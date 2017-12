Letër ambasadorit Donald Lu: Korrigjoni tekstin për polifoninë!     

I nderuari Ambasadori i SHBA z. Lu!

Në shenjë respekti për veprimtarinë tuaj aktive në zgjidhjen e disa problemeve të ndërlikuara që shoqërojnë politikën dhe jetën shqiptare, mora guximin të kërkoj prej jush ndihmë të sinqertë për ngatëresën që ka sjellë Ambasada juaj në probleme të kulturës shqiptare, në 20 gusht të vitit 2007.

Nisur nga dëshira e mirë, por nga mosnjohja e kulturës muzikore dhe traditës shqiptare, Ambasadorja Marcie B. Ries i ka dërguar prof. Vasil Tole, me rastin e përfundimit të Enciklopedisë iso-polifonike, një përgëzim, i cili është vendosur në faqen e parë të botimit:

Embassy of the Unitet States of America

Tirana, Albania

August 20, 2007

Përgëzime!

Në emër të ish Ambasadores Amerikane në Shqipëri Marcie B. Ries, dëshiroj t’ju përgëzoj për përfundimin e kësaj Enciklopedie. Duket që materiali është mbledhur dhe përzgjedhur me pasion dhe dashuri për muzikën iso-polifonike shqiptare.

Jam shumë i lumtur që Programi i Fondit të Ambasadorit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara bëri të mundur botimin e Enciklopedisë të Muzikls Isopolifonike Shqiptare. Jam krenar që ky Program mundi të ndihmojë në ruajtjen e një forme muzikore jashtëzakonisht të bukur dhe unike shqiptare, një Kryevepër e Trashëgimisë Gojore të Njerëzimit të njohur në UNESCO. Enciklopedia do të ndihmojë në edukimin e brezave të ardhshëm të Shqipërisë dhe do të nxisë vlerësimin dhe krenarinë e rinisë shqiptare, për trshëgiminë e tyre kulturore. Kam bindjen se ajo do të kthehet në një burim të vlefshëm për muzikantët e huaj, etnomuzikologët dhe hulumtuesit e tjerë të interesuar për të studjuar trashëgiminë muzikore të Shqipërisë.

Stephen A. Cristina – I ngarkuari me punë

Sigurisht Znj. Marcie B. Ries nuk e ka ditur se në tetorin e vitit 1989, në Tiranë është organizuar Simpoziumi Ballkanik për Polifoninë, se po ta dinte, ajo do ta drejtonte vëmendjen e rinisë shqiptare drejt Polifonisë. Me sponsorizimin dhe propagandën e saj në prkahje të “isopolifonisë” së Vasil Toles, Ambasada e SHBA, nuk ndihmon në ruajtjen e formës muzikore që ka krijuar populli shqiptar në shekuj, por e orienton rininë shqiptare të mohoj traditën e saj, të mohojë studjuesit tradicionalë dhe të sotëm shqiptarë, dhe të pranojë origjinën e kësaj muzike nga “sirenat greke”, e “përpunuar në laboratorin e korit antik grek”(!) sikundër ka shkruar autori i pseudoenciklopedisë në dy librat e tij të fundit.

Shqipëria as ka patur dhe as ka muzikë “iso-polifonike”, për ta futur në UNESCO, ka vetëm muzikë polifonike, për të cilën shkenca shqiptare dhe studjuesit e saj, në 50 vjet hulumtime dhe studime, kanë argumentuar se kjo polifoni është krijuar nga shumë breza njerëzorë të Shqipërisë së Jugut, dhe e ka djepin e saj në Labëri. Këtë konkluzion e përkrah edhe studjuesi shqiptaro-amerikan prof. Spiro Shituni, i cili ka punuar 11 vjet në Institutin e Kulturës Popullore dhe 8 vjet në kontakte direkt me polifoninë në rrethin e Tepelenës, ndërkoh që Vasil Tole nuk ka punuar asnjë ditë në institucionet shkencore shqiptare, nuk ka qenë asnjë ditë në eskspedita studimore shkencore dhe nuk ka qenë asnjë ditë me punë, ku gjallon polifonia e Shqipërisë së Jugut.

