +BP 7
KRESHNIK HALIT KUKELI 7
LULZIM IZET MUCA 8
LUTFI MISIM COKA 8
ANDON JOSUF NIKA 8
KOLE NIKE QEHAJA 8
DALIP XHEP GJANA 8
BESNIK RIZVAN KARANXHA 8
ENGJELL MUHEDIN SHEHU 8
DRITAN HYSNI KOCI 8
FESTIM ALI ALLARAJ,FATIME RIZA ALLARAJ 8
DELI PJETER SHEQERI 8
KRISTIAN DEDE MULAJ 8
KOLE TONE SHKAMBI,EMIRANE KOLE SHKAMBI 8
NEZIR SELMAN CANAMETI 8
DASHAMIR NUREDIN SEJDINI 8
HAXHI GANI HALILAJ 8
SADIK IBRAHIMI LOKA
FATOS SADIK LOKA 8
ASTRIT NAZIF ZEMBLAKU 8
ARIF SALI JATA 8
PASHK JAKU CUNI YLLI PASHK CUNI 8
KASTRIOT SELIM DODA DHURATA KASEM DODA 8
ISLAM ILJAZ RUDAKU 8
KUJTIM NAZIF ZEMBLAKU 8
DED IBRAHIM STEAJ 8
FLAMUR KADRI CANI 8
SADIK LLAN PECA BAJRAM SEJDI MARKAJ 8
VALBONA GJELOSH GECAJ 8
FEJZO SULO LAMA 8
EDUART ALI PICARI
QEMAL ALI PICARI 8
FRAN JAK ZEFI GJELOSH JAK ZEFI 8
PREL KOL GJOKAJ 8
ARBEN REXHEP SHULI 8
BASHKIM OSMAN MEHMETAJ NAIM OSMAN MEHMETAJ 8
LATIF SALI KAZANI 8
BEKIM XHELAL MURJA JAHJE XHELADIN MURJA MEHMET XHELADIN
MURJA 8
HEKURAN IBRAHIM SELISHTA 8
LULE LUTFI PALUSHI, XHELADIN, SPEKTORAL,ROZAFAT PALUSHI 8
ANDREA NEXHIP NANO,AFERDITA SAFET KREKA 8
ZEF GJIN MARKU, NDUE,MARK,KOL, ARBEN ZEF MARKU 8
HAMIT RAMAZAN VRAPI 8
AGIM NIJAS BASHILLARI 8
LUAN SKENDER XHAMBAZI 8
SHEFQET SOKOL LUSHAJ 8
ASTRIT,XHEVAT,
ARTUR REXHEP LIKSALA 8
AGIM NIJAS BASHLLARI 8
LUAN SKENDER XHAMBAZI 8
MYFIT RAMADAN LALAJ 8
SHEFQET SOKOL LUSHAJ 8
ASTRIT REXHEP LIKSALA + BP 8
FITIM METUSH CALA 8
ZIHNI ALI MILA 8
PETRIT SHYQYRI THOMARAJ 8
ZYLFI LUTFI SADE 8
RROK LULASH UKA 8
RRAPI TRIFON ANGJELLARI 8
ASTRIT RAKIP OSMANI 8
TAHIR RUSTEM MUSTA 8
YLLI PASHO KURTI 8
YMER HASAN ASLLANAJ 8
BAKI XHAVIT NACO 8
ESAT IDRIS CIBAKU 8
ISUF SADIK LIKA 8
SHABAN MUHARREM XHELESHI 8
HEKURAN FERIT BALLIU 8
BARDHYL HAKIK MERDINI 8
DRITAN PETRIT CAKRI 8
XHEMAL ISLAM SELMANLLARI 8
PLLUMB ESAT LEKA 8
MUHAMET XHEVAIR EBEJA 8
QAZIM BAJRAM GJANA 8
HYQMET QAZIM BACI,MYSLYM QAZIM BACI,ERMIRA HASAN BACI 8
SEFULLA SADIK MUCA 8
ABDYL RIZVAN KURTI,VULLNET ABDYL KURTI 8
SEDEDIN HYSNI FETA,AGIM SEFEDIN FETA 8
