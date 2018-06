Lenini në kujtimet e publicistit shqiptar Nikolla Ivanaj

Nga Prof. Nasho Jorgaqi

Hulumtuesin e arkivave gjithnjë e presin befasi të këndshme, por ka raste, kur zbulimi i një dokumenti zgjon emocione të fuqishme. Këto i provuam kur, duke hulumtuar në Arkivin e Institutit të Historisë të Akademisë së Shkencave, gjetëm në fondin e publicistit Nikollë Ivanaj kujtimet e tij që bënin fjalë mbi një takim me Leninin.

Deri më sot njihen botërisht disa raste kur Lenini ka shkruar dhe vepruar në interes të çështjes shqiptare. Gjithashtu, dihet se figura të shquara të historisë sonë, si B. Curri, i janë drejtuar atij me letra, si një mbrojtësi të madh të popujve të vegjël. Burime të tërthorta na çojnë dhe te një takim i patriotit Dervish Hima me Leninin në Zvicër gjatë kohës së luftës së Parë Botërore. Por megjithatë, pohime të drejtpërdrejta për kontakte të Leninit me shqiptarët nuk kemi pasur. Një gjë është e vërtetë, se gjatë dy emigracioneve të tij nëpër Evropë (1900-1905 dhe 1907-1917), Lenini dhe emigrantë politikë shqiptarë, për të cilët nuk ishin të huaja rrethet politike të majta, madje dhe socialiste. Kjo na shtyn të mendojmë se mund të ketë pasur dhe kontakte të tjera, që flasin për lidhje të Leninit me shqiptarët dhe çështjen e tyre në formë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.

Fakti i fundit që po paraqesim, dëshmon qartë për këtë. Takimi i Nikollë Ivanajt me Leninin përbën një ngjarje e një rëndësi të veçantë, po të kemi parasysh figurën dhe veprimtarinë e gjithanshme politike të patriotit tonë demokrat. Nikollë Ivanaj (1879-1951) do të militojë në lëvizjen kombëtare nga fundi i shekullit të kaluar, për t’u bërë i njohur sidomos pas vitit 1905, kur do të botojë në Raguzë gazetën “Shpnesa e Shqypnisë” (1905-1908) dhe pastaj si një nga organizatorët e kryengritjeve antiosmane në Shqipërinë e Veriut. Ai njihet për pikëpamje demokratike e qëndrime antiklerikale, luftëtar për një shkollë laike, drejtues organesh përparimtare si “Koha e re”, “Republika” etj.

Ivanajt i përkasin dy vëllimet me kujtime historike (1943, 1945) dhe vëllimi me vjersha “Lulet e pasosme”. Ai është një nga publicistët e dalluar të lëvizjes sonë kombëtare dhe një nga veprimtarët militantë të saj.

Në luftën frontale që zhvillonin rilindësit për çlirimin e atdheut përfshihej dhe puna e organizuar që ata bënin në botën e jashtme, në dobi të kauzës shqiptare. N.Ivanajt i takon merita që të jetë një nga propagandistët e talentuar, “ambasador” i kryengritësve shqiptarë në rrethet politike evropiane në prag të Shpalljes së Pavarësisë. Fjala e tij e zjarrtë do të buçasë nëpër mitingje e konferenca, të organizuara në Romë e në Paris, në Londër e Boston, në Sofje e Beograd. Duke qenë orator dhe zotërues i disa gjuhëve, njeri me kulturë, kurajoz dhe intrasigjent, N.Ivanaj do t’i sjellë shërbime të çmuara kauzës së lirisë të popullit të tij. Në dobi të kësaj, ai do të shfrytëzojë çdo mundësi për t’u takuar me personalitete të rëndësishme të kohës, që nga udhëheqësit e partive demokratike dhe militantë të lëvizjes revolucionare të Ballkanit e deri te L. Xhorxhi e Xh. Klemensoi, E. Herroir e J.Godar, mbreti Ferdinand i Bullgarisë e kral Nikolla, etj.

Sigurisht, nuk është rasti këtu që të ftillojmë qoftë dhe ne vijat kryesore veprimtarinë e gjithanshme të këtij patrioti demokrat. Do të ndalemi vetëm në një moment, pikërisht në ato rrethana që bënë të mundur takimin e tij me Leninin.