Në botimet e tij në Amerikë, Profesori i Universitetit Winthrop Rock Hill South Carolina, Spiro Shituni, ka shkruar në 25 vjet dhe vazhdon të shkruaj për polifoninë shqiptare. Në botimin e vitit 2016, ai pohon: “Duke ekzistuar në katër dialekte muzikorë themelorë dhe në tetë grupime strukturoro–formale bazë, muzika tradicionale shqiptare e ruan njësinë kulturoro-artistike nacionale të saj në mënyrë të shquar” (Muzika tradicionale shqiptare, f. 151)

Sikundër shihet studiuesi shqiptaro-amerikan e konsideron muzikën tradicionale shqiptare si njësi kulturore artistike nacionale, që shquhet nga kulturat e popujve të tjerë, dhe jo të huazuar nga këngët e sirenave dhe të përpunuar në laboratorin e korit antik grek! Në Forumin e IX të Akademisë së Arteve dhe Shkencës në 25 nëntor 2015 në Tiranë, studiuesi Shituni, konsideron si detyrë të brezave të rinj shqiptare, pikërisht studimin e polifonisë muzikore shqiptare dhe jo të “iso-polifionisë”, sikurse orjentin ambasada amerikane: “Eshtë detyrë e brezave të sotshëm e të ardhshëm të studiuesve shqiptarë të fushës së muzikës që t’a studiojnë atë, sa me dashuri e pasion, aq edhe me përgjegjësi e maturi shkencore! Mendimet e mia shprehin qëndrimin tim ndaj një të ashtuquajture dileme që ka lindur vitet e fundit në fushën e etnomuzikologjisë shqiptare. Shkurtimisht, një dilemë e tillë, ndoshta do të mund të formulohej si vijon: Cili do të ishte nocioni shkencërisht më i përshtatshëm për të karakterizuar muzikën tradicionale shumë-zërëshe shqiptare: “polifoni popullore,” apo “iso-polifoni?

Më lejoni të them se, vetë studimet e mia në fushën e etnomuzikologjisë shqiptare (vetëm seria akademike “Muzika tradicionale shqiptare,” e cila u botua në Amerikë gjatë viteve 2012-2014, i japin përgjigje të qartë çështjes në disktutim. Ato i përmbahen kategorikisht nocionit “polifoni popullore.” Ndërkohë, nocioni “iso-polifoni” mendoj se nuk e karakterizon shkencërisht drejt thelbin e kulturës muzikore shumë-zërëshe të kombit shqiptar. Po ashtu, duke shkuar hapur kundër nocionit të mirënjohur tradicional “polifoni popullore,” një nocion i tillë dashur-padashur e zbeh besueshmërinë shkencore të etnomuzikologjisë shqiptare, brenda dhe jashtë vendit. Mjerisht, nocioni “iso-polifoni” duket sikur është përdorur arbitrarisht, rastësisht, personalisht, thjesht për të kënaqur fantazinë e dikujt! Sidoqoftë, opinioni i shëndoshë shkencor s’duhet të lejojë kurrsesi emërtime arbitrare, të rastit, personale, të cilat në të vërtetë vetëm se sjellin mjegull në rrugën e mbarëvajtjes së etnomuzikologjisë shqiptare.”

Sikundër e shihni i nderuar Ambasador kemi dy orjentime të kundërta në lidhje me kulturën muzikore tradicionale shqiptare të ardhur nga Amerika: atë të ish ambasadores amerikane znj. Marcie B. Ries dhe Prof. Spiro Shitunit. Besojmë në ndershmërinë tuaj se përpara amabasadores, që nuk ka njohjen shkencore në fushën e etnomuzikologjisë, do të vlerësoni profesorin e Universitetit të Carolinës, sepse ka 35 vjet hulumtime dhe botime shkencore.

Nga dashamirësia për të ndihmuar, amabasadorja Marcie B. Ries, nuk e ka kuptuar se po ndihmonte një sharlatan, që nuk ka kurfarë niveli shkencor, (pa e akuzuar për një prapavijë të dyshimtë). Pa dashur, ajo ia kalon muzikën tradicionale shqiptare një djepi tjetër, djepit grek! Znj. Marcie B. Ries, nuk e ka ditur se “iso-polifoninë” e shpiku dhe e futi në UNESCO një manovrator ordiner si Vasil Tole dhe jo institucionet shkencore shqiptare, punonjës prej të cilëve, së bashku edhe me muzikantë shqiptarë, në rezolutën e datës 25 nëntor 2015 kanë deklaruar se nuk e njohin “iso-polifoninë”. Znj. Ambasadore e Amerikës pa dashur ka fyer dhe denigruar tërë studjuesit dhe muzikantët shqiptarë, duke e mjegullur realitetin shqiptar, në vend që ta ndihmonte atë.

Për këtë problem i kam dërguar letër të hapur Ministres së Kulturës znj. Mirela Kumbaro, Kryeministrit Z. Edi Rama si dhe ish kryetarit të Akdemisë z. Korkuti. Nuk është bërë asnjë ndërhyrje për problemin!

Shpresoj i nderuar Ambasador Lu, në ndërhyrjen tuaj të sinqertë, të ndihmoni sadopak për ta qartësuar dhe pastruar këtë infeksion antikombëtar që ka futur akademiku, Vasil Tole, në kulturën muzikore tradicionale shqiptare, mbështetur edhe nga Ambasada juaj në Tiranë.

Me konsideartën më të lartë

Fitim Çaushi