RUSHIT BAJRAM ALLARAJ 8
ILMI UKSHIN DIDA 8
TURAN ZENEL DANI 8
PRANVERA FETA KUCI 8
NEKI NEVRUZ MUSA 8
GANI ISMAIL SEFOLLI 8
FLAMUR XHEMALI ALLARAJ 8
FLORI ILJAS MUCA,GAFUR SHABAN TOLA 8
SHKELQIM HAKIK SHQEFENI 8
DUKAGJIN TON QERIMI 8
GANI SHABAN LAUKA 8
SELAM LIMAN MURATI 8
AGIM BEQIR MIFTARI 8
MUS ALI DOMI 8
XHEVDET SABRI SHEHU 8
NEXHIP RAMADAN DIDA 8
GANI SINAN GURRA 8
SKENDER RAMADAN LOCA 8
KIMETE ALI MARKU 8
ARBEN NEZHDET TEROLLI 9
HYSNI IDRIZ ISUFAJ 9
VASFI SHERIF GJONI 9
ALUSH XHEVDET QENDRA 9
MIRJAM NUSRET ALI 9
ARSHI MALIQ BARDHI 9
ALI RAMIZ QINANI 9
RAMAZAN SALI KALOSHI 9
ILIR SADIK TUSHA 9
GAZMEN MAL DRAGJOSHI MAL NEBI DRAGJOSHI XHEVAIR MAL DRAGJOSHI 9
REFAT SELMAN ALLA 9
BAJRAM XHAVIT KALECI 9
MESAR CAUSH SINAMETA 9
ARBEN RIZA BUSHI RIZA XHEMAL BUSHI 9
IBRAHIM ABDI HOXHA 9
ILMI JASHAR HOXHA 9
SHEFKI SEXHADIN SHKEMBI 9
BASHKIM AZIS NDREKA 9
VANGJEL DILAVER NUHO 9
FILE ADEM CANI 9
LUTFI XHEMAL DURISHTI ZYHRA XHEMAL DURISHTI 9
ADRIATIK RUFAT CENAJ 9
MYRVETE TAHIR MERA 9
JANI ISMAIL ZHUZHI 9
AVNI XHAFER JANGULLI 9
ZIJA LUTFI KICA 9
BASHKIM QAZIM MUJA 9
XHEMALI MEXHIT KOLTRAKA XHIBE TAHIR KOLTRAKA 9
ASLLAN SALI KALOSHI 9
GAZMEN MAL DRAGJOSHI MAL NEBI DRAGJOSHI XHEVAIR MAL DRAGJOSHI 9
QEMAL ARTUR HEKTOR ALMA ANA OTT DRITE SHIQERUKA 9
NAZIF HIME KADRIU 9
ELHAM HAQIF ZHUZHI 9
SAMI DALI SULA 9
PETRIT NEXHIP LIKO 9
KLEMENT SINAN RRAHMANI,FIGALIA NIKOLLA RRAHMANI 9
FATOS BASHKIM MIRA 9
SHEFQET RAMIZ MURATI 9
LEONORA BAJZIT RECI XHESMINA FATOS RECI EMIR FATOS RECI 9
JETMIR MEXHIT YZO 9
EDMOND OSMAN OSMANI,GEZIME OSMAN KUMRIA 9
SHEFKI JONUZ TAFA 9
ALUSH ILJAS ZIRA 9
SHEFIK ULVI CAUSHI 9
NEXHMI HAMZI HYSA 9
RAMIZ GAFUR HASA URIM RRAMIZ HASA 9
YLLSON RIZA BEJLERI GEZIM ELEZ BUSHI 9
ENVER SEFEDIN DAUTI SHKELQIM SEFEDIN DAUTI 9
GONI SALI ALLARAJ GRAMOZ SALI ALLARAJ 9
ZENEL IBRAHIM GJIDIA 9
ARTUR JONUZ TANUSHI 9
XHEVAHIR DEMIR AHMETLLI 9
9
SABRI SALI TOSKU 9
MEHMET SULO AGALLIU 9
ASLLAN SULEJMAN LOCA 9
SHERIF HAXHI HAJDARI 9
SABRI SALI TOSKU 9