Në vazhdim të punës së tij propagandistike për çështjen shqiptare, N. Ivanaj, pas një vargu veprimtarish politike që kryen në Bullgari dhe Serbi, kalon në Itali në janar të vitit 1911. Gjatë disa muajve që qëndron këtu, Ivanaj merr takime me personalitete të ndryshme dhe mban konferenca publike në disa qytete. Një konferencë të tillë aim ban dhe në mitingun e organizuar në Romë nën patronazhin e partive demokratike.

-“Po sjell te ju, o njerëz të lirë, jehonën e thirrjeve kryengritëse të atdheut tim të robëruar, zërin e tërë një populli që kërkon solidaritet, nga një popull i cili e di ç’është skllavëria dhe shtypja politike.”

Kështu do ta nisë oratori fjalën e tij në këtë miting para 2000 dëgjuesve, për t’ua bërë të njohur Shqipërinë e ndezur nga kryengritjet e armatosura dhe aspiratat e saj për liri.

Ishte puna e madhe e patriotëve shqiptarë e arbëreshë në Itali e gjetkë që tërhoqën me vete opinionin publik përparimtar dhe zgjuan një valë të fuqishme solidariteti. Në këtë kohë do të ngrihen komitete për mbrojtjen e Shqipërisë, do të shkruajë shtypi, do të botohen libra, do të organizohen ndihma etj. Bile, do të organizohet dhe një ekspeditë prej 500 vullnetarësh me qëllim që të hidhej në Shqipëri për t’u ardhur në ndihmë kryengritësve. Por tamam në këtë kohë, qeveria reaksionare italiane, e cila shprehet si gjithnjë interesat e borgjezisë imperialiste, ndalon çdo veprimtari në favor të Shqipërisë së robëruar. Në mes të masave që u morën ishte dhe dëbimi i patriotëve shqiptarë nga toka italiane, ndërmjet të cilëve edhe i Nikolla Ivanajt.

Në këto kushte, Ivanaj u detyrua të shkojë në Francë duke pasur ndihmën e Partisë socialiste dhe partisë republikane. Vetë kryetari i kësaj të fundit E.Ferrari, i jep atij një letër rekomandimi për Amilkar Ciprianin (1844-1918), revolucionar i njohur italian, i cili në këtë kohë jetonte si emigrant politik në Paris. Ai ishte i nderuar, jo aq për faktin se qe një nga figurat e lëvizjes socialiste bashkëkohore, sesa për të kaluarën e tij të lavdishme. Shok armësh i Garibaldit, ai kishte luftuar për çlirimin e Italisë, të Kretës e të vendeve të tjera dhe kishte qenë një nga komandantët e Gardës Kombëtare të Komunës së Parisit. Me këtë njeri do të takohet Ivanaj në zyrat e gazetës socialiste “L’humanite”, ku ai punonte si një nga redaktorët e saj. Kjo qe rrethana fatlume që bëri të mundur takimin e Ivanajt me Leninin.

Lenini në këto kohë jetonte në Paris dhe kishte lidhje me rrethet socialiste. Ai banonte në periferi të kryeqytetit, në Lonzhymo dhe prej andej udhëhiqte luftën e proletariatit. Kjo ishte një përiudhë shumë e vështirë për lëvizjen revolucionare ruse, po të kemi parasysh pasojat e disfatës së Revolucionit të 1905-s. Reaksioni qe hedhur në ofensivë dhe Leninit, siç dihet, iu desh të përballonte si ofensivën e Stolupinit, ashtu dhe përçarjen në radhët e partisë, tendencat likuidatore e disfatiste. Duke qenë në këtë kohë si përfaqësues i PSRD pranë Byrosë Socialiste Ndërkombëtare dhe duke ndjekur nga afër lëvizjen revolucionare të proletariatit, ai do të zhvillojë një luftë teorike e praktike kundër oportunizmit, centrizmit dhe revizionizmit.

Lenini në Paris, siç kujton N.Krupskaja, mbante lidhje e shoqërohej dhe me militantë të lëvizjes socialiste të kohës, si me P. Lafargun e të shoqen, bijën e Marksit, bashkëpunonte me shtypin revolucionar, ndiqte nga afër ngjarjet politike në jetën e proletariatit. Ai ishte bërë i njohur në rrethet socialiste të Parisit si “shkrimtar politik mjaft i talentuar”, qoftë për idetë e mëdha e guximin novator, qoftë dhe për frymën e mprehtë polemike të veprave të tij.

