Lërini fëmijët tuaj në udhëtimin e zbulimit

Lidhja që krijohet me fëmijët tanë është aq e veçantë, saqë ne shpesh tentojmë të bëjmë gabimin që gjithmonë t’i dëshirojmë ata pranë nesh, t’i mbajmë afër, t’i mbrojmë. Problemi lind kur, megjithatë, një fëmijë rritet me bindjen se ai nuk mund të bëjë pa prindërit dhe heq dorë nga udhëtimi i zbulimit. Nëse i doni fëmijët tuaj, dërgojini larg: le ta njohin botën.

Mundësi

Mund të jetë e frikshme, është e vërtetë, por mundësitë e mëdha për rritje për fëmijët nuk janë gjithmonë nën syrin vigjilent të nënës dhe babait. Duhet të jemi prindër të guximshëm dhe t’i ftojmë fëmijët të bëhen të rritur, duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë që jep jeta për ta, edhe mijëra kilometra larg shtëpisë.

Pavarësi

Shtytja e fëmijëve tuaj që të shkëputen nga foleja është dhurata më e madhe që ju mund t’u jepni: të mësojnë për të pranuar sfida pa nënën dhe babanë. Pavarësia është një dhuratë e madhe që ju do të duhet t’ua jepni fëmijëve tuaj, për të shkuar përpara pa ndihmën e askujt.

Eksplorim

Shtytja e fëmijëve tuaj për të bërë një përvojë të largët, edhe para moshës 18 vjeçare, është dhurata më e madhe që ju mund t’u jepni: festat e studimeve, ose praktikat jashtë vendit. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të eksploruar, për të takuar njerëz të rinj dhe për të stimuluar mendjen.

Rritje

Fëmijët duhet ta përjetojnë realitetin nga e para, pa filtra, për të mësuar dhe për të ecur në mënyrë të pavarur. Rritja reale përbëhet nga eksplorimi dhe liria. Rreziku i strehimit të fëmijës nën çatinë e një shtëpie është që një ditë, kur shkon për të zbuluar botën, nuk do të jetë në gjendje ta përballojë atë.

Njohuri

Në mënyrë që fëmijët tuaj të realizohen në jetë, personalisht dhe profesionalisht, ata do të duhet të zhvillojnë shkathtësi që vetëm udhëtimet dhe përvoja jashtë shtëpisë mund t’i japin: fleksibiliteti, përshtatshmëria, njohuria shoqërore dhe kulturore, kurioziteti dhe komunikimi.

Shkëmbim kulturor

Nëse keni guximin t’i dërgoni fëmijët larg shtëpisë, ju do t’u ofroni mundësi për një shkëmbim kulturor që do t’i pasurojë përgjithmonë. Ata do të zhyten në një gjuhë të re, do të bëjnë miq të rinj dhe do të bien në kontakt me zakonet dhe traditat që ndryshojnë shumë nga ajo që dinë.

Burimi: bota.al

j.j/dita