GANI UKSHIN IMERAJ 9
SHEFQET XHEMAL ALIMADHI9
DIN IBRAHIM GJIDIA 9
NAZMI FASLI DURAKU 9
GENCI HAXHI PICI,LOZJANA HAXHI GJIZA 9
SOKOL PETRIT ALIAJ 9
ARDJAN PETRIT ALIU 9
ARDIAN BAJRAM BRIKA 9
CELNIK NEXHAT BARDHI 9
ASDREN NEXHIP BALI 9
AGRON MANE PRENCI 9
LEKE NDUE PROGNI 9
MUSA HYSEN KARAJ 9
BUJAR RUSTEM RAMA 9
FATMIR LATIF CANI 9
XHAFER IBRAHIM BOKA 9
FEHMI ISUF KACA 9
LAVDERIM SALI HOXHA 9
SHKELQIM ABDYL SULAJ 9
SELAMI RAMAZAN HYSA 9
LULJETA SEXHADIN CAPOLLARI 9
ISUF GAFUR HASA 9
KUJTIM AZIS LASKU 9
DASHAMIR FAIK GOXHDARI 9
PELLUMB MAHMUT CANO 9
JASHAR XHEVAT SHEHU 9
MENTOR HAMDI SKENDERI 9
RAMADAN FEHMI QOSE 9
MIRBAN MYRTEZA KADIU 9
RIZA KASEM HASA 9
ARTAN SAMI NDREGJONI 9
VATH KASEM CEKA 9
NAIM XHEMAL KRASHI 9
HAJRI ENVER MURATI 9
LEFTER RASIM BELULI 9
BESIM SEFER PRIFTI 9
TAJAR QEMAL DAJOLLARI 9
MEHMET MERSIN PERGJEGJI 9
ALBERT BAFTJAR CAPI 9
DASHAMIR RAMIZ BODINI 9
AHMET TAHIT NDREKA 9
ZYLFI DESTAN CUKA 9
ABEDIN MAN UKPERAJ 9
HAJDAR XHELAL PLAKU 9
SHKELQIM XHAVIT PASHA 9
ZENEL SKENDER SUTA 9
RUSTEM HAXHI VOKA 9
LUAN HALIM HALIMI 9
HASAN ASLLAN DIDA 9
AGRON HAMDI SKENDERI 9
HAJREDIN SYLEJMAN LOCA 9
NAZMI MUHARREM KIKA 9
BAJRAM ZENEL BRACI 9
GANI MYFTAR LUSHI 9
BAJRAM MUHARREM META 11
CELNIK HAMZA HAZIZI 11
SHABAN QEMAL CANO 11
IBRAHIM SELIM HALA 11
VASIL LLIKO DHIMA 11
ASTRIT FAIK CERMA 11
MARK LUSH STEAJ 11
ILIA JAK NDREPEPAJ 11
RAKIP GANI ALLA 11
BESNIK TAHIR FILJA 11
NIKOLL NDREC LLESHI 11
REFAT IZET CAMI,FLORIAN REFAT CAMI 11
LUAN NDUE RAJTA 11
SAMI GANI MURATI 11
DERVISH HAXHI DOCI,XHELAL DERVISH DOCI 11
FADIL HASAN MUSTAFAJ 11
SELMAN AJAZ ISTREFI 11
RAMIZ ADEM XEKA 11
BAFTJAR HASAN MUSABELLIU 11
ARBEN PELLAN MOLLANJI 11
PERPARIM ISMAIL CEJKU 11
HAJRI AHMET MUCA 11
PETRIT LEKE HASAJ 11
AISHE ISUF LACI,DRITERO XHEMAL LACI,SOKOL XHEMAL LACI,ALTIN XHEMAL LACI 11
BESNIK ISUF LUSHNJA 11
ELTON AGIM KALECI 11
ZENEL ISUF BUCI 11
LAVDURIM XHEMAL CAMI 11
BASHKIM HASAN SITA,NAZMI HASAN SITA 11
ARBEN BEXHET MEKA 11
ELMAZ SHABAN SULA 11
KADRI ISMAIL HASTOCI 11