Është e qartë që këto rrethana na bëjnë të mendojmë për marrëdhëniet e Leninit me A.Ciprianin. Në rrethin e interesave të socialistëve të kohës qëndronte pa dyshim dhe fati i lëvizjes kombëtare të popujve të shtypur. Lenini, që drejtonte luftën e forcave revolucionare, ishte i lidhur shpirtërisht dhe praktikisht me këtë problem, sidomos me fatin e popujve të Lindjes. Atij i takon merita që t’i ketë vënë themelet teorike marksiste çështjes kombëtare, duke u njohur popujve të shtypur të drejtën për vetëvendosje deri në shkëputje (dhe me këto kishte parasysh perandoritë si Rusia, Turqia e Austro-Hungaria), ai kishte dënuar me ashpërsi të gjitha format e nacionalizmit borgjez (sidomos shovinizmin që kishte mbytur socialdemokracinë austriake) dhe kishte besim se çlirimi i popujve të shtypur ishte çështje kohe.

Kujtimet e N. Ivanaj hedhin dritë dhe na vërtetojnë këto mendime të Leninit. Sado që shkurtazi dhe shpejt, ai na e zbulon Leninin si udhëheqës e mendimtar të madh revolucionar, armik të paepur kundër tiranisë e shtypjes kombëtare.

Me gjithë largësinë kohore dhe faktin që riprodhimi i fjalëve të Leninit mund të ketë humbur saktësinë e nuancave, prapë në parashtrimin e fjalëve të tij ka mbetur thelbi marksist i gjykimeve që udhëheqësi jep për lëvizjen çlirimtare të popujve e sidomos atyre të Lindjes, me të cilën lidhet dhe lëvizja shqiptare. Dhe s’ka si të mos na bëjë përshtypje që Lenini në këshillat e tij, në mes të tjerash, vë theksin në një problem aktual, siç ishte ai i përhapjes së arsimit, si një nga armët që përdornin patriotët në luftën për çlirimin kombëtar. Nga ana tjetër, Ivanaj, si armik intrasigjent i klerit katolik, vë në dukje se Lenini e njeh mirë dhe historinë e aleancën famëkeqe antishqiptare e antipopullore të Austro-Hungarisë me Vatikanin, në dëm të lirisë dhe bashkimit kombëtar të Shqipërisë.

Kujtimet e N.Ivanajt për Leninin janë një dokument me vlerë që jo vetëm na bëjnë të krenohemi, por hedhin dritë në një aspekt deri më sot krejt të panjohur, për kontaktin e lëvizjes sonë kombëtare me figura të mëdha historike, siç është V.I. Lenini. Këto kujtime përbëjnë dhe një kontribut modest në literaturën e pasur të memuarëve mbi Leninin.

Ja, këto kujtime të shkëputura nga dorëshkrimi i autorit: “…Tue qenë se kishte skaduar afati i ekspulsimit tim (8 maj, 1911) nga Italia, unë u gjindëshe në Romë, ku përkundër dëshirit të qeverisë italiane-partitë republikane dhe socialiste e përkrahshin moralisht dhe materialisht organizatën tonë revolucionare;ashtu që, edhe me këtë rast, ndihmuan të shkojshe n’Amerikën e Sipërme. Dhe, tue u nisur nga Roma, nëpër Paris, kryesia e partisë republikane-përveç të tjerave-më dha edhe një letër rekomandimi për plakun socialist të famshëm, Amilcare Cipriani, i ikur nga Italia, sepse i kishte mbi kurrizin e tij 78 vite burgimi të rëndë për veprimet e tij revolucionare kundra regjimit monarqik n’Itali, dhe gjindej si një nga redaktorët e gazetës socialiste franceze në Paris L’Humanite, ku do t’u piqeshe dhe njifshe me të: për bisedime dhe këshilla. Ndërsa që, për mue, nji rast dhe ngjarje fatëbardhë për t’u pjekur e njoftuar aty Leninin i cili atëherë kishte ardhur aty edhe ai, për t’u pjekur me shokun e mikun e mirë të tij Ciprianin; ai ma paraqiti dhe m’njofi me të, si me një revolucionar të rëndësishëm e shkrimtar social-komunist që ishte për çlirimin e plotë, jo vetëm të Rusisë, dhe të popullit rus, por se edhe të të gjithë popujve, nga zgjedha e regjimeve qeverimeve prapranike reaksionare dhe antipopullore, dhe sidomos për çlirimin e popullit rus nga robëria e qeverimit tiranik carist, i cili kishte filluar me u tronditë e shkallmue qysh në fillesën e këtij shekulli (1904-1905), qysh se pat fillue në Rusi revolucionin popullor.

