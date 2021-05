Leonardo DiCaprio nuk ndalet, bën sërish thirrje që Lumi Vjosa të shpallet Park Kombëtar

Aktori i Hollywood-i, Leonardo DiCaprio nuk di të ndalet kur bëhet fjalë për mbrojtjen e Lumit Vjosë në Shqipëri.

Ai ka reaguar sërish disa orë më parë dhe këtë herë ka bërë thirrje përmes Twitter, duke kërkuar shpalljen e Vjosës si Park Kombëtar.

DiCaprio është shprehur se ky status ‘do ta mbrojë zonën nga digat dhe një kërcënim i ri si shpimet e naftës dhe gazit’.

Aktori e shoqëroi postimin me një artikull të organizatës ‘Global Wildlife Conservation’ të shkruar nga gazetarja Gege Li, një biokimiste e cila prej vitesh shkruan për natyrën në revista shkencore si ‘New Scientist’ apo ‘Chemistry World Magazine’.

Në artikull përmenden edhe protestat e vazhdueshme nga shoqëria civile dhe angazhimet e aktivistëve mjedisor apo dhe komunitetit shkencor për ta shpallur Vjosën Park Kombëtar.

Granting the Vjosa River status as a national park would protect the area from dams and a new threat from oil and gas drilling. #VjosaNationalParkNow https://t.co/evi71o1Mg2

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 6, 2021