NAIM ZYBER MANREKA 11
AVNI SHAHINI KAPXHILLARI 11
AGIM PAL PEPKOLAJ 11
VESEL HAXHI IMERI 11
FATIME IDRIZ CANO 11
HAMDI SINAN META 11
ZENEL FAIK DALIPI,OLTJAN ZENEL DALIPI 11
HAMIT ALI BRUCI 11
MUSTAFA RESHIT LACI 11
REFIK MEXHIT SORRA 11
NAZMI HATE HASANLLARI 11
DEDE ZEF GECAJ 11
VIKTOR PREL ALIA 11
ARBEN REXHEP BUSHI,REXHEP FASLI BUSHI 11
AGRON VEHAP XHEKA 11
LAZER KOLE QEHAJA 11
NIKOLL GJON LLESHAJ 11
QAMIL HAQIF BARA 11
XHEMILE XHAFERR LEKA 11
VIKTOR PAL DELIA,ARTAN LEK NDREKAJ,PJERIN PAL DELIA,LULJETA LEKE DELIA 11
DRITAN HALIM ZHLLIMA 11
NIKOLL ZEF KOLPRECAJ 11
MERE MURSEL MUSTAFAJ 11
GJEVALIN MARK BUSHGJOKAJ 11
LUAN FERIT XHEJA,MIRELA IBRAHIM XHEJA 11
KUJTIM ZEF KOLPRECAJ 11
BARDHOK PAL BUCAJ,MARK PAL BUCAJ 11
ESMA ILJAZ CENGO 11
SHYQYRI BAJRAM KADRIA 11
MEZARKO ALI AVXHI 11
SHAZIMAN HYSNI SEFERI 11
SULI RIZA SHKEMBI,FATJON ADEM MERO 11
ZIADIN SINAN SPAHIU 11
HASAN GANI PIRA 11
VATE CUN PREKPERAJ 11
LEZE PAL UKCENAJ,GEZIM PAL UKCENAJ 11
SIMON DEDE GECAJ 11
BIBE CUN GECAJ CUN KOL GECAJ 11
ASTRIT NDOC NDRECPECAJ 11
HAMET SAFE HASANLLARI 11
DOD PRENG JAKU 11
BEXHET NURI CAMI 11
BENIZ FRAN DODA 11
ABDI ZAHIT MEDA 11
RROK TOM CARDAKU 11
FATMIR SHABAN PAJTONI 11
FLAMUR BIDO LLAPUSHI 11
ABAZ ZYBER MANREKA 11
BASHKIM GANI DUKA GANI SHABAN DUKA 11
SULEJMAN HET MURATI ILIR HET MURATI 11
HAQIF HASAN ELEZAJ FATMIR HASAN ELEZAJ 11
ZYBER ABAZ MANREKA SHPETIM ZYBER MANREKA DONIKA SKENDER MANREKA 11
DRITAN MEDI KRASHI 11
XHEMAL OSMAN SULA 11
RAZIM HAZIS META 11
LIMAN HALIL GJOKA 11
MEHMET BESNIK KULEMANI 11
XHEMAL ALI HIDA 11
SELMAN ISMAIL BENGU 11
FATOS HALIM LILA 11
AMIR ALI PEPOSHI 11
SHYQYRIE BESHIR MARKU 11
ISLAM MYSLIM HAKCANI 11
PASHK UKE ALIA 11
ENVER STAF PERHALI 11
ALBERT QANI KAJA 11
ENVER KAMBER SALLAHI 11
SKENRDINAND QANI KAJA 11
IBRAHIM RAMAZAN LIKZELIA 11
KADIFE ALI HAKA 11
XHEMAL SHERIF TROCI 11
IDAET NURI SHUKULLI 11
DED LULASH NIMANI 11
ISMAIL RIZA SHEHI,LUAN ISMAIL SHEHI 11
SOTIR GANI POTKA 11
RUSHIT FADIL ELEZI 11
QOSE 11
NAIM ALI SINA 11
GJELOSH KOKER PREBIBAJ 11
REFIK BEQIR HOXHA 11
RAMIZ XHEMAL LUSHNJA,SAJMIR RAMIZ LUSHNJA 11
BISLIM AZEM AJDINI 11
DRITAN FIQIRI BUSHI 11
ISTREF SELAM DOMI 11
HYSEN MEHMET GJYLA,YLLI HYSEN GJYLA 11
ISMET MUHARREM ZISKO 11
XHAFER AHMET MULGECI,CAN AHMET MULGECI 11
NEXHMI MUSTAFA LILA,BUKURIE XHEMAL SITA 11
AMIR SINAN SPAHIU 11
BESIM ALI PEPOSHI 11
ASTRIT GJON DAKRAMAJ,AFRIM GJON DAKRAMAJ,GJON MATOSH DAKRAMAJ 11
VATE MIRASH GECAJ 11
KOL GJERGJ QUNI 11
PERPARIM SHERIF BULKU 11
REXHEP XHAFER DURRSI 11
ZYHDI ZENEL SIPRI 11
FERIT RIZA DAJTI 11
NAIM XHEMAL RRASA 11
XHAVIT RIFAT SUFAJ,ARBEN XHAVIT RECI,LAURENT XHAVIT SUFAJ 11
PJETER MHILL ALIJA,PASHUK PJETER ALIJA,GJOVALIN PJETER ALIJA FERIT PJETER ALIJA 11
BEGLIE RIZA BATALI 11
RASIM IBRAHIM MEHIDRI,IBRAHIM ALI MEHIDRI 11
REXHEP HASAN SHEHU 11
LEKE MARTIN LEPEJA 11
RAMAZAN XHEVDET BOSHKU 11
FERIT XHEMAL ZHUZHI 11
SOFIJE MASLLAN DUKA 11
HASHIM MAN DRAGJOSHI 11
TEUFIK RIZA COLLAKU 11
ARJAN GJOKE RRAHI 11
SELMAN RIZA TANUSHI,SHAHE LIMAN TANUSHI 11
NIKO MYSLIM VILA 11
IBRAHIM MURAT KUNXHIU 11
RUTE KOL KACI,XHEVAIR ESAT KACI,GENTIAN ESAT KACI,ENGEL ESAT KACI 11
MURAT AVDI FIDA 11
DRITA JONUZ RAMA 11
ENVER ISLAM MISKU 11
ROMEO DANIELA HODO,AFERDITA HODO 11
ILIR SHEFQET SHEHAJ 11
GJON LLESH DOCI 11
PASHK LUSH MARKU 11
ALI FAIK RAMA 11
ENGJELL AVNI MATA 11
PREKE PALI PERPELAJ 11
KADRI FUAT ALUSHI 11
GJIN MARK GJINI 11
ZAIM HYSEN VESELI 11
FERIT SHAQIR BOSHKU 11
ILMI MURAT BOSHKU 11
ALLAMAN IBRAHIM DOKU MENTORALLAMAN DOKU FESTIM ALLAMAN DOKU 11
PJETER GJOK DEMAJ 11
LUAN ABAZ SHEHU 11
SHKELQIM IBRAHIM GJOKA 11
ARJAN QAMIL SEJDINI 11
HAMZA SABRI LILA 11
MIMOZA ENVER ZYBERAJ 11
RUSTEM SELMAN RRUSHI 11
LUSH ZEF HASANAJ 11
FATMIR SALI PLAKU RUDINA SEJDIN PLAKU 11
HALIM SHABAN BRIJA 11
ALBAN XHAFER BALLA DEZDEMONA GJIN BALLA 11
FATMIR MARK SUSAJ 11
LULEZIME NEZIR DURA 11
XHEZAR SULO HYSLLARI PAJTIM XHEZAR HYSLLARI 11
MARK ZEF VUKZA 11
ARBEN HAXHI SULAJ ARDIAN HAXHI SULAJ 11
PERPARIM VEHAP XHEKA 11
MOJSI OSMAN TURJAN 11
ILIR MEHDI HYSA 11
ZEQINE ALI KOLA DASHNOR FIQIRI KOLA DITURI FIQIR KOLA ETLEVA FIQIRI KOLA ARBEN FIQIRI KOLA AIDA FIQIRI RRAFMANI 11
BAJRAM RAKIP VESHAJ 11
ERION GEZIM BARA 11
PETRIT RAMADAN SHERIFI 11
XHEVDET RAMADAN CANE 11
YLLI BEDRI JACE SHPETIM BEDRI JACE 11
MUHAMET ABDULLA LICI 11
MILAN MARASH ALIA 11
QAZIM MEHMET HYSA 11
BESIM RUSTEM MANSAKU ASTRIT BESIM MANSAKU SARARUSTEM MANSAKU RENATA XHEVDET MANSAKU MARIGLEN RUSTEM MANSAKU 11
SH 11
SHKELQIM HAZIS KUKA
NDUE DED DELIU 11
KUJTIM MULI BASHA, EDIP MULI BASHA 11
ALBI SHYQYRI DEMA 11
FRANG LEKE LEKAJ 11
BASHKIM BAJRAM KOÇI 11
GJOVALIN PJETER QOKAJ 11
ASTRIT HAMDI PUCI 11
FAIK DEMIR BLUSHI 11
YLLI ENVER PRAPA 11
SERVETE MUHAMET BENGO 11
KLODIAN HYSNI TAKACI 11
KRISTAQ BEQIR VOGLI 11
ISMAIL GANI LALA 11
ALTIN BAJRAM PULA 11
HAKI MEHMET CEJKU 11
NAZMI HAMDI SUKITHI 11
FAIK DEMIR BLUSHI 11
YLLI ENVER PRAPA 11
SERVETE MUHAMET BENGO 11
ALI SHABAN MADANI 11
SHYQYRI OSMAN DEMA 11
ANESTI HAKIL ZGURO, JETNOR ANESTI ZGURO 11
AGUSTIN DED KOLA 11
ESAT RAHMAN KURTEJ 11
ALI BIB FIRI 11
MURAT XHELADIN BEQIRI 11
SAFET HAXHI THARTORI, HARIF SAFET THARTORI 11
VISARD MITER NECAJ 11
PETRIT SEFER ZANI+ BP 11
GEZIM SUL DEMA 11
BESIM LIMON GACI 11
RUDINA HAKI QORDJA 11
LIRETE HYSEN KADA 11
SKENDER MAKSUT MURATI, ROBERT SKENDER MURATI 11
DURIM HALIM PERGJEGJI 11
VERA BRAHIM DEMUSHI, EMIRSON RASIM DEMUSHI 11
MEVLUD QANI OSHAFI,LUAN MEVLUD OSHAFI 11
XHEVAHIR DED MARASHI,DED CUN MARASHI 11
RAMAZAN HAMIT MATRISI 11
FLUTURIM BIDO LLAPUSHI 11
PERPARIM FADIL XHAFERI 11
PELLUMB REFIK CENOLLI 11
HAMIDE RAMAZAN MANCAKU 11
FRANG NIKOLL GJOKA 11
VLADIMIR SELIM NASTO 11
KRISTO ILMI MEJDINI 11
BEKTASH QEMAL CANO 11
LULZIM XHEMAL GJOKA 11
AVDIL SEDULLA PACI 11
BEDRIJE ASLLAN SHIMA 11
NAZMIE HALIL PETOVA 11
YLLI REXHEP SHEHU 11
MARK ZEF PJETERNIKAJ 11
FATMIR PILO AVDIAJ 11
QAZIM RAMADAN MIRKU 11
SHKURT MUHARREM HARIZI 11
RAKIP MET KUZARI 11
DASHAMIR REXHEP POKA 11
PERVIZ OSMAN ELEZI 11
MUHARREM BEQIR REKA 11
FATMIR FRAN MALETI 11
RASIM SELMAN CERA 11
SALI GARIP DURRO 11
NOSH PREKE QOKAJ,ALFRED NOSH QOKAJ 11
QEMAL MEHMET KUZARI 11
HEKURAN DEMIR HOXHALLI 11
GEGE DEMUSH PJETERNIKA 11
AGIM NDOC RAMAJ 11
ERMIRA ISA SADIKLLARI 11
ARBEN SEFER SULKO 11
SAZAN REXHEP SHEHU 11
VESEL RRAMIS HOTI 11
LIMAN HASAN HALDEDA 11
HYSNI NEZIR SHAHINI 11
LULZIM JACE RAMA 11
FATMIR ISUF XHONGOLLI 11
TONIN PJETER ZEFI 11
SHTJEFEN DEDE VATAJ 11
NIKOLIN AHMET KACA 11
DED MARK BASHA,LULA CUNGEL BASHA 11
JEMIN YMER MEMA 11
MYRTO PETRIT AZISLLARI 11
ARTUR BEGAJ 11
XHELIL ISLAM HASANI,LEONARD XHELIL HASANI 11
XHUMAJE ISMAIL HASRAMA 11
MUHARREM QAMIL TOPALLAJ 11
GJOVALIN ZEF LEKAJ 11
HAKI ADEM XHAURI 11
NAIM VUKSAN HYSENAJ 11
ELMAZ ABAS KACI 11
ANTON GJIN UKA,GJIN JAK UKA 11
DRITAN PALI NDRECPEPAJ 11
PAVLIN MHILL CUMRAKU 11
FILE NIKE ZHIVANAJ 11
HEKURAN HET MURATI 11
DHIMITER MERSIN SHPATA 11
LULZIM RAMIZ VELI 11
MEXHIT REFIK SORRA 11
PASHKE PREND MARASHI 11
MAL BAJRAM CAKRAJ 11
ODHISE RIZA JEMINI 11
SABRI DALIP RAMSALIU 11
ZAMIR SHYQO HAXHIJA 11
ASTRIT MURAT POKA 11
GJIN LEK LEKAJ 11
VERA MEHMET BICISHTI 11
BARDHOK GEGE HYSENI 11
GJIN PREK BOSETA 11
VALENTINA BAFTJAR DEDA 11
TOSUN SHERIF HOHO 11
KOL MHILL CUMRAKU 11
HYSNI JONUS XHAFA 11
NAIM PJETER HYSA 11
AFRIM,BESIM NIJAS TARKO 11
EDONA HAMEZ QERIMI 11
ANTON NDUE BRACI 11
QAMIL ALI HIDA 11
KASEM OSMAN UZUNI 11
HAJRI MEHMET KACIQI 11
KASEM ASLLAN QORDJA 11
XHAFERR QAZIM FILOLLI, QAZIM XHAFERR FILOLLI 11
FEMI AVDI HYSENAJ,BEHARE QAZIM HYSENAJ,ERIKSON FEMI HYSENAJ 11
SELADIN QAZIM IMERAJ, MYRTEZA QAZIM IMERAJ 11
GJELOSH PREL ALIAJ 11
MAKSUT YMER BALLA QAMIL ZENUN BALLA 11
ISMAIL GANI HYSA 11
NAPALON RESUL ABAZAJ 11
FERUZE MUHARREM HALILI NURI RIZA HALILI 11
LIVAN MEHMET LUZI 11
NAZMI SHABAN HYSA 11
DILAVER NEZIR ISLAMAJ 11
DANIEL DAUT DAMZI + BP 11
ZEF PJETER ISMAILI 11
ARBEN MUHARREM PESHKU 11
MARASH MHILL IMERAJ 11
BASHKIM BAJRAM SHIMA 11
LULASH ZEF PJETERNIKAJ 11/ Gazetashqiptare
l.h/ dita
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