Lenini ishte njeriu i moshës mesatare, shumë i zgjuar, inteligjent, i kulturuar, shumë dinamik, orator e energjik, ishte shumë dashamirës i lirive të plota demokratike socialiste, për të gjithë popujt dhe shtetet, e sidomos për ata popuj e shtete të Lindjes, që e interesojshin më fort. Ai bisedoi me mue shumë përzemërsisht tue m’këshillue e dhënë drejtime në pikëpamjen e veprimit revolucionar e çlirimtar…Ai s’më këshilloi: “shkolla, orë shoq, shkolla lypet të hapni, sa më shumë dhe sa më shpejtë në Shqipëri, sepse këto do të përgatitin e do t’ia hapin sytë rinisë e popullit shqiptar, për veprime, përpjekje dhe luftë për çlirimin definitiv të vetin, tue ndarë fare nga Turqia dhe tue çpallur lirinë dhe pavarësinë e vetë, pranë të tjerë shtete të Ballkanit, gjendja politike dhe shoqërore e të cilit do të ndryshojnë shumë shpejt, sepse Turqia prapanike, tiranike, me regjimin e mbrapshtë antinjerëzor, feudal, aristokratik, me ndërlikime të klerikalizmit, në dëm të popujve dhe të shteteve të ndryshëm, brenda imperatorisë së tronditur të Turqisë, s’ka më vend n’Evropë, as ka për të pasur…”

“…Lenini e kishte hetuar e kuptuar fort mirë çështjen ballkanike-në lidhje me ngatërresat e ndërhyrjet e jashtme nga ana e shteteve imperialiste, si dhe nga uzurpacioni e shtypja e regjimeve dhe të feudalizmit të mbrendshëm kundra popujve. Sikurse e kishte kuptuar edhe më mirë atë t’Lindjes s’Afërme dhe, përgjithësisht, kohën e ardhshme të Lindjes së Madhe (Grand Orient), tue e paraparë se andej do të vijë drita e përparimit dhe e lirisë, përgjithësisht, për popuj e shtete. Dhe Lenini e kishte kuptue, në një mënyrë të posaçme dhe dogri, tue e pritur shkatërrimin e regjimit të pushtetit turk feudal-borgjez-aristokratik në Ballkan, ç’ka do të shkallmonte dhe trondiste, përgjithësisht gjendjen ekzistonjëse reaksionare në të gjithë Lindjen, në fitim të popujve demokratikë, megjithëse atëherë s’kishin ende format e qeverimit popullor republikan, po se ishte i sigurtë për kohën e shpejtë t’ardhshme. Dhe ajo çka ishte më interesante për ne shqiptarët, është rrethana që Lenini e dinte se- qysh në fillimin e shekullit të XVIII-feudalizmi dhe aristokracia shqiptare, në marrëveshje me klerin katolik, kishin qenë partizanët e zgjedhës politike dhe ekonomike t’Austrisë në dëm të lirisë dhe të bashkimit kombëtar të Shqipërisë…”

Ky qe takimi i parë dhe i fundit i Nikolla Ivanajt me V.J.Leninin. Por Ivanaj pati fatin e madh të përjetojë dhe t’i gëzohet pamasë një akti historik të Leninit. Ai shpëtoi atdheun e tij nga rreziku i zhdukjes nga harta politike që kishin përgatitur forcat e errëta antishqiptare. Në vitin 1915 do të nënshkruhej në Londër një traktat i fshehtë në mes të fuqive të Antantës dhe qeverisë italiane për copëtimin e Shqipërisë ndërmjet Serbisë, Italisë, Greqisë dhe Malit të Zi si dhe likujdimin e pavarësisë të këtij vendi.