Lëmosha, zgjidhje apo poshtërim? Një leksion nga Mrizi i Zanave

Këto ditë fundviti shohim shpesh në media t’u jepen ushqime apo lëmoshë njerëzve të varfër, të cilët në Shqipëri edhe 26 vjet pas rënies së komunizmit janë ende shumë.

Janë skena përgjithësisht vanitoze që ngjallin trishtim.

Jo rastësisht “bujarët” nuk harrojnë asnjëherë të pozojnë përpara kamerave.

Po a është lëmosha zgjidhja për këta njerëz?

Mrizi i Zanave, pika më atraktive e agroturizmit shqiptar, që veç revolucionit në kuzhinë, është premiuar me çmime ndërkombëtare edhe për ndryshimin e thellë që ka sjellë në komunitet për shkak të punësimit masiv të banorëve, mendon ndryshe.

“Lëmosha nuk është zgjidhje, lëmosha është poshtërim! Njerëzit “në nevojë” nuk kanë nevojë për lëmoshë!

Ata kane nevojë per ndihmë! Nuk mjafton nje qeske me ushqim per fundvit ne forme lemoshe” – shkruhet në një postim në faqen e Mrizit të Altin Prengës në Facebook.

Dhe më pas merret një shembull që flet shumë:

“Nje shembull i vogel: Nje familje nga Fshati Fishte me probleme ekonomike, fale blerjes se Mareve, Shegave te egra dhe Manaferrave ka siguruar nje jetese dinjitoze pa pasur nevoje qe ti shtrije doren e lemoshes askujt.

Nderkohe qe ne personalisht bejme biznes normal. Ata e mbyllin vitin me krenari, sepse kane siguruar jetesen me djersen e tyre” – përfundon postimi që shoqërohet me një foto të mrekullueshme reçeli mare dhe frutave prej të cilave bëhet ai.